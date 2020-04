Teambuilding-Strategien: Warum sich Glücksspiele für Firmen eignen 

Quelle: Pixabay

Teambuilding ist ein wichtiges Tool, um die Arbeitsatmosphäre mitzugestalten und für einen erfolgreichen Austausch unter Kollegen zu sorgen. Mit lustigen Aktionen können sich die Arbeitnehmer, aber auch die Arbeitgeber besser kennenlernen und festgefahrene Dynamiken auflockern. Casinospiele sind dabei eine beliebte Art, um diese Techniken spielerisch zu gestalten. Wie das am besten funktioniert, erklären wir in diesem Artikel!

Warum das Arbeitsklima über Erfolg entscheidet

Einen erfüllenden Beruf zu haben, ist für die meisten Deutschen entscheidend für die eigene Lebensqualität. Da wir rund 40 Stunden in der Woche in der Arbeit verbringen, ist es dabei umso wichtiger, wie das Arbeitsklima und der zwischenmenschliche Kontakt zwischen den Mitarbeitern, aber natürlich auch mit der Chefetage abläuft. Selbst der absolute Traumjob kann zur großen Enttäuschung werden, wenn die Stimmung am Arbeitsplatz unangenehm oder die Kommunikation mit anderen sehr schwer ist. Das beweist eine Statistik auf https://de.statista.com/, denn das Betriebsklima ist für 60 % der Befragten extrem wichtig. Arbeitgeber sollten daher daran interessiert sein, die Arbeit angenehm zu gestalten. Dies garantiert dem Unternehmen nämlich nicht nur Mitarbeiter, die über viele Jahre treu bleiben, sondern steigert auch die Motivation. Und wer sich in einer Firma besonders wohlfühlt, übernimmt automatisch mehr Verantwortung und empfindet es als persönliches Anliegen, dem Unternehmen zum großen Erfolg zu verhelfen. Damit sieht man bereits, dass eine gute Stimmung im Büro mehr als nur das Sahnehäubchen im Job ist. Vielmehr ist die Mitarbeiterzufriedenheit essenziell für den Erfolg.

Spiele erleichtern das Auflockern von Dynamiken

Das Schwierigste bei Teambuilding-Übungen ist der Anfang. Jeder, der schon einmal bei einem solchen Event dabei war, kennt die anfängliche Unsicherheit, die bei den meisten Teilnehmern aufkommt. War man gerade noch in eine Unternehmenshierarchie eingeordnet, soll man sich plötzlich auf einer Ebene begegnen und die vorhandenen Dynamiken loslassen. Das bedeutet schon einmal, dass der Mitarbeiter dem Chef Anweisungen geben darf. Aber auch viele Kollegen, die bereits seit Jahren zusammenarbeiten, kommen im Teambuilding oft zum ersten Mal in einen persönlichen Kontakt miteinander. Seit Jahren sitzt man in demselben Raum, doch jetzt merkt man erst, wie wenig man über sein Gegenüber weiß oder wie selten man bisher gemeinsam gelacht hat. Dieser aufgelockerte Kontakt ist jedoch wichtig, denn er hilft dabei, auch in der Arbeit eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Persönliche Gespräche beim gemeinsamen Mittagessen können außerdem den Geist neu beleben und bei der Konzentration am Nachmittag helfen.

