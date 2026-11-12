Wenn KI Unternehmen schneller macht – und zugleich verwundbarer

KI beschleunigt das Geschäft – Resilienz hält es am Laufen. Sicherheit der gesamten Unternehmensstruktur aus Systemen, Partnern und Prozessen wird immer wichtiger.
Generative KI macht Unternehmen schneller. Doch wenn Entscheidungen automatisiert und Prozesse enger vernetzt werden, können sich auch Fehler und Störungen rascher ausbreiten. Deshalb reicht es nicht, Angriffe möglichst abzuwehren: Unternehmen müssen kritische Abläufe aufrechterhalten und nach Vorfällen kontrolliert wieder anlaufen können. Digitale Resilienz wird damit zum Bindeglied zwischen Produktivität, Sicherheit und unternehmerischer Handlungsfähigkeit.
Management Summary
- KI-Geschwindigkeit braucht Kontrolle. Automatisierung reduziert manuelle Puffer. Unternehmen sollten deshalb bei jedem KI-Workflow auch Fehlerfolgen und Eingriffsmöglichkeiten betrachten.
- Die Geschäftsprozesse bestimmen die Sicherheitsprioritäten. Endgeräte, Identitäten, Cloud-Dienste und Partner bilden ein vernetztes Geflecht. Entscheidend ist, welche Abhängigkeiten den Betrieb gefährden.
- Prävention und Resilienz gehören zusammen. Schutzmaßnahmen bleiben unverzichtbar; Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung müssen gleichberechtigt geplant werden. [5]
- Wiederanlauf ist eine Managementaufgabe. Kritische Funktionen, akzeptable Unterbrechungen und Verantwortlichkeiten gehören in die Unternehmenssteuerung – nicht erst auf die Agenda im Krisenfall. [5]
- Technik wirkt nur mit klaren Prozessen. Transparenz über Endgeräte und getestete Wiederherstellung schaffen Handlungsfähigkeit; KI-Unterstützung braucht weiterhin fachliche Kontrolle. [7] [9]
KI-generierte Illustration: Hohe Geschwindigkeit braucht eine widerstandsfähige Infrastruktur – damit das Geschäft auch bei Störungen weiterläuft.
Es ist eine der großen Erfolgsgeschichten der aktuellen KI-Welle: Unternehmen automatisieren Prozesse, beschleunigen Entscheidungen und erledigen Aufgaben in einem Tempo, das noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar war. Gerade Großkonzerne investieren massiv in generative KI, um Produktivität und Effizienz zu steigern.
Doch hinter den Produktivitätsgewinnen zeichnet sich eine zweite Entwicklung ab. Sie ist weniger spektakulär und deshalb in der öffentlichen Debatte bislang weniger präsent: KI verändert nicht nur die Geschwindigkeit von Unternehmen. Sie verändert die Bedingungen, unter denen Unternehmen funktionieren. Jahrzehntelang basierten große Organisationen auf einem gewissen Maß an Reibung. Entscheidungen brauchten Zeit, Prozesse hatten manuelle Kontrollpunkte und zwischen einem Fehler und seinen Folgen lagen oft mehrere Zwischenschritte. Diese Verzögerungen waren ineffizient – aber sie bildeten zugleich einen Puffer. Diesen Puffer reduziert KI.
Mehr Geschwindigkeit, weniger Reaktionszeit
McKinsey [1] zufolge könnte generative KI jährlich einen wirtschaftlichen Wert von bis zu 4,4 Billionen US-Dollar schaffen. Ein wesentlicher Teil dieses Potenzials entsteht infolge automatisierter Wissensarbeit und beschleunigter Arbeitsabläufe. Genau diese Beschleunigung verändert jedoch die Risikolandschaft. Wenn Entscheidungen schneller getroffen, Prozesse automatisiert und Systeme zunehmend autonom miteinander verbunden werden, bleibt weniger Zeit, Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Was früher einen Umweg über mehrere Abteilungen, Systeme oder Freigaben nahm, kann heute nahezu unmittelbar von einem Prozess in den nächsten übergehen. Damit steigt nicht zwangsläufig die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Fehler. Aber die möglichen Auswirkungen eines Fehlers können schneller und größer werden. Das ist ein entscheidender Unterschied.
