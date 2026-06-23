KI bringt Geschäftsmodelle der Softwarebranche ins Wanken

-
Statt für Arbeitszeit wird künftig stärker für messbare Ergebnisse bezahlt.
-
Branchenwissen als Wettbewerbsvorteil für deutsche Anbieter.
-
Bitkom veröffentlicht Studie »Softwarewelt 2036« [1].
Die Softwarebranche muss sich auf tiefgreifende Veränderungen ihrer Geschäftsmodelle einstellen. Weil KI-Agenten zunehmend selbst Arbeit verrichten und nicht mehr nur als Werkzeug bedient werden, verschiebt sich, wofür Kundinnen und Kunden zu bezahlen bereit sind. Statt Entwicklungsstunden oder pauschaler Lizenzen werden künftig verstärkt messbare Ergebnisse wie behobene Sicherheitslücken oder gelöste Tickets abgerechnet.
Das ist eine zentrale Beobachtung des im Juni 2026 veröffentlichten Studienberichts »Softwarewelt 2036«, für den der Digitalverband Bitkom Führungskräfte aus der Software- und IT-Branche befragt hat [1].
»Die KI-Revolution setzt auch in der Softwarebranche erprobte Erlösmodelle unter Druck. Wenn ein KI-Agent die Arbeit mehrerer Menschen übernimmt, lässt sich der Aufwand nicht mehr glaubwürdig nach Köpfen oder Stunden in Rechnung stellen«, sagt Felix Ansmann, Bereichsleiter Software & IT-Services beim Bitkom.
»Gleichzeitig achten Kunden und Kundinnen beim Einkauf von KI-Lösungen immer stärker darauf, was sie tatsächlich für ihr Geld bekommen. Wer diesen Wert nicht messbar machen kann, wird ebenfalls unter Druck geraten.«
Nach Ansicht der Expertinnen und Experten bieten die Veränderungen auch Chancen für deutsche und europäische Anbieter, wenn Compliance und Datensouveränität zum Verkaufsargument werden. Anbieter, die Nachvollziehbarkeit, Auditierbarkeit und europäische Datenhaltung von Beginn an mitliefern, können sich damit von Wettbewerbern absetzen. Zugleich gewinnt Branchenkenntnis an Bedeutung. Wer Expertise in bestimmten Sektoren und Domänen hat und diese für und mit KI nutzbar macht, wird sich mittelfristig nicht von generalistischer KI verdrängen lassen. »Angesichts der rasanten Fortschritte großer KI-Modelle kann sich aber niemand auf vermeintlich exklusivem Wissen ausruhen«, so Ansmann.
Weitere Themen des Berichts sind unter anderem die veränderten Kompetenzanforderungen an Beschäftigte, die wachsende Bedeutung vernetzter Plattformen und Ökosysteme gegenüber einzelnen Software-Produkten sowie konkrete Handlungsempfehlungen an die Politik. So plädieren die Befragten etwa für eine schlankere, ergebnisorientierte Regulierung und den Aufbau eigener europäischer KI-Infrastruktur.
[1] Der Bericht »Softwarewelt 2036« beruht auf qualitativen Interviews mit Führungskräften aus Unternehmen rund um Software-Dienstleistungen und Software-Produkten, internen IT-Abteilungen und angrenzenden Bereichen. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, sondern geben die Einschätzungen und Erfahrungen der Befragten wieder. Der Bericht steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit: www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Softwarewelt-2036
Die Softwarewelt 2036 — Zukunftsbilder und strategische Handlungsfelder
Die Softwarebranche steht vor einem tiefgreifenden Strukturwandel: KI‑Agenten, datengetriebene Geschäftsmodelle und Plattformökonomien verschieben Wertschöpfung von manueller Ausführung hin zu messbaren Ergebnissen. Unternehmen, die Datenqualität, Domänenwissen, Governance und Outcome‑Orientierung frühzeitig verbinden, sichern sich Wettbewerbsvorteile.
1 Executive Summary und zentrale Erkenntnisse
Kurzprofil Der Bitkom‑Bericht skizziert auf Basis qualitativer Interviews mit Führungskräften mögliche Zukunftsbilder bis 2036 und leitet daraus strategische Handlungsfelder für Unternehmen und Politik ab. Zentrale Trends sind: KI‑Agenten, Outcome‑Pricing, Plattform‑ und Ökosystemlogiken, Domänen‑Spezialisierung sowie die Notwendigkeit von Daten‑ und Governance‑Kompetenz.
