USU ernennt neuen Senior Vice President Marketing & Branding

Maryam Danesh Kajouri hat seit 1. November 2019 die Funktion des Senior Vice President Marketing & Branding der USU-Gruppe übernommen. In dieser Funktion ist sie Mitglied im Senior Leadership-Team und berichtet direkt an Dr. Benjamin Strehl, Executive Vice President und USU-Vorstandsmitglied.

Aufgabe von Danesh Kajouri ist es, die globale Marketingstrategie des Konzerns zur Beschleunigung des internationalen Wachstums weiterzuentwickeln. Dazu gehören neben einer klaren Positionierung und gezielten Vermarktung der Produkte auch die Stärkung der Marke USU sowie die Steigerung des Bekanntheitsgrades.

Zuvor agierte Danesh Kajouri als Global Head of Marketing & Product Marketing bei CREALOGIX, einem globalen Finanztechnologieunternehmen. In ihrer Funktion verantwortete sie die globale Marketingstrategie und das Branding, Investor & Analyst Relations, Go-To-Market-Strategien und die Produktpositionierung. Unter anderem leitete sie erfolgreich die geografische Expansion und den Markteintritt in den Mittleren Osten und den Asien-Pazifik-Raum. Durch ihre umfangreichen Erfahrungen in wachstumsstarken Organisationen bringt Danesh Kajouri ideale Voraussetzungen für ihre Aufgaben bei USU mit.

»Mit über 40 Jahren auf dem Markt ist USU ein großes Unternehmen mit starken Werten, einer inspirierenden Vision und bewährten Produkten für Kunden-zentrierte Services, die den globalen Kundenstamm stärken«, so Danesh Kajouri. »USU ist ein besonderes Unternehmen mit tief verwurzelten Werten und dem Ziel, das Kundenerlebnis durch modernste Technologien zu transformieren. Ich freue mich darauf, mit diesem bemerkenswerten und talentierten Team zusammenzuarbeiten, um das USU-Wachstum und die weitere internationale Expansion zu beschleunigen.«

»Maryam weist eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei B2B-Technologieunternehmen auf, die an einem kritischen Punkt ihres Wachstums standen. Daher sind wir überzeugt, dass ihre Führungsqualitäten und ihr Fachwissen bei der Markenführung dazu beitragen werden, die Marke USU zu stärken und unser Wachstum voranzutreiben«, fügt Strehl hinzu.

USU Software AG

Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL®-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikationskanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert.

Weitere Informationen: https://www.usu.de

