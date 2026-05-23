TechTalk: Mithilfe unserer KI lassen sich energieeffiziente Industrieprozesse erzielen

Warum kommt der Energieeffizienz dieser Tage eine immer größere Bedeutung zu, speziell im Kontext der Künstlichen Intelligenz? Und welche Antworten hat die Stefanini Group auf die Frage, wie vor allem die Industriebranche ihren enormen Energiebedarf bestmöglich befriedigen kann, und das mithilfe der Künstlichen Intelligenz.

Darüber haben wir auf der Hannover Messe mit dem Gründer und CEO, Marco Stefanini, einerseits und Leo Vieira andererseits gesprochen. Herausgekommen ist dieses Video.



Why is energy efficiency within the industry such an hot topic?

Energy efficiency today is the hottest topic for manufacturing sector. And we understand today is not only engineer challenge, it is a data and AI challenge. What does this mean? With data, we can have a very fast return on investment (ROI). This week, Financial Times said that there’s opportunity for European industry to have until 70% savings in energy. That is a lot of amount of energy and money.



What’s your approach to improving energy efficiency?

We at Stefanini Group like to help clients to be as more efficient as possible in their processes. And for most of them, they do have very energy intensive processes. So we use AI to optimize their processes in a way they can produce more, wasting less energy as possible. The approach we take is to usually understand how the production process is running. And we design a specific solution that is leveraging all the data that the client has, and is going to implement a strong and robust AI behind all that that is going to reach the results that the client is looking for.

We have an agnostic approach that uses a wide breadth of different layers and technologies for the client. So we can start with data collection, understand where the data is going to sit, and start to contextualize the data to bring them to an environment that can be understood. And we can also act on top of that data behind the scenes to achieve the objects that we were talking about.

Deutsche Übersetzung



Warum ist Energieeffizienz in der Industrie ein so heißes Thema?

Energieeffizienz ist heute das Thema Nummer eins im verarbeitenden Gewerbe. Und wir wissen, dass es sich dabei nicht nur um eine technische Herausforderung handelt, sondern auch um eine Herausforderung im Bereich Daten und KI. Was bedeutet das? Mit Daten können wir einen sehr schnellen Return on Investment (ROI) erzielen. Diese Woche berichtete die Financial Times, dass die europäische Industrie das Potenzial hat, bis zu 70 % Energie einzusparen. Das ist eine enorme Menge an Energie und Geld.



Wie sieht Ihr Ansatz zur Verbesserung der Energieeffizienz aus?

Wir bei der Stefanini Group möchten unseren Kunden dabei helfen, ihre Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten. Und die meisten von ihnen haben tatsächlich sehr energieintensive Prozesse. Deshalb nutzen wir KI, um ihre Prozesse so zu optimieren, dass sie mehr produzieren und dabei so wenig Energie wie möglich verschwenden. Unser Ansatz besteht in der Regel darin, zunächst zu verstehen, wie der Produktionsprozess abläuft. Dann entwerfen wir eine spezifische Lösung, die alle Daten des Kunden nutzt und auf einer starken und robusten KI basiert, um die vom Kunden gewünschten Ergebnisse zu erzielen.