Wichtigste Erkenntnisse
- KI destabilisiert traditionelle Geschäftsmodelle wie stundenbasierte IT‑Dienstleistung und Body Leasing.
- Kundennähe, Vertrauen und Domänenwissen werden zu differenzierenden Assets.
- Agentische Systeme machen Software zu einer ausführenden Instanz, nicht nur zu einem Werkzeug.
- Outcome‑ und Value‑Based Pricing ersetzen zunehmend Per‑Seat‑ oder Lizenzmodelle.
- Datenqualität, Kontext und Governance sind die Voraussetzung für skalierbare KI‑Produkte.
2 Auswirkungen auf Unternehmen und Organisationen
Rollen und Kompetenzen Die Rolle von Entwicklern verschiebt sich von reiner Codeerstellung zu Architektur, Orchestrierung und Qualitätsbewertung von KI‑Agenten. Menschliche Stärken wie Urteilskraft, Domänenverständnis und Übersetzungsleistung zwischen Business und Technik gewinnen an Bedeutung. Unternehmen müssen Upskilling‑Programme und neue Karrierepfade etablieren.
Prozesse und Governance AI‑Driven Development erfordert neue Governance‑Modelle: Auditierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Compliance müssen von Anfang an in Architektur und Prozessen verankert werden. Souveränität‑ und Compliance‑by‑Design werden zu Wettbewerbsfaktoren, insbesondere in regulierten Branchen.
Organisationale Konsequenzen Unternehmen müssen KI als strategische Fähigkeit begreifen und eine einheitliche Daten‑ und Agentenplattform aufbauen. Silos zwischen Fachbereichen, IT und Recht sind aufzulösen; KI‑Advisory‑Boards und abteilungsübergreifende Strukturen unterstützen die Skalierung.
3 Marktlogik und Geschäftsmodellverschiebungen
Von Produkt zu Outcome Kunden zahlen zunehmend für messbare Ergebnisse (zum Beispiel optimierte Supply Chain, reduzierte Ausfallzeiten). Das zwingt Anbieter zu Value Engineering: Geschäftsziele müssen in messbare Agenten‑Outcomes übersetzt werden. Consumption‑based Pricing ergänzt Outcome‑Modelle.
Plattformen und Ökosysteme Wert entsteht durch Vernetzung: Plattform‑ und Ökosystemkompetenz wird zentral. Stand‑alone‑Lösungen ohne Integrationsfähigkeit verlieren an Bedeutung. Interoperabilität, offene Standards und vertrauenswürdige Datenräume sind strategische Voraussetzungen für Skalierung.
Daten als strategischer Rohstoff Nicht die Menge, sondern Kontext, Qualität und Governance entscheiden über den Wert von Daten. Unternehmen müssen Datenflüsse strukturieren, Trainingsdaten sichern und Data‑Fluency als Managementkompetenz etablieren. Wer Trainingsdaten und Netzwerkeffekte kontrolliert, gewinnt langfristig.
4 Handlungsfelder für Unternehmen
- Datenstrategie und Datenqualität Unternehmen müssen Daten systematisch ordnen, bereinigen und für KI‑Nutzung aufbereiten. Fragmentierte Systemlandschaften sind zu konsolidieren; Governance‑Regeln sind verbindlich zu implementieren.
- KI‑Plattformen und Agenten‑Orchestrierung Aufbau einer einheitlichen Plattform für Daten, Modelle und Agenten mit klaren Rollen, Identitäten und Evaluationsmetriken. Agenten müssen auditierbar, sicher und kontrollierbar betrieben werden.
- Organisationsdesign und Leadership KI ist Chefsache: Leadership muss Verantwortung übernehmen, Kulturwandel vorantreiben und Veränderungsfähigkeit institutionalisiert fördern. Change‑Hebel sind Mindset, People, Prozesse und Governance.
- Kompetenzaufbau und Rollenprofile Neue Profile verbinden Domänenwissen mit AI‑Orchestrierung. Internes Upskilling ist wichtiger als dauerhafte Abhängigkeit von externen Experten. Bildungspartnerschaften und praxisnahe Trainingsprogramme sind strategisch.
