Fertigungsindustrie: KI wird 2026 der Haupttreiber für Margengewinne sein

74 % der Führungskräfte bei Herstellern gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2028 einen erheblichen Teil der routinemäßigen Produktionsentscheidungen treffen werden. 89 % erwarten eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in der Produktion, wenn die KI-Einführung zunimmt.
Auf der ganzen Welt setzen Industrieunternehmen verstärkt auf intelligent gesteuerte und autonomere Fertigungsprozesse. Das ist das Ergebnis der Studie Future-Ready Manufacturing Study 2025, die Tata Consultancy Services (TCS) in Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) veröffentlicht hat [1]. Befragt wurden 216 leitende Führungskräfte in Nordamerika und Europa aus den Branchen Automobilbau, Industriemaschinen, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Prozessindustrie, Chemie und Schwermaschinenbau. Die Studie liefert einen datengestützten Einblick, wie Hersteller ihre digitale Basis stärken, um Autonomie, Entscheidungsintelligenz und zukunftsfähige Abläufe zu unterstützen.
Die Kernergebnisse: Dreiviertel der Befragten (75 %) erwarten, dass KI bis 2026 zu den drei wichtigsten Treibern für operative Margengewinne zählen wird. Doch nur etwas mehr als ein Fünftel (21 %) gibt an, vollständig KI-bereit zu sein. Ein Beleg für die grundlegende Lücken bei Daten, Integration und Systembereitschaft in den Werken und Lieferketten.
Da Hersteller ihre Investitionen in grundlegende Fähigkeiten erhöhen, zeichnet sich ein klarerer Weg in Richtung Echtzeit-Entscheidungsintelligenz und größerer operativer Transparenz in den Werken und Liefernetzwerken ab. So beginnen Unternehmen auf Werksebene damit, KI-gesteuerte Anwendungsfälle für Qualität und Planung zu integrieren und fast 40 % melden bereits erste messbare Erfolge.
Agentische KI wird die Entscheidungsfindung prägen
Auch der Vormarsch autonomer Systeme der nächsten Generation in der Fertigungsbranche beschleunigt sich: Eine zentrale Rolle spielt dabei agentische KI, die künftig maßgeblich die Entscheidungsfindung prägen wird. Konkret rechnen fast drei Viertel der Führungskräfte damit, dass KI-Agenten in den kommenden drei Jahren bis zu 50 Prozent der routinemäßigen Produktionsentscheidungen eigenständig treffen – der Startpunkt für selbstoptimierende Prozesse. Darüber hinaus versprechen sich über 30 Prozent der Hersteller erhebliche Produktivitätssteigerungen durch KI-gestützte Modernisierung. Das heißt: Die Industrie will nicht nur modernisieren, sondern strebt nach einer intelligenten, widerstandsfähigen und agilen Gestaltung ihrer gesamten Wertschöpfungskette.
Weitere Ergebnisse der Studie:
- Agentische KI entwickelt sich zu einer Schlüsselkompetenz, die die autonome Entscheidungsfindung in den Werken beschleunigt.
- 74 % erwarten, dass KI-Agenten bis 2028 zwischen 11 und 50 % der routinemäßigen Produktionsentscheidungen übernehmen werden.
- 67 % berichten über eine verbesserte Echtzeit-Sichtbarkeit der Lieferkette, was die Widerstandsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit stärkt.
- Mehr als 30 % prognostizieren spürbare Produktivitätssteigerungen durch KI-geführte Modernisierung.
