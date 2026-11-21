Angreifer nutzen KI, um Schwachstellen schneller zu finden und auszunutzen als je zuvor. Der klassische Ablauf aus Entdecken, Bewerten und Patchen kommt dabei zu spät. Trend Micro setzt mit »Minus One« auf eine prädiktive Cyberabwehr: Schutzmaßnahmen werden vorbereitet, bevor eine Lücke bekannt wird.
Management Summary
- Tempo-Risiko: KI beschleunigt Schwachstellensuche und Exploit-Entwicklung auf Angreiferseite; ein früher Fund verschafft keinen Zeitvorsprung mehr.
- Neues Betriebsmodell: »Minus One« verlagert die Abwehr vor die Offenlegung einer Schwachstelle: Angriffe vorhersehen, testen, Verteidigungspfad vorbereiten, kontinuierlich lernen.
- Kontext zählt: Ein digitaler Cybersicherheits-Zwilling zeigt, ob ein Angriff in der eigenen Umgebung gelingt und welche Maßnahmen das Risiko am stärksten senken.
- Handlungsfähigkeit: Virtuelle Patches, engere Zugriffsrechte sowie geklärte Zuständigkeiten und Freigaben sorgen für eine getestete Reaktion, bevor die Bedrohung eintritt.
- Steuerungsgröße: Vier Fragen messen den Reifegrad: Pfad identifiziert, getestet, Abwehr vorbereitet, aktivierbar und überprüfbar?
Schwachstellen werden immer schneller gefunden, und das gilt auch für Angreifer. Sie setzen KI ein, um Lücken aufzuspüren, Exploits zu entwickeln und Angriffspfade zu testen. Damit verliert der klassische Ablauf aus Entdecken, Bewerten und Patchen seine Wirkung. Eva Chen, Mitgründerin und CEO von Trend Micro, beschreibt in einem Blogbeitrag, was das für die Verteidigung bedeutet. Ihre These: Die Abwehr muss beginnen, bevor eine Schwachstelle öffentlich wird.
Ein früher Fund verschafft Verteidigern keinen Vorsprung mehr
Trend Micro mit seinem Enterprise-Geschäftsbereich TrendAI bringt über die Zero Day Initiative (ZDI) und den Hacking-Wettbewerb Pwn2Own seit Jahren Sicherheitsforscher aus aller Welt zusammen. Sie suchen Schwachstellen in Technologien, auf die Unternehmen angewiesen sind. Sie wissen, wie Software versagt und wie aus Schwachstellen Angriffe werden. Lange verschaffte ein früher Fund den Verteidigern Zeit: ZDI und Hersteller arbeiteten vertraulich zusammen, und Schutzmaßnahmen standen bereit, bevor Angreifer wussten, wo sie zuschlagen konnten. Diesen Vorsprung gibt es nicht mehr. Mit KI finden Angreifer Schwachstellen, entwickeln Exploits und testen Angriffspfade schneller und in größerem Umfang. Das schnellere Aufspüren von Lücken bleibt wichtig, reicht aber nicht mehr aus.
Zero Day gibt nicht mehr den Takt vor
Die meisten Sicherheitsteams arbeiten noch nach demselben Schema: Schwachstelle entdecken, Risiko bewerten, Reaktion priorisieren, Änderungen koordinieren, Schutz umsetzen. KI setzt jede dieser Übergaben unter Druck. Während ein Team noch sein Risiko bewertet, testet ein Angreifer womöglich schon die Ausnutzung. Die Abwehr muss deshalb früher ansetzen: Die Vorbereitung soll vor der Offenlegung einer Schwachstelle beginnen, also, bevor eine Krisensitzung nötig wird und bevor aus der Lücke eine Unternehmenskrise entsteht. TrendAI nennt diesen Ansatz »Minus One«.
Prädiktive Cyberabwehr: Bereitschaft statt Reaktion
Das Modell verbindet Wissen darüber, wie Angriffe ablaufen, Verständnis der Kundenumgebung und die Fähigkeit zu handeln. Es folgt vier Schritten, die sich gegenseitig verstärken:
- Angriff vorhersehen: Eine Schwachstelle zu finden und einen Exploit zu entwickeln, sind zwei getrennte Schritte. Verteidiger müssen beide verstehen und wissen, was ein Angreifer als Nächstes tun könnte. Grundlage sind das Wissen aus ZDI und Pwn2Own, die Forschergemeinschaft sowie 38 Jahre Bedrohungsanalyse. Mit KI simuliert TrendAI laufend, wie sich Schwachstellen ausnutzen und verknüpfen lassen und wohin Angreifer vorstoßen könnten.