Aus IT-Systemen werden Ökosysteme
Parallel zur Geschwindigkeit wächst die Komplexität. Moderne Unternehmensprozesse bestehen längst nicht mehr aus isolierten Anwendungen. Ein einzelner Workflow kann sich über Endgeräte, Cloud-Dienste, Identitätsplattformen, externe Dienstleister und KI-gestützte Anwendungen erstrecken. Das Unternehmen wird damit zunehmend zu einem Ökosystem, dessen einzelne Komponenten voneinander abhängig sind.
Der Global Risks Report [2] des Weltwirtschaftsforums beschreibt eine Welt, in der technologische Veränderungen und systemische Risiken zunehmend miteinander verknüpft sind. Auch die Sicherheitslandschaft spiegelt diese Entwicklung wider. Im 2026 Data Breach Investigations Report [3] von Verizon waren bei rund 30 Prozent der untersuchten Datenschutzverletzungen Drittanbieter beteiligt. Das Problem liegt deshalb nicht mehr ausschließlich in der Sicherheit einzelner Systeme: Entscheidend wird die Sicherheit der gesamten Unternehmensstruktur aus Systemen, Partnern und Prozessen. Und dieses Geflecht reagiert schneller als traditionelle Organisationsstrukturen.
Das schrumpfende Zeitfenster
Für Sicherheitsteams entsteht dadurch ein neues Problem: Das Zeitfenster zwischen einer Schwachstelle und ihren geschäftlichen Auswirkungen wird kleiner. Eine kompromittierte Identität, ein manipuliertes Endgerät oder ein ausgefallener Cloud-Dienst bleibt nicht notwendigerweise auf das betroffene System beschränkt. In hochgradig vernetzten Umgebungen können sich Störungen über abhängige Prozesse und Systeme weiterbewegen. Die finanziellen Folgen sind erheblich. IBM [4] beziffert die durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne auf fast fünf Millionen US-Dollar. Doch die unmittelbaren Kosten sind nur ein Teil des Problems. Für Unternehmen wird zunehmend entscheidend, wie schnell sich ein Vorfall ausbreitet und wie lange der Geschäftsbetrieb beeinträchtigt bleibt. Damit verändert sich auch die Bedeutung von Ausfallzeiten. Ein Ausfall der IT ist nicht mehr lediglich ein technisches Problem, das die IT-Abteilung lösen muss. Wenn digitale Systeme das operative Rückgrat des Unternehmens bilden, wird aus einem technischen Vorfall ein Geschäftsereignis – mit möglichen Folgen für Umsatz, Kundenbeziehungen, Lieferketten und Reputation.
Prävention allein reicht nicht mehr
Die klassische Antwort auf solche Risiken lautet Prävention: Firewalls, Endpoint-Security, Zugriffskontrollen, Monitoring, Warnmeldungen und immer neue Sicherheitsmechanismen. Diese Maßnahmen bleiben unverzichtbar. Doch sie stoßen in einer hochautomatisierten und vernetzten Umgebung an eine fundamentale Grenze: Nicht jeder Vorfall lässt sich verhindern. Je komplexer ein System wird, desto schwieriger wird es, sämtliche möglichen Fehler- und Angriffspfade vorherzusehen. Gleichzeitig steigt die Geschwindigkeit, mit der sich ein erfolgreicher Angriff oder eine technische Störung auswirken kann. Damit verschiebt sich die zentrale Frage der Unternehmenssicherheit. Sie lautet nicht mehr nur: Wie verhindern wir jeden Vorfall? Sondern zunehmend: Wie bleibt das Unternehmen handlungsfähig, wenn die Prävention versagt? Genau an diesem Punkt gewinnt der Begriff der digitalen Resilienz an Bedeutung.
