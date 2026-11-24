Wer die Nachfolge im eigenen Unternehmen offenlässt, spart oft an der falschen Stelle: Laut KfW Research sinken die Investitionen bei ungesicherter Übergabe um rund 32 Prozent, bei geregelter Nachfolge steigen sie um rund 40 Prozent. M&A-Spezialist Thomas Salzmann erklärt, warum aufgeschobene Modernisierungen den Verkaufspreis mindern und weshalb die Übergabe drei bis fünf Jahre vor dem Rückzug beginnen sollte.
Management Summary
- Investitionsbremse: Ungeklärte Nachfolge senkt das jährliche Investitionsvolumen um rund 32 Prozent; geregelte Nachfolge steigert es um rund 40 Prozent [1].
- Wertverlust: Unterlassene Modernisierung führt beim Verkauf zu Bewertungsabschlägen; Käufer kalkulieren den Investitionsstau in den Preis ein.
- Zeitdruck: Über 2 Millionen Inhaber sind 55 Jahre oder älter; jährlich planen rund 109.000 eine Nachfolge, rund 114.000 eine Stilllegung [2].
- Hürden: Größtes Hindernis bleibt die Nachfolgersuche (69 Prozent); die rechtliche und steuerliche Komplexität nennen 45 Prozent [2].
- Empfehlung: Nachfolge als strategischen Prozess begreifen und drei bis fünf Jahre vor dem Rückzug starten.
Frühzeitige Nachfolgeplanung sichert Investitionen und Unternehmenswert (Bild: KI-generiert)
Ungeklärte Unternehmensnachfolge bremst Investitionen
Warum Deutschlands Mittelstand durch Warten seine Zukunft aufs Spiel setzt.
Jahrzehntelang galt Deutschlands Mittelstand als unvergleichliches Rückgrat der Volkswirtschaft. Nun steht er allerdings vor einer Herausforderung, die in der Diskussion um die wirtschaftliche Schwäche des Standorts bislang vergleichsweise wenig Beachtung findet: die Wechselwirkung zwischen ungeklärter Unternehmensnachfolge und rückläufiger Investitionstätigkeit.
»Während Expertenrunden über hohe Energiepreise, Bürokratie und wirtschaftliche Unsicherheit als Investitionshemmnisse diskutieren, bleibt ein weiterer Faktor häufig unbeachtet: die fehlende Perspektive auf die eigene Unternehmenszukunft«, erklärt Thomas Salzmann, Geschäftsführer von Everto Consulting. Dabei zeigt sich, dass insbesondere ältere Unternehmensinhaber deutlich zurückhaltender investieren, wenn ihr Ausscheiden näher rückt und die Nachfolge noch nicht geregelt ist.
»Viele Unternehmer beschäftigen sich gedanklich bereits mit ihrem Rückzug, während die Zukunft ihres Betriebs noch völlig offen ist. Das verändert ihre Bereitschaft, langfristige Entscheidungen zu treffen. Die Investitionsplanung wird zunehmend vom persönlichen Zeithorizont des Inhabers bestimmt und weniger von den tatsächlichen Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens«, berichtet der M&A- und Nachfolgespezialist.
Unklarheit als Investitionshemmnis
Wie eng beide Entwicklungen miteinander verbunden sind, verdeutlichen aktuelle Auswertungen von KfW Research. Demnach sinkt das jährliche Investitionsvolumen bei mittelständischen Unternehmen mit kurzfristigen Nachfolgeplänen, bei denen die Übergabe noch nicht gesichert ist, um rund 32 Prozent. Ist die Nachfolge hingegen geregelt, steigt das durchschnittliche Investitionsvolumen um rund 40 Prozent.[1] Die Zahlen zeigen, dass nicht allein die allgemeine Konjunktur oder die Finanzierungskonditionen über Investitionsentscheidungen bestimmen. Auch die Frage, wer ein Unternehmen künftig führt, beeinflusst die Bereitschaft, Kapital in dessen Weiterentwicklung zu stecken.
Salzmann ist sich sicher: »Wir sehen hier ein strukturelles Problem. Ein Unternehmer, der in wenigen Jahren verkaufen möchte, wird eine Investition mit langer Amortisationszeit anders beurteilen als jemand, der den Betrieb noch über Jahrzehnte führen will. Das ist zunächst nachvollziehbar. Problematisch wird es, wenn dadurch notwendige Modernisierungen und strategische Weiterentwicklungen unterbleiben.« Auch für die eigenen Mitarbeiter wird das Unternehmen zunehmend unattraktiv, wenn notwendige Investitionen auf sich warten lassen und die Zukunftsperspektiven unklar bleiben.