- In der Umgebung des Kunden testen: Ein Angriffspfad sagt erst im Kontext einer realen Umgebung etwas aus. Ein »digitaler Cybersicherheits-Zwilling«, also ein Modell der Kundenumgebung, zeigt, ob ein Angriff gelingen würde, was er erreichen könnte, welche Geschäftsabläufe er träfe und wo Schutz am meisten bewirkt. Unternehmen können nicht alles auf einmal beheben. Sie müssen wissen, welche Maßnahmen ihr Risiko am stärksten senken.
- Verteidigungspfad vorbereiten: Verteidiger kartieren den Angriffspfad und identifizieren die kritischen Punkte, an denen sich der Angriff unterbrechen lässt. Dazu gehören virtuelle Patches, stärkere präventive Kontrollen und engere Zugriffsrechte für Endgeräte, Netzwerke, E-Mail und Identitäten. Virtuelle Patches können die Ausnutzung blockieren, bis ein dauerhafter Software-Fix entwickelt oder eingespielt ist. Auch Zuständigkeiten und Freigaben gehören zur Vorbereitung. Tritt eine Bedrohung auf, braucht das Unternehmen eine bereits getestete Reaktion.
- Kontinuierlich lernen: Angreifer passen sich an, und Unternehmensumgebungen verändern sich. Deshalb muss jede Simulation und jedes Abwehrergebnis den nächsten Zyklus verbessern. TrendAI entwickelt dafür spezialisierte KI für Cybersicherheit.
Der Maßstab: vier praktische Fragen
Eine Vorhersage hat nur dann einen Wert, wenn sie zu Schutz führt. Den Reifegrad der Abwehr zeigen vier Fragen: Ist ein plausibler Angriffspfad identifiziert? Wurde er in der eigenen Umgebung getestet? Ist eine Abwehrmaßnahme vorbereitet? Lässt sie sich aktivieren und auf Wirksamkeit überprüfen? Sind diese Fragen beantwortet, wissen Unternehmen bei einer neuen Bedrohung bereits, wo sie angreifbar sind, was zu tun ist und welche Abwehr bereitsteht.
Tipps für die Praxis
- Zuständigkeiten klären: Legen Sie vorab fest, wer bei einer neuen Schwachstelle was entscheiden und freigeben darf [1].
- Virtuelle Patches einplanen: Prüfen Sie, ob IPS oder Firewall virtuelle Patches unterstützen, vor allem für Altsysteme und OT [2].
- Angriffspfade priorisieren: Konzentrieren Sie sich auf die Maßnahmen, die das Risiko in Ihrer Umgebung am stärksten senken [1].
- Reaktion üben: Testen Sie Schutzmaßnahmen und Freigabewege, bevor eine Bedrohung auftritt [1].
- Reifegrad messen: Nutzen Sie die vier Fragen des Beitrags als wiederkehrende Kontrolle [1].
FAQ
- Was bedeutet »Minus One«?
Es ist der Ansatz von TrendAI, die Abwehr vor die Offenlegung einer Schwachstelle zu legen und Schutz für mögliche Angriffe vorzubereiten [1].
- Warum reicht klassisches Patchmanagement nicht mehr?
KI setzt jeden Schritt von der Entdeckung bis zur Umsetzung unter Druck; Angreifer testen die Ausnutzung womöglich schon, während das Team noch bewertet [1].
- Was ist ein virtueller Patch?
Eine externe Schutzregel, etwa in IPS oder Firewall, die Exploit-Versuche blockiert, ohne die verwundbare Software zu verändern [2][4].
- Wie viel Zeit verschafft virtuelles Patching?
Laut Trend Micro steht ein virtueller Patch für von der ZDI gefundene Schwachstellen im Schnitt 96 Tage vor dem Herstellerpatch bereit (Herstellerangabe) [2].
- Ersetzt virtuelles Patching den Herstellerpatch?
Nein. Es mindert die Gefährdung, behebt die Schwachstelle aber nicht; der dauerhafte Fix bleibt nötig [4][1].
