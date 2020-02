Uster Technologies setzt auf IFS zur Optimierung der Wertschöpfungskette

Cloud ERP-Lösung von IFS konsolidiert IT-Umgebung und vereinheitlicht Geschäftsprozesse bei allen Standorten von USTER in der Schweiz, den USA, Japan, Israel, der Türkei, China und Indien.

Uster Technologies AG, Weltmarktführer im Bereich Textilprüfung und Qualitätskontrolle, hat sich für IFS Applications in der IFS Managed Cloud™ auf Microsoft Azure entschieden. Damit wird IFS, der global agierende Anbieter von Business Software, die komplette Wertschöpfungskette von Uster Technologies – von der Produktion über das Qualitätsmanagement bis zur Wartung, den After-Sales Services sowie dem Support – unterstützen. Hauptsitz des Unternehmens ist das schweizerische Uster. Die innovativen, nutzerfreundlichen Tools und Systeme von Uster Technologies zur Prüfung und zum Monitoring von Textilien sind seit über sieben Jahrzehnten der globale Standard in der Branche. Als ISO 9001:2015-zertifizierter Provider von hochpräzisen Instrumenten und entsprechender Beratungsexpertise stehen Mehrwert für den Kunden und Qualität bei USTER an erster Stelle. Um seine führende Marktposition zu behaupten und noch weiter ausbauen zu können, stand das Unternehmen vor der Wahl das bislang genutzte System sowie die zahlreichen Drittanbieter-Lösungen zu ersetzen oder ein Upgrade durchzuführen.

Da das Upgrade eine Re-Implementierung bedeutet hätte, nutzte USTER die Gelegenheit, um neue Optionen auf dem ERP-Markt zu evaluieren. Nach intensiver Suche fiel die Wahl auf IFS Applications. Maßgeblich waren die umfassenden und voll integrierten Funktionen der Suite. IFS Applications ist eine komplett gemanagte Cloud-Lösung, die alle zentralen Geschäftsprozesse optimiert, einschließlich Produktion, Qualitätsmanagement und -sicherung, Lagerhaltung, Supply-Chain-Management, Wartung, Projektmanagement, Kundenservice, Finanzwesen sowie Human Capital Management (HCM).

»Wir haben uns für IFS entschieden, weil die Lösung leistungsstarke, branchenspezifische Funktionen bietet – und die Experten von IFS über ausgezeichnetes Branchen-Know-How verfügen. Wir sind sicher, dass wir mit IFS einen ERP-Partner gefunden haben, der sowohl unsere Bedürfnisse als global agierendes mittelständisches Unternehmen als auch unser Business versteht. Wir hatten von Anfang an den Eindruck, dass wir auf gleicher Augenhöhe zusammenarbeiten können. Anders als bei einem klassischen Software-Anbieter haben wir hier darüber hinaus die Gelegenheit, Industrie 4.0-Technologien wie IoT zu testen, um möglichst große Wettbewerbsvorteile zu sichern«, erklärt Michael Suderow, CFO von Uster Technologies.

Marcus Pannier, Managing Director DACH bei IFS, ergänzt: »Wir freuen uns sehr, USTER in unserer IFS Community begrüßen zu können, zu der einige der bedeutendsten Hersteller weltweit gehören. Unternehmen mit länderübergreifenden Standorten zu unterstützen ist Teil unserer DNA. Wir freuen uns darauf, USTER auf seinem weiteren Erfolgsweg zu unterstützen.«

