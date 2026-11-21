Angreifer nutzen KI, um Schwachstellen schneller zu finden und auszunutzen als je zuvor. Der klassische Ablauf aus Entdecken, Bewerten und Patchen kommt dabei zu spät. Trend Micro setzt mit »Minus One« auf eine prädiktive Cyberabwehr: Schutzmaßnahmen werden vorbereitet, bevor eine Lücke bekannt wird.

Management Summary

Tempo-Risiko: KI beschleunigt Schwachstellensuche und Exploit-Entwicklung auf Angreiferseite; ein früher Fund verschafft keinen Zeitvorsprung mehr.

KI beschleunigt Schwachstellensuche und Exploit-Entwicklung auf Angreiferseite; ein früher Fund verschafft keinen Zeitvorsprung mehr. Neues Betriebsmodell: »Minus One« verlagert die Abwehr vor die Offenlegung einer Schwachstelle: Angriffe vorhersehen, testen, Verteidigungspfad vorbereiten, kontinuierlich lernen.

»Minus One« verlagert die Abwehr vor die Offenlegung einer Schwachstelle: Angriffe vorhersehen, testen, Verteidigungspfad vorbereiten, kontinuierlich lernen. Kontext zählt: Ein digitaler Cybersicherheits-Zwilling zeigt, ob ein Angriff in der eigenen Umgebung gelingt und welche Maßnahmen das Risiko am stärksten senken.

Ein digitaler Cybersicherheits-Zwilling zeigt, ob ein Angriff in der eigenen Umgebung gelingt und welche Maßnahmen das Risiko am stärksten senken. Handlungsfähigkeit: Virtuelle Patches, engere Zugriffsrechte sowie geklärte Zuständigkeiten und Freigaben sorgen für eine getestete Reaktion, bevor die Bedrohung eintritt.

Virtuelle Patches, engere Zugriffsrechte sowie geklärte Zuständigkeiten und Freigaben sorgen für eine getestete Reaktion, bevor die Bedrohung eintritt. Steuerungsgröße: Vier Fragen messen den Reifegrad: Pfad identifiziert, getestet, Abwehr vorbereitet, aktivierbar und überprüfbar?

Schwachstellen werden immer schneller gefunden, und das gilt auch für Angreifer. Sie setzen KI ein, um Lücken aufzuspüren, Exploits zu entwickeln und Angriffspfade zu testen. Damit verliert der klassische Ablauf aus Entdecken, Bewerten und Patchen seine Wirkung. Eva Chen, Mitgründerin und CEO von Trend Micro, beschreibt in einem Blogbeitrag, was das für die Verteidigung bedeutet. Ihre These: Die Abwehr muss beginnen, bevor eine Schwachstelle öffentlich wird.

Ein früher Fund verschafft Verteidigern keinen Vorsprung mehr

Trend Micro mit seinem Enterprise-Geschäftsbereich TrendAI bringt über die Zero Day Initiative (ZDI) und den Hacking-Wettbewerb Pwn2Own seit Jahren Sicherheitsforscher aus aller Welt zusammen. Sie suchen Schwachstellen in Technologien, auf die Unternehmen angewiesen sind. Sie wissen, wie Software versagt und wie aus Schwachstellen Angriffe werden. Lange verschaffte ein früher Fund den Verteidigern Zeit: ZDI und Hersteller arbeiteten vertraulich zusammen, und Schutzmaßnahmen standen bereit, bevor Angreifer wussten, wo sie zuschlagen konnten. Diesen Vorsprung gibt es nicht mehr. Mit KI finden Angreifer Schwachstellen, entwickeln Exploits und testen Angriffspfade schneller und in größerem Umfang. Das schnellere Aufspüren von Lücken bleibt wichtig, reicht aber nicht mehr aus.

Zero Day gibt nicht mehr den Takt vor

Die meisten Sicherheitsteams arbeiten noch nach demselben Schema: Schwachstelle entdecken, Risiko bewerten, Reaktion priorisieren, Änderungen koordinieren, Schutz umsetzen. KI setzt jede dieser Übergaben unter Druck. Während ein Team noch sein Risiko bewertet, testet ein Angreifer womöglich schon die Ausnutzung. Die Abwehr muss deshalb früher ansetzen: Die Vorbereitung soll vor der Offenlegung einer Schwachstelle beginnen, also, bevor eine Krisensitzung nötig wird und bevor aus der Lücke eine Unternehmenskrise entsteht. TrendAI nennt diesen Ansatz »Minus One«.

