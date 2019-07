UiPath ist stärkster Leader im Gartner Magic Quadrant 2019 für RPA

Gartner positioniert UiPath im Leader-Quadranten. Der RPA-Spezialist mit Hauptsitz in München belegt unter 18 Anbietern die Top-Position im Leader-Quadranten.

UiPath, führender Anbieter für Enterprise Robotic Process Automation (RPA), wurde von Gartner als stärkster Leader im »2019 Magic Quadrant for Robotic Process Automation« positioniert. UiPath war einer von 18 Anbietern und belegt den besten Platz sowohl für seine »ability to execute« als auch für seine »completeness of vision«.

Die Bewertungskriterien von Gartner für die Vollständigkeit der Vision (completeness of vision) umfassen das Marktverständnis und die Marktstrategie, die Vertriebs-, Angebots- und Produktstrategie, das Geschäftsmodell, die Industrie- und Branchenstrategie, Innovation und die weltweite Vertriebsstrategie. Zu den Kriterien für die Praxistauglichkeit eines Anbieters (ability to execute) gehören die Bewertung des Produkts oder der Dienstleistung, die allgemeine Rentabilität, die Verkaufsabwicklung und Preisgestaltung, Marktdurchdringung, Marketingaktivitäten, die Kundenzufriedenheit und der produktive Einsatz.

Gartner hat im Magic Quadrant for Robotic Process Automation 2019 die Version 2018.3.1 der UiPath Enterprise RPA Platform und den Online-Marktplatz UiPath Go! bewertet. Auf UiPath Go! werden unter anderem wiederverwendbare RPA-Bausteine und Bausteine der Künstlichen Intelligenz gehandelt.

»Unternehmen investieren in RPA, um ihre Belegschaft mit Software-Robotern zu ergänzen und zu unterstützen und um die Digitale Transformation unternehmensweit rasch voranzutreiben«, sagt Daniel Dines, Mitbegründer und CEO von UiPath. »Mitarbeiter erhalten damit den Freiraum, ihre Zeit in anspruchsvollere Arbeiten zu investieren. UiPath ist fest entschlossen, RPA zu demokratisieren und die Vision eines Roboters zu verwirklichen, der jedem Menschen hilft.«

»Während Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, die Betriebseffizienz zu verbessern und Legacy-Systeme in neue Unternehmensanwendungen und ihr digitales Geschäft zu integrieren, wächst die robotergestützte Prozessautomatisierung weiter an«, analysiert Gartner [1].

Der Gartner Inc. »2019 Magic Quadrant for Robotic Process Automation«, steht zum kostenlosen Download bereit. https://www.uipath.com/de/company/rpa-analyst-reports/gartner-magic-quadrant-robotic-process-automation

[1] Gartner, »Magic Quadrant for Robotic Process Automation,« Derek Miers, Cathy Tornbohm, Saikat Ray, Marc Kerremans, July 8, 2019.