Investitionsstau belastet Unternehmenswert
Besonders kritisch wird diese Entwicklung, wenn der Betrieb schließlich tatsächlich zum Verkauf steht. Denn potenzielle Käufer betrachten nicht ausschließlich die bisherigen Umsätze und Erträge, sondern beurteilen auch, welche Investitionen künftig erforderlich sein werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Veraltete Maschinen, ineffiziente Produktionsabläufe, eine unzureichende Digitalisierung oder fehlendes qualifiziertes und motiviertes Personal können deshalb zu erheblichen Bewertungsabschlägen führen. Interessenten berücksichtigen den notwendigen Modernisierungsaufwand in ihrer Kaufpreisermittlung und kalkulieren entsprechende Risiken ein. Im ungünstigsten Fall wird ein grundsätzlich profitables Unternehmen dadurch deutlich weniger attraktiv oder findet erst nach längerer Suche einen geeigneten Erwerber.
»Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man durch das Einsparen von Investitionen automatisch einen höheren Verkaufserlös erzielt«, betont Salzmann. »Wenn notwendige Modernisierungen jahrelang unterbleiben, muss ein Käufer diese Kosten übernehmen und wird sie entsprechend in seine Bewertung einbeziehen. Was der Inhaber kurzfristig an Kapital schont, kann ihn beim Verkauf ein Vielfaches kosten.«
Investitionsentscheidung Nachfolgeplan
Aus Sicht des M&A-Experten sollte die Vorbereitung einer Unternehmensübergabe deshalb deutlich früher beginnen, als es in vielen mittelständischen Betrieben bislang der Fall ist. Dazu gehört auch, die Abhängigkeit vom bisherigen Inhaber zu reduzieren und betriebliche Abläufe so zu organisieren, dass das Unternehmen unabhängig von seiner Person funktioniert.
»Unternehmer sollten die Nachfolge nicht als isoliertes Ereignis am Ende ihres Berufslebens betrachten, sondern als strategischen Prozess. Wer sich drei bis fünf Jahre vor dem geplanten Rückzug mit der Übergabe beschäftigt, kann nicht nur einen geeigneten Käufer finden, sondern den Betrieb gezielt auf die nächste Entwicklungsphase vorbereiten.«
Angesichts der demografischen Entwicklung und der wachsenden Zahl älterer Unternehmensinhaber gewinnt dieser Zusammenhang zusätzlich an Bedeutung. Wenn wirtschaftlich gesunde Betriebe aufgrund fehlender Nachfolger ihre Investitionen zurückfahren, an Wettbewerbsfähigkeit verlieren oder letztlich geschlossen werden, geht dem Wirtschaftsstandort nicht nur unternehmerische Substanz, sondern auch Wachstumspotenzial verloren.
»Die Nachfolgeproblematik ist längst mehr als eine Frage der Vermögensübertragung«, schließt Salzmann. Sie entscheidet mit darüber, ob mittelständische Unternehmen weiterhin investieren, Innovationen vorantreiben und Arbeitsplätze sichern können. Wer die Nachfolge frühzeitig regelt, schafft deshalb nicht nur eine Perspektive für den bisherigen Eigentümer, sondern vor allem für die Zukunft des Unternehmens.«
Weitere Informationen finden Sie unter https://everto-consulting.de/
Tipps für Inhaber und Nachfolger
Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen
Hinweis: Die Praxisbeispiele sind fiktiv und dienen der Veranschaulichung.
1. Früh starten: Nachfolge als Prozess planen
Eine Übergabe braucht Zeit: für die Suche nach dem richtigen Nachfolger, für steuerliche Gestaltung, für den Wissenstransfer und auch für das emotionale Loslassen. Ratgeber empfehlen, drei bis fünf Jahre vor dem geplanten Rückzug zu beginnen und den Prozess in Analyse, Vorbereitung und Übergabe zu gliedern [6]. Wer erst mit Mitte 60 beginnt, hat kaum noch Spielraum. Der Altersschnitt bei kurzfristigen Übergaben liegt laut KfW bereits bei über 66,5 Jahren [2].
Praxisbeispiel: Ein Metallbaubetrieb mit 45 Beschäftigten plant den Rückzug des 62-jährigen Inhabers für sein 67. Lebensjahr. Er legt schon fünf Jahre vorher einen Zeitplan fest: Im ersten Jahr Bestandsaufnahme und Bewertung, im zweiten Jahr Entscheidung für ein Nachfolgemodell, danach Suche, Verhandlung und eine einjährige Einarbeitung des Nachfolgers.