Quelle: Pixabay

Casinospiele als Teambuilding-Event

Eine einfache Möglichkeit, um die Teamdynamik zu verstärken, stellt ein gemeinsamer Casinoabend dar. Dabei geht es natürlich nicht darum, gemeinsam eine Spielbank zu besuchen, in der jeder für sich spielt, sondern einen Abend mit den beliebten Spielen wie Poker und Blackjack zu veranstalten. Zahlreiche mobile Casinos bieten solche Optionen mittlerweile für Firmenevents an. Dabei werden nicht nur die Spielutensilien geliefert, sondern es können zusätzlich professionelle Croupiers gebucht werden, die Spielabläufe erklären und durch das Spiel leiten. Auch virtuell kann man mittlerweile einen Croupier in die eigenen Räumlichkeiten einladen. Viele Online Casinos bieten heute nämlich Live Spiele an, bei denen Croupiers via Stream auf die Bildschirme der Spieler gelangen können. Eine riesige Auswahl an Live Spielen wie Baccarat, Roulette und Blackjack findet man beispielsweise auf https://www.wildz.com/de/. Diese Versionen können nur mit Echtgeld gespielt werden, alle anderen Spiele auf der Plattform können jedoch zunächst mit Spielgeld getestet werden. Die Casinospiele machen einfach Spaß, sorgen aber auch dafür, dass geheime Talente am Spieltisch preisgegeben werden. Der Chef mag in der Firma der Leiter sein, an den sich alle wenden, beim Poker verliert er jedoch schnell einmal die Nerven. Jemand, der in der Arbeit eher passiv wirkt und selten eigene Vorschläge einbringt, kann wiederum aufblühen und zum großen Gewinner des Abends werden. Wie man beim Glücksspiel mit Glück- und Pechsträhnen umgeht, zeigt außerdem die Belastbarkeit bei Stresssituationen. Wer einen kühlen Kopf bewahrt und strategisch vorgeht, ist im klaren Vorteil.

Andere Spielideen für ein starkes Team

Wird Teambuilding spielerisch gestaltet, machen alle gerne mit. Für Unternehmen, die den Casinoabend schon ausprobiert haben und trotzdem nicht genug bekommen können, gibt es noch einige andere Spiele, die besonders viel Spaß bringen. Perfekt für Gruppen ausgelegt sind sogenannte Escape Rooms, die sehr gerne von Kollegen als Arbeitsausflug besucht werden. Solche Escape Rooms gibt es in fast jeder Stadt, in Berlin wartet die Herausforderung zum Beispiel im The Room – Berlin. Dabei können Gruppen von bis zu 6 Personen gebildet werden, die dann einen der zur Auswahl stehenden Raum wählen und ihr persönliches Abenteuer starten. Ziel des Spiels ist es, durch gemeinsames Rätseln und Problemlösen aus dem Raum zu fliehen, bevor die 60 Minuten Spielzeit ablaufen. Jeder Raum hat ein anderes Thema, z. B. die Schatzsuche nach einer verborgenen Truhe, spukende Geister oder die Apokalypse. Weitere Informationen findet man auf https://the-room-berlin.com. In jedem Szenario ist die Zusammenarbeit der Teilnehmer besonders wichtig. Hier können jene brillieren, die eine besondere Kombinationsgabe besitzen. Spiele mit körperlicher Betätigung können ebenfalls zu einem starken Teamgeist führen. Dazu eignen sich Parcours, die extra für den Zweck zur Verfügung gestellt werden, z. B. in der Jochen Schweizer Arena. Gebucht werden können diese Aktivitäten über https://www.jochen-schweizer-arena.de/. Auch Geo-Caching ist eine sehr lustige Gruppenbeschäftigung, die den Zusammenhalt stärkt. Dabei werden im Wald und in der Stadt verborgene Schätze mithilfe von GPS-Daten und gemeinsamem Rätsellösen gefunden. Für fast jede deutsche Regionen gibt es das passende Forum, in dem solche Geo-Caching-Locations bekannt gegeben werden.

Teambuilding ist eine großartige Möglichkeit, um das Arbeitsklima zu verbessern und die Kommunikation bei der Arbeit zu fördern. Bei verschiedenen Spielen lockern sich festgefahrene Dynamiken auf, dazu können Mitarbeiter ihre Vorgesetzten einmal auf eine neue Weise kennenlernen. Sehr beliebt sind dafür Casinospiele, da sie jede Menge Nervenkitzel bieten und damit die Stimmung schnell aufhellen. Anfängliche Unsicherheiten im Umgang miteinander werden am kompetitiven Pokertisch schnell aufgelöst. Wer besonders stressresistent ist und einen kühlen Kopf bewahren kann, punktet hier besonders. Aber auch gute Strategen haben bei Poker und Blackjack die Nase vorne. Andere Spielideen sind außerdem Escape Rooms, Parcours oder Geo-Caching. Wichtig ist eigentlich nur, dass jeder auf eine für den Beruf untypische Weise herausgefordert wird und dass gemeinsam gelacht wird. Sie diese beiden Punkte erfüllt, ist die Mission Teambuilding bereits bestens gelungen.