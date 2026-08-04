KI-Talente werden zum Standortfaktor: Deutschland stark bei Patenten, schwächer im globalen Wettbewerb

Der Einsatz künstlicher Intelligenz nimmt in deutschen Unternehmen deutlich zu – doch der Zugang zu qualifizierten KI-Fachkräften wird zur strategischen Engstelle. Eine internationale Auswertung von Teamed zeigt, welche Länder beim KI-Talentpool vorn liegen, warum Deutschland trotz starker Innovationsleistung nur auf Rang 11 landet und weshalb globale Personalstrategien für Unternehmen immer wichtiger werden.

Management Summary

KI ist in Deutschland im Unternehmensalltag angekommen: 40,9 Prozent der Unternehmen nutzen KI bereits in Geschäftsprozessen, weitere 18,9 Prozent planen den Einstieg.

Der Fachkräftemangel wird zum Bremsklotz: Bis 2027 könnten rund 70 Prozent der KI-Stellen in Deutschland unbesetzt bleiben.

Deutschland punktet bei Innovation und Patenten, landet im globalen Ranking der KI-Talentstandorte aber nur auf Platz 11.

Die USA dominieren den Markt über Kapital und Investitionen, während Indien, Kanada und Israel vor allem durch Talentdichte und Arbeitskräftenachfrage überzeugen.

Für Unternehmen wird internationale Personalbeschaffung zur Pflichtaufgabe – allerdings nur mit tragfähiger Infrastruktur für Arbeitsrecht, Payroll, Steuern, Onboarding und Benefits.

Vor diesem Hintergrund haben Experten von Teamed globale Daten analysiert, um die Länder mit den besten KI-Fachkräften zu ermitteln. Die Rangliste berücksichtigt Faktoren wie Investitionen, Nachfrage nach Fachkräften, Konzentration von Fachkräften, Forschungsleistung, Patente und Indikatoren zur Erwerbsbevölkerung, um aufzuzeigen, wo Unternehmen Zugang zu führenden KI-Fachkräften erhalten und warum die internationale Personalbeschaffung zu einer immer wichtigeren Strategie wird.

Die Top-Länder: Fachkräfte im Bereich KI

Rang Land Startkapital für Unternehmen im Bereich KI in Millionen US-Dollar (2025) Investitionen in Generative KI in Millionen US-Dollar (2025) Relativer KI-Einstellungs-index in % (2025) Stellenan-gebote im KI-Bereich in % (2025) Konzentration von KI-Fachkräften (2025) Anzahl der KI-Patente (2024) KI-Fachkraft-Bewertung (/10) 1 Vereinigte Staaten 180.305 52.843,16 25,81 1,54 0,97 5.192 9,18 2 Indien 2.598 43,42 31,68 5,12 1,08 366 9,03 3 Kanada 3.072 208,71 27,04 3,95 1,11 355 8,89 4 Vereinigtes Königreich 15.175 858,67 14,83 2,40 1,04 406 8,85 5 Israel 3.682 637,00 12,05 5,86 2,27 207 8,43 6 Singapur 2.265 61,68 25,96 3,64 1,95 156 8,34 7 Schweden 1.362 654,49 18,81 1,95 1,01 205 8,24 8 Südkorea 2.108 417,02 14,26 3,38 1,10 1920 8,21 9 Australien 1.312 56,91 18,48 2,21 0,98 118 8,18 =9 Frankreich 3.962 1.943,81 5,95 1,38 0,87 280 8,18 11 Deutschland 4.188 49,48 10,64 1,33 1,25 628 8,06 =11 Finnland 1.499 24,30 27,54 2,80 1,35 93 8,06 13 Die Schweiz 1.618 5,71 20,97 1,27 1,38 106 7,82 14 Irland 435 10,50 26,62 2,40 1,38 41 7,53 15 Die Niederlande 1.677 8,11 8,77 1,58 1,23 205 7,47

*Der vollständige Datensatz mit allen analysierten Ländern kann hier eingesehen werden.

