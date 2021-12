Was unterscheidet s/w Forex und CFD mit Wirtschaftskalender?

CFD-Tausch und Forex-Tausch haben zahlreiche Ähnlichkeiten. Die beiden Tauscharten beinhalten zunächst einen vergleichenden Börsenausführungsprozess. Broker können zweifellos sowohl in steigenden als auch in fallenden Geschäftsbereichen den Markt betreten oder verlassen. Zweitens werden sowohl CFD-Börsen als auch Forex-Börsen auf einer ähnlichen Stufe ausgeführt, wobei vergleichbar aussehende Umrisse und Bewertungsstrategien verwendet werden. In beiden Fällen werden Börsen im Over-the-Counter (OTC)-Markt durchgeführt, der vollständig elektronisch innerhalb einer Bankenorganisation betrieben wird, ohne tatsächlichen Bereich oder Schwerpunkthandel. Eine weitere Ähnlichkeit zwischen dem CFD-Umtausch und dem Forex-Umtausch besteht darin, dass die Hauptkosten des Umtauschs der Spread sind, und nicht verschiedene Arten von Tauschinstrumenten, die Provisionen und andere Geldgebühren erheben.