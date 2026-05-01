Vertiv präsentiert innovative 3D‑AI‑Modelle für die Planung und Optimierung von Rechenzentren auf der Data Centre World Frankfurt 2026

Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, zeigt auf der Data Centre World Frankfurt vom 06. bis 07. Mai 2026 seine neuesten Lösungen für Rechenzentren und KI-Fabriken. Das Unternehmen wird auf der wichtigsten europäischen Rechenzentrumsfachmesse mit einer Lounge in Halle 8, Stand J094, vertreten sein.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen innovative 3D‑AI‑Modelle, die die Planung von Rechenzentrumsdesigns unterstützen, Betriebsszenarien simulieren und Optimierungsmöglichkeiten vor der Implementierung identifizieren. Besucherinnen und Besucher werden praktische Einblicke darin gewinnen, wie KI-gestützte Modelle eingesetzt werden können, um die Skalierbarkeit, Effizienz und Resilienz in Rechenzentrumsinfrastrukturen zu verbessern. Neben der Ausstellung engagiert sich Vertiv auch aktiv im Fachprogramm der Veranstaltung. Igor Grdic, Regional Director Central Europe bei Vertiv, wird gemeinsam mit Vladimir Prodanovic von NVIDIA an einer Panel‑Session teilnehmen und dort aktuelle Entwicklungen rund um KI‑Infrastrukturen, Hochleistungsrechenzentren und zukünftige Anforderungen an Energie‑ und Kühllösungen diskutieren.

Während der gesamten Messe stehen Vertiv‑Experten aus dem Sales-Team für persönliche Gespräche zur Verfügung. Termine können im Voraus über die Vertiv‑Website vereinbart werden: hier

Vertiv freut sich darauf, Interessenten, Partner und Kunden vom 06. bis 07. Mai 2026 in Halle 8, Stand J094, persönlich begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen zu den KI-Infrastrukturlösungen von Vertiv finden Sie im Vertiv AI Hub