Resilienz wird zur strategischen Kennzahl
Resilienz bedeutet dabei mehr als eine schnelle Wiederherstellung nach einem Ausfall. Ein resilientes Unternehmen muss in der Lage sein, kritische Funktionen auch unter widrigen Bedingungen aufrechtzuerhalten, die Integrität seiner Systeme zu bewahren und nach einer Störung kontrolliert und möglichst schnell in einen sicheren Zustand zurückzukehren. Das erfordert einen Perspektivwechsel: Sicherheit wird nicht mehr allein daran gemessen, ob ein Angriff verhindert wurde. Entscheidend ist auch, wie gut ein Unternehmen mit dem unvermeidbaren Rest-Risiko umgehen kann. Diese Perspektive gewinnt insbesondere bei Endgeräten an Bedeutung. Laptops, Smartphones und andere Geräte befinden sich heute außerhalb klassischer Unternehmensgrenzen: im Homeoffice, unterwegs, offline oder in Netzwerken, die das Unternehmen nicht kontrolliert. Gleichzeitig sind sie häufig der Ausgangspunkt oder ein wichtiger Bestandteil geschäftskritischer Prozesse. Ein Sicherheitsmechanismus, der ausschließlich innerhalb des Betriebssystems arbeitet, kann deshalb an Grenzen stoßen, wenn genau diese Ebene kompromittiert oder manipuliert wurde.
Kontrolle auch dann, wenn das System kompromittiert ist
Eine persistente Technologie, die direkt auf Firmware-Ebene verankert ist, hat unterhalb des Betriebssystems Bestand und hält sicherheitsrelevante Funktionen auch dann aufrecht, wenn Software manipuliert oder sogar entfernt wurde. Resilienz sollte nicht erst einsetzen, wenn ein Angriff erfolgreich war. Sie sollte bereits in der technischen Architektur eines Geräts angelegt sein. So können Unternehmen auch bei kompromittierten oder schwer erreichbaren Endgeräten Transparenz und Kontrolle behalten und Wiederherstellungsprozesse zentral steuern.
Gerade in einer Arbeitswelt, in der Geräte ständig zwischen Unternehmensnetzwerk, Cloud und öffentlichen Netzen wechseln, gewinnt diese Fähigkeit an Bedeutung. Denn Resilienz bedeutet nicht nur, schneller auf einen Vorfall zu reagieren. Sie bedeutet auch, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein Unternehmen seine Kontrolle nicht vollständig verliert.
Der nächste Wettbewerbsvorteil heißt Resilienz
Die KI-Revolution wird zweifellos Unternehmen produktiver machen. Doch Produktivität allein wird in einer zunehmend automatisierten Wirtschaft kein ausreichender Wettbewerbsvorteil mehr sein. Je agiler Unternehmen werden, desto schneller können sich auch Fehler, Angriffe und Störungen ausbreiten. Möglichen Folgewirkungen eines Ausfalls werden größer, je stärker Prozesse miteinander verbunden sind. Die entscheidende Fähigkeit der kommenden Jahre könnte deshalb weniger darin liegen, wie schnell ein Unternehmen KI einsetzen kann, sondern darin, wie stabil es unter dem Druck dieser neuen Geschwindigkeit bleibt.
Die Gewinner der nächsten Phase der Digitalisierung werden vermutlich nicht ausschließlich jene Unternehmen sein, die die leistungsfähigsten KI-Systeme einsetzen. Es werden jene sein, die Geschwindigkeit mit Kontrolle verbinden – und Produktivität mit Resilienz. Denn in einer Wirtschaft, in der Prozesse immer schneller ablaufen, wird Zeit selbst zum Risikofaktor. Und damit wird Resilienz vom Sicherheitsbegriff zur strategischen Unternehmenskompetenz.
Thomas Lo Coco, Sales Manager Central Europe bei Absolute Security
Tipps für die Praxis
Redaktionelle Ergänzung zum Artikel auf Basis der unten aufgeführten Internetquellen. Die folgenden Handlungsempfehlungen sind auf die jeweilige Organisation anzupassen.
- Mit dem Geschäftsprozess beginnen. Erfassen Sie die für den Betrieb wichtigsten Abläufe und ihre Abhängigkeiten von Geräten, Identitäten, Cloud-Diensten und Partnern. Priorisieren Sie Sicherheitsmaßnahmen nach den möglichen Geschäftsauswirkungen, nicht nur nach der Zahl technischer Warnungen. [5] [6] Empfohlene verantwortliche Funktion: Geschäftsprozessmanagement.
- KI nur mit klaren Eingriffsregeln automatisieren. Legen Sie fest, welche Schritte selbstständig ablaufen dürfen und wann eine fachliche Freigabe erforderlich ist. Planen Sie bei kritischen Abläufen eine Unterbrechungs- oder Rückfallmöglichkeit ein; menschliche Kontrolle bleibt Teil des Betriebsmodells. [9] Empfohlene verantwortliche Funktion: KI-Governance.