** Die Auswahl der Länder erfolgte auf der Grundlage der Datenverfügbarkeit für die ausgewählten Statistiken. Daher sind einige Länder, wie beispielsweise China, das im Bereich der KI stark vertreten ist, aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit nicht berücksichtigt.

Deutschland belegt Platz 11

Deutschland belegt mit einer Punktzahl von 8,06/10 den 11. Platz. Deutschland hat 628 KI-Patente angemeldet – mehr als das Vereinigte Königreich (406) -, was einen starken Fokus auf die Kommerzialisierung von KI-Technologien unterstreicht. Trotz dieser beeindruckenden Patentzahl liegt Deutschland insgesamt jedoch hinter dem Vereinigten Königreich zurück, was vor allem auf geringere Investitionen in KI-Startups und weniger bedeutende Open-Source-Beiträge im KI-Bereich zurückzuführen ist.

Die Vereinigten Staaten sind weltweit führend im Bereich der KI

Die Vereinigten Staaten belegen mit einer KI-Fachkraft-Bewertung von 9,18/10 den ersten Platz in der Rangliste, was durch Investitionen in KI-Startups (180.305 Millionen US-Dollar) und generative KI (52.843 Millionen US-Dollar) untermauert wird. Trotz ihrer finanziellen Dominanz weisen die USA jedoch eine geringere Konzentration an KI-Fachkräften auf als Länder wie Indien, Kanada und Israel, was darauf hindeutet, dass der weltweite Wettbewerb um qualifizierte KI-Fachkräfte immer intensiver wird. Das Investitionsvolumen in Startups in den USA ist im Jahr 2025 43-mal höher als das in Deutschland.

Tom Price-Daniel, Mitbegründer bei Teamed, sagt:

»Mir fällt auf, dass die Personalbeschaffung in der KI-Branche zunehmend zu einem globalen Problem geworden ist. In Ländern wie Großbritannien erkennen viele Unternehmen, dass die benötigten Fachkräfte vor Ort einfach nicht verfügbar sind. Die internationale Personalbeschaffung eröffnet zwar einen viel größeren Talentpool, doch genau hier wird es kompliziert.

Jedes Land hat seine eigenen Vorschriften in Bezug auf Beschäftigung, Lohnabrechnung, Steuern und Sozialleistungen, und diese Systeme wurden nicht wirklich für Unternehmen konzipiert, die grenzüberschreitend Personal einstellen. Ehrlich gesagt ist die unangenehme Wahrheit, dass die Suche nach der richtigen Person nur die halbe Miete ist. Ohne die richtige Infrastruktur kann sich die globale Personalbeschaffung ein bisschen so anfühlen, als würde man ein Haus ohne Fundament bauen.«

Indien liegt auf dem zweiten Platz

Indien belegt mit einer KI-Fachkraft-Bewertung von 9,03/10 weltweit den zweiten Platz. Das Land verzeichnet den höchsten KI-Einstellungsindex und einen der höchsten Anteile an KI-Stellenanzeigen, was die rasch wachsende Nachfrage seitens der Arbeitgeber sowie eine expandierende Erwerbsbevölkerung widerspiegelt. Obwohl Indien weniger Investitionen in KI-Startups anzieht als Deutschland (2.598 Millionen US-Dollar gegenüber 4.188 Millionen US-Dollar), belegt das Land aufgrund seines höheren Arbeitskräftebedarfs und seines größeren Talentpools insgesamt den zweiten Platz.

Kanada steht in der Studie an dritter Stelle

Kanada belegt den dritten Platz, obwohl es nur einen Bruchteil der Investitionen in KI anzieht, die in den USA getätigt werden. Eine hohe Konzentration an KI-Fachkräften, eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften und eine der weltweit höchsten Übergangsraten von der Software- zur KI-Branche (64,67 %) tragen dazu bei, dass das Land sich eher durch die Qualität seiner Arbeitskräfte als allein durch Kapital im Wettbewerb behaupten kann. Kanada zieht weniger Investitionen in KI-Startups an als Deutschland (3.072 Millionen Dollar gegenüber 4.188 Millionen Dollar), aber die stärkere Nachfrage nach Arbeitskräften und die Konzentration von Fachkräften lassen das Land in der Rangliste vor Deutschland liegen.

