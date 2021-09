Videospiele: Games aus Deutschland bleiben Mangelware

Obwohl Deutschland der fünftgrößte Markt für Videospiele weltweit ist, tragen einheimische Produktionen einen verschwindend geringen Teil dazu bei. 2020 erwirtschafteten deutsche Studios lediglich 191 Millionen Euro Umsatz. Auch das generelle Wachstum von Videospielen made in Germany ist ausbaufähig, wie unsere Grafik zeigt.

Im Vergleich zu 2019 wuchs der Umsatz von in Deutschland ansässigen Spielefirmen im vergangenen Jahr laut des Branchenverbands game e.V. nur um knapp 14 Prozent. Neue Ableger beliebter internationaler Spiele-Franchises wie Assassin’s Creed, FIFA oder The Last Of Us sorgten hingegen für ein Umsatzplus von über einer Milliarde Euro oder 34 Prozent im direkten Vorjahresvergleich. Insgesamt wurden mit Videospielen in Deutschland knapp 4,8 Milliarden Euro umgesetzt, inklusive Hardwareverkäufen steigt der Umsatz dank der Veröffentlichungen neuer Konsolen von Sony und Microsoft sogar auf etwa 8,5 Milliarden Euro.

Um das Wachstumspotenzial deutscher Spiele zu stärken, hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag von Februar 2018 eine bundesweite Computerspielförderung festgesetzt [1]. 250 Millionen Euro sollen über die nächsten Jahre an Studios aus Deutschland fließen, um sie konkurrenzfähiger zu machen. Was auf den ersten Blick nach viel Geld klingt, ist allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Das 2020 veröffentlichte Videospiel Cyberpunk 2077 beispielsweise habe laut den Entwicklern rund 316 Millionen US-Dollar in der Entwicklung gekostet, zog allerdings auch Kritik aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen auf sich. Florian Zandt

Anzeige

[1] https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Computerspielefoerderung/computerspielefoerderung.html

https://de.statista.com/infografik/25621/umsatz-mit-videospielen-in-deutschland/

Anzeige

117 Artikel zu „Videospiele“

NEWS | MARKETING Wie Videospiele das Gehirn fördern können? Zu den gängigsten Stereotypen über Videospiele zählen jene über ihre negativen Auswirkungen auf kognitiven Funktionen und Aggressionsniveau. Während Videospiele heute eher einem interaktiven Kino ähneln und sich stark von den Retrogames der 80er und 90er unterscheiden, genießen sie weiterhin einen schlechten Ruf und werden eher als Zeitverschwendung angesehen. Es ist die Zeit, mit diesem Stigma… Weiterlesen →

NEWS | STRATEGIEN Interessante Möglichkeiten, in Videospiele zu investieren In den letzten zehn Jahren hatten die Spieler die Qual der Wahl, da die Spieleverlage Gaming-Titel für verschiedene Plattformen wie Mobiltelefone, Personal Computer (PC), Tablets und Konsolen herausgebracht haben. Der Videospielmarkt ist ein weltweiter Industriezweig im Wert von 152 Milliarden Dollar, der in den letzten sieben Jahren um 11 % CAGR gewachsen ist. Im… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG | TRENDS 2016 Videospiele sind Teil der Kultur Computerspiele sind Teil der Alltagskultur in Deutschland. Das sagen jedenfalls 59 Prozent der Befragten einer aktuellen – in Zusammenarbeit mit Statista entstandenen – YouGov-Umfrage. Demnach zocken zwei Drittel der Deutschen (ab 18 Jahren) Videospiele, 17 Prozent sogar täglich. Aber Gaming ist mehr als eine nette Freizeitbeschäftigung. Auch zur Vermittlung von Bildungsinhalten (58 Prozent) und zum… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS WIRTSCHAFT | TRENDS 2015 Als Videospieler zum Millionär Mit dem Hobby die Welt zu erobern, bleibt für viele ein Traum. Neben Musikern, Schauspielern und Sportlern, denen das gelingt, gibt es weltweit inzwischen zehn Gamer, die jeweils mehr als eine Million Dollar an Preisgeldern verdient haben – alleine durch Videospiele. Dominiert wird die E-Sports-Geldrangliste vor allem von Chinesen und US-Amerikanern, der erste Gamer aus… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS Xbox-One-Spiele, die Sie 2021 unbedingt spielen müssen Das Jahr 2021 ist ein großartiges Jahr für jeden Spieler, um sich in seine Lieblingskonsolenspiele zu stürzen. Wenn du auf der Suche nach den besten Xbox-One-Spielen aus dem Jahr 2021 bist (die du sofort spielen kannst), dann könnte dieser Artikel genau das Richtige für dich sein. Eine Xbox-One-Konsole zu Hause zu haben, eröffnet dir… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS So baust du eine erfolgreiche Website auf Alles digitalisiert sich heutzutage und längst reichen Plakate und Zeitungsanzeigen nicht mehr aus, um bekannt zu werden. Eine eigene Website wird deshalb immer wichtiger. Doch was macht eine gute Unternehmenswebsite aus und wie gestaltest du deine virtuelle Präsenz sowohl informativ, als auch interessant für Kunden? Diese Fragen und viele weitere werden wir im folgenden Artikel… Weiterlesen →

NEWS | BLOCKCHAIN | PRODUKTMELDUNG Einführung des μBTC-Konto bei easyMarkets Eine Neuheit bietet easyMarkets an. Seit Neustem gibt es das μBTC-Konto, welches es Händlern ermöglicht, Einzahlungen, Trading und Auszahlungen in Bitcoin zu tätigen. Kunden können dank des μBTC-Kontos, jedes der über 200 Instrumente traden, ohne Bitcoin vorher in FIAT-Währungen umtauschen zu müssen. Dank der Blockchain kann auf eine schnelle und einfache Art und… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS | WHITEPAPER Diebe von Kreditkartendaten erweitern ihr Tech-Portfolio FIN8-Gruppe nutzt seit Kurzem die Backdoor BADHATCH mit erweiterten Funktionalitäten und verbesserter Tarnung. Die Cyberkriminellen der FIN8-Gruppe haben die Möglichkeiten des Backdoor-Toolkits BADHATCH für ihre Zwecke erweitert und greifen Unternehmen mit neuen Varianten gezielt an. Die Experten der Bitdefender Labs konnten feststellen, dass die Gruppe nach einer Pause von etwa eineinhalb Jahren in mehreren Ländern… Weiterlesen →