- Identitäten absichern und Ausbreitung begrenzen. Nutzen Sie Mehrfaktor-Authentifizierung und begrenzen Sie Zugriffe auf das erforderliche Maß. Segmentieren Sie Netzwerke, damit ein kompromittiertes Gerät nicht ungehindert weitere Systeme erreicht. [8] Empfohlene verantwortliche Funktion: IT-Sicherheitsarchitektur.
- Wiederherstellung praktisch nachweisen. Halten Sie offline gespeicherte, verschlüsselte Sicherungen vor und testen Sie diese regelmäßig. Prüfen Sie im Test nicht nur einzelne Dateien, sondern auch, ob der zugehörige Geschäftsprozess wieder nutzbar ist. [7] Empfohlene verantwortliche Funktion: IT-Betrieb (Backup und Recovery).
- Den Krisenablauf vor dem Krisenfall klären. Benennen Sie Verantwortliche für Entscheidungen, technische Maßnahmen und Kommunikation. Üben Sie ein Szenario mit ausgefallenem zentralem Dienst und prüfen Sie, wo Abstimmungen oder fehlende Informationen den Wiederanlauf verzögern. [5] Empfohlene verantwortliche Funktion: Business-Continuity-Management.
- Firmware in die Beschaffung einbeziehen. Fragen Sie nach Schutz vor unautorisierten Änderungen, Manipulationserkennung und sicherer Wiederherstellung. Eine Verankerung unterhalb des Betriebssystems ist kein pauschaler Sicherheitsnachweis; die konkrete Plattform und ihre Mechanismen müssen bewertet werden. [10] Empfohlene verantwortliche Funktion: IT-Beschaffung.
- Verbesserungen messbar machen. Vergleichen Sie den Ist-Zustand mit einem definierten Zielbild. Dokumentieren Sie als betriebliche Prüfgrößen etwa die im Test erreichte Wiederanlaufzeit, die Abdeckung kritischer Prozesse und offene Abhängigkeiten; feste Universalwerte wären dafür ungeeignet. [5] Empfohlene verantwortliche Funktion: Informationssicherheitsmanagement
10 FAQ zu KI und Cyberresilienz
1. Was unterscheidet Cyberresilienz von Prävention?
Prävention soll Vorfälle verhindern oder unwahrscheinlicher machen. Cyberresilienz erweitert den Blick auf die Handlungsfähigkeit während und nach einer Störung. Das NIST Cybersecurity Framework 2.0 verbindet dazu Govern, Identify, Protect, Detect, Respond und Recover: Steuerung, Identifikation, Schutz, Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung. Resilienz ersetzt Schutzmaßnahmen also nicht, sondern ergänzt sie. [5]
2. Warum verändert KI die Risikolandschaft?
Neue KI-Anwendungen, Schnittstellen, Cloud-Plattformen und Partnerverbindungen erweitern das digitale Geflecht. Wer diese Veränderungen nicht kontinuierlich erfasst, riskiert blinde Flecken. Die praktische Konsequenz lautet: KI-Workflows nicht nur auf ihren Produktivitätsgewinn prüfen, sondern auch auf Datenzugriffe, technische Abhängigkeiten und die Folgen fehlerhafter Abläufe. [6]
3. Ist Cyberresilienz vor allem eine Aufgabe der IT?
Nein. Technische Teams setzen viele Maßnahmen um, doch die Risikostrategie, Erwartungen und Richtlinien müssen unternehmensweit festgelegt, kommuniziert und überwacht werden. Die Geschäftsleitung sollte deshalb gemeinsam mit Fachbereichen und Sicherheitsverantwortlichen klären, welche Leistungen Vorrang haben und welches Restrisiko akzeptabel ist. Das entspricht dem Governance-Ansatz des NIST-Frameworks. [5]
4. Welche Systeme sollten zuerst betrachtet werden?
Den Ausgangspunkt bilden die geschäftskritischen Leistungen und die dafür benötigten digitalen Werte. Dazu gehören neben Anwendungen auch Daten, Identitäten, Endgeräte sowie externe Dienste. Besonders wichtig sind Abhängigkeiten und bislang unbekannte Systeme. Ein laufend gepflegtes Verzeichnis ist deshalb hilfreicher als eine einmalige Bestandsaufnahme nur der zentralen Server. [5] [6]
