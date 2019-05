Weltweit wird noch immer zu wenig für die Cybersicherheit getan. Es handelt sich hierbei nicht um eine allgemeine Betrachtung, sondern um die Ergebnisse der jährlichen Umfrage von 2019 mit dem Titel »Cyber Resilient Organization«, die vom Ponemon Institute durchgeführt, von IBM Resilient gesponsert wurde und an der mehr als 3.600 Sicherheits- und IT-Experten aus der ganzen Welt beteiligt sind – darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Australien, der Mittlere Osten und der Asiatisch-Pazifische Raum. Wir wetten mit oder ohne gutschein-code-de.com, dass es sich um eine Untersuchung handelt, über die man lange Zeit diskutieren wird.

Viele Unternehmen sind noch immer nicht darauf vorbereitet, effektiv auf einen Cybersicherheitsvorfall zu reagieren. 77 % gaben an, keinen einheitlichen Reaktionsplan für Vorfälle im Unternehmen zu haben. Während Studien zeigen, dass Unternehmen, die in der Lage sind, schnell und effektiv zu reagieren und einen Cyberangriff in 30 Tagen einzudämmen, durchschnittlich mehr als eine Million Dollar bei den Gesamtkosten eines bestimmten Verstoßes sparen, ist der Mangel an Plänen zur Reaktion auf Cybersicherheitsvorfälle in den vier Jahren der Studie konstant geblieben. Bei den Unternehmen, die einen Plan haben, wird er von mehr als der Hälfte (54 %) nicht regelmäßig getestet, so dass sie weniger bereit sind, die komplexen Prozesse und die erforderliche Koordination im Falle eines Angriffs effektiv zu managen.

Die anhaltenden Schwierigkeiten, mit denen die Cybersecurity-Teams bei der Umsetzung von sogenannten Incident Response Plans, also Unfallabwehrplänen, konfrontiert sind, haben die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) durch die Unternehmen beeinträchtigt. Fast die Hälfte der Befragten (46 %) gibt an, dass ihr Unternehmen ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes die DSGVO noch nicht vollständig erfüllt.

Laut der Umfrage ist die Automatisierung bei der Reaktion noch in den Kinderschuhen und weniger als ein Viertel der Befragten gibt an, dass ihr Unternehmen in ihrem Reaktionsprozess Automatisierungstechnologien wie Identitätsmanagement und Authentifizierung, Incident Response Plattformen, Tools zum Informations-Management und Management der Sicherheitsvorfälle (Siem) weitgehend nutzt. Auch die Kompetenzen sind nach wie vor ein kritischer Faktor, und 62 % der Befragten gaben an, dass die Angleichung der Rollen im Bereich Datenschutz und Cybersicherheit unerlässlich oder sehr wichtig ist, um IT-Resilienz im Unternehmen zu erreichen.

Die Qualifikationslücke im Bereich der Cybersicherheit schwächt die IT-Resilienz weiter, da es in den Unternehmen an Personal mangelt und sie nicht in der Lage sind, Ressourcen und Bedürfnisse optimal zu verwalten. Die Teilnehmer der Umfrage berichteten, dass sie nicht über das erforderliche Personal verfügen, um ihre Reaktionspläne für Vorfälle ordnungsgemäß zu warten und zu testen, und dass sie mit 10 bis 20 unbesetzten Stellen in ihren Sicherheitsteams konfrontiert sind. Nur 30 % der Teilnehmer gaben an, dass die Mitarbeiter im Bereich Computersicherheit ausreichen, um ein hohes Maß an Resilienz in eben diesem Bereich zu erreichen.

Darüber hinaus bewerteten 75 % der Befragten ihre Schwierigkeiten bei der Suche nach und Bindung von Mitarbeitern, die für die IT-Sicherheit verantwortlich sind, von mäßig hoch bis hoch. Zusätzlich zur Qualifikationslücke gaben fast die Hälfte der Teilnehmer (48 %) an, dass ihre Unternehmen zu viele Sicherheitswerkzeuge und -lösungen einsetzen, was zu größerer Komplexität führt und den Überblick über die Sicherheitssysteme insgesamt verringert.