- Geschäftsmodelltransformation Revenue‑Architekturen sind auf Outcome‑Logiken auszurichten. Procurement, Legal und Finance müssen neue Vertrags‑ und Abrechnungsmodelle unterstützen; Per‑Seat‑Modelle verlieren an Tragfähigkeit.
5 Handlungsfelder für Politik
Bildung und Ausbildung Breite KI‑Kompetenz in Bildungssystemen verankern; Ausbildungswege modernisieren, um Verbindungsprofile zwischen Domäne und Technik zu fördern. Lebenslanges Lernen muss strukturell unterstützt werden.
Regulierung und Governance Regulierung sollte ergebnisorientiert, kohärent und schneller an technologische Entwicklungen angepasst werden. Sandbox‑Modelle und Experimentierräume erleichtern Innovation ohne Sicherheitsverluste.
Infrastruktur und Investitionen Gezielte Investitionen in souveräne Compute‑Kapazitäten, GPU‑Cluster und digitale Infrastruktur sind notwendig. Öffentliche Beschaffung kann Skalierung fördern; Förderpolitik sollte auf nachhaltige Wirkung und Anschlussfähigkeit ausgerichtet werden.
Europäische Souveränität Europa braucht eine eigene, belastbare AI‑Infrastruktur und skalierbare Champions. Souveränität ist als Handlungsfähigkeit neben globalen Stacks zu verstehen, nicht als Abschottung. Kapitalmärkte und Binnenmarkt müssen Skalierung ermöglichen.
6 Fazit und strategische Empfehlung
Zusammengefasst Die Softwarewelt 2036 ist geprägt von agentischen Systemen, datengetriebenen Geschäftsmodellen und einer Marktlogik, die Outcome über Input stellt. Unternehmen, die Daten, Domänenwissen, Governance und Plattformkompetenz verbinden, werden die Gewinner sein. Politik und Bildung müssen flankierend Infrastruktur, Regulierung und Qualifizierung liefern.
Konkrete Managementempfehlung
- Kurzfristig (0–12 Monate): Dateninventar erstellen, Pilot‑Agenten mit klarer Audit‑ und Governance‑Schicht starten, Upskilling‑Programme definieren.
- Mittelfristig (1–3 Jahre): Einheitliche Daten‑ und Agentenplattform aufbauen, Outcome‑KPIs in Verträge integrieren, Partnerschaften für Datenräume schließen.
- Langfristig (3+ Jahre): Geschäftsmodelltransformation zu Value‑Based Pricing vollziehen, Domänenwissen systematisch in Produkte überführen, strategische Souveränitätsoptionen sichern.
[1] Quellenhinweis Diese Zusammenfassung basiert auf dem Bitkom‑Studienbericht Softwarewelt 2036 — Zukunftsbilder und strategische Impulse (Studienbericht 2026).
https://www.bitkom.org/sites/main/files/2026-06/22062026-bitkom-studienbericht-software-2036.pdf
7839 Artikel zu „KI Software“
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
AutoScout24 treibt Softwareentwicklung mit KI-basierten Workflows voran
Codex und ChatGPT verkürzen Entwicklungszyklen, erhöhen Code-Qualität und verankern KI im Engineering-Alltag von rund 2.000 Mitarbeitenden. Digitale Plattformen stehen unter massivem Innovationsdruck: steigende Anforderungen an Time-to-Market, wachsende Systemkomplexität und begrenzte Entwicklerressourcen fordern ein Umdenken in der Softwareentwicklung. Die AutoScout24 Group adressiert diese Herausforderungen mit dem systematischen Einsatz von künstlicher Intelligenz entlang der gesamten Software-Lifecycle.…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Services | Services
Die (negativen) finanziellen Folgen von KI in der Softwareentwicklung
Fast jedes dritte deutsche Unternehmen verzeichnet Verluste von mehr als einer Million US-Dollar. Die Studie Quality Transformation Report zeigt die Folgen des zunehmenden KI-Einsatzes in der Softwareentwicklung auf: Mangelhafte Softwarequalität kostet jedes fünfte Unternehmen weltweit mehr als eine Million US-Dollar jährlich – in Deutschland ist es sogar fast jedes dritte [1]. Auch kritische Branchen wie…
Trends 2026 | News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI erhöht Softwarekomplexität: Rückbesinnung auf Engineering-Grundlagen