5. Reichen vorhandene Backups als Nachweis der Resilienz?
Nein. CISA empfiehlt offline gespeicherte, verschlüsselte Backups und regelmäßige Tests. Eine vorhandene Sicherung ist noch kein Beleg dafür, dass Daten tatsächlich zurückgespielt werden können. Für den betrieblichen Test empfiehlt sich deshalb zusätzlich die Frage, ob Anwendungen und abhängige Prozesse mit den wiederhergestellten Daten wieder arbeitsfähig sind. [7]
6. Wie lässt sich die Ausbreitung eines Angriffs begrenzen?
Netzwerksegmentierung und abgesicherte Identitäten sind wichtige Bausteine. Die gemeinsame Interlock-Warnung von FBI, CISA, HHS und MS-ISAC empfiehlt, seitliche Bewegungen durch Segmentierung einzuschränken, Mehrfaktor-Authentifizierung soweit möglich einzusetzen und Betriebssysteme, Software sowie Firmware aktuell zu halten. Für Unternehmen bedeutet dies: Schutz nicht nur am Eintrittspunkt planen, sondern auch zwischen abhängigen Systemen. [8]
7. Kann KI Sicherheitsteams entlasten?
Ja. KI-Unterstützung kann Meldungen vorsortieren, Zusammenhänge aufbereiten, Vorfälle dokumentieren und nächste Schritte vorschlagen. Voraussetzung sind geeignete Datenquellen und die Einbettung in klare Reaktionsabläufe. Die fachliche Kontrolle bleibt bei den verantwortlichen Menschen: KI ist ein Assistenzinstrument, kein Ersatz für die Bewertung geschäftlicher und technischer Folgen. [9]
8. Welche Rolle spielt Firmware für die Widerstandsfähigkeit?
Firmware gehört zur technischen Grundlage, die ein System zum Starten und Arbeiten benötigt. NIST SP 800-193 beschreibt dafür drei Aufgaben: unautorisierte Änderungen verhindern, auftretende Manipulationen erkennen und nach Angriffen schnell und sicher wiederherstellen. Eine firmwarebasierte Persistenzfunktion ist damit nur ein möglicher Architekturbaustein, nicht automatisch der Nachweis vollständiger Geräte- oder Unternehmensresilienz. [10]
9. Wie wird Resilienz messbar?
NIST bietet mit Ist- und Zielprofilen eine Struktur, um die eigene Sicherheitslage und gewünschte Ergebnisse zu vergleichen. Als redaktionell empfohlene betriebliche Prüfgrößen eignen sich ergänzend die im Wiederherstellungstest erreichte Wiederanlaufzeit, der Anteil praktisch getesteter kritischer Prozesse und ungelöste Abhängigkeiten. Zielwerte sollten aus dem Geschäftsbedarf abgeleitet werden, nicht aus einer pauschalen Branchenformel. [5]
10. Wie gelingt der Einstieg ohne Großprojekt?
Beginnen Sie mit einem klar begrenzten, wichtigen Geschäftsprozess: Erfassen Sie dessen digitale Abhängigkeiten, vergleichen Sie vorhandene Maßnahmen mit einem Zielbild und testen Sie eine Wiederherstellung. So wird aus dem abstrakten Begriff Resilienz eine überprüfbare Aufgabe. Das NIST-Framework ist für unterschiedliche Organisationsgrößen und Reifegrade nutzbar; regelmäßige Backup-Tests ergänzen den praktischen Nachweis. [5] [7]
Internetquellen
[1] McKinsey:
https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-live/webinars/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier
[2] Global Risks Report:
https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2026/
[3] 2026 Data Breach Investigations Report:
https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/?cmp=2025:05:ge:us::ns:pre:pse:goo::ao:8888855284:_ds_cid_23650782601_ds_agid_191363899622&utm_term=verizon%20data%20breach%20investigations%20report&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=GGL_ENT_BND_DBIR+Report&utm_content=Enterprise&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=23650782601&gbraid=0AAAAABymyRF9uzwszEHETsxkUuUoHMAxK&gclid=Cj0KCQjwkrzPBhCqARIsAJN460mu2WZuesxrfjX2sq9pSwmQ6XuT3eKwgHCOL9Fp7ZobC3u6Zj0kugcaApgtEALw_wcB
[4] IBM:
https://www.ibm.com/de-de/reports/data-breach
Zusätzliche Internetrecherche
Die Quellen [5] bis [10] belegen die redaktionellen Ergänzungen. Abrufdatum: 12. November 2026. Die bestehenden Artikelquellen [1] bis [4] wurden unverändert übernommen.
