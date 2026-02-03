Trotz steigender Software-Budgets: Mangel an KI-Kompetenzen wird zum Engpass der digitalen Transformation

Eine durchgängige Technologie-Integration und Qualifizierung von Mitarbeitenden sind entscheidend für die Industrie 5.0.

Die Studie »Smart Manufacturing 2026: Agile Führungskräfte stellen sich dem KI-Kompetenzdefizit« zeigt, dass Investitionen in Technologie weltweit trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter stark ansteigen, insbesondere im Bereich KI und Automatisierung [1]. Gleichzeitig fällt es manchen Unternehmen schwer, Talente mit den passenden Fähigkeiten zu finden, die diese Technologien effektiv einführen und nutzen können. In der DACH-Region ist diese Kompetenzlücke weitaus weniger ausgeprägt als in den USA. In beiden Märkten gilt: Hersteller müssen ihre Systeme verschlanken und ihre Mitarbeitenden gezielt weiterqualifizieren, um KI-Potenziale optimal zu nutzen und den Return on Investment langfristig zu sichern.

Die Ergebnisse zeigen: Unternehmen investieren in neue Technologien, aber viele erkennen allmählich, dass die Voraussetzungen für den erwarteten Erfolg noch nicht erfüllt sind:

Technologie-Investitionen steigen weiter:

77 Prozent der weltweit befragten Führungskräfte berichten von gestiegenen Software-Budgets in den vergangenen zwölf Monaten (Vorjahr: 70 Prozent). Dies unterstreicht den fortlaufenden digitalen Wandel. Zudem planen 93 Prozent der Befragten, in diesem Jahr neue Technologien, Tools oder Software einzusetzen.

77 Prozent der weltweit befragten Führungskräfte berichten von gestiegenen Software-Budgets in den vergangenen zwölf Monaten (Vorjahr: 70 Prozent). Dies unterstreicht den fortlaufenden digitalen Wandel. Zudem planen 93 Prozent der Befragten, in diesem Jahr neue Technologien, Tools oder Software einzusetzen. Ganzheitliche KI-Einführung hinkt den Zielen hinterher:

56 Prozent der Hersteller gaben an, KI bereits in ausgewählten Bereichen einzusetzen. Dass jedoch nur zehn Prozent von einer vollständigen Integration in ihre Abläufe berichten, zeigt eine kritische Lücke in der Umsetzung auf.

56 Prozent der Hersteller gaben an, KI bereits in ausgewählten Bereichen einzusetzen. Dass jedoch nur zehn Prozent von einer vollständigen Integration in ihre Abläufe berichten, zeigt eine kritische Lücke in der Umsetzung auf. KI-Kompetenzen nehmen Rolle als Schlüsselqualifikation ein:

Laut der befragten Führungskräfte steht KI-Expertise an erster Stelle des aktuellen Qualifikationsbedarfs. Den höchsten Bedarf aller befragten Länder vermelden mit 44 Prozent die US-Hersteller, die bei Investitionen in menschenzentrierte Industrie-5.0-Technologien eine Vorreiterrolle einnehmen. In der DACH-Region ist der Bedarf vergleichsweise niedriger, mit 28 Prozent jedoch ebenfalls hoch.

Laut der befragten Führungskräfte steht KI-Expertise an erster Stelle des aktuellen Qualifikationsbedarfs. Den höchsten Bedarf aller befragten Länder vermelden mit 44 Prozent die US-Hersteller, die bei Investitionen in menschenzentrierte Industrie-5.0-Technologien eine Vorreiterrolle einnehmen. In der DACH-Region ist der Bedarf vergleichsweise niedriger, mit 28 Prozent jedoch ebenfalls hoch. Vertrauen in Industrie 5.0 bleibt hoch, Realismus wächst:

84 Prozent der Hersteller weltweit und 86 Prozent in der DACH-Region fühlen sich bereit, Industrie-5.0-Technologien einzuführen und zu nutzen. Der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr spiegelt eine realistischere Einschätzung der erforderlichen Integrations-, Daten-, Kompetenz- und Personalkapazitäten wider.

»KI und Automatisierung verändern die Fertigungsindustrie grundlegend. Ohne gezielte Weiterbildung der Belegschaft bleiben die Erwartungen an diese Technologien jedoch unerfüllt«, erklärt Mike Sabin, CEO von Revalize. »Die kontinuierlichen Technologie-Investitionen der Branche müssen durch ein klares Bekenntnis zur Förderung von Talenten ergänzt werden – sowohl durch interne Programme als auch durch externe akademische Partnerschaften. Ich sehe 2026 als entscheidenden Wendepunkt: Hersteller werden den KI-Hype entweder hinter sich lassen und die notwendigen Schritte unternehmen, um die Lücke zwischen Investition und Bereitschaft zu schließen, oder sie werden von schnelleren Wettbewerbern im Wettlauf zur Industrie 5.0 abgehängt.«

[1] Revalize hat 500 Entscheiderinnen und Entscheider für CPQ-, PLM- und Engineering-Modeling-/Simulationssoftware in Unternehmen ausgewählter Fertigungsbranchen mit mehr als 100 Mitarbeitenden in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und den USA (jeweils 250 Befragte pro Region) befragen lassen. Die Umfrage wurde vom 30. Oktober bis 7. November 2025 durchgeführt. Rekrutiert wurden die Teilnehmer von OpinionRoute, einem globalen Anbieter von Marktforschungspanels mit Fokus auf Datenqualität. Die vollständige Studie finden Sie hier: https://revalizesoftware.com/de/digital-library/pro-file-smart-manufacturing-bericht-26/

5810 Artikel zu „Industrie KI“