Webservices und Microsoft Office 365: Digitales Duo für KMU

11880 hat sich längst vom Branchenbuch zum Branchennetzwerk für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt. Ein neues Angebot von 11880.com und Microsoft bewegt nun noch mehr Betriebe, ihr Erfolgsmodell auf digitalem Wege auf- und weiter auszubauen! Die Webservices von 11880 gibt es neu in einem optionalen Bundle zusammen mit Microsoft Office 365.

Unternehmenskunden haben bei 11880.com vier verschiedene Website-Pakete zur Auswahl. Alle Kunden, die bei 11880.com eines dieser Website-Produkte buchen, haben neuerdings die Möglichkeit, Microsoft Office 365 mit Anwendungen wie Word, Excel oder PowerPoint und je nach Paketgröße auch Access oder Teams hinzuzubuchen. Die E-Mail-Lösung Outlook ist bei allen Paketen inkludiert.

Denn auch wenn E-Mails mittlerweile zu den ältesten Kommunikationsmitteln des digitalen Lebens gehören, sind sie – gerade aus dem geschäftlichen Bereich – nicht mehr wegzudenken. Ursprünglich betreute 11880.com eine eigens entwickelte E-Mail-Lösung. Durch die positiven Erfahrungen mit Microsoft entschied man sich jedoch, komplett auf Office 365 umzusatteln. Die Vorteile liegen auf der Hand: Office 365 bietet eine Suite aus Produktivitäts-Apps, die keinen Wunsch offenlassen. Die in der Cloud gehostete Lösung ist hoch performant und bietet nahezu unlimitierten Speicher und das alles bei höchsten Sicherheitsstandards. Dafür sorgt der sogenannte Intelligent Security Graph. Jedes Mal, wenn eine neue Bedrohung innerhalb des globalen Netzwerks erkannt wird, steht diese Information dem gesamten Netzwerk inklusive aller anderen Microsoft Services zur Verfügung. Bei 197 Millionen aktiven Nutzern von Office 365 (Stand 2019) und 6,5 Trillionen tagtäglich analysierten Signalen – auch von Quellen außerhalb des Microsoft-Kosmos –, bildet das ein überzeugend starkes Cyber-Immunsystem.

Je nach Websitegröße variiert die Anzahl der Outlook-Inklusiv-Postfächer von eins bis drei. Damit bietet 11880.com seinen Website-Kunden ab sofort nicht nur eine E-Mail-Lösung mit mehr Funktionalitäten wie einem größeren Speicherplatz, sondern auch mehr Sicherheit durch bessere Viren- und Spamfilter.

Thomas Dörner, General Manager bei 11880.com, freut sich: »Mit unseren Produkten helfen wir kleinen und mittleren Unternehmen in ganz Deutschland, digital zu werden, um ihr Angebot erfolgreich zu vermarkten. Die Produkte des ›Modern Workplace‹ von Microsoft ergänzen unsere Produktpalette dabei perfekt.«

Gregor Primus, Director Channel Sales Management – One Commercial Partner bei Microsoft Deutschland ergänzt: »Mit der Digitalisierung im Mittelstand entstehen neue Anforderungen an die Arbeitswelt. Die 11880.com hat diese Entwicklungen frühzeitig erkannt und sich im Sinne der Bedürfnisse ihrer Kunden mehrdimensional aufgestellt. Mit unseren Office-365-Lösungen als Teil der Website-Angebote bietet sie nun kleinen und mittelständischen Unternehmen passende Tool-Sets für den Weg zu einer digitalen Unternehmenskultur aus einer Hand.«

Immer ein großes Herz für kleine und mittelgroße Betriebe

Ein maßgeblicher Teil der Kunden von 11880 sind und waren immer schon Kleinstbetriebe, wie etwa Handwerker, Ärzte, Klempner und andere kleine Dienstleister, die vielleicht ein halbes Dutzend Mitarbeiter beschäftigen. Diese Unternehmen haben einfach nicht die Möglichkeit, in komplexe IT-Migrationsszenarien oder aufwändige Webdesigns zu investieren. Hier treffen die Angebote für einen professionellen Online-Auftritt von 11880 genau die Bedürfnisse dieser überschaubar großen Betriebe, die sich in der täglichen Arbeit einfach nur auf ihre Kernkompetenzen fokussieren müssen.

Dirk Amtsberg, der Leiter des Produktmanagements der 11880 Internet Services AG, beschreibt: »Wir verstehen uns als Wegbegleiter, der auch den kleinsten Betrieben dabei hilft, einen Nutzen aus der Digitalisierung zu ziehen.« Konkret sieht das so aus, dass das Beratungsteam von 11880.com durch Interviews mit den Unternehmerinnen und Unternehmern das Alleinstellungsmerkmal des jeweiligen Unternehmens ergründen, herausfinden, was das Besondere ist. »Von diesen persönlichen Gesprächen ausgehend, schneidern wir dann ein ganz individuelles Angebot. Dabei geht es auch nicht darum, riesige Budgets locker zu machen, oft reicht ein niedriger dreistelliger Betrag, um die Unternehmen online gut aufzustellen. Später, also im Erfolgsfall, lässt sich das dann immer noch ausbauen«, so Amtsberg.

