Generative und agentenbasierte KI liefern nicht immer dieselbe Antwort, kennen oft keine eindeutig richtige Lösung und verlieren im Betrieb mit der Zeit an Genauigkeit. Einmalige Tests vor dem Start reichen deshalb nicht mehr. Pegasystems zeigt, warum Unternehmen kontinuierlich testen und klare Verantwortlichkeiten in der KI-Governance festlegen müssen.
Management Summary
- Neue Testlogik: Gleiche Eingaben können bei generativer KI unterschiedliche Ergebnisse liefern; klassische, deterministische Testfälle greifen zu kurz [1].
- Qualität ist Ermessenssache: Bei sprachlichen Ausgaben gibt es oft mehrere angemessene Antworten; bewertet werden Inhalt, Verständlichkeit und Tonalität [1].
- Model Drift: Die Genauigkeit kann nach der Einführung schleichend sinken, etwa durch veränderte Daten oder neues Nutzerverhalten [1][3].
- Dauerhaftes Testing: Regelmäßige Tests im Betrieb und angepasste Verfahren wie goldene Datensätze sind Pflicht, nicht Kür [1].
- Governance: Verantwortlichkeiten, Kennzahlen und Schwellenwerte müssen festgelegt sein; die Verantwortung bleibt beim Menschen [1].
Generative und agentenbasierte KI stellen Unternehmen vor neue Anforderungen an das Testing. Um die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer KI-Anwendungen sicherzustellen, müssen sie ihre Testverfahren anpassen. Pegasystems erläutert drei Gründe, warum herkömmliches Testing an Grenzen stößt, und zeigt, welche Konsequenzen das für die KI-Governance hat.
Klassische Software lässt sich weitgehend deterministisch testen: Unter gleichen Bedingungen führt derselbe Input zum selben Ergebnis. Unternehmen definieren Testfälle, überprüfen die erwarteten Resultate und können nach erfolgreichem Abschluss davon ausgehen, dass die Software unter unveränderten Bedingungen wie vorgesehen funktioniert. Bei generativer und agentenbasierter KI funktioniert dieser Ansatz aber nicht mehr. Pegasystems erläutert, warum.
1. Weil gleiche Eingaben unterschiedliche Ergebnisse liefern können
Bei generativer KI können identische Eingaben zu unterschiedlichen Antworten führen. Das liegt zum einen an der Funktionsweise der Sprachmodelle: So kann ein Modell beispielsweise mehrere mögliche Antworten erzeugen und zufallsbasiert eine davon auswählen. Zum anderen können sich auch die Zwischenspeicherung (Caching) oder andere Mechanismen und Parameter hier auswirken.
2. Weil es nicht immer eine eindeutige richtige Antwort gibt
Bei generativer KI lässt sich die Qualität einer Antwort nicht immer anhand eines eindeutigen Sollwerts beurteilen. Während sich bei einer Berechnung klar feststellen lässt, ob das Ergebnis stimmt, gibt es bei sprachlichen Ausgaben häufig mehrere angemessene Lösungen. Eine automatisch formulierte E-Mail muss beispielsweise nicht einem vorgegebenen Wortlaut entsprechen. Entscheidend ist vielmehr, ob sie die wesentlichen Inhalte korrekt wiedergibt, verständlich formuliert ist und den Anforderungen an Ton und Ansprache gerecht wird.
3. Weil Genauigkeit nicht dauerhaft gewährleistet ist
Ein KI-System kann bei seiner Einführung gute Ergebnisse liefern und einige Wochen später an Genauigkeit verlieren. Dieses Phänomen wird als Model Drift bezeichnet: Das Modell oder seine Logik entfernt sich zunehmend von der Realität. Dazu kann es kommen, wenn sich die Daten verändern, auf die ein Agent zugreift, oder wenn sich das Nachfrageverhalten wandelt. So könnten beispielsweise Nutzer andere oder komplexere Fragen stellen, weil ein Agent auf weitere Anwendungsbereiche ausgeweitet wird oder neue Nutzergruppen hinzukommen.
Was das für das Testing bedeutet
Die Besonderheiten generativer und agentenbasierter KI erfordern sowohl regelmäßige Tests im laufenden Betrieb als auch andere Testverfahren. Eine einmalige Prüfung vor der Einführung reicht nicht aus, da sich die Genauigkeit eines Systems mit der Zeit verändern kann. Unternehmen müssen deshalb fortlaufend überprüfen, ob ihre KI-Systeme weiterhin die erwartete Leistung erbringen.
Zugleich müssen sie ihre Testverfahren anpassen. Sogenannte »goldene Datensätze« enthalten Referenzwerte, anhand derer sich die Ergebnisse bewerten lassen. Generative KI kann dazu beitragen, solche Tests zu erweitern, indem sie beispielsweise unterschiedliche Formulierungen derselben Kundenbeschwerde erzeugt. So lässt sich prüfen, ob das System den Inhalt auch bei variierenden Eingaben richtig einordnet.
