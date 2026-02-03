Trotz steigender Software-Budgets: Mangel an KI-Kompetenzen wird zum Engpass der digitalen Transformation

Eine durchgängige Technologie-Integration und Qualifizierung von Mitarbeitenden sind entscheidend für die Industrie 5.0.
Die Studie »Smart Manufacturing 2026: Agile Führungskräfte stellen sich dem KI-Kompetenzdefizit« zeigt, dass Investitionen in Technologie weltweit trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter stark ansteigen, insbesondere im Bereich KI und Automatisierung [1]. Gleichzeitig fällt es manchen Unternehmen schwer, Talente mit den passenden Fähigkeiten zu finden, die diese Technologien effektiv einführen und nutzen können. In der DACH-Region ist diese Kompetenzlücke weitaus weniger ausgeprägt als in den USA. In beiden Märkten gilt: Hersteller müssen ihre Systeme verschlanken und ihre Mitarbeitenden gezielt weiterqualifizieren, um KI-Potenziale optimal zu nutzen und den Return on Investment langfristig zu sichern.
Die Ergebnisse zeigen: Unternehmen investieren in neue Technologien, aber viele erkennen allmählich, dass die Voraussetzungen für den erwarteten Erfolg noch nicht erfüllt sind:
- Technologie-Investitionen steigen weiter:
77 Prozent der weltweit befragten Führungskräfte berichten von gestiegenen Software-Budgets in den vergangenen zwölf Monaten (Vorjahr: 70 Prozent). Dies unterstreicht den fortlaufenden digitalen Wandel. Zudem planen 93 Prozent der Befragten, in diesem Jahr neue Technologien, Tools oder Software einzusetzen.
- Ganzheitliche KI-Einführung hinkt den Zielen hinterher:
56 Prozent der Hersteller gaben an, KI bereits in ausgewählten Bereichen einzusetzen. Dass jedoch nur zehn Prozent von einer vollständigen Integration in ihre Abläufe berichten, zeigt eine kritische Lücke in der Umsetzung auf.
- KI-Kompetenzen nehmen Rolle als Schlüsselqualifikation ein:
Laut der befragten Führungskräfte steht KI-Expertise an erster Stelle des aktuellen Qualifikationsbedarfs. Den höchsten Bedarf aller befragten Länder vermelden mit 44 Prozent die US-Hersteller, die bei Investitionen in menschenzentrierte Industrie-5.0-Technologien eine Vorreiterrolle einnehmen. In der DACH-Region ist der Bedarf vergleichsweise niedriger, mit 28 Prozent jedoch ebenfalls hoch.
- Vertrauen in Industrie 5.0 bleibt hoch, Realismus wächst:
84 Prozent der Hersteller weltweit und 86 Prozent in der DACH-Region fühlen sich bereit, Industrie-5.0-Technologien einzuführen und zu nutzen. Der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr spiegelt eine realistischere Einschätzung der erforderlichen Integrations-, Daten-, Kompetenz- und Personalkapazitäten wider.