- Was ist ein digitaler Cybersicherheits-Zwilling?
Ein Modell der Kundenumgebung, mit dem sich testen lässt, ob ein Angriff gelingt, was er erreicht und welche Geschäftsabläufe er trifft [1].
- Welche vier Fragen zeigen den Reifegrad?
Ist ein plausibler Angriffspfad identifiziert? Wurde er in der eigenen Umgebung getestet? Ist eine Abwehrmaßnahme vorbereitet? Lässt sie sich aktivieren und überprüfen? [1]
- Welche Rolle spielen ZDI und Pwn2Own?
Sie bringen Sicherheitsforscher weltweit zusammen; ihr Wissen und ihre Threat Intelligence bilden die Grundlage für Vorhersage und Virtual Patching [1][2].
- Wo ist virtuelles Patching besonders hilfreich?
Bei Altsystemen und OT, wo Patches fehlen, nicht freigegeben sind oder wegen Wartungsfenstern schwer einzuspielen sind [2][4].
- Welche regulatorischen Anforderungen gelten?
Nach dem NIS2-Umsetzungsgesetz (§ 30 BSIG) müssen wichtige und besonders wichtige Einrichtungen Schwachstellen managen und offenlegen; das BSI fordert zudem ein geregeltes Patch- und Änderungsmanagement [3][5].
Quellen
[1] https://www.trendmicro.com/de_de/research/26/k/die-neue-aera-der-praediktiven-cyberabwehr.html
[2] https://www.trendmicro.com/de_de/it-security-best-practices/mit-virtual-patching-schwachstellen-schliessen.html
[3] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-Wirtschaft/NIS-2-regulierte-Unternehmen/NIS-2-Infopakete/NIS-2-Sicherheitsmassnahmen/NIS-2-Sicherheitsmassnahmen_node.html
[4] https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-virtual-patching
[5] https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium_Einzel_PDFs_2021/04_OPS_Betrieb/OPS_1_1_3_Patch_und_Aenderungsmanagement_Edition_2021.pdf
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
1388 Artikel zu „Abwehr Schwachstelle“
IT-Security | News | Trends 2026 | Trends Security
Die Ransomware-Basics sitzen – aber nur 55 Prozent vertrauen ihrer eigenen Abwehr
Ransomware-Betroffenheit sinkt: rund 18 Prozent der Befragten nach 24 Prozent im Vorjahresreport. Ransomware-Vorsorge ist weit verbreitet: 91 Prozent schützen ihre Backups, 84 Prozent haben einen Disaster-Recovery-Plan. Phishing bleibt häufigstes Einfallstor: 52 Prozent der Ransomware-Betroffenen nennen E-Mail oder Phishing als Angriffsvektor. Security Awareness legt zu: 84 Prozent bieten Trainings an – zehn Prozentpunkte mehr als im…
IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Trends 2026 | Trends Security
Cyberbedrohungen 2026: Warum vernetzte IT eine vernetzte Abwehr braucht
KI-Agenten beschleunigen Angriffsketten, gestohlene Identitäten öffnen den Weg in Cloud- und Kundenumgebungen, und Ransomware bedroht zunehmend die virtuelle Infrastruktur. Der Acronis TRU Cyber Pulse Report 2026 macht deutlich: Unternehmen müssen nicht nur den ersten Einbruch verhindern, sondern die Reichweite eines Vorfalls begrenzen. Für IT-Verantwortliche und Geschäftsführung rücken deshalb Zugriffskontrollen, systemübergreifende Transparenz und belastbare Wiederherstellung in…
Ausgabe 9-10-2026 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Security Spezial 9-10-2026
XDR wird zum entscheidenden Faktor moderner Cyberresilienz – Warum eine moderne Cyberabwehr mehr braucht als Prävention
Nicht alle Cyberangriffe lassen sich verhindern. Trotz umfangreicher Security-Maßnahmen müssen IT-Verantwortliche davon ausgehen, dass Angreifer in die IT-Systeme gelangen. Entscheidend ist daher eine Cyberabwehr, die eine möglichst frühe Erkennung verdächtiger Aktivitäten ermöglicht. Dabei ist es wichtig, Zusammenhänge zu durchschauen und im Ernstfall schnell zu reagieren. Genau dies ermöglicht Extended Detection and Response (XDR). Die Lösung führt sicherheitsrelevante Informationen zusammen und priorisiert Vorfälle. XDR unterstützt IT-Teams, Bedrohungen schneller aufzudecken und einzudämmen.
Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Services | Strategien | Tipps
Die PHP-Schwachstelle – Segen und Fluch der KI-getriebenen Suche nach Softwarefehlern
Die kritischen PHP-Schwachstellen PHP2Shell treffen eine zentrale Laufzeitumgebung vieler Webanwendungen. Sicherheitsupdates sind verfügbar; europäische Cybersecurity-Stellen rufen zum sofortigen Handeln auf. [1][2] Für das Management reicht die Frage nach dem Patchstatus jedoch nicht aus: Welche Geschäftsprozesse müssen nach einem Angriff zuerst wieder funktionieren? Welche Daten sind dafür erforderlich? Und wurde die Wiederherstellung unter realistischen Bedingungen getestet?…
Business Process Management | E-Commerce | Infrastruktur | IT-Security | Kommentar | Logistik | News | Services | Tipps
Kühlung auf 50 Grad: Steuerungstechnik wird zur neuen Schwachstelle im Handel
Ein Cyberangriff auf vernetzte Kühlsysteme in französischen Supermärkten zeigt, wie schnell ein scheinbar technisches Detail den Filialbetrieb, Warenbestände und Lieferketten trifft. Der Vorfall macht deutlich: NIS2 und der Cyber Resilience Act sind keine abstrakten Compliance-Projekte, sondern Leitplanken für belastbare Prozesse, sichere Produkte und klar verteilte Verantwortung. Management Summary Cyberrisiken werden zu Betriebsrisiken: Manipulierte IoT- und…
Business Process Management | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Rechenzentrum | Services
Agentic SOC: Wie autonome Cyberabwehr den Zeitvorteil der Angreifer verkürzt
KI beschleunigt Cyberangriffe, senkt Einstiegshürden und ermöglicht parallele Angriffsschritte. Unternehmen müssen ihre Security Operations deshalb nicht nur mit mehr Daten, sondern vor allem mit kürzeren Entscheidungswegen aufrüsten. Ein Agentic SOC kann Signale zusammenführen, Vorfälle priorisieren und abgestufte Gegenmaßnahmen anstoßen – vorausgesetzt, Governance, technische Leitplanken und menschliche Kontrolle wachsen mit. Management Summary Tempo wird zum Sicherheitsfaktor:…
IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
109 zu eins: Warum Maschinenidentitäten jetzt ins Zentrum der Cyberabwehr gehören
KI-Agenten, Service Accounts und Cloud-Workloads handeln ohne menschliche Anmeldung – oft rund um die Uhr und mit weitreichenden Rechten. Damit verschiebt sich die zentrale Sicherheitsfrage: Nicht nur wer, sondern auch was darf auf Daten, Anwendungen und Netze zugreifen? Unternehmen brauchen ein vollständiges Inventar, klare Verantwortlichkeiten, kurzlebige Zugangsdaten und identitätsbasierte Kontrollen. Mikrosegmentierung kann dabei den Bewegungsraum…
Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | News | Tipps
Cybersecurity 2026 – Von der Abwehr zur Resilienz: Die zehn Sicherheitsprioritäten für Unternehmen
Cybersecurity 2026 ist kein Wettrüsten um immer mehr Einzelwerkzeuge. Der Microsoft Digital Defense Report beschreibt eine Risikolage, in der kompromittierte Identitäten, KI-Agenten, Cloud-Plattformen und Zulieferer miteinander verknüpft sind. Für Vorstände und CIOs folgt daraus ein klarer Auftrag: Sicherheitsverantwortung in der Unternehmensführung verankern, Abhängigkeiten sichtbar machen und Wiederherstellungsfähigkeit konsequent testen. Management Summary Cyberrisiken sind Geschäftsrisiken: Identitäten,…
IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Strategien | Tipps