Prädiktive Cyberabwehr: Bereitschaft statt Reaktion

Das Modell verbindet Wissen darüber, wie Angriffe ablaufen, Verständnis der Kundenumgebung und die Fähigkeit zu handeln. Es folgt vier Schritten, die sich gegenseitig verstärken:

Angriff vorhersehen: Eine Schwachstelle zu finden und einen Exploit zu entwickeln, sind zwei getrennte Schritte. Verteidiger müssen beide verstehen und wissen, was ein Angreifer als Nächstes tun könnte. Grundlage sind das Wissen aus ZDI und Pwn2Own, die Forschergemeinschaft sowie 38 Jahre Bedrohungsanalyse. Mit KI simuliert TrendAI laufend, wie sich Schwachstellen ausnutzen und verknüpfen lassen und wohin Angreifer vorstoßen könnten.

Eine Schwachstelle zu finden und einen Exploit zu entwickeln, sind zwei getrennte Schritte. Verteidiger müssen beide verstehen und wissen, was ein Angreifer als Nächstes tun könnte. Grundlage sind das Wissen aus ZDI und Pwn2Own, die Forschergemeinschaft sowie 38 Jahre Bedrohungsanalyse. Mit KI simuliert TrendAI laufend, wie sich Schwachstellen ausnutzen und verknüpfen lassen und wohin Angreifer vorstoßen könnten. In der Umgebung des Kunden testen: Ein Angriffspfad sagt erst im Kontext einer realen Umgebung etwas aus. Ein »digitaler Cybersicherheits-Zwilling«, also ein Modell der Kundenumgebung, zeigt, ob ein Angriff gelingen würde, was er erreichen könnte, welche Geschäftsabläufe er träfe und wo Schutz am meisten bewirkt. Unternehmen können nicht alles auf einmal beheben. Sie müssen wissen, welche Maßnahmen ihr Risiko am stärksten senken.

Ein Angriffspfad sagt erst im Kontext einer realen Umgebung etwas aus. Ein »digitaler Cybersicherheits-Zwilling«, also ein Modell der Kundenumgebung, zeigt, ob ein Angriff gelingen würde, was er erreichen könnte, welche Geschäftsabläufe er träfe und wo Schutz am meisten bewirkt. Unternehmen können nicht alles auf einmal beheben. Sie müssen wissen, welche Maßnahmen ihr Risiko am stärksten senken. Verteidigungspfad vorbereiten: Verteidiger kartieren den Angriffspfad und identifizieren die kritischen Punkte, an denen sich der Angriff unterbrechen lässt. Dazu gehören virtuelle Patches, stärkere präventive Kontrollen und engere Zugriffsrechte für Endgeräte, Netzwerke, E-Mail und Identitäten. Virtuelle Patches können die Ausnutzung blockieren, bis ein dauerhafter Software-Fix entwickelt oder eingespielt ist. Auch Zuständigkeiten und Freigaben gehören zur Vorbereitung. Tritt eine Bedrohung auf, braucht das Unternehmen eine bereits getestete Reaktion.

Verteidiger kartieren den Angriffspfad und identifizieren die kritischen Punkte, an denen sich der Angriff unterbrechen lässt. Dazu gehören virtuelle Patches, stärkere präventive Kontrollen und engere Zugriffsrechte für Endgeräte, Netzwerke, E-Mail und Identitäten. Virtuelle Patches können die Ausnutzung blockieren, bis ein dauerhafter Software-Fix entwickelt oder eingespielt ist. Auch Zuständigkeiten und Freigaben gehören zur Vorbereitung. Tritt eine Bedrohung auf, braucht das Unternehmen eine bereits getestete Reaktion. Kontinuierlich lernen: Angreifer passen sich an, und Unternehmensumgebungen verändern sich. Deshalb muss jede Simulation und jedes Abwehrergebnis den nächsten Zyklus verbessern. TrendAI entwickelt dafür spezialisierte KI für Cybersicherheit.