Anupam Singhal, President – Manufacturing bei TCS, erklärt: »Die Fertigungsindustrie ist eine Branche, die von Präzision, Zuverlässigkeit und dem kontinuierlichen Streben nach Leistung geprägt ist. Diese grundlegende Stärke gewinnt heute durch den Einsatz von KI bei der Entscheidungsfindung enorm an Bedeutung – und ermöglicht geschäftsverändernde Ergebnisse durch größere Vorhersehbarkeit, Stabilität und Kontrolle. Wir bei TCS sehen darin eine entscheidende Chance, Herstellern zu helfen, widerstandsfähige, anpassungsfähige und zukunftsfähige Unternehmensökosysteme aufzubauen, die in einer Ära intelligenter Autonomie erfolgreich sein können.«
Ozgur Tohumcu, General Manager – Automotive and Manufacturing bei AWS, ergänzt: »Durch die umfassende Integration von künstlicher Intelligenz und Cloud-nativen Architekturen gehen Unternehmen über die reine Automatisierung hinaus. Sie erreichen eine echte autonome Entscheidungsfindung, bei der Systeme mit minimalem menschlichem Eingreifen selbstständig Vorhersagen treffen, sich anpassen und handeln. Das ermöglicht nicht nur deutlich schnellere Reaktionszeiten, sondern verändert die Abläufe fundamental durch KI-gesteuerte Vorhersehbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Agilität. Eines zeigt diese Studie klar: Die Zukunft der Fertigung ist nicht nur digital, sie ist autonom – angetrieben von einer KI, die kontinuierlich lernt und sich weiterentwickelt.«
[1] Die gesamte Studie finden sie hier: https://www.tcs.com/content/dam/global-tcs/en/pdfs/what-we-do/industries/manufacturing/reports/future-ready-manufacturing-survey-report.pdf
Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist TCS ein vertrauenswürdiger Partner für produzierende Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dabei unterstützt die IT-Beratung branchenübergreifende OEMs, Tier-N-Zulieferer und globale Lieferketten-Ökosysteme. Durch die Bündelung von Beratung, IT-Modernisierung, Engineering, digitaler Fertigung, Cloud-Plattformen und intelligent gesteuerten Abläufen hilft TCS Unternehmen, zukunftsfähig zu werden und die Fabriken von morgen zu gestalten. Mit Angeboten wie ‚TCS Manufacturing AI for Agentic Futures‘ und umfassenden Branchenkenntnissen in den Bereichen wie Lieferkettenresilienz, Predictive Quality, smarten Fabrikabläufen und nachhaltiger Fertigung befähigt TCS Unternehmen, intelligent, widerstandsfähig und dauerhaft anpassungsfähig zu agieren.
3155 Artikel zu „KI Produktion“
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-gestützte Produktion: Wie Unternehmen Daten in effektive Maßnahmen umwandeln
Produktionsleiter sehen sich täglich einer nahezu unlösbaren Herausforderung gegenüber: Sie sollen mehr produzieren, mit weniger Ressourcen auskommen, schneller auf Marktveränderungen reagieren, Nachhaltigkeitsziele erreichen und gleichzeitig die Profitabilität sichern – und das alles unter den Bedingungen von Lieferkettenstörungen und steigenden Energiekosten. Klassische Planungszyklen, die sich über Wochen oder Monate erstrecken, sind dafür nicht mehr geeignet. Unternehmen,…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Logistik | Services | Strategien
Kein Auto ohne KI: So verändert KI die Automobilproduktion und das Fahrerlebnis
Die Automobilbranche erlebt gerade eine KI-Revolution, denn Künstliche Intelligenz wird nicht nur die Grundlage für das autonome Fahren. Sie verändert auch, wie Menschen mit Fahrzeugen interagieren und wie die Hersteller ihre neuen Modelle entwickeln, fertigen und vermarkten. Experten erklären, wie KI den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs durchziehen kann. Ohne KI geht in der Automobilbranche…
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Logistik
Produktion und Intralogistik: Cloud-Transformation vor KI-Revolution
Ob als Ratgeber für die Entscheidungsfindung bei komplexen betrieblichen Abläufen oder als Assistent bei der Planung von Geschäftsprozessen – Unternehmen setzen zunehmend auf KI-basierte Software. Ihre volle Leistungsfähigkeit entfaltet sich jedoch erst in einer Cloud-Infrastruktur. Speziell in den Bereichen Intralogistik und Produktion gibt es noch Nachholbedarf. Der Optimierungsspezialist INFORM erklärt, warum die Cloud-Transformation in diesen…
News | Trends 2025 | Digitale Transformation | Effizienz | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
KI revolutioniert Industrien: digitale Transformation der Produktionswirtschaft 2025
Künstliche Intelligenz (KI) wird die industrielle Landschaft im Jahr 2025 fundamental verändern. Jürgen Hindler, Senior Manager Sales Development & Strategy – Supply Chain Management bei Oracle, erläutert fünf zentrale Trends, die Unternehmen berücksichtigen sollten, um in der digitalen Transformation nicht abgehängt zu werden. Automobilindustrie: Die digitale Neuerfindung Die Automobilbranche befindet sich im technologischen Umbruch.…
News | Digitalisierung | Effizienz | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Voraussetzungen für den Einsatz von KI in der Produktion
