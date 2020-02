TWENTY2X: Neue IT-Messe für den Mittelstand startet am 17. März

Premiere für die TWENTY2X: Die neue IT-Messe für den Mittelstand geht vom 17. bis 19. März auf dem Messegelände in Hannover an den Start. Mit neuem Format, klarer B2B-Ausrichtung und dem Fokus auf Lösungen, die kleine und mittlere Unternehmen für die Digitalisierung wirklich brauchen, hat die Deutsche Messe eine Lücke im Messemarkt geschlossen.

Ziel der TWENTY2X ist es, mittelständische Unternehmen mit einem passgenauen Angebot, praxisnahen Beispielen und Gesprächen auf Augenhöhe bei der notwendigen Digitalisierung zu unterstützen. Das Angebot reicht von Datenanalyse-Tools und neuen Arbeitsmethoden über Social-Media-Strategien bis zum Umgang mit Bedrohungen im Netz. Es geht um intelligente Technologien und anwendungsreife Lösungen zur Erneuerung von Geschäftsmodellen, für innovative Produkte und Services, für effiziente Strukturen, optimierte Prozesse und moderne Zusammenarbeit.

Mehr als 180 Unternehmen aus zwölf Ländern, darunter 35 Startups, zeigen ihr Angebot in den Hallen 7 und 8. Der überwiegende Teil der Aussteller kommt selbst aus dem Mittelstand beziehungsweise sieht den Mittelstand als sein wichtigstes Kundensegment. Der DATABUND ist allein mit rund 30 Mitausstellern dabei. Weitere IT-Anbieter sind unter anderem Inotec, DocuWare, Synology, Grün Software und Topdesk.

Auch einige „Big Player“ sind an Bord, wie beispielsweise Materna auf eigener Fläche. Die Unternehmen Dell und VMware präsentieren ihr Angebot gemeinsam mit dem Systemhaus Global Information Distribution. IBM ist auf der TWENTY2X mit eigenem Stand vertreten und geht mit anerkannten Experten im Konferenzprogramm zu den Themen Blockchain, Cloud, New Mobility, Public Security und New Work an den Start.

Darüber hinaus präsentieren rund 200 Sprecher auf fünf Bühnen in unterschiedlichen Formaten Grundlagenvorträge, praxisorientierte Erfahrungsberichte, kontrovers besetzte Podiumsdiskussionen, Themen-Summits und Pitches.

Bei der Eröffnungs-Session am Dienstagmorgen, 17. März, spricht unter anderem Thomas Jarzombek, der Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für Digitale Wirtschaft und Start-ups. Der Autor, Internet-Unternehmer und Blogger Sascha Lobo erörtert in seiner Eröffnungs-Keynote die Frage „Digitalisierung im Mittelstand – und wie jetzt weiter?“. Anschließend steht Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden bei der Deutschen Telekom, auf dem Programm. Am Mittwoch, 18. März, referiert der frühere Chief Technology Officer von IBM Prof. Gunter Dueck über den Wandel in der digitalen Arbeitswelt.

Bei der Entwicklung und Vermarktung der TWENTY2X hat sich die Deutsche Messe schlagkräftige Partner an Bord geholt, die das Thema Mittelstand sowohl auf Anbieter- als auch auf Anwenderseite treiben: den Bundesverband IT-Mittelstand BITMi, den Verband der Internetwirtschaft eco, den Bundesverband Digitale Wirtschaft BVDW, den Bundesverband der mittelständischen IT-Dienstleister und Softwarehersteller für den öffentlichen Sektor DATABUND, den Bundesverband mittelständische Wirtschaft BVMW, den IT-Anwenderverband VOICE und den Startup-Verband BVDS. Die Partner sind mit separaten Lounges, individuellen Veranstaltungen und zahlreichen Redebeiträgen vor Ort.

Neu sind innovative und interaktive Formate, die gemeinsam mit Ausstellern und potenziellen Besuchern entwickelt wurden. Die Best Practice Sessions, bei denen Anwender auf der Bühne stehen und mit ihren Lösungspartnern im offenen und kreativen Dialog erläutern, wie ein Digitalisierungsprojekt erfolgreich entwickelt und eingesetzt wurde, sind bereits ausgebucht. Die TWENTY2X Speeddatings laden Besucher zu themenspezifischen Sessions mit Startups und etablierten Unternehmen ein. Hier sind auf Ausstellerseite nur noch wenige Restplätze verfügbar.

In sogenannten TWENTY2X Battles präsentieren Unternehmen ihr Angebot zu einer vorgegebenen Aufgabe über mehrere Runden in jeweils sechs Minuten. Bei den Working Lunches können Besucher der TWENTY2X ein kostenfreies Mittagessen genießen und sich gleichzeitig über das Angebot eines Ausstellers informieren. In der Ideenschmiede der TWENTY2X treffen sich Aussteller, Besucher und Experten und entwickeln gemeinsam internetbasierte Geschäftsmodelle der Zukunft.

Weitere Informationen rund um die TWENTY2X unter www.TWENTY2X.de.