»KI und Automatisierung verändern die Fertigungsindustrie grundlegend. Ohne gezielte Weiterbildung der Belegschaft bleiben die Erwartungen an diese Technologien jedoch unerfüllt«, erklärt Mike Sabin, CEO von Revalize. »Die kontinuierlichen Technologie-Investitionen der Branche müssen durch ein klares Bekenntnis zur Förderung von Talenten ergänzt werden – sowohl durch interne Programme als auch durch externe akademische Partnerschaften. Ich sehe 2026 als entscheidenden Wendepunkt: Hersteller werden den KI-Hype entweder hinter sich lassen und die notwendigen Schritte unternehmen, um die Lücke zwischen Investition und Bereitschaft zu schließen, oder sie werden von schnelleren Wettbewerbern im Wettlauf zur Industrie 5.0 abgehängt.«
[1] Revalize hat 500 Entscheiderinnen und Entscheider für CPQ-, PLM- und Engineering-Modeling-/Simulationssoftware in Unternehmen ausgewählter Fertigungsbranchen mit mehr als 100 Mitarbeitenden in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und den USA (jeweils 250 Befragte pro Region) befragen lassen. Die Umfrage wurde vom 30. Oktober bis 7. November 2025 durchgeführt. Rekrutiert wurden die Teilnehmer von OpinionRoute, einem globalen Anbieter von Marktforschungspanels mit Fokus auf Datenqualität. Die vollständige Studie finden Sie hier: https://revalizesoftware.com/de/digital-library/pro-file-smart-manufacturing-bericht-26/
5810 Artikel zu „Industrie KI“
News | Industrie 4.0 | Kommunikation | Marketing | Whitepaper
Trendbarometer Industriekommunikation 2026: KI wird zum Standard – Chancen aber teilweise noch ungenutzt
Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) hat in einer neuen Studie die Trends untersucht, die für das Marketing im deutschen Mittelstand künftig eine wichtige Rolle spielen. Zentrale Ergebnisse: Künstliche Intelligenz (KI) prägt alle relevanten Trends im B2B-Marketing. Allerdings mangelt es in vielen Unternehmen noch an klaren Regeln für den Umgang mit KI sowie an einem…
News | Trends 2026 | Business | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Fertigungsindustrie: KI wird 2026 der Haupttreiber für Margengewinne sein
74 % der Führungskräfte bei Herstellern gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2028 einen erheblichen Teil der routinemäßigen Produktionsentscheidungen treffen werden. 89 % erwarten eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in der Produktion, wenn die KI-Einführung zunimmt. Auf der ganzen Welt setzen Industrieunternehmen verstärkt auf intelligent gesteuerte und autonomere Fertigungsprozesse. Das ist das…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Verarbeitendes Gewerbe will signifikant in industrielle KI investieren
Jedes vierte Unternehmen will mehr als 20 Prozent der Gesamtinvestitionen in industrielle KI fließen lassen. Überbordende Regulatorik schreckt auf: Fast jedes zweite Unternehmen erwägt Investitionen außerhalb der EU. Die industrielle Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) hat enormes Potenzial für den Industriestandort Deutschland. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des ZVEI unter…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Panel-PC: Wie intelligente Maschinen die Industrie verändern
Ein Technologiesprung direkt an der Maschine Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in industrielle Bediengeräte. Panel-PCs, die bisher vor allem zur Visualisierung und Steuerung eingesetzt wurden, entwickeln sich immer stärker zu intelligenten Datenknotenpunkten. Durch die Integration von KI können sie Informationen unmittelbar an der Maschine auswerten – ohne Umweg über zentrale Server oder Cloudplattformen. Das ermöglicht…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Whitepaper Industrial AI: So sichert KI die Zukunft der Industrie
KI gilt der Mehrheit als entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit. Whitepaper zeigt Status quo, Praxisbeispiele und politische Hebel auf. Ob selbstlernende Roboter, vorausschauende Wartung oder simulationsgestützte Entwicklung – KI ist in der Industrie angekommen und gilt dort als der Schlüssel zur nächsten Stufe der Automatisierung. Anfang des Jahres nutzten bereits 42 Prozent der deutschen Industrieunternehmen künstliche…
