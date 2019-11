Wirtschaftsprüfer Mazars in noris network Rechenzentrum: Bereit für weiteres Wachstum

Rechenzentrumsbetreiber noris network AG hat ein großes Projekt zum Outsourcing der IT der Mazars Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Mazars Deutschland gehört zu den Top 10 der deutschen Wirtschaftsprüfer. Was durch Wachstum und Fusion angestoßen wurde, führte jetzt zu einer hybriden IT-Infrastruktur, die sich dem künftigen Wachstumskurs der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft flexibel anpassen lässt.

noris network betreibt für Mazars Deutschland eine höchst performante Serverfarm für die DATEV-Software, auf die ständig 400 bis 500 der knapp 1.500 Mitarbeiter an zwölf Standorten der Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft mit Citrix Clients zugreifen. Weitere Teile der IT für Mazars betreibt noris network hingegen vollständig ohne dedizierte Hardware auf über 200 virtualisierten Servern. Die Nürnberger IT-Spezialisten betreuen dabei die Infrastruktur bis »Oberkante Betriebssystem« und kümmern sich um VPNs, Firewall, Active Directory und Exchange als Managed Services. noris network hat zudem eine Filesharing-Plattform für den Kunden eingeführt.

Eigenes Rechenzentrum reichte nicht mehr

Angestoßen wurde das umfangreiche IT-Projekt 2015 durch die Fusion der Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft Roever Broenner Susat (RBS) mit Mazars Deutschland. Damit stieg Mazars Deutschland als Landesgesellschaft der internationalen, in 89 Ländern weltweit tätigen Mazars Group mit einem Schlag in die Top 10 der deutschen Wirtschaftsprüfer auf. Das eigene Rechenzentrum der RBS erwies sich als zu klein für die künftigen Aufgaben. Zudem wurde es schwierig, hier das angestrebte und durch sich verschärfende rechtliche Vorgaben deutlich gestiegene Schutzniveau zu erreichen. So entschied sich Mazars, die Fusion der IT in einem neuen Rechenzentrum bei einem IT-Dienstleister durchzuführen, der diese Fusion entsprechend unterstützen kann.

Ein umfangreicher Ausschreibungsprozess begann. Neben ISO 20000-1, ISO 9001, ISO-27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz sowie dem höchst sicheren und energieeffizienten Design des Rechenzentrums sprachen auch die Ergebnisse eines Performance-Tests für noris network.

»noris network konnte uns Rechenzentren mit höchster Energieeffizienz und Sicherheit bieten, überzeugte uns von der Performance seiner vorgeschlagenen Lösungen und legte ein durchdachtes, hochflexibles Konzept für eine Kombination aus Hosting und Managed Services vor«, erklärt Michael Dammer, IT-Leiter von Mazars in Deutschland. »Immens wichtig war für uns aber auch, dass wir hier einen kompetenten Partner auf Augenhöhe gefunden haben. Bei noris network verfügt die Geschäftsleitung noch selbst über das technische Know-how. Die konkreten technischen Herausforderungen und Lösungen stehen immer im Vordergrund und nicht der Verkauf.«

________________________________________

Mazars Deutschland

Mazars gehört mit einem Jahresumsatz von rund 143 Millionen Euro zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Mit 82 Partnern und 1.450 Mitarbeitern ist die Gesellschaft an zwölf Standorten innerhalb Deutschlands immer in der Nähe ihrer Mandanten. Internationale Konzerne, mittelständische und inhabergeführte Unternehmen, insbesondere der internationale deutsche Mittelstand, private Investoren sowie öffentliche Einrichtungen zählen zu den Mandanten der unabhängigen Gesellschaft.

Die Partner von Mazars gehören der international integrierten und unabhängigen Mazars-Partnerschaft europäischen Ursprungs an, die mehr als 24.000 Mitarbeiter in 89 Ländern weltweit beschäftigt. Weitere Informationen unter www.mazars.de.

