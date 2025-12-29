Blockbuster: Welche Filme waren im Kino am erfolgreichsten?

»Avatar – Aufbruch nach Pandora« ist immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der 2009 erschienene Film über die außerirdischen Naavi, die sich gegen die Ausbeutung ihres Planeten durch die Menschen wehren, spielte weltweit an den Kinokassen fast drei Milliarden US-Dollar ein (nicht inflationsbereinigt). Ähnlich erfolgreich war bislang nur »Avengers: Endgame«. Nicht ganz so erfolgreich, aber immer noch ein ziemlicher Kassenschlager war der zweite Teil der Naavi-Saga. Aber auch »Avatar: The Way of Water« war ein Kassenschlager, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Nun ist Teil drei, »Avatar: Fire and Ash« in den Kinos gestartet. Auch dieser Film wird sicherlich kommerziell erfolgreich sein. Und das, obwohl die Kritiken eher schlecht sind. Volker Probst nennt Avatar 3 auf ntv.de »langatmig und redundant«, golem.de überschreibt seine Rezension wie folgt: »Das teuerste Selbstplagiat der Filmgeschichte«. Mathias Brandt
Worum geht es in Avatar: Fire and Ash?
Der dritte Avatar‑Film setzt direkt nach den Ereignissen von The Way of Water an und erzählt, wie sich der Konflikt auf Pandora weiter zuspitzt.
Zentrale Handlungspunkte
- Die Familie Sully ist traumatisiert und zerrissen
Nach dem Tod von Neteyam kämpfen Jake, Neytiri und ihre Kinder mit Trauer, Schuld und inneren Konflikten.
- Jake flüchtet sich in Arbeit und Selbstvorwürfe.
- Neytiri verfällt in Depression und zunehmenden Hass auf die Menschen.
- Lo’ak fühlt sich verantwortlich für Neteyams Tod.
- Spider wird von Neytiri abgelehnt und soll Pandora verlassen.
- Neue Na’vi‑Fraktion: Die Mangkwan (»Asche‑Volk«)
Ein neuer Clan tritt auf: die Mangkwan, ein aschgraues, feuerorientiertes Volk, das Eywa für die Zerstörung seiner Heimat verantwortlich macht.
- Anführerin: Varang, radikal, kriegerisch, anti‑Eywa.
- Sie verbündet sich mit Quaritch, der weiterhin Jagd auf Jake macht.
- Pandora droht ein neuer Krieg
Varang und Quaritch wollen Pandora »in Schutt und Asche legen« und nutzen menschliche Waffen, um die Na’vi‑Clans zu unterwerfen. Der Konflikt eskaliert stärker als in den ersten beiden Filmen.
- Spider wird zum Schlüssel
Spider, der menschliche Adoptivsohn der Sullys, wird zur zentralen Figur:
- Er kann die Atmosphäre Pandoras atmen (einzigartig für Menschen).
- Dadurch wird er für alle Seiten strategisch wichtig oder gefährlich.
- Neue Clans und Elemente
Neben dem Feuer‑Clan taucht auch ein Wind‑Clan (Tlalim) auf, der eine Rolle in Spiders möglicher Rückkehr spielt.
- Thematisch: Gut und Böse werden umgedreht
James Cameron zeigt erstmals:
- die dunkle Seite der Na’vi (Mangkwan),
- und die gute Seite der Menschen (z. B. Wissenschaftler, Verbündete).
- Fokuswechsel: Lo’ak wird zum Erzähler
Jake ist nicht mehr der Held — sein Sohn Lo’ak übernimmt die Hauptrolle und die Erzählperspektive.
Kurzfazit der Handlung
Avatar: Fire and Ash erzählt eine Geschichte über Trauer, Spaltung und einen neuen, radikaleren Krieg auf Pandora. Der Film führt einen feindlichen Na’vi‑Clan ein, vertieft die Familienkonflikte der Sullys und verschiebt den Fokus auf die nächste Generation — insbesondere Lo’ak und Spider.
Albert Absmeier & KI