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Industrielle KI braucht eine ganzheitliche IT
Für den breiten Einsatz von künstlicher Intelligenz bauen Industrieunternehmen idealerweise ganzheitliche IT-Plattformen, so genannte AI Factories, auf. Diese müssen allerdings die Anforderungen verschiedener Anwendungsklassen unter einen Hut bringen. Dell Technologies erläutert, welche das sind und wie der Plattform das gelingt. Viele Industrieunternehmen haben bereits erste KI-Anwendungsfälle erfolgreich umgesetzt und gehen jetzt einen breiteren Rollout…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Services
Ultrakomprimierte KI-Modelle: kleiner, sicherer, nachhaltiger und industriereif
Quanteninspirierte Tensornetzwerke zur Komprimierung von KI-Modellen ermöglichen es große Modelle effizienter und an lokale Bedingungen anpassbar zu machen, indem sie die Genauigkeit numerischer Werte verringert und unnötige Parameter eliminiert – ohne die Leistung zu verringern. Dadurch können KI-Modelle auf einer Vielzahl von Plattformen eingesetzt werden, was die Energieeffizienz verbessert und die Betriebskosten senkt. Besonders in…
News | Business | Digitale Transformation | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
Expertin sagt »industrielles KI-Zeitalter« voraus
»Die KI-Nutzung wird über das Schicksal des Industriestandorts Deutschland entscheiden.« »Die industrielle Nutzung von künstlicher Intelligenz wird über das Schicksal Deutschlands als Produktionsstandort entscheiden«, sagt Jane Enny van Lambalgen, die am 1. Juli als Top Interim Manager 2025 ausgezeichnet wurde. Als Managerin auf Zeit übernimmt sie regelmäßig Führungspositionen in der Industrie, um vor allem mittelständische…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Mobile | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Automobilindustrie setzt auf KI sowie Echtzeitfunktionen – und kämpft mit Integration und Vertrauen
KI, OTA-Updates und softwaregetriebene Innovationen gewinnen in der globalen Automobilindustrie rasant an Bedeutung. Doch während OEMs den Übergang zu softwaredefinierten Fahrzeugen vorantreiben, bremsen hohe Kosten, technische Komplexität und mangelndes Vertrauen in sicherheitskritische Systeme den Fortschritt. Das zeigt die aktuelle Branchenumfrage von Wards Intelligence, inzwischen Teil von Omdia, in Zusammenarbeit mit Sonatus [1]. Die Studie…
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz
»manage it« TechTalk: So beschleunigt KI die industrielle digitale Transformation
Wie wird die digitale industrielle Transformation mithilfe der künstlichen Intelligenz beschleunigt, und wie sehen die Verbindungen zwischen der KI und Dell Technologies konkret aus. Diese beiden Fragen durften wir David Christopher Kramar während der Hannover Messe 2025 stellen, die er in ziemlich genau zweieinhalb Minuten beantwortet hat.
News | Trends 2025 | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Die Industrie lässt KI-Chancen in der Mehrheit liegen
88 Prozent deutscher Industrieunternehmen fordern maßvolle Regulierung von KI-Innovationen. Größtes Potenzial künstlicher Intelligenz im Energiemanagement. Ob zur Qualitätskontrolle, Automatisierung, Energieeinsparung oder Steuerung von Robotern – die Anwendungsmöglichkeiten für künstliche Intelligenz in der Produktion sind zahlreich. Mit Blick auf die deutsche Industrie zeigt sich aber: Nur einem Viertel der Unternehmen gelingt es nach eigener Einschätzung bereits…
News | Business | Trends 2024 | Trends Mobile | Trends Services | Services
Streaming verhilft Musikindustrie zu neuen Höhen
Die weltweite Musikindustrie hat 2024 einen neuen Rekordwert von rund 29,6 Milliarden US-Dollar (nicht inflationsbereinigt) erwirtschaftet. Laut dem jüngsten Global Music Report der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) ist der Umsatz gegenüber 2023 um rund fünf Prozent angestiegen [1]. Dies ist das zehnte Jahr in Folge, in dem die weltweite Musikindustrie ein Wachstum…
News | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Wo industrielle KI echten Mehrwert schafft – acht konkrete Einsatzfelder
