Zentrales Management für große IP-Kameranetzwerke

Mit der Integration der ONVIF(Open Network Video Interface Forum)-Spezifikationen in seine Autonomous-Management-Framework(AMF)-Technologie wird Allied Telesis das Management großer und mittlerer Überwachungsnetzwerke erleichtern. Laufende Pilotprojekte mit Herstellern von IP-Kameras und Überwachungsdienstleistern deuten bereits jetzt auf eine beeindruckende Bandbreite an Vorteilen für kommerzielle Überwachungsanwendungen hin.

Der Wettbewerb unter Herstellern von Netzwerkkomponenten und -lösungen findet seit einiger Zeit auch im wachsenden Surveillance-Markt statt. Dennoch ist Allied Telesis bis heute der einzige Hersteller von Ethernet-Switches, der das Profil-Q-Protokoll integriert. Diese Spezifikationen für die nahtlose Interoperabilität von IP-basierten Videosystemen und zugehöriger Managementsoftware werden sich aller Voraussicht nach als offener Industriestandard durchsetzen.

Eine gute Nachricht ist die Integration von Profil Q in die Netzwerkkomponenten von Allied Telesis vor allem für Systemintegratoren und Service Provider. Sie können die Kamera- und IoT-Netzwerke ihrer Kunden künftig mit automatisierter Steuerung, Verwaltung und Wartung unterstützen.

»Automatisierte, selbstheilende Netzwerke sind heutzutage in jeder Branche entscheidend für den zuverlässigen Betrieb und die Effizienz«, erläutert Christian Rannetshauser, Sales Director DACH/CZ/SK und Director EMEA Channel bei Allied Telesis. »Egal, ob in der Fertigung, in kritischen Infrastrukturen, im Gesundheitswesen, im Einzelhandel oder in der öffentlichen Verwaltung ─ die Technologien werden immer komplexer. Dies gilt insbesondere für große, dezentrale Netzwerke, die viel Überwachung und Pflege erfordern, während gleichzeitig ein erheblicher Mangel an qualifizierten Operatoren und Technikern besteht.«

Das Autonomous Management FrameworkTM (AMF) ermöglicht einen hohen Grad an Automatisierung für viele Aspekte des Netzwerkbetriebs: von Asset-Management, kundenspezifischen Konfigurationen, der Erkennung und Fehlerbehebung bis hin zur Wiederherstellung im Notfall (Desaster Recovery). Damit sinkt die Notwendigkeit, zusätzliches Personal für den Betrieb, die Kontrolle und die Wartung der jeweiligen Netzwerkumgebung einzustellen.

So müssen Unternehmen nicht jedes Mal einen Servicetechniker rufen, sobald innerhalb eines Überwachungsnetzwerks eine der IP-Kameras ausfällt: Wenn der automatische Neustart nichts bringt, kann jeder Mitarbeiter das Gerät einfach auswechseln. Dazu gehört nicht mehr, als die Austauschkamera in Position zu bringen und die »On«-Taste zu drücken. Danach übernimmt die AMF-Management-Plattform, die sich um den Anschluss, die Konfiguration und die Integration in das Netzwerk kümmert.

Berichte und Referenzen von Allied-Telesis-Partnern und deren Kunden aus Branchen wie Automotive, Elektronik, ITK oder Power Grids konstatieren, dass ihnen der Einsatz von AMFTM dabei hilft, die Betriebs- und Verwaltungskosten ihrer großen Netzwerke drastisch zu reduzieren.

Das Open Network Video Interface Forum (ONVIF) ist ein Industrieforum, das standardisierte Schnittstellen für die effektive Interoperabilität von IP-basierten physischen Sicherheitsprodukten bereitstellt und fördert. ONVIF hat eine weltweite Mitgliederbasis, die mehr als 13.000 Produkte vorweisen kann, die den verschiedenen ONVIF-Profilen entsprechen. Das ONVIF-Profil Q gilt für IP-basierte Videosysteme und definiert Vorgaben für die schnelle Erkennung und Grundkonfiguration von Netzwerkgeräten wie Kameras, einschließlich der Möglichkeit, den Datenverkehr für eine sichere Kommunikation zu verschlüsseln.

Das Allied Telesis Autonomous Management Framework (AMF) ist eine skalierbare Netzwerk-management- und Automatisierungsplattform. Es ermöglicht eine zentrale Verwaltung, indem es Netzwerke jeder Größe als eine einzige, konvergente Einheit behandelt. Kunden profitieren von deutlich reduzierter Komplexität, geringerem Bedarf an speziell qualifiziertem Personal sowie wesentlich niedrigeren Betriebskosten. AMF ermöglicht

– zentralisierte Verwaltung von Tausenden von Geräten im gesamten Netzwerk, lokal oder weltweit.

– Netzwerkautomatisierung mit Backup, Bereitstellung, Upgrade und Wiederherstellung per Zero Touch oder auf Knopfdruck.

– intelligente Funktionen, die auf Änderungen im Netzwerk reagieren und automatisch die Topologie verändern, so auch, wenn ein neues Gerät hinzugefügt wird.

– schnelle Identifizierung, Analyse und Behebung von Netzwerkproblemen.

Vorteile im Bereich der Netzwerksicherheit ergeben sich auch aus der Verschlüsselung des (Management-)Datenverkehrs, granularen Berechtigungen und der kontinuierlichen Überwachung.

Allied Telesis bietet Unternehmen, Behörden, Bildungseinrichtungen und Kunden mit sensibler Infrastruktur ein intelligentes Portfolio an Produkten und Technologien für die Umsetzungen ihrer IoT- und SDN(Software Defined Networks)-Strategien. Die Abteilung EnvigilantTM Managed Services entwickelt und betreibt maßgeschneiderte IoT-Lösungen, mit denen Kunden weltweit ihre Prozessagilität verbessern und sich so Wettbewerbsvorteile durch Innovation schaffen.

Die Lösungen für seine Kunden entwickelt und stellt Allied Telesis auf Grundlage höchster Standards her: Die Fertigung erfolgt gemäß der ISO-9001-Anforderungen, zudem erfüllen alle Produktionsstätten die strenge ISO-14001-Norm für Umweltmanagement. Detailliertere Informationen zum Unternehmen und seinem Portfolio finden Sie unter www.alliedtelesis.com.