2. Investitionen nicht aufschieben
Wer kurz vor dem Verkauf nicht mehr investiert, will oft Kapital schonen. Die Erfahrung des Nachfolgespezialisten Thomas Salzmann zeigt das Gegenteil: Käufer beurteilen auch den künftigen Investitionsbedarf und rechnen Modernisierungskosten in den Kaufpreis ein. Laut KfW Research steigt das Investitionsvolumen bei geregelter Nachfolge um rund 40 Prozent, bei ungesicherter Übergabe sinkt es um rund 32 Prozent [1].
Praxisbeispiel: Ein Verpackungshersteller verschiebt den Austausch einer 25 Jahre alten Anlage, um den Gewinn vor dem Verkauf zu erhöhen. Im Bieterverfahren zieht der Interessent die Anlagenerneuerung vom Kaufpreis ab, und der Inhaber erhält am Ende weniger, als die Investition gekostet hätte.
3. Unabhängig vom Inhaber werden
Ein Unternehmen, das nur mit seinem Gründer funktioniert, ist schwer zu übergeben und weniger wert. Dazu gehört, Prozesse zu dokumentieren, Verantwortung auf Führungskräfte zu verteilen und Kundenbeziehungen breiter aufzustellen [5][6]. Als Prüfstein nennen Praxisleitfäden, dass der Betrieb mehrere Wochen ohne den Inhaber läuft [5].
Praxisbeispiel: Eine Steuerkanzlei lässt den Inhaber testweise vier Wochen in den Urlaub gehen. Dabei zeigt sich, dass Mandantenkontakte und Fristenüberwachung nur in seinem Kopf existieren. Das Team erstellt danach Prozesshandbücher und teilt die Mandantenbetreuung auf zwei Partner auf.
4. Unternehmen bewerten lassen
Emotionaler Wert ist nicht Marktwert. Eine professionelle Unternehmensbewertung ist die Grundlage für faire Verhandlungen; zu hohe Preisvorstellungen zählen zu den typischen Fehlern bei der Nachfolge [6]. Laut KfW nennen 30 Prozent der Unternehmen die Einigung auf einen Kaufpreis als Hürde, im Schnitt wird ein Kaufpreis von rund 499.000 Euro angestrebt [2].
Praxisbeispiel: Ein Elektrobetrieb möchte das Zweifache seines Jahresumsatzes erzielen. Ein Gutachten ergibt einen deutlich niedrigeren Wert, nennt aber konkrete Hebel: Ein Wartungsvertragsbestand wird gebündelt und die Auftragsabhängigkeit von zwei Großkunden verringert. Zwei Jahre später liegt der Wert näher an der Erwartung.
5. Notfall absichern
Unabhängig vom Zeitplan sollte jeder Inhaber vorsorgen. Dazu gehören ein Notfallordner mit Vollmachten, Verträgen und Ansprechpartnern sowie eine Vorsorge- und Generalvollmacht. Das Vertretungsrecht unter Ehegatten gilt nur für die Gesundheitssorge und höchstens sechs Monate, nicht für den Betrieb [5]. Die Prokura erlischt nicht durch den Tod des Inhabers des Handelsgeschäfts; bei einer GmbH ersetzt sie den Geschäftsführer aber nicht [5].
Praxisbeispiel: Ein Gastronom erleidet einen Unfall. Weil im Notfallordner Zugänge, Lieferanten und eine Generalvollmacht für seine Betriebsleiterin liegen, bleibt der Betrieb geöffnet, und Gehälter sowie Lieferantenrechnungen werden weiter bezahlt.
6. Beratung und Börsen nutzen
Die Nachfolgebörse nexxt-change bringt Inhaber und Existenzgründer zusammen und bietet Checklisten, Broschüren und Online-Tools für die Vorbereitung [3]. Die BMWE-Broschüre »Unternehmensnachfolge – Die optimale Planung« enthält praktische Tipps für Übergeber und Nachfolger [4]. Ergänzend empfiehlt sich die Beratung der Kammern [3]. Auch die Abstimmung von Gesellschaftsvertrag und Testament sowie steuerliche Fristen von teils zwei Jahren sollten Fachleute begleiten [5].