Der Maßstab: vier praktische Fragen

Eine Vorhersage hat nur dann einen Wert, wenn sie zu Schutz führt. Den Reifegrad der Abwehr zeigen vier Fragen: Ist ein plausibler Angriffspfad identifiziert? Wurde er in der eigenen Umgebung getestet? Ist eine Abwehrmaßnahme vorbereitet? Lässt sie sich aktivieren und auf Wirksamkeit überprüfen? Sind diese Fragen beantwortet, wissen Unternehmen bei einer neuen Bedrohung bereits, wo sie angreifbar sind, was zu tun ist und welche Abwehr bereitsteht.

Tipps für die Praxis

Zuständigkeiten klären: Legen Sie vorab fest, wer bei einer neuen Schwachstelle was entscheiden und freigeben darf [1].

Legen Sie vorab fest, wer bei einer neuen Schwachstelle was entscheiden und freigeben darf [1]. Virtuelle Patches einplanen: Prüfen Sie, ob IPS oder Firewall virtuelle Patches unterstützen, vor allem für Altsysteme und OT [2].

Prüfen Sie, ob IPS oder Firewall virtuelle Patches unterstützen, vor allem für Altsysteme und OT [2]. Angriffspfade priorisieren: Konzentrieren Sie sich auf die Maßnahmen, die das Risiko in Ihrer Umgebung am stärksten senken [1].

Konzentrieren Sie sich auf die Maßnahmen, die das Risiko in Ihrer Umgebung am stärksten senken [1]. Reaktion üben: Testen Sie Schutzmaßnahmen und Freigabewege, bevor eine Bedrohung auftritt [1].

Testen Sie Schutzmaßnahmen und Freigabewege, bevor eine Bedrohung auftritt [1]. Reifegrad messen: Nutzen Sie die vier Fragen des Beitrags als wiederkehrende Kontrolle [1].

FAQ

Was bedeutet »Minus One«?

Es ist der Ansatz von TrendAI, die Abwehr vor die Offenlegung einer Schwachstelle zu legen und Schutz für mögliche Angriffe vorzubereiten [1]. Warum reicht klassisches Patchmanagement nicht mehr?

KI setzt jeden Schritt von der Entdeckung bis zur Umsetzung unter Druck; Angreifer testen die Ausnutzung womöglich schon, während das Team noch bewertet [1]. Was ist ein virtueller Patch?

Eine externe Schutzregel, etwa in IPS oder Firewall, die Exploit-Versuche blockiert, ohne die verwundbare Software zu verändern [2][4]. Wie viel Zeit verschafft virtuelles Patching?

Laut Trend Micro steht ein virtueller Patch für von der ZDI gefundene Schwachstellen im Schnitt 96 Tage vor dem Herstellerpatch bereit (Herstellerangabe) [2]. Ersetzt virtuelles Patching den Herstellerpatch?

Nein. Es mindert die Gefährdung, behebt die Schwachstelle aber nicht; der dauerhafte Fix bleibt nötig [4][1]. Was ist ein digitaler Cybersicherheits-Zwilling?

Ein Modell der Kundenumgebung, mit dem sich testen lässt, ob ein Angriff gelingt, was er erreicht und welche Geschäftsabläufe er trifft [1]. Welche vier Fragen zeigen den Reifegrad?

Ist ein plausibler Angriffspfad identifiziert? Wurde er in der eigenen Umgebung getestet? Ist eine Abwehrmaßnahme vorbereitet? Lässt sie sich aktivieren und überprüfen? [1] Welche Rolle spielen ZDI und Pwn2Own?

Sie bringen Sicherheitsforscher weltweit zusammen; ihr Wissen und ihre Threat Intelligence bilden die Grundlage für Vorhersage und Virtual Patching [1][2]. Wo ist virtuelles Patching besonders hilfreich?

Bei Altsystemen und OT, wo Patches fehlen, nicht freigegeben sind oder wegen Wartungsfenstern schwer einzuspielen sind [2][4]. Welche regulatorischen Anforderungen gelten?

Nach dem NIS2-Umsetzungsgesetz (§ 30 BSIG) müssen wichtige und besonders wichtige Einrichtungen Schwachstellen managen und offenlegen; das BSI fordert zudem ein geregeltes Patch- und Änderungsmanagement [3][5].

Quellen

[4] https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-virtual-patching

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