Die 34. Ausgabe des halbjährlichen Technology Radar markiert einen entscheidenden Wendepunkt: Während die KI-gestützte Softwareentwicklung eine radikale Transformation darstellt, zwingt sie Technologieexperten gleichzeitig zur Rückbesinnung auf grundlegende Engineering-Praktiken [1]. Frühere Ausgaben beleuchteten die wachsenden Fähigkeiten aufstrebender KI. Die 34. Ausgabe konzentriert sich darauf, wie die Branche Reibungsverluste und Risiken beim Einsatz dieser Technologien in…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
KI ohne Kopfschmerzen – DSGVO-konforme KI-Lösungen für Systemhäuser, Softwarehersteller und Öffentliche Verwaltung
Vier Deployment-Varianten in digital souveränen Rechenzentren. Volle Kostenkontrolle dank Fixpreisen oder Abrechnung nach Token. Ideal für Channel sowie Unternehmen mit und ohne eigene Software-Abteilungen. Fachverfahren der Öffentlichen Verwaltung mit KI-Funktionen aufwerten. Die mitteldeutsche IT GmbH (mIT), Spezialist für Cloud-Infrastrukturen- und -Services, erweitert ihr Cloud-Portfolio um vier souveräne und datenschutzkonforme KI-Lösungen: Ein…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Whitepaper
KI‑Agenten statt Offshoring: Softwareentwicklung steht vor einem Paradigmenwechsel
93 Prozent der Tech-Entscheider sehen agentenbasierte KI als Alternative zur traditionellen Softwareentwicklung. Reply veröffentlicht die Studie »From Code to Control: AI’s Takeover of Software Development Lifecycle«, eine von Forrester Consulting durchgeführte Untersuchung [1]. Dafür wurden 536 IT-Führungskräfte in Europa und den USA befragt. Die Ergebnisse zeigen den schrittweisen Übergang von einfachen KI-Coding-Assistenten zu autonomen…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
Was bedeutet agentenbasierte KI für die Zukunft der Software?
Der Januar war ein harter Monat für Softwareaktien. Die Marktstimmung schwankte stark. Das hatte in vielen Fällen weniger mit den Fundamentaldaten zu tun als vielmehr mit einer einzigen Frage, die den Sektor bewegte: »Was bedeutet agentenbasierte KI für die Zukunft der Software?«. Eine aktuelle Analyse von William Blair verdeutlicht die Stimmung sehr gut: Der…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services
KI, Low-Code und die Zukunft der Softwareentwicklung: Wie Unternehmen 2026 auf Erfolgskurs bleiben
Raymond Kok, CEO von Mendix, ein Siemens-Unternehmen, ordnet die relevanten KI-Trends in der Softwareentwicklung im Gespräch ein und gibt IT-Entscheiderinnen und IT-Entscheidern in Unternehmen klare Empfehlungen, welche Weichen sie 2026 neu stellen müssen, um auf Erfolgskurs zu bleiben. Herr Kok, wie sieht die Zukunft der Anwendungsentwicklung aus und wie sollten sich Unternehmen darauf vorbereiten?…
Trends 2026 | News | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Trends Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Trotz steigender Software-Budgets: Mangel an KI-Kompetenzen wird zum Engpass der digitalen Transformation
Eine durchgängige Technologie-Integration und Qualifizierung von Mitarbeitenden sind entscheidend für die Industrie 5.0. Die Studie »Smart Manufacturing 2026: Agile Führungskräfte stellen sich dem KI-Kompetenzdefizit« zeigt, dass Investitionen in Technologie weltweit trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter stark ansteigen, insbesondere im Bereich KI und Automatisierung [1]. Gleichzeitig fällt es manchen Unternehmen schwer, Talente mit den passenden…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | IT-Security | Services
Das KI-Paradox in der Softwareentwicklung
Künstliche Intelligenz revolutioniert die Softwareentwicklung und beschleunigt die Code-Erstellung, bringt jedoch neue Herausforderungen bei Qualität, Sicherheit und Compliance mit sich. Das sogenannte KI-Paradox zwingt Unternehmen dazu, ihre operativen Frameworks zu überdenken und intelligente Orchestrierungslösungen zu etablieren. Die Studie zeigt, dass menschliche Kontrolle und Expertise trotz flächendeckendem KI-Einsatz weiterhin unverzichtbar bleiben. GitLab hat seinen aktuellen…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Effizienz | Trends Services | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die Top Software & Testing Trends für 2026: Wie verändert KI Entwicklung und Qualitätssicherung?
