Wiederaufbereitung: Dem Fetischismus für Neuprodukte ein Ende setzen

Back Market feiert sein 4-jähriges Jubiläum, 1 Million Kunden und 600 Tonnen vermiedenen Elektroschrott. Ein guter Anfang. So wird vielleicht verhindert, dass die Welt im technischen Müll ertrinkt.

Die drei Back Market Gründer verfolgen seit November 2014 das Ziel, den Erwerb von wiederaufbereiteten Tech-Produkten auf der ganzen Welt zu demokratisieren, indem sie der breiten Öffentlichkeit eine wirklich wertvolle Alternative zu Neuprodukten bieten.

Rasantes Wachstum auf einem boomenden Markt

Mit seinem innovativen Modell und mit inzwischen mehr als 1 Million Kunden rüttelt das Startup weiterhin einen historisch komplexen und undurchsichtigen Markt auf. Als Teil des internationalen Wiederaufbereitungsmarkts, der auf mehr als 50 Milliarden Dollar geschätzt wird, kommt Back Market seinem Ziel, eine globale Wiederaufbereitungsmarke zu werden, immer näher.

»Nachdem wir die Reife und Effizienz unseres Modells sowohl in Frankreich als auch in Europa unter Beweis gestellt haben, war es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen, denn der zu erobernde Markt ist nach wie vor riesig. Deshalb haben wir Anfang des Jahres in den USA eröffnet, und die Anfänge sind wirklich vielversprechend. Wir bringen einen echten Mehrwert gegenüber den Urgesteinen des E-Commerce, mit einem Marktplatz, der sich auf die Vertikale der wiederaufbereiteten Produkte konzentriert«, erklärt Thibaud Hug de Larauze, CEO und Mitbegründer von Back Market.

Dass es sich bei dem Back-Market-Konzept um einen echten Mehrwert in der Branche handelt, zeigt sich nicht zuletzt durch das Vertrauen, das der Plattform von immer mehr Herstellern entgegengebracht wird. Nach Apple im Jahr 2017 ist Devialet an der Reihe, seine eigenen wiederaufbereiteten Produkte direkt über Back Market zu verkaufen.

Aufklärung für mehr Vielfalt

Während es sich heute noch bei drei Viertel der Verkäufe auf der Website um wiederaufbereitete Smartphones handelt, sieht Back Market einen deutlichen Trend hin zur Etablierung weiterer Produktkategorien.

»Die meisten unserer Kunden kommen, um ein Smartphone zu kaufen, und dann kommen sie zurück, um einen Fernseher, Computer oder Haushaltsgeräte zu erwerben. Es ist fast systematisch! Wir dienen dem Markt wirklich als Informationsquelle über die Diversifizierung der wiederaufbereiteten Produkte«, erklärt Vianney Vaute, Mitbegründer von Back Market.

»Wir verfügen über eine einzigartige Sicht auf den Markt, denn heute verkaufen mehr als 350 Partnerwerkstätten ihre wiederaufgearbeiteten Produkte auf unserer Plattform. Wir sprechen längst nicht mehr nur über wiederaufbereitete Smartphones, sondern auch über Computer, Tablets, Haushaltsgeräte usw. Und dieser Markt wird in den kommenden Monaten noch größer werden«, prognostiziert Thibaud Hug de Larauze, CEO und Mitbegründer von Back Market.

Heute werden nur 3 % der auf den Markt gebrachten Produkte wiederverwendet, ein Unsinn für das Startup, aber auch ein großes Potenzial für dessen Entwicklung.

Reduzierung des Energieverbrauchs für Technologie durch die Schaffung einer Weltmarke

Während Hightech-Giganten täglich mit neuen Produkten auf den Markt drängen, ist das Startup überzeugt, dass sich Innovationen nicht nur auf die übermäßige Produktion neuer Modelle beschränken sollten, sondern auch auf die Langlebigkeit und das Nachleben dieser Produkte.

»Der Markt wird immer reifer, das ist sicher. In vier Jahren haben wir erlebt, wie sich der Sektor auf allen Ebenen verändert hat. Technologieriesen haben begonnen, sich der Auswirkungen ihrer Produkte bewusst zu werden. Und Verbraucher haben erkannt, dass es durchaus Alternativen zu den gängigen Konsummustern gibt. Aber es bleibt noch viel zu tun, und wir sind nach wie vor der Meinung, dass das wiederaufbereitete Produkt zu einem wesentlichen Konsumgut werden muss. Die Umwelt leidet enorm unter unserem herkömmlichen Konsumverhalten. Eine Lösung ist dringend notwendig«, erklärt Vianney Vaute, Mitbegründer von Back Market.

Tatsache ist: Der Energieverbrauch für Technologie ist enorm hoch. Jedes neue Produkt, das auf den Markt gebracht wird, bedeutet kiloweise extrahierte Rohstoffe und zusätzlich Tonnen CO2-Emissionen. Die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten ist daher unerlässlich geworden, und Back Market wird bald als einziges Unternehmen in der Lage sein, die Qualitätsstandards für alle wiederaufbereiteten Elektrogeräte weltweit zu vereinheitlichen.

Back Market in Zahlen

Markteinführung im November 2014

135 Mitarbeiter

Mehr als 350 Partnerwerkstätten

6 Länder: Frankreich, Deutschland, USA, Spanien, Italien und Belgien

3 Büros: Paris, Bordeaux und New York

Mehr als 170 Produktkategorien (von Hightech bis zu Haushaltsgeräten)

30,5 Mio.: Geschäftsvolumen 2016

95,5 Mio.: Geschäftsvolumen 2017

2015: Fundraising von 300.000 Euro

2017: Mittelbeschaffung von 7 Millionen Euro

2018: Mittelbeschaffung von 41 Millionen Euro

Wo liegt der Unterschied zwischen gebrauchten und wiederaufbereiteten Elektrogeräten?