[5] NIST: Cybersecurity Framework 2.0 – Resource & Overview Guide
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1299.pdf
[6] EY: KI und Cyberresilienz – Risiken frühzeitig erkennen
https://www.ey.com/de_de/insights/consulting/ki-und-cyberresilienz-risiken-fruehzeitig-erkennen
[7] CISA: Stop Ransomware – Tipps und Handlungsempfehlungen
https://www.cisa.gov/stopransomware
[8] FBI, CISA, HHS und MS-ISAC: #StopRansomware – Interlock
https://www.ic3.gov/CSA/2025/250722.pdf
[9] KPMG: Mehr Resilienz in der Cyber-Abwehr durch KI-Unterstützung
https://kpmg.com/de/de/themen/corporate-governance-und-compliance/cyber-security-and-tech-regulation/mehr-resilienz-in-der-cyber-abwehr-durch-ki-unterstuetzung.html
[10] NIST SP 800-193: Platform Firmware Resiliency Guidelines
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/193/final
[11] manage it: KI und Cyberresilienz – Cyberresilienz als strategische Priorität (Stilorientierung)
https://ap-verlag.de/ki-und-cyberresilienz-die-zukunft-der-it-sicherheit-cyberresilienz-als-strategische-prioritaet/99725/
2461 Artikel zu „Resilienz KI“
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Die erzwungene Abschaltung der Anthropic-Modelle Fable 5 und Mythos 5 zeigt, wie schnell künstliche Intelligenz zum geopolitischen Risiko werden kann. Für europäische Unternehmen geht es nicht mehr nur um Modellleistung, sondern um Kontrolle, Ausweichfähigkeit und technologische Lieferketten.
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Cyberresilienz im Zeitalter von KI: Wie sicher ist das IoT wirklich?
Die Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit verändert sich rasant. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt aktuell, dass künstliche Intelligenz die Geschwindigkeit, Skalierung und Automatisierung von Cyberangriffen erheblich erhöht und Unternehmen ihre Sicherheitsstrategien entsprechend anpassen müssen [1]. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Union zusätzlich an Bedeutung und…
Ausgabe 1-2-2026 | Favoriten der Redaktion | News | Tipps | Trends 2026
Mit KI, Nachhaltigkeit und Resilienz zum Unternehmenserfolg 2026 – Zukunft jetzt gestalten
2026 steht im Zeichen des digitalen Umbruchs: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Technologien und resiliente Strukturen werden zur Grundlage für den Unternehmenserfolg. Unternehmen müssen sich neuen regulatorischen Anforderungen, Cyberrisiken und dem Fachkräftemangel stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer jetzt in Innovation, Talente und verantwortungsvolle Datenstrategien investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
Ausgabe 1-2-2026 | Industrie 4.0 | IT-Security | News | Security Spezial 1-2-2026
PKI und OT: Vom digitalen Zertifikat zur Cyberresilienz – Schwierige Gratwanderung
Klassische IT-Sicherheitsansätze lassen sich nicht einfach auf OT übertragen – stattdessen sind hybride, pragmatische Lösungen sowie ein angepasstes Security Posture Management erforderlich. Es gilt den Fokus auf Transparenz und Kontinuität zu legen, anstatt eine perfekte PKI zu fordern, um die Resilienz und Sicherheit kritischer Infrastrukturen zu stärken.
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Wenn KI Cyberangriffe beschleunigt: Diese Maßnahmen sollten Unternehmen jetzt für mehr digitale Resilienz ergreifen
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Ausblick 2026: Agentic AI und KI-basierte Angriffe prägen Cyberresilienz-Strategien
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it-sa 2025 – Zwischen KI-Disruption und dem Gebot der Cyberresilienz
Die it-sa 2025 in Nürnberg stand im Zeichen einer tiefgreifenden Zerrissenheit: Selten lagen Hype und Handlungsdruck, Chance und Zwang so nah beieinander. Auf der einen Seite entfesselt künstliche Intelligenz eine beispiellose Innovationsdynamik, auf der anderen Seite zwingt ein Tsunami an Regularien wie NIS2 die Unternehmen zu einem strategischen Umdenken.
