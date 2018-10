Video-Content erstellen: In drei Schritten zum individualisierten Video

Ohne guten Video-Content geht heute nichts mehr. Ob in den sozialen Netzwerken, auf dem eigenen YouTube-Channel oder der Webseite: Bewegtbilder erklären und erzählen in einer lebendigen Art, wie ein Produkt funktioniert, vermitteln Sachverhalte oder machen den Kopf hinter einem Unternehmen sichtbar. Wer schnell und einfach mit dem Videomachen starten möchte, der kann das in nur drei Schritten mit dem Movavi Video Editor.

1) Inhalt im Video Editor gestalten

Zunächst einmal wird die Datei in den Movavi Video Editor hochgeladen. Dann geht es an das Bearbeiten. In einem ersten Schritt kann das Video gekürzt und verschiedene Teile mit Übergängen verbunden werden. Zum Verbinden der Schnitte stehen verschiedene Optionen bereit. Neben Videodateien können auch Audio- und Bilddateien hochgeladen und in die Datei integriert werden. Um ein Erklärvideo oder eine Anleitung zu kreieren, wird das Video nun mit einem (animierten) Titel und Unterschriften versehen. Im Sinne des Corporate Designs können diese Elemente alle in Schriftart,- Farbe, und- Größe individualisiert und passend zu der Videodatei mit Audioinhalten unterlegt werden.

2) Design im Video Editor gestalten

Stehen die Struktur und der Inhalt des Videos, kommt es nun noch auf den Feinschliff an. Je nachdem, zu welchem Anlass das Video erstellt wird, kann es mit einem künstlerischen Filter versehen werden. Edel wird es in der Schwarz-Weiß-Optik, bunt mit dem Pop-Art-Filter. Um bestimmte Sequenzen hervorzuheben, kann das Zeitlupe-Tool verwendet werden, zu den speziellen Effekten gehört außerdem der Chroma-Key. Die Storyline des Videos kann mit dem Einsatz der verschiedenen Design-Werkzeuge unterstützt und die wichtigen Stellen betont werden.

3) Video speichern und teilen

Ist das Video fertig bearbeitet, wird es in mehr als 180 gängigen Formaten abgespeichert. So hat es je nach Plattform immer die richtige Größe und ein lesbares Format. Videos können Firmenwebseiten lebendiger gestalten, von Bloggern werden sie gern eingebunden, um präsenter zu erscheinen. Freiberufler und Unternehmen können den selbsterstellen Video-Content in sozialen Netzwerken teilen, um eine größere Zielgruppe zu erreichen. Wichtig ist es, vorab festzulegen, ob mehrere Videos angefertigt werden sollen, die thematisch oder strategisch aufeinander abgestimmt sein sollen. Dann ist auf ein einheitliches Erscheinungsbild zu achten, wofür sich beispielsweise die Movavi Special Effects und Filter einsetzen lassen.