Blockbuster: Welche Filme waren im Kino am erfolgreichsten?

»Avatar – Aufbruch nach Pandora« ist immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der 2009 erschienene Film über die außerirdischen Naavi, die sich gegen die Ausbeutung ihres Planeten durch die Menschen wehren, spielte weltweit an den Kinokassen fast drei Milliarden US-Dollar ein (nicht inflationsbereinigt). Ähnlich erfolgreich war bislang nur »Avengers: Endgame«. Nicht ganz so erfolgreich, aber immer noch ein ziemlicher Kassenschlager war der zweite Teil der Naavi-Saga. Aber auch »Avatar: The Way of Water« war ein Kassenschlager, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Nun ist Teil drei, »Avatar: Fire and Ash« in den Kinos gestartet. Auch dieser Film wird sicherlich kommerziell erfolgreich sein. Und das, obwohl die Kritiken eher schlecht sind. Volker Probst nennt Avatar 3 auf ntv.de »langatmig und redundant«, golem.de überschreibt seine Rezension wie folgt: »Das teuerste Selbstplagiat der Filmgeschichte«. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/10479/die-erfolgreichsten-kinofilme-aller-zeiten/?lid=67wofa7ewl9n

Worum geht es in Avatar: Fire and Ash?

Der dritte Avatar‑Film setzt direkt nach den Ereignissen von The Way of Water an und erzählt, wie sich der Konflikt auf Pandora weiter zuspitzt.

Zentrale Handlungspunkte

Die Familie Sully ist traumatisiert und zerrissen

Nach dem Tod von Neteyam kämpfen Jake, Neytiri und ihre Kinder mit Trauer, Schuld und inneren Konflikten.

Jake flüchtet sich in Arbeit und Selbstvorwürfe.

Neytiri verfällt in Depression und zunehmenden Hass auf die Menschen.

Lo’ak fühlt sich verantwortlich für Neteyams Tod.

Spider wird von Neytiri abgelehnt und soll Pandora verlassen.

Neue Na’vi‑Fraktion: Die Mangkwan (»Asche‑Volk«)

Ein neuer Clan tritt auf: die Mangkwan, ein aschgraues, feuerorientiertes Volk, das Eywa für die Zerstörung seiner Heimat verantwortlich macht.

Anführerin: Varang, radikal, kriegerisch, anti‑Eywa.

Sie verbündet sich mit Quaritch, der weiterhin Jagd auf Jake macht.

Pandora droht ein neuer Krieg

Varang und Quaritch wollen Pandora »in Schutt und Asche legen« und nutzen menschliche Waffen, um die Na’vi‑Clans zu unterwerfen. Der Konflikt eskaliert stärker als in den ersten beiden Filmen.

Spider wird zum Schlüssel

Spider, der menschliche Adoptivsohn der Sullys, wird zur zentralen Figur:

Er kann die Atmosphäre Pandoras atmen (einzigartig für Menschen).

Dadurch wird er für alle Seiten strategisch wichtig oder gefährlich.

Neue Clans und Elemente

Neben dem Feuer‑Clan taucht auch ein Wind‑Clan (Tlalim) auf, der eine Rolle in Spiders möglicher Rückkehr spielt.

Thematisch: Gut und Böse werden umgedreht

James Cameron zeigt erstmals:

die dunkle Seite der Na’vi (Mangkwan),

und die gute Seite der Menschen (z. B. Wissenschaftler, Verbündete).

Fokuswechsel: Lo’ak wird zum Erzähler

Jake ist nicht mehr der Held — sein Sohn Lo’ak übernimmt die Hauptrolle und die Erzählperspektive.

Kurzfazit der Handlung

Avatar: Fire and Ash erzählt eine Geschichte über Trauer, Spaltung und einen neuen, radikaleren Krieg auf Pandora. Der Film führt einen feindlichen Na’vi‑Clan ein, vertieft die Familienkonflikte der Sullys und verschiebt den Fokus auf die nächste Generation — insbesondere Lo’ak und Spider.

Albert Absmeier & KI

36 Artikel zu „Kino Filme“

News | Trends Wirtschaft | Trends 2019 Geschlechterrollen: Stereotype Kinofilme Frauen in Kinofilmen sind häufiger nackt, halbnackt oder in freizügiger Kleidung zu sehen, ihre Körper werden durch Kameraeinstellungen oder durch andere Filmfiguren häufiger objektifiziert und insgesamt kommen sie deutlich weniger vor als Männer – das ist das Fazit einer Untersuchung von Plan International anlässlich des Weltmädchentages am 11. Oktober. Der Bericht steht unter dem Motto: »Schreib ihre Geschichte neu!… Weiterlesen →

News | Business | Kommunikation | Whitepaper Leitfaden: Effektive Kommunikation in herausfordernden Zeiten In kritischen Momenten souverän agieren – das ist eine Kunst für sich allein. Gerade wenn es darum geht, Krisensituationen zu entschärfen oder sogar in Chancen zu verwandelt, sind praktische Tipps und Strategien wertvoller denn je. Ob ersten Reaktion oder langfristiges Reputationsmanagement: Das Expertenduo Marco Cortesi und Stefan Häseli widmet sich in einem neuen Praxisbuch der… Weiterlesen →

News | Kommunikation | Tipps Business-Knigge: So gelingt die Kommunikation 4.0 Digitale Infrastrukturen verändern Beziehungen – pflegen wir sie! Zu den Grundregeln einer glaubwürdigen Kommunikation gehören Präsenz und Aufmerksamkeit. Schließlich ist der Mensch ein Beziehungswesen: Wer nicht richtig kommuniziert, sabotiert die Beziehungsarbeit. Vieles ist selbstverständlich, vieles ist Erziehungssache und einiges ist gelernt. Für die Businesswelt kommt noch immer der gute, alte Knigge zur Anwendung, um spezifische… Weiterlesen →

News | Trends Wirtschaft | Trends 2020 Videospiele: Games aus Deutschland bleiben Mangelware Obwohl Deutschland der fünftgrößte Markt für Videospiele weltweit ist, tragen einheimische Produktionen einen verschwindend geringen Teil dazu bei. 2020 erwirtschafteten deutsche Studios lediglich 191 Millionen Euro Umsatz. Auch das generelle Wachstum von Videospielen made in Germany ist ausbaufähig, wie unsere Grafik zeigt. Im Vergleich zu 2019 wuchs der Umsatz von in Deutschland ansässigen Spielefirmen im… Weiterlesen →

News | Tipps Xbox-One-Spiele, die Sie 2021 unbedingt spielen müssen Das Jahr 2021 ist ein großartiges Jahr für jeden Spieler, um sich in seine Lieblingskonsolenspiele zu stürzen. Wenn du auf der Suche nach den besten Xbox-One-Spielen aus dem Jahr 2021 bist (die du sofort spielen kannst), dann könnte dieser Artikel genau das Richtige für dich sein. Eine Xbox-One-Konsole zu Hause zu haben, eröffnet dir… Weiterlesen →