Künstliche Intelligenz wird 2026 zum dominierenden Thema in der Software-Entwicklung und Qualitätssicherung. Nachdem Unternehmen erste Erfahrungen gesammelt haben, suchen sie jetzt nach Möglichkeiten, um wirkliche Kosten- und Produktivitätsvorteile zu erzielen. Roman Zednik, Field CTO bei Tricentis, zeigt, wo im kommenden Jahr die größten Potenziale liegen und warum menschliche Kontrolle unverzichtbar ist. Risikobasiertes Testing löst…
News | Business | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Services | Strategien
KI wird Monetarisierung von Software deutlich verändern
KI-fähige Produkte und Funktionen drücken die Margen, nutzungsbasierte Monetarisierung ist mittlerweile Mainstream und Datenlücken verstärken die Herausforderungen bei der Kundenbindung. Revenera, Anbieter von Plattformen zur Software-Monetarisierung, Open-Source-Compliance und Installation, präsentiert den »Revenera Monetization Monitor: Software Monetization Models & Strategies 2026 Outlook«. Die Umfrage unter mehr als 500 Anbietern legt dabei unter anderem die aktuellen…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Über die Hälfte der Unternehmen nutzt KI beim Testen von Software
Zur Risikominderung setzen immer mehr Organisationen auf Crowdtesting, und die meisten integrieren mehrere QA-Methoden über den gesamten Software Development Lifecycle (SDLC) hinweg. Applause, Weltmarktführer für Testing und digitale Qualitätssicherung, hat seinen vierten jährlichen Branchenbericht »The State of Digital Quality in Functional Testing 2025« veröffentlicht, der Unternehmen dabei helfen soll, qualitativ hochwertigere Apps, Websites und…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Ausgabe 3-4-2025
KI-Software in der Customer Experience – Die nächste große Innovation im Kundenservice
Technologische Fortschritte und die Demokratisierung der Technologie durch Low-Code/No-Code-Plattformen ermöglichen es Unternehmen, KI-Sprachlösungen schnell und kostengünstig zu implementieren. Diese Entwicklungen können den Kundenservice revolutionieren und selbst kleine Unternehmen rund um die Uhr erreichbar machen.
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Wie KI-basierte Software das Nachhaltigkeits-Reporting vereinfacht
In einer Welt, in der Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, müssen Unternehmen nicht nur ihre finanziellen, sondern auch ihre ökologischen und sozialen Fußabdrücke transparent darstellen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union fordert Unternehmen dazu auf, umfassende Berichte über ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) zu erstellen [1]. Herausforderungen im Nachhaltigkeits-Reporting Die meisten…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Generative KI könnte Produktivität in der Softwareentwicklung um bis zu 74 Prozent steigern
Fehlende Priorisierung von Tests und mangelnde Integration generativer KI-Tools sorgen für Bedenken, vor allem wegen des zunehmenden Drucks durch KI-Agenten. Über die Hälfte der Software-Profis ist überzeugt, dass Gen-AI-Tools ihre Produktivität deutlich steigern. Dennoch geben 23 Prozent an, dass ihre Entwicklungsumgebung (IDE) keine integrierten Gen AI-Tools enthält. Fast zwei Drittel der Nutzer, die 2025 generative…
News | Business Process Management | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Services
So wird KI den Umgang mit Software im Alltag und der Wirtschaft verändern
Künstliche Intelligenz (KI) wird unser Leben und Wirtschaften ähnlich revolutionieren wie das Internet. Sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen wird KI-basierte Software zunehmend an Bedeutung gewinnen. Alltag und Berufsleben werden sich verändern und mit ihnen der Umgang mit Software. Optimierungsspezialisten identifizieren fünf Schlüsselmerkmale dieser Transformation. »KI wird die Art und Weise, wie wir…
News | Business | Lösungen | Ausgabe 1-2-2025
Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung: Tricentis Copilot Suite – Mit KI zu besserer Softwarequalität
Tricentis bietet Kunden mit seiner Copilot Suite eine Sammlung KI-gestützter Assistenten, die Qualitätssicherungs- und Entwicklungsteams in verschiedenen Phasen des Testprozesses unterstützen.
News | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Software-defined Networking | Ausgabe 1-2-2025
Entwicklung von Maschinensoftware und KI-Modellen mittels Model-Based Design – Software Defined Factories
Software ist bereits heute das Kernelement im Maschinen- und Anlagenbau. Zukünftig wird in der Produktion immer mehr »Software Defined Functionality« zu finden sein – also Funktionen, die auf SPSen oder anderen Industriesteuerungen, Edge Devices und in der Cloud laufen, Maschinenabläufe definieren und kontinuierlich mit neuen Bausteinen erweitert werden. Die Umsetzung ganzer »Software Defined Factories« rückt damit in greifbare Nähe.
News | Trends Security | IT-Security | Strategien | Tipps
So gehen Unternehmen Sicherheitsrisiken innerhalb der KI- und Softwarelieferketten an
Die Anzahl der Unternehmen, die sogenannte Adversarial Tests (Angriffsfälle) durchführen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Anzahl der Unternehmen, die eine Software Composition Analysis (SCA) für Code-Repositorien nutzen, ist um 67 % gestiegen. Die Zahl der Firmen, die Forschungsgruppen beschäftigen, um neue Angriffsmethoden zu entwickeln, hat sich um 30 % erhöht. Die Zahl…
News | Business | Business Process Management | ERP | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Business-Software definiert sich durch eingebettete KI neu
Für Unternehmen stellt sich nicht mehr die Frage, ob, sondern wie sie künstliche Intelligenz für ihren Business Case nutzen. Der meist aufwändigen Implementierung von KI-Tools in bestehende Systeme sagt innovative Software jetzt den Kampf an – mit bereits in die Lösung eingebetteter KI. Statt schwerfälliger Integration von externen Tools bietet sich ein technologisches Komplettpaket an,…
2614 Artikel zu „Geschäftsmodelle „
News | Trends 2025 | Digitalisierung | E-Commerce | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI-Bots bedrohen die Grundlage webbasierter Geschäftsmodelle
Der KI-Bot-Traffic steigt innerhalb eines Jahres um 300 Prozent an. Akamai Technologies hat einen neuen SOTI-Bericht (»State of the Internet«) veröffentlicht [1]. Die Ergebnisse zeigen einen alarmierenden Anstieg des automatisierten Datenverkehrs. Dieser ist größtenteils auf KI-gestützte Bots zurückzuführen, die Websites aller Branchen ins Visier nehmen. Laut dem Digital Fraud and Abuse Report 2025 machen KI-Bots…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Services | Whitepaper
VDI: Zirkuläre Geschäftsmodelle auf Knopfdruck
Der VDI ZRE-Generator für zirkuläre Geschäftsmodelle unterstützt KMU und Start-ups dabei, neue Geschäftsfelder zu erschließen und Ressourcen zu sparen. Wenn in Unternehmen die Potenziale zur Erschließung von Ressourceneinsparungen an bestehenden Prozessen ausgereizt sind, stellt sich häufig die Frage: Lässt sich durch ein verändertes Geschäftsmodell noch mehr erreichen? Um kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups…
News | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Industrie 4.0
Digitale Geschäftsmodelle in der Fertigung: Evolution oder Revolution?