Das Vereinigte Königreich zieht mehr als dreimal so viele Investitionen in KI-Startups an wie Deutschland (15.175 Mio. US-Dollar gegenüber 4.188 Mio. US-Dollar), was dem Land trotz der höheren Patentzahl Deutschlands einen besseren Platz in der Rangliste sichert.

Die Investitionen in KI-Startups in Frankreich sind mit denen in Deutschland vergleichbar, doch die Investitionen in generative KI sind fast 40-mal höher (1.943,81 Mio. US-Dollar gegenüber 49,48 Mio. US-Dollar), was einen anderen Investitionsschwerpunkt verdeutlicht.

Tom Price-Daniel, Mitbegründer bei Teamed, erklärt, wie wichtig es ist, bei der Einstellung von Mitarbeitern im Ausland die entscheidenden Faktoren richtig zu berücksichtigen:

»Die Einstellung von KI-Fachkräften im Ausland klingt zunächst einfach, bis man sich mit den Details befasst. Oft wird angenommen, dass die größte Herausforderung darin besteht, die richtige Person für die Stelle zu finden, aber ich würde behaupten, dass dies in der Regel der einfachste Teil ist.

Jedes Land hat seine eigenen Arbeitsgesetze, Steuervorschriften, Kündigungsfristen und Erwartungen hinsichtlich der Sozialleistungen und diese Systeme wurden für Menschen entwickelt, die in einem einzigen Land arbeiten, nicht für Unternehmen, die Mitarbeiter in mehreren Ländern einstellen.

Deshalb müssen Unternehmen über die Personalbeschaffung hinausdenken. Wenn jemand ein hervorragendes Vorstellungsgespräch absolviert, dann aber frustrierende Erfahrungen bei der Einarbeitung oder der Gehaltsabrechnung macht, hat die Beziehung bereits einen schlechten Start hingelegt. Oft konzentriert man sich darauf, großartige Talente zu finden, doch entscheidend dafür, ob jemand tatsächlich bleibt, ist in der Regel, dass diese Erfahrung reibungslos verläuft.«

https://www.teamed.global/

FAQ

Warum ist KI-Talent für Unternehmen strategisch so wichtig?

KI-Projekte scheitern nicht nur an Technologie, sondern häufig an fehlenden Kompetenzen. Unternehmen benötigen Fachkräfte, die Modelle entwickeln, Daten nutzbar machen, Anwendungsfälle bewerten und KI in bestehende Geschäftsprozesse integrieren können.

Warum liegt Deutschland trotz vieler KI-Patente nur auf Rang 11?

Deutschland zeigt eine starke Innovationsbasis und eine hohe Zahl an KI-Patenten. Im Ranking wirken sich jedoch schwächere Faktoren wie geringere Start-up-Investitionen, niedrigere Investitionen in generative KI und weniger starke Open-Source-Beiträge negativ aus.

Was macht die USA zum führenden KI-Standort?

Die Vereinigten Staaten führen vor allem aufgrund massiver Investitionen in KI-Startupps und generative KI. Gleichzeitig zeigt die Analyse, dass Kapital allein nicht genügt, weil der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte weltweit zunimmt.

Welche Rolle spielt internationale Personalbeschaffung?

Wenn lokale Arbeitsmärkte den Bedarf an KI-Fachkräften nicht decken, wird grenzüberschreitendes Recruiting wichtiger. Unternehmen müssen dabei aber arbeitsrechtliche, steuerliche und organisatorische Anforderungen professionell beherrschen.

Was sollten Unternehmen jetzt tun?

Sie sollten KI-Talent nicht nur reaktiv suchen, sondern strategisch planen: Kompetenzbedarf definieren, internationale Talentpools prüfen, interne Weiterbildung ausbauen und die HR-, Payroll- und Compliance-Infrastruktur für globale Teams professionalisieren.

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