________________________________________

noris network AG

Die Nürnberger noris network AG bietet Unternehmen und Organisationen mit den Branchenschwerpunkten Banken/Versicherungen, Automotive/Industrie, Softwareentwicklung und Öffentliche Verwaltung maßgeschneiderte ITK-Lösungen in den Bereichen IT-Outsourcing, Managed Services, Cloud Services sowie Network & Security. Technologische Basis ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit noris network-eigenen Hochsicherheitsrechenzentren – darunter mit Nürnberg Süd und München Ost zwei der anerkannt modernsten und energieeffizientesten Rechenzentren Europas. Neben kundenspezifischen Lösungen und Services für klassische und virtualisierte IT-Infrastrukturen bietet noris network PaaS-Providing auf eigenen Cloud-Plattformen und mit Managed Kubernetes auch Services für die automatisierte Skalierung von Ressourcen (Container). Weitere, standardisierte Premium-Rechenzentrumsprodukte fasst das Unternehmen unter der Marke datacenter.de zusammen.

Die noris network AG ist mit ihren gesamten Geschäftstätigkeiten für ihre durchgängige Qualität und ihre Sicherheit im Service- und Informationssicherheitsmanagement nach ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 und ISO 9001 zertifiziert. Im Bereich »Sicherheitsmanagement für bauliche Objekte« ist noris network als erster Rechenzentrumsbetreiber nach VdS-Richtlinie 3406 zertifiziert, zudem sind die maximalen Verfügbarkeits-, Schutz- und Energieeffizienzklassen des Rechenzentrums München Ost nach EN 50600 bestätigt.

noris network wurde mit der maximalen Anzahl von fünf Sternen im eco Datacenter Star Audit des eco (Verband der deutschen Internetwirtschaft e. V.) ausgezeichnet. Die Rechenzentren Nürnberg Mitte und Nürnberg Süd sowie München Ost haben das ISO 27001-Zertifikat auf Basis von IT-Grundschutz des BSI erhalten. 1993 gegründet, zählt die noris network AG zu den deutschen Pionieren auf dem Gebiet moderner IT-Dienstleistungen und betreut heute renommierte Unternehmen wie adidas AG, Consorsbank, Flughafen Nürnberg GmbH, Firmengruppe Max Bögl, Küchen Quelle GmbH, Schmetterling Reisen GmbH & Co. KG, Teambank AG u. v. m.

NEWS | PRODUKTMELDUNG noris network übernimmt netplace Premium-IT-Dienstleister und Rechenzentrumsbetreiber noris network AG übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2019 die Münchner netplace Telematic GmbH. Der Internet Service Provider und IT-Sicherheitsspezialist netplace firmiert bis auf weiteres unter eigenem Namen, wird mit seinem gesamten Management und Team aber Teil der noris network AG. Die noris network AG, die in der Region München bereits zwei… Weiterlesen →

SICHERHEIT MADE IN GERMANY | AUSGABE 3-4-2016 noris network AG – Erfolgreich aus IT-Leidenschaft Mit Technikbegeisterung und Gespür für die kommerzielle Nutzung zukunftsweisender Technologien wagten Joachim Astel, Ingo Kraupa und Matthias Urlichs 1993 die Gründung des ersten Internet Service Providers Nordbayerns. Sie sind bis heute aktiv und haben mit der Nürnberger noris network AG ein expandierendes mittelständisches Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern geschaffen. Ihr Geschäftsmodell: Premium-IT-Services auf Basis eigener Hochsicherheitsrechenzentren und Infrastruktur »made in Germany«. Weiterlesen →

TRENDS 2019 | TRENDS SECURITY | NEWS | IT-SECURITY IT-Profis unterschätzen Endpoint Security häufig Kritische Geräte wie PCs und Drucker sind weiterhin eine Sicherheitslücke. Nur bei einem von drei Unternehmen ist Endpoint Security ein zentraler Bestandteil der eigenen Cyber-Security-Strategie. Gerade einmal 28 Prozent der Unternehmen decken Sicherheit in ihren Anforderungskatalogen ab. Bei fast der Hälfte aller Unternehmen sind Drucker nicht Teil der Endpoint Security – für 62 Prozent bieten… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | VERANSTALTUNGEN Protected App sichert Zugriffe auf unternehmenskritische Zielsysteme Sicherheitssoftware-Anbieter Bromium ist auf der it-sa in Nürnberg erneut als Mitaussteller am Stand von Computacenter vertreten. Im Mittelpunkt der Produktpräsentationen steht mit Protected App eine Lösung, die Zugriffe auf kritische Unternehmensapplikationen auf Basis einer Hardware-isolierten Virtualisierung schützt. Das Problem ist altbekannt: Mit dem Internet verbundene Arbeitsplatzrechner sind immer der Gefahr einer Kompromittierung ausgesetzt. Wird von… Weiterlesen →