Dank künstlicher Intelligenz können Industrieunternehmen effizienter und kostengünstiger produzieren, die Produktionsqualität erhöhen und Produktionsstörungen vermeiden – die Einsatzmöglichkeiten für smarte Anwendungen in der Branche sind nahezu unbegrenzt. Doch wollen Unternehmen tatsächlich das volle Potenzial von KI ausschöpfen, benötigen sie dafür geeignete IT-Infrastrukturen. Was müssen diese bieten und leisten? KI ist das Herzstück der Smart…
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services
KI für die Landwirtschaft: Digitalisierung ermöglicht umweltschonendere Produktion
Fast jeder zweite Agrarbetrieb beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz. Immer mehr Höfe nutzen digitale Technologien und Verfahren. 4 von 5 Betrieben sagen, Digitalisierung ermöglicht umweltschonendere Produktion. Bitkom und DLG stellen Studie zur Digitalisierung der Landwirtschaft vor. Ob für die intelligente Bewässerung des Feldes, die Verhaltensanalyse der Tiere im Stall oder die datenbasierte Entscheidungshilfe bei…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0
Wertstromkinematik: Flexibles Produktionssystem für Variantenvielfalt
Vom Sportschuh bis zur Autoausstattung wünschen sich Kundinnen und Kunden immer individueller gestaltete Produkte. Industrie- und Konsumgüter mit hohem Individualisierungsgrad und Qualitätsanspruch in entsprechend kleineren Stückzahlen wirtschaftlich und konkurrenzfähig herzustellen, erfordert geeignete Fertigungsprozesse. Forscherinnen und Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) entwickeln gemeinsam mit Industriepartnern ein neuartiges Produktionsplanungssystem, das die hohe Produktivität und Genauigkeit…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Einführung, nachhaltige Transformationen und die Weiterentwicklung der Belegschaft
Trotz ambitionierter Ziele geben 51 Prozent der Unternehmen an, dass Kompetenzlücken der Hauptgrund für das Scheitern oder die unterdurchschnittliche Performance von KI- und Technologieinitiativen sind. Die Untersuchung von GlobalLogic und HFS Research basiert auf einer Befragung von 100 C-Level- und Senior Executives aus Industriekonzernen mit mehr als 1 Mrd. US-Dollar Umsatz aus den Bereichen…
News | Trends 2026 | Cloud Computing | Effizienz | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Infografiken | Rechenzentrum
Storage-Limitierungen bremsen Unternehmen beim Einsatz von KI aus
Für fast alle deutschen IT- und Business-Entscheider ist klar, dass das Training und der Betrieb von KI im eigenen Rechenzentrum viele Vorteile bringt. Zugleich müssen sie aber mehrheitlich einräumen, dass ihre bestehenden Storage-Landschaften dafür ungeeignet sind. Das geht aus der aktuellen »IT Strategy Pulse«-Umfrage von Dell Technologies hervor. Im Rahmen der Umfrage wurden im…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
2026: Die KI-Revolution geht weiter und wird noch schneller
Im Jahr 2026 wird die KI-Revolution weiter beschleunigen und Unternehmen sowie ganze Branchen grundlegend verändern, wobei resiliente und flexible Infrastrukturen entscheidend für den Erfolg sind. Governance-Frameworks werden immer wichtiger, um Stabilität und Kontrolle im KI-Ökosystem zu gewährleisten, während Datenmanagement als zentrales Rückgrat für Innovationen dient. Agentenbasierte KI-Systeme übernehmen zunehmend operative Aufgaben, optimieren Prozesse in Echtzeit…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Mangelnde KI-Kompetenz bei Führungskräften bremst den Erfolg von KI-Investitionen
80 Prozent der Unternehmen bevorzugen den Kauf ganzheitlicher KI-Plattformen gegenüber der internen Entwicklung von KI-Tools oder der Verwendung von Punktlösungen. Trotz umfangreicher Investitionen erzielen viele Unternehmen bislang kaum greifbare Renditen. Eine aktuelle Studie unter mehr als 600 Führungskräften zeigt, dass der Grund dafür seltener in der Technologie selbst liegt, sondern vielmehr an unterschiedlichen Kompetenzniveaus…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
Die Reifeprüfung: 2026 muss sich KI beweisen
KI-Agenten legen los, Hardware macht einen Schub, digitale Klone verhindern, dass wertvolles Wissen in Rente geht, Unternehmen wollen aber auch endlich messbare Ergebnisse sehen. 2025 war das Jahr der großen Erwartungen: Neue KI-Modelle in allen Größen kamen auf den Markt, das Reasoning machte enorme Fortschritte und generative KI wurde in Unternehmen vermehrt verfügbar. Doch…
News | Trends 2026 | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Strategien
KI und das Klima: Mehrheit der Unternehmen erwartet CO₂-Einsparungen
84 Prozent sehen KI als Chance für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz – der hohe Stromverbrauch bleibt aber problematisch. Für knapp 6 von 10 Unternehmen hat Klimaschutz im Jahr 2025 an Bedeutung gewonnen. Verzicht auf Ausdrucke, Videocalls statt Dienstreisen, Refurbished-IT – wie die deutsche Wirtschaft nachhaltiger wird. Künstliche Intelligenz soll sich in der deutschen Wirtschaft…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Blockbuster: Welche Filme waren im Kino am erfolgreichsten?