Ausgabe 9-10-2025 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Security Spezial 9-10-2025
KI und Cyberresilienz: Die Zukunft der IT-Sicherheit – Cyberresilienz als strategische Priorität
Kathrin Redlich, Vice President DACH & CEE bei Rubrik, betont die Notwendigkeit von Cyberresilienz in Unternehmen, da Cyberangriffe unvermeidlich sind. Dabei ist die schnelle Wiederherstellung der Geschäftskontinuität nach einem Angriff entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die Integration von KI in Sicherheitslösungen wird eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Cyberangriffen spielen.
IT-Security | Künstliche Intelligenz | News | Trends 2025 | Trends Security
Wachsende Bedrohungslage durch KI-Cyberkriminalität und neue Ansätze für mehr Resilienz
65 % der befragten IT-Führungskräfte halten ihre Systeme gegenüber KI-basierter Cyberkriminalität für unzureichend geschützt. Eine Lenovo-Studie zeigt eine wachsende Sicherheitslücke angesichts zunehmender KI-gestützter Cyberkriminalität: 65 % der befragten IT-Führungskräfte geben an, dass ihre Abwehrmechanismen veraltet sind und KI-Angriffen nicht standhalten können. Lediglich 31 % fühlen sich in der Lage, sich wirksam zu verteidigen. Diese…
Ausgabe 7-8-2025 | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | News | Strategien
Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation
Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].
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KI-gestützte Cyberresilienzplattform macht Unternehmen jeder Größe schnell wieder handlungsfähig
Nach einer Cyberattacke müssen Unternehmen sofort wieder geschäftsfähig sein, denn jeder verlorene Tag bedeutet schmerzlichen Produktivitätsverlust und einhergehende Finanzeinbußen. Eine echte Cyberresilienzstrategie ist daher unverzichtbar, auch um NIS2, DORA und ISO-27001-Richtlinien einzuhalten. Moderne Softwarelösungen bieten schon vor potenziellen Angriffen entsprechende Schutzmaßnahmen, damit Daten nach einem Worst Case schnellstmöglich wieder schadfrei verfügbar sind. Commvault Cloud sorgt…
Ausgabe 5-6-2024 | Business | News | Strategien
Mit Automation und KI die Resilienz von Unternehmen stärken – Die richtigen Weichen stellen
Die Resilienz ist für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Mehr denn je geht es um die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs und die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit.
Ausgabe 9-10-2020 | Business | News | Strategien
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KI wird bis 2030 netto 1,7 Millionen Arbeitsplätze schaffen
KI und Arbeitsplätze: Positive Bilanz, tiefgreifender Wandel KI dürfte nach Gartner bis 2030 weltweit mehr Arbeitsplätze schaffen als verdrängen. Doch die positive Nettobilanz von 1,7 Millionen Stellen verdeckt den größeren Umbruch: Mehr als 20 Prozent der Beschäftigten sollen ihre Aufgaben und Arbeitsweisen anpassen müssen. Für Geschäftsführung, CIOs und Personalverantwortliche geht es deshalb nicht nur um…
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KI schafft messbaren Nutzen, erhöht aber zugleich die Anforderungen an Unternehmen: 56 Prozent der deutschen Befragten berichten von positiven Erträgen ihrer KI-Investitionen, während die durchschnittliche vollständige Bereitschaft für externe Risiken bei nur 25 Prozent liegt. Der Kyndryl Readiness Report 2026–27 zeigt, warum eine modernisierte IT allein nicht genügt. Für Geschäftsführung und CIOs geht es jetzt…
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Skill-Management als Wettbewerbsvorteil: Von der reinen Personalentwicklung zur Unternehmenssteuerung
Management Summary Skills gehören auf die Managementagenda. Fehlende Fähigkeiten gefährden Lieferfähigkeit, Qualität und Innovation. Entscheidend ist nicht allein die Personalstärke, sondern die Passung zwischen Aufgabe, Qualifikation und Einsatzzeitpunkt. Das Business definiert den Bedarf, HR schafft den Rahmen. Fachbereiche benennen geschäftskritische Fähigkeiten; HR übersetzt sie in Recruiting, Entwicklung und interne Mobilität. Klare Verantwortlichkeiten verhindern ein isoliertes…
