CloudFest 2026 – Keynote Sessions und Videogespräche

Für die »manage it« hat Michael Hülskötter vom IT-techBlog auf dem CloudFest 2026 an zwei Tagen die ein und andere Keynote-Session besucht sowie zahlreiche Videogespräche geführt. Davon handelt dieser Beitrag.

Gleich am ersten Tag präsentierte Peter Ulrik Groth von HPE auf der Hauptbühne den Aufbau einer souveränen Cloud-Infrastruktur. Damit wollte er vor allem Cloud Service Provider die Do’s & Don’t einer abhörsicheren und vertrauensvollen Cloud näher bringen.

Eine ebenfalls interessante Keynote-Session brachte Sean Varley von Ampere auf die Bühne. Sein Talk handelte davon, wie ARM und Ampere dem enormen Stromhunger entgegen treten wollen, den KI-Anwendungen und -Workloads haben. Die Zahlen, die er dort in Sachen Leistungsfähigkeit und Preis-per-Watt der Ampere-Prozessoren präsentierte, waren ziemlich beeindruckend.

Ebenfalls interessant war die Techsession, die Alexander Jenewein von Lenovo und Antoine Coetsiere von Exoscale gemeinsam die Bühne brachten. Dort sprachen sie über die Möglichkeiten und Vorzüge, die das Opensource-Tool CloudAssess in Kombination mit der passenden Flüssigkeitskühlung für eine nachhaltige, transparente und effiziente Cloud-Infrastruktur bietet.

Michaels persönliches Highlight fand am Ende des ersten Tages statt. Da sprach nämlich Soeren von Varchmin, seines Zeichens Chief Evangelist des CloudFest, mit Ralph Echemendia. Der gehört der Cybersecurity-Szene seit Dekaden an und ist unter anderem als Hollywood oder Ethical Hacker bekannt. Was das genau bedeutet und mit welchen Menschen er in diesem Kontext bereits gearbeitet hat, durfte er im Gespräch mit Soeren ausführlich erzählen. Und wie wir gehört haben, darf Michael mit Ralph am letzten CloudFest-Tag ein Videointerview führen.

Videogespräche vom zweiten Tag

Lenovo: Mit Paul Hoecherl von Lenovo hat Michael in der Vergangenheit bereits einen Podcast aufgezeichnet, aber auch schon für uns mit ihm videogeplaudert. Insofern war es ihm ein besonderes Vergnügen, mit Paul in Videoform auf dem CloudFest über das Thema souveräne Cloud sprechen zu dürfen.

OVHcloud: Inwiefern leistet der Cloud-Anbieter OVHcloud seinen Beitrag zum Thema souveräne Cloud? Darüber hat Michael mit Stefan Schäfer gesprochen.

Supermicro: Welche Antworten hat Supermicro parat, die ihnen Cloud Service Provider auf dem CloudFest gestellt haben, speziell im Kontext der Künstlichen Intelligenz? Darüber hat Michael mit René Koch gesprochen. Das Videoergebnis geht demnächst hier im TechTalk online.

Hornetsecurity: Mit welchen Bedrohungen sehen sich Microsoft 365-Umgebungen aktuell konfrontiert? Und wie kann Hornetsecurity helfen, diese zu minimieren? Darüber durfte Michael mit Svenja Conrad sprechen. Herausgekommen ist ein interessanter Videotalk, der demnächst hier im TechTalk und bei unserem Content-Partner online geht.

Seagate: Wie sieht der Speicher für aktuelle und künftige KI-Anwendungen aus, und was muss er alles leisten können? Darüber hat sich Michael mit Hugo Bergmann von Seagate Technology ausgetauscht. Das Video dazu geht in den nächsten Tagen hier im TechTalk und auf LinkedIn online.