»Die veränderten Anforderungen an das Testing haben auch Auswirkungen auf die KI-Governance«, erklärt Florian Lauck-Wunderlich, Global Director Business Excellence bei Pegasystems. »Regelmäßiges Testing braucht klare Verantwortlichkeiten. Unternehmen müssen festlegen, wer die Ergebnisse überwacht, Abweichungen bewertet und bei Problemen eingreift. Kennzahlen und definierte Schwellenwerte können helfen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Damit wird Testing zu einer dauerhaften Aufgabe innerhalb der KI-Governance. Die Verantwortung dafür, dass die Systeme wie vorgesehen funktionieren und ihre festgelegten Grenzen einhalten, liegt beim Menschen.«
Tipps für die Praxis
- Kontinuierlich testen: Verlassen Sie sich nicht auf einen einmaligen Test vor dem Go-live, sondern prüfen Sie regelmäßig im Betrieb [1].
- Goldene Datensätze aufbauen: Pflegen Sie Referenzwerte und erweitern Sie diese mit Varianten, etwa unterschiedlichen Formulierungen derselben Kundenbeschwerde [1].
- Bewertungskriterien festlegen: Definieren Sie, was eine gute Antwort ausmacht: Inhalt, Verständlichkeit, Ton [1].
- Drift überwachen: Beobachten Sie Eingabedaten, Vorhersagen und Qualitätskennzahlen und legen Sie Schwellenwerte für Alarme fest [2][3].
- Verantwortung klären: Bestimmen Sie, wer Ergebnisse überwacht, Abweichungen bewertet und eingreift [1].
FAQ
- Warum reicht klassisches Software-Testing bei generativer KI nicht aus?
Klassische Software verhält sich weitgehend deterministisch. Bei generativer und agentenbasierter KI können gleiche Eingaben zu unterschiedlichen Ergebnissen führen [1].
- Warum liefert generative KI bei gleicher Eingabe unterschiedliche Antworten?
Modelle können mehrere mögliche Antworten erzeugen und zufallsbasiert eine auswählen; auch Caching und andere Parameter können sich auswirken [1].
- Wie bewertet man Antworten ohne eindeutigen Sollwert?
Entscheidend ist, ob die wesentlichen Inhalte korrekt wiedergegeben sind, die Antwort verständlich ist und Ton und Ansprache passen [1].
- Was ist Model Drift?
Eine schleichende Verschlechterung der Leistung eines Modells, weil sich Daten oder die Beziehung zwischen Eingabe und Ergebnis verändern [2][3].
- Was ist der Unterschied zwischen Data Drift und Concept Drift?
Data Drift beschreibt veränderte Eingabeverteilungen, Concept Drift eine veränderte Beziehung zwischen Eingaben und Zielgröße [3][4].
- Was sind goldene Datensätze?
Datensätze mit Referenzwerten, anhand derer sich die Ergebnisse eines KI-Systems bewerten lassen [1].
- Wie kann generative KI beim Testen helfen?
Sie kann Tests erweitern, indem sie etwa unterschiedliche Formulierungen derselben Kundenbeschwerde erzeugt, um die Einordnung bei variierenden Eingaben zu prüfen [1].
- Wie lässt sich Drift erkennen?
Durch Monitoring von Eingabedaten und Modellleistung, statistische Tests wie den Population Stability Index (PSI) sowie Alarme bei Unterschreiten definierter Schwellen [3][4][5].
- Was bedeutet das Testing für die KI-Governance?
Regelmäßiges Testing braucht klare Verantwortlichkeiten, Kennzahlen und Schwellenwerte; die Verantwortung für das Funktionieren der Systeme liegt beim Menschen [1].
- Welche Rolle spielt der EU AI Act?
Er ist der zentrale regulatorische Rahmen für KI-Governance und verlangt für Hochrisiko-Systeme laut Glossar eine fortlaufende Überwachung nach dem Inverkehrbringen [6][7].
Quellen
[1] https://nt4admins.de/sicherheit/ki-testing-muss-anders-funktionieren/
[2] https://www.ibm.com/de-de/think/topics/model-drift
[3] https://www.datacamp.com/de/tutorial/understanding-data-drift-model-drift
[4] https://metricgate.com/blogs/de/concept-drift-model-monitoring/
[5] https://vinspire.tech/blog/ki-modelle-ueberwachen-monitoring-drift-detection-performance-optimierung
[6] https://www.silicon.de/41719961/governance-fuer-ki-agenten-muessen-richtig-gefuehrt-werden
[7] https://ki-spezial.systems/glossar/model-drift.html
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