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Die größte Herausforderung für CIOs: KI-Nutzen, Risiken und Sicherheit in Einklang bringen
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Deutsche Unternehmen überschätzen ihre KI-Reife
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KI-Agenten ohne Kontrolle: Warum Unternehmen ihre KI-Identitäten jetzt steuern müssen
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KI-Wertschöpfung: Europas KI-Chance liegt nicht nur im besten Modell
KI muss sich im Prozess rechnen, nicht nur im Benchmark glänzen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt: In Softwareentwicklung, Bankgeschäft und Private Equity sind Produktivitätsgewinne bislang besser belegt als neue Erlöse. Leistungsfähige Open-Weight-Modelle erweitern dabei die Auswahl – oft zu niedrigeren Nutzungspreisen. Für CIOs zählt deshalb das Zusammenspiel von Qualität, Gesamtkosten, Daten und Governance. [1]…
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Smart Cities: KI braucht Führung – nicht nur Algorithmen
KI zieht in Rathäuser, Fachverfahren und städtische Dienstleistungen ein. Doch schnellere Prozesse allein machen noch keine bessere Stadt. Die neue U4SSC-Toolbox von ITU und UN-Habitat verbindet menschenzentrierte Stadtentwicklung mit risikogerechter KI-Governance, einem achtstufigen Umsetzungszyklus und praktischen Vorlagen. Für kommunale Führungskräfte und IT-Verantwortliche lautet die entscheidende Frage deshalb nicht: Wo können wir KI einsetzen? Sondern: Welchen…
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Firewall im KI-Zeitalter: Warum der Alarm erst der Anfang ist
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Zwischen KI und Margendruck: »Im Staffing entscheidet sich die Profitabilität«
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Milliarden für KI: Warum Wachstum allein die Investitionen nicht rechtfertigt
Der Ausbau von KI-Infrastruktur bindet Kapital – doch hohe Investitionen allein sind noch kein Nachweis für wirtschaftlichen Erfolg. Für Unternehmensentscheider steht deshalb eine grundlegende Frage im Mittelpunkt: Welche KI-Anwendungen schaffen messbaren Nutzen, und welche binden vor allem Budget? Eine belastbare Bewertung muss Finanzierung, laufende Kosten und tatsächliche Nutzung zusammenführen. Entscheidend ist nicht die Größe der…
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Frontier-KI: TÜV fordert unabhängige Prüfungen statt Herstellervertrauen
Leistungsfähige KI unabhängig prüfen, statt sich allein auf Sicherheitsangaben der Entwickler zu verlassen: Dafür schlagen TÜV-Verband und TÜV AI.Lab eine neue Prüf- und Aufsichtsstruktur vor. Sie soll Modellbewertungen mit Branchenkompetenz verbinden und Deutschland sowie Europa eine eigenständige Risikobeurteilung ermöglichen. Für IT-Entscheider stellt das Konzept die Frage in den Mittelpunkt, welche Sicherheitsnachweise vorliegen müssen, bevor KI-Agenten…
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KI-Coding-Agenten: Autonomie braucht klare Zugriffsregeln
KI-Coding-Agenten machen Berechtigungen zu einer Managementfrage: Entscheidend ist nicht allein, welche Aufgabe erteilt wird, sondern welche Werkzeuge, Daten und Systeme dafür erreichbar sind. Sicherheitsleitfäden empfehlen begrenzte Rechte, überprüfbare Aktionen und menschliche Freigaben für besonders folgenreiche Schritte. Der Beitrag ordnet diese Anforderungen ein. [1][2] Die Telemetriezahlen und der beschriebene Kontrollansatz stammen aus einer Anbieter-Pressemitteilung vom 21.…
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KI-Flaggschiffe als Köder: Malware »Yoba« tarnt sich als ChatGPT- und Claude-App
Check Point Research hat eine Kampagne aufgedeckt, die über gefälschte GitHub-Projekte und legitim signierte Dateien von OpenAI und Anthropic Schadsoftware auf Windows-Rechner schleust. Die Projekte tauchten prominent in der Google-Suche auf. Die Sicherheitsforscher von Check Point Research (CPR), der Forschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. , haben eine Malware-Kampagne aufgedeckt, die gezielt das Interesse an…