Artificial Intelligence (AI) entwickelt sich zunehmend zur Schlüsselressource für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Doch wie weit ist die Branche wirklich? Laut einer aktuellen Bitkom-Befragung setzen bereits 42 Prozent der Industrieunternehmen des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland AI in ihrer Produktion ein – ein weiteres Drittel (35 Prozent) plant entsprechende Projekte [1]. Ein ähnliches Bild ergibt sich…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services
Geodatenindustrie: Wie KI die Kartenerstellung 2025 revolutioniert
KI verändert die Geodatenindustrie. Sie eröffnet neue Möglichkeiten bei der Kartenerstellung, der Fahrzeugnavigation und bei der Simulation der realen Welt für die Erprobung automatisierter Fahrsysteme. Dadurch verändert sich unser Verständnis für die Geografie unserer Welt und davon, wie Menschen und Güter effizient und sicher von A nach B gelangen. Fortschritte im Cloud Computing und…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Deutsche Industrie setzt auf KI und Nachhaltigkeit – aber wirtschaftliche Hürden bremsen den Fortschritt
Die Studie »2025 Industrial Technology Index« von TE Connectivity zeigt, dass ein Mangel an Schulungsprogrammen die Integration von künstlicher Intelligenz in Unternehmen weltweit verzögert, obwohl die Technologie auf große Zustimmung stößt [1]. Das belegen auch die deutschen Ergebnisse: Ingenieure und Manager setzen auf Nachhaltigkeit und sind offen für KI. Jedoch behindern wirtschaftliche Zwänge und strukturelle…
News | Trends 2025 | Digitale Transformation | Effizienz | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
KI revolutioniert Industrien: digitale Transformation der Produktionswirtschaft 2025
Künstliche Intelligenz (KI) wird die industrielle Landschaft im Jahr 2025 fundamental verändern. Jürgen Hindler, Senior Manager Sales Development & Strategy – Supply Chain Management bei Oracle, erläutert fünf zentrale Trends, die Unternehmen berücksichtigen sollten, um in der digitalen Transformation nicht abgehängt zu werden. Automobilindustrie: Die digitale Neuerfindung Die Automobilbranche befindet sich im technologischen Umbruch.…
News | Digitale Transformation | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Industrielle KI-Revolution: Für industrielle Dienstleister ist jetzt Zeitpunkt auf generative Intelligenz zu setzen
Die Bedeutung von generativer KI für industrielle Dienstleistungen. Aufgrund der schnellen Ausbreitung von ChatGPT, Gemini und anderen großen Sprachmodellen entwickelt sich generative künstliche Intelligenz (generative KI) in rasantem Tempo weiter und gewinnt entsprechend an Bedeutung. Dies eröffnet Unternehmen ganz neue Möglichkeiten zur Steigerung von Effizienz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Auch für den industriellen Dienstleistungssektor wird…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Industrie sieht in KI die Zukunft
78 Prozent der Industrieunternehmen sind überzeugt, dass KI künftig wettbewerbsentscheidend sein wird, gleichzeitig wartet die Hälfte beim KI-Einsatz erst einmal ab. Größtes Potenzial wird beim Energiemanagement und in der Analytik gesehen. Geht es nach der deutschen Industrie, wird künstliche Intelligenz (KI) die Branche nicht nur prägen, sondern maßgeblich über ihre Zukunft entscheiden. 78 Prozent…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2024: Hardwaremonopol, Fertigungsindustrie und Regulierung
Gainfarm-CTO und KI-Experte Christian Behrens über die Trends 2024 im Bereich Künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz (KI) war das große Thema in der Tech-Community im Jahr 2023 – und auch 2024 wird KI für reichlich Gesprächsstoff sorgen. »Neue Technologien, Fortschritte und Anwendungsmöglichkeiten werden künstliche Intelligenz immer stärker zu einem wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft machen«, sagt…
News | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Trends 2019 | Künstliche Intelligenz
Industrie 4.0: Jedes achte Unternehmen setzt KI ein
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) ist eines der Themen auf der aktuell stattfindenden Hannover Messe. Im Kontext der sogenannten Industrie 4.0 werden intelligente Systeme wie Roboter immer wichtiger. In Deutschland nutzen laut einer aktuellen Bitkom-Umfrage derzeit 12 Prozent der Unternehmen künstliche Intelligenz. In 86 Prozent der befragten Unternehmen ist KI dagegen noch kein Thema,…