»Avatar – Aufbruch nach Pandora« ist immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der 2009 erschienene Film über die außerirdischen Naavi, die sich gegen die Ausbeutung ihres Planeten durch die Menschen wehren, spielte weltweit an den Kinokassen fast drei Milliarden US-Dollar ein (nicht inflationsbereinigt). Ähnlich erfolgreich war bislang nur »Avengers: Endgame«. Nicht ganz so erfolgreich,…
News | Trends 2026 | Business Intelligence | Business Process Management | Effizienz | Services
KI- und Daten-Trends 2026: Unternehmen stehen vor dem Effizienzsprung
Um das volle Potenzial von künstlicher Intelligenz und Datenanalyse auszuschöpfen, müssen Unternehmen bestehende Hürden überwinden und ihre Strukturen neu denken. Die folgenden Trends zeigen, worauf es in den kommenden Jahren ankommt. Großes Potenzial bleibt bislang ungenutzt Zwar nutzen viele Unternehmen moderne Daten- und Analyse-Tools bereits im Arbeitsalltag, doch der tatsächliche Mehrwert wird häufig nicht…
News | IT-Security | Ausgabe 11-12-2025 | Security Spezial 11-12-2025
it-sa 2025 – Zwischen KI-Disruption und dem Gebot der Cyberresilienz
Die it-sa 2025 in Nürnberg stand im Zeichen einer tiefgreifenden Zerrissenheit: Selten lagen Hype und Handlungsdruck, Chance und Zwang so nah beieinander. Auf der einen Seite entfesselt künstliche Intelligenz eine beispiellose Innovationsdynamik, auf der anderen Seite zwingt ein Tsunami an Regularien wie NIS2 die Unternehmen zu einem strategischen Umdenken.
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 11-12-2025
Echtzeitkommunikation mit der eigenen Stimme – KI meets ALS
Das kreative Potenzial ihres Podcasts »Digitacheles KI« führte zu einer genialen Idee: Zwei Münchner Wirtschaftsinformatiker entwickelten eine App für Menschen, die nicht mehr sprechen können. Und jetzt bekamen sie den Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe 2025.
News | Trends 2026 | Trends 2030 | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Logistik
KI im Auto: Marktpotenzial von 238 Milliarden US-Dollar bis 2030
Edge-KI im Fahrzeug revolutioniert, wie OEMs Fahrzeuge entwickeln, betreiben und über den gesamten Lebenszyklus hinweg monetarisieren. Laut einer neuen, von Sonatus unterstützten Studie von Frost & Sullivan, ist die künstliche Intelligenz in Fahrzeugen auf dem besten Weg, eine der transformativsten Technologien in der Automobilindustrie zu werden. Das Potenzial des Gesamtmarktes soll von 43 Milliarden…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die immense Bedeutung der Daten: 9 Trends, die 2026 über den Erfolg von KI-Initiativen bestimmen
Mit Blick auf das Jahr 2026 stehen viele Unternehmen an einem strategischen Wendepunkt ihrer Daten- und KI-Initiativen. Während Themen wie künstliche Intelligenz, Multi-Cloud oder Data Mesh weiterhin präsent sind, zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild: Der tatsächliche Mehrwert entsteht weniger durch neue Technologien als durch belastbare Datenfundamente, klare Governance und konsequente Umsetzung. …
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
7 Learnings aus der IT-Praxis – KI erfolgreich einführen
Künstliche Intelligenz hält Einzug in Unternehmen aller Branchen – doch der Weg von der ersten Anwendung bis zur skalierbaren Lösung ist komplex. Fehlende Datenqualität, Insellösungen und unklare Ziele führen dazu, dass viele Projekte scheitern. Anhand von sieben Learnings aus der Praxis, zeigen wir, wie Unternehmen KI strategisch, nachhaltig, messbar – und damit erfolgreich – einführen können.