Schwachstellenmanagement im KI-Zeitalter – Wie Unternehmen KI-generierte Exploits mit einer »Containment First«-Architektur bremsen können
KI beschleunigt die Schwachstellenforschung – und damit auch die Angriffsgeschwindigkeit. Klassische Patch-Zyklen geraten unter Druck, weil Exploits schneller entstehen, als Unternehmen Updates sicher testen und ausrollen können. Der Beitrag zeigt, warum Sicherheitsverantwortliche Schwachstellenmanagement neu denken müssen und weshalb eine »Containment First«-Architektur mit identitätsbasierter Mikrosegmentierung zum strategischen Hebel gegen KI-generierte Exploits wird. Management Summary KI verkürzt…
Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Strategien | Trends 2026 | Trends Security | Whitepaper
KI-Sicherheit in Unternehmen: Warum Governance, Sichtbarkeit und Deepfake-Abwehr jetzt entscheidend sind
Deutsche Unternehmen fühlen sich beim Schutz ihrer KI-Systeme gut vorbereitet – doch die Erkennung böswilligen oder unerwarteten KI-Verhaltens bleibt deutlich zurück. Der TrendAI-Report zeigt eine gefährliche Lücke zwischen Governance-Anspruch und operativer Sicherheitsrealität. Für Entscheider wird KI-Sicherheit damit zur Managementaufgabe: Sichtbarkeit, Testing, Deepfake-Abwehr und wirksame Eingriffsmechanismen müssen von Anfang an Teil jeder Enterprise-AI-Strategie sein. Management Summary…
Business | IT-Security | News | Strategien
Cyber Resilience Act trifft Frontier AI: Warum Unternehmen mehr Schwachstellen schneller managen müssen
Mit dem Cyber Resilience Act wird Schwachstellenmanagement zur Managementaufgabe. KI-gestützte Analysen entdecken mehr Sicherheitslücken in kürzerer Zeit – zugleich erhöhen enge Meldefristen, wachsende Patch-Mengen und komplexe Lieferketten den operativen Druck. Unternehmen müssen deshalb Prozesse, Datenbasis und Wiederanlaufplanung jetzt auf kontinuierliche Cyberresilienz ausrichten. Management Summary Regulatorischer Zeitdruck: Ab 11. September 2026 greifen die Meldepflichten des Cyber…
E-Commerce | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Trends 2026 | Trends Security
Kundendaten, Kassen, KI: Warum Händler ihre Cyberabwehr neu ausrichten müssen
Der europäische Einzelhandel steht vor einer Zuspitzung der Cyberbedrohungslage: Fast alle befragten Unternehmen meldeten innerhalb eines Jahres Sicherheitsvorfälle. Für das Management wird Cybersicherheit damit nicht länger zur rein technischen Disziplin, sondern zu einem geschäftskritischen Steuerungsthema rund um Kundendaten, Prozesse, Resilienz und digitale Wertschöpfung. Die wichtigsten Punkte für Entscheider Cyberrisiken sind im Handel Normalzustand: 97…
Ausgabe 7-8-2026 | Favoriten der Redaktion | IT-Security | News | Security Spezial 7-8-2026 | Strategien
Wenn KI Schwachstellen schneller findet als Unternehmen sie schließen können – Die Mobilisierung der Cybersicherheits-Branche
Mit Project QuiltWorks will CrowdStrike eine branchenweite Antwort auf die neue Dynamik KI-gestützter Cyberrisiken geben. Daniel Bernard, Chief Business Officer bei CrowdStrike erklärt, warum klassische Schwachstellenpriorisierung nicht mehr ausreicht und wie Technologiepartner, Integratoren und Cyberversicherer gemeinsam helfen sollen, Risiken schneller zu erkennen, zu bewerten und zu reduzieren.
IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Produktmeldung
Hybridansatz für umfassendere Schwachstellenerkennung: Checkmarx stellt Checkmarx Fusion vor
Neue Architektur kombiniert bewährte AppSec-Scan-Engines mit KI-gestützter Analyse und ermöglicht eine präzisere Schwachstellenerkennung über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg. Checkmarx, Anbieter für autonome, Cloud-native Anwendungssicherheit, stellt mit Checkmarx Fusion einen neuen hybriden Scan-Ansatz vor, der ab sofort im Rahmen eines Early-Access-Programms für Kunden verfügbar ist. Checkmarx Fusion kombiniert die bewährten AppSec-Scan-Engines und den proprietären Sicherheitskontext…
IT-Security | News | Trends 2026 | Trends Security
95 % der Sicherheitsteams entdecken schwerwiegende oder kritische Schwachstellen außerhalb geplanter Tests
Ganze 79 % ergreifen keine Maßnahmen aufgrund KI-generierter Ergebnisse ohne menschliche Validierung. Nur 15 % bezeichnen ihre Programme für Sicherheitstests und -validierung als kontinuierlich. Synack, Anbieter des ersten KI-gestützten, kontinuierlichen Penetrationstests für Unternehmen, hat die Studie »The State of Continuous Security Validation« veröffentlicht [1]. Sie basiert auf einer Befragung von Führungskräften und Fachleuten im…
Ausgabe 5-6-2026 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Security Spezial 5-6-2026
Klassische Cyberabwehr gegen autonome KI-Systeme stößt an ihre Grenzen – Wenn Maschinen Maschinen kompromittieren
Die nächste große Sicherheitskrise wird nicht mit einem Klick beginnen. Nicht mit einer Phishing-Mail. Nicht mit einem kompromittierten Passwort. Nicht mit einem Mitarbeiter, der einen Fehler macht. Die nächste große Sicherheitskrise beginnt mit Maschinen, die selbstständig handeln. Genau das erleben Unternehmen derzeit. KI-Assistenten schreiben Code. Sie installieren Software. Sie analysieren Daten. Sie treffen Entscheidungen. Immer schneller. Immer autonomer. Und häufig mit weitreichenden Zugriffsrechten. Was als Produktivitätsgewinn begann, entwickelt sich zur neuen Angriffsoberfläche moderner Unternehmen.
IT-Security | Künstliche Intelligenz | Lösungen | News | Services
Sichtbarkeit in der Netzwerksicherheit: Vom blinden Fleck zur kontrollierten Abwehr
Die Bedeutung von Sichtbarkeit in der Netzwerksicherheit kann nicht hoch genug bewertet werden, da viele Unternehmen ihre tatsächliche Geräte- und Systemlandschaft nicht vollständig kennen, was Risiken erhöht. Moderne Netzwerke bestehen aus IT, OT, IoT und IoMT, was eine vollständige Kontrolle und Erkennung aller Geräte erfordert, zumal viele Geräte nicht verwaltet oder schwer zu patchen sind.…
Effizienz | Infrastruktur | IT-Security | Lösungen | News | Services
Findet Microsoft endlich die eigenen Schwachstellen?
Bei KI-Cybersecurity-Systemen ist die Auswahl der zugrunde liegenden KI-Modelle eine wichtige strategische Entscheidung. Microsofts neues MDASH-Cybersecurity-KI-System verschiebt derzeit die Grenzen, denn als agentisches Multi-Model-System werden verschiedene KI-Modelle und Agenten gleichzeitig ins Rennen geschickt. Im KI‑Sicherheitsbenchmark von CyberGym, unterstützt vom Center for Responsible, Decentralized Intelligence der UC Berkeley, hat Microsofts MDASH die Spitzenposition übernommen und Mythos…
Business Process Management | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Strategien | Tipps
Generalschlüssel für Software-Schwachstellen erfordern neue Resilienzmöglichkeiten
KI beschleunigt Zero-Day-Exploitation: Generative Modelle machen das Finden und Ausnutzen unbekannter Schwachstellen schneller, automatisierter und skalierbar – dadurch steigt die Angriffsfrequenz und mehr Angriffe »rutschen durch«. Risikobewertung verliert an Halt: Wenn Eintrittswahrscheinlichkeiten schneller kippen als Bewertungszyklen, reichen klassische Schutz- und Bewertungslogiken nicht mehr aus. Angreifer gewinnen Zeit und Tiefe im Netz: Über unbekannte Lücken verschaffen…
Ausgabe 3-4-2026 | IT-Security | Kommunikation | New Work | News | Security Spezial 3-4-2026
Sicherheit im Unternehmen: Warum eine korrekte E-Mail-Archivierung so wichtig ist – Die unterschätzte Schwachstelle
E-Mails sind das Rückgrat der geschäftlichen Kommunikation – und zugleich ein oft unterschätztes Sicherheits- und Compliance-Risiko für Unternehmen. Unzureichende Archivierung, menschliche Fehler und steigende regulatorische Anforderungen machen das E-Mail-Postfach zunehmend zum Einfallstor für Datenschutzverstöße, Cyberangriffe und Vertrauensverluste. Mit einem sicheren Outlook- oder Microsoft 365-Add-In lassen sich Sicherheitslücken schließen sowie Mails und Metadaten Compliance-konform speichern.