Wie Unternehmen digitale Potenziale erschließen, Prozesse automatisieren und Kundenbedürfnisse in den Fokus rücken. Die digitale Transformation in der Fertigungsindustrie ist in vollem Gange. Unternehmen erkennen zunehmend, dass klassische Geschäftsmodelle allein nicht mehr ausreichen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch welche digitalen Strategien setzen sich wirklich durch? Wie verändern Automatisierung, Plattformen und künstliche Intelligenz (KI) das Geschäft?…
News | Business | Geschäftsprozesse | Services
Datenintensive Geschäftsmodelle brauchen professionelle Data Governance
Viele moderne Unternehmen sind einem großen Effizienzdruck unterworfen und müssen ihre Prozesse stark anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei setzen sie verstärkt auf datenbasierte Geschäftsmodelle, immer häufiger auf KI-Technologien. Verstärkte Nutzung und Abhängigkeit von digitalen Daten erfordern eine besonders akkurate, konsistente und regelkonforme Datenverarbeitung und -verwaltung. Das ideale Mittel dazu ist Data Governance, der systematische…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Infrastruktur | Rechenzentrum
Edge Computing ist das Sprungbrett für neue Geschäftsmodelle
Anwendungsszenarien für die unterschiedlichsten Branchen. Lange Zeit wurde Edge Computing vor allem in einem Atemzug mit der Smart Factory genannt. Doch die Verarbeitung von Daten direkt dort, wo sie entstehen, ist heute für alle Branchen wichtig. Unternehmen aus dem Gesundheits- und Finanzwesen, Handel, Versorgungs- und Verkehrssektor sollten die Chance für neue Geschäftsmodelle nicht verpassen. …
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Tipps
Hürden beim Aufbau digitaler Geschäftsmodelle: Stolpern vermeiden
Aus der digitalen Transformation wachsen viele Chancen – gleichzeitig stehen Unternehmen trotz Konjunkturflaute unter enormem Anpassungsdruck. »Insbesondere künstliche Intelligenz wird immense Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen haben«, weiß Jens Löbbe, Geschäftsführer der Argestes Managementberatung GmbH und Experte für digitale Geschäftsmodelle. Entsprechend groß ist der Handlungsbedarf. Aktuell verzeichnet der Digitalisierungsindex in Deutschland [1] eine Stagnation,…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien | Tipps | Ausgabe 1-2-2024
Digitale Geschäftsmodelle im Maschinenbau: Wenn die Mitarbeiter nicht mitziehen
Wenn Maschinenbauer digitale Geschäftsmodelle erschließen wollen, stoßen sie in der Regel auf Widerstand: Die eigenen Mitarbeiter stehen den dafür notwendigen neuen Softwareplattformen mit Skepsis gegenüber und das Knowhow sowie das Mindset für die erfolgreiche Implementierung ist schlicht nicht vorhanden. Doch die Probleme sind lösbar: mit pragmatischer Kommunikation und externer Unterstützung. So können Maschinenbauer ihre Ideen umsetzen und damit attraktive Mehrumsätze erschließen, etwa in Form von professionalisierten After-Sales-Angeboten, Wartung und Instandhaltung.
News | Trends 2024 | Geschäftsprozesse
Das Metaverse wird die Geschäftsmodelle von Profi-Fußballclubs signifikant verändern
Aktive Mitbestimmungsrechte, digitale Trikots und Sitzplätze in virtuellen Fußball-Stadien – das Metaverse und die ihm zugrunde liegenden Technologien bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, die zukünftig durch Profi-Fußballclubs kommerziell erschlossen und deren Geschäftsmodelle dementsprechend signifikant verändern werden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Zukunftsstudie der WHU unter der Leitung von Prof. Dr. Sascha L. Schmidt. Anders…
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Industrie 4.0 | IT-Security | Services
Maschinenbau: Geschäftsmodelle in der Cloud erschließen
Die Hürde Datensicherheit ist niedriger als erwartet Wer seinen Maschinenpark dem Internet öffnet, dem stellen sich zwangsläufig Fragen zur Sicherheit der Daten: Kann der Betrieb nun gehackt werden und wie kann man gewährleisten, dass alle rechtlichen Vorgaben zur Verarbeitung der Daten – insbesondere die DSGVO – eingehalten werden? Maschinenbauer zögern wegen dieser Bedenken ihrer Kunden,…
News | Business | Trends Services | Trends 2023 | Services
Software-over-the-air (SOTA): Automobilhersteller für neue Geschäftsmodelle noch nicht bereit
Digitale Dienste in den Bereichen Sicherheit, Navigation & Infotainment, Komfort sowie Unterhaltung werden im Automobilbereich immer wichtiger. Der US-amerikanische Hersteller Tesla hat das früh erkannt und treibt die Konkurrenz mit immer neuen Geschäftsmodellen vor sich her. Die deutschen Automobilhersteller – noch mitten in der Transformationsphase – bedienen den Markt der digitalen Dienste bisher nur zögerlich.…