Praxisbeispiel: Eine Bäckerei mit drei Filialen findet in der Familie keinen Nachfolger. Die Inhaberin nutzt die Checklisten von nexxt-change, lässt sich von der Kammer beraten und spricht parallel mit ihrer Filialleiterin über einen Management-Buy-Out. Am Ende übernimmt die Filialleiterin gemeinsam mit einem externen Partner.
FAQ
- Wie wirkt sich eine ungeklärte Nachfolge auf Investitionen aus?
Laut KfW Research sinkt das jährliche Investitionsvolumen bei kurzfristig anstehender, noch nicht gesicherter Nachfolge um rund 32 Prozent. Ist die Nachfolge geregelt, steigt es im Schnitt um rund 40 Prozent [1][2].
- Wie viele Unternehmen stehen vor einer Übergabe oder Stilllegung?
Bis Ende 2029 streben jährlich rund 109.000 mittelständische Unternehmen eine Nachfolge an, rund 114.000 erwägen eine Stilllegung. Jedes vierte Unternehmen zieht eine bewusste Geschäftsaufgabe in Betracht [2].
- Wie alt sind die Inhaber mittelständischer Unternehmen?
57 Prozent der Inhaber sind 55 Jahre oder älter, das sind über 2 Millionen Personen. Wer innerhalb von zwei Jahren übergeben will, ist im Schnitt bereits über 66,5 Jahre alt [2].
- Was ist die größte Hürde bei der Nachfolge?
Die Suche nach geeigneten Nachfolgern wird mit 69 Prozent am häufigsten genannt. Die rechtliche und steuerliche Komplexität sehen 45 Prozent als Hürde, die Einigung auf einen Kaufpreis 30 Prozent [2].
- Welchen Kaufpreis streben Inhaber an?
Für Übergaben zwischen 2025 und 2029 liegt der durchschnittlich angestrebte Verkaufspreis bei rund 499.000 Euro. Das sind nominal rund 34 Prozent mehr als 2019, preisbereinigt rund 9,5 Prozent [2].
- Warum drückt ein Investitionsstau den Verkaufspreis?
Käufer beurteilen nicht nur Umsatz und Ertrag, sondern auch den künftigen Investitionsbedarf. Veraltete Maschinen oder mangelnde Digitalisierung führen zu Bewertungsabschlägen, weil Käufer die Modernisierungskosten in den Preis einrechnen.
- Wann sollte die Nachfolgeplanung beginnen?
Der Experte Thomas Salzmann empfiehlt, drei bis fünf Jahre vor dem geplanten Rückzug zu beginnen. Auch Ratgeber nennen einen Vorlauf von drei bis fünf Jahren [6].
- Welche Nachfolgemodelle gibt es?
Üblich sind die familieninterne Nachfolge, der Management-Buy-Out durch Führungskräfte und der Verkauf an externe Käufer. Jedes Modell hat eigene Vor- und Nachteile; es lohnt sich, mehrere Optionen parallel zu prüfen [6].
- Wo finde ich einen Nachfolger oder ein Unternehmen zum Kauf?
Eine zentrale Anlaufstelle ist die Nachfolgebörse nexxt-change, die Inhaber und Existenzgründer zusammenbringt. Dort gibt es auch Checklisten, Broschüren und Online-Tools zur Vorbereitung [3][4].
- Was gehört zur Vorbereitung einer Übergabe?
Dazu zählen Notfallordner und Vollmachten, eine Unternehmensbewertung, saubere Dokumentation sowie die Abstimmung von Gesellschaftsvertrag und Testament. Steuerliche Fristen haben teils zwei Jahre Vorlauf [5][6].
Quellen
[1] https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2026/Fokus-Nr.-526-Januar-2026-Nachfolge-Monitoring.pdf
[2] KfW Research, Nachfolge im deutschen Mittelstand: https://www.kfw.de/%c3%9cber-die-KfW/KfW-Research/Nachfolge-im-deutschen-Mittelstand.html
[3] nexxt-change, Unternehmensnachfolge planen (Medien und Tools): https://www.nexxt-change.org/DE/Service/Medien-Tools/medien-tools
[4] BMWE, Unternehmensnachfolge – Die optimale Planung: https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/nexxt-unternehmensnachfolge-die-optimale-planung.html
[5] Stiftung.de, Unternehmensnachfolge Checkliste: https://stiftung.de/nachfolge/unternehmensnachfolge-checkliste/
[6] Unternehmermarkt, Unternehmensnachfolge planen: https://www.unternehmermarkt.de/artikel-nachfolge-planen.html
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt.
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