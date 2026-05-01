Digitale Souveränität: Eine strategische Frage mit Auswirkungen auf die Architektur – Kontrolle statt Illusion von Unabhängigkeit

Digitale Souveränität bedeutet nicht vollständige Unabhängigkeit , sondern die Fähigkeit, Abhängigkeiten bewusst zu steuern und Kontrolle über Daten, Anwendungen und Infrastruktur zu behalten.

Souveränität entsteht auf drei Ebenen – rechtlich (Datenhoheit), technisch (Portabilität/Interoperabilität) und operativ (Fähigkeit zum Anbieterwechsel).

Marktkonzentration, Regulierung und geopolitische Unsicherheiten erhöhen den Handlungsdruck – digitale Souveränität wird zum Instrument der Resilienz und Risikosteuerung.

Bedarfsgerechte Souveränität ersetzt pauschale Lösungen – Unternehmen benötigen individuelle Souveränitätsprofile statt generischer Vorgaben.

Abschottung ist keine Lösung – Hyperscaler bleiben wichtig, aber Abhängigkeiten müssen aktiv gestaltet werden (Multi‑Cloud, offene Standards, Exit‑Strategien).

Digitale Souveränität ist eines der meistdiskutierten Themen der IT-Branche – und gleichzeitig eines der am häufigsten missverstandenen. Zwischen regulatorischem Druck, geopolitischen Unsicherheiten und technologischen Abhängigkeiten wächst der Handlungsdruck auf Unternehmen. Doch was bedeutet digitale Souveränität konkret – und wie lässt sie sich realistisch und angemessen erreichen?

Digitale Souveränität wird immer stärker im Kontext vollständiger Unabhängigkeit diskutiert. In der unternehmerischen Realität greift dieses Verständnis jedoch viel zu kurz. Entscheidend ist nicht, sämtliche Abhängigkeiten zu vermeiden, sondern sie bewusst zu steuern. Im Kern geht es um die Fähigkeit von Unternehmen, Kontrolle über ihre digitalen Ressourcen zu behalten – also über Daten, Anwendungen und Infrastrukturen. Denn wer festlegt, wo Daten liegen, wer darauf zugreifen kann und welche Technologien eingesetzt werden, schafft die Basis dafür, konstant handlungsfähig zu bleiben.

Diese Kontrolle muss auf mehreren Ebenen gleichzeitig gewährleistet sein:

Rechtlich (Datenhoheit und Compliance)

Technisch (Portabilität und Interoperabilität)

Operativ (Fähigkeit zum Anbieterwechsel)

Wenn diese Dimensionen zusammenspielen, entsteht Souveränität.

Warum das Thema jetzt so relevant ist

Dass digitale Souveränität aktuell so stark in den Fokus rückt, ist kein Zufall. Mehrere Entwicklungen verstärken sich gegenseitig:

Marktkonzentration im Cloud-Bereich: Wenige globale Anbieter dominieren zentrale Infrastrukturen.

Wenige globale Anbieter dominieren zentrale Infrastrukturen. Steigende regulatorische Anforderungen: Vorgaben wie DSGVO oder NIS2 erhöhen den Nachweisdruck.

Vorgaben wie DSGVO oder NIS2 erhöhen den Nachweisdruck. Geopolitische Unsicherheiten: Unternehmen müssen Szenarien berücksichtigen, in denen sich Rahmenbedingungen kurzfristig ändern, weil über Jahrzehnte existierende Regeln des Zusammenlebens und des Handels relevant verändert werden. Diese führen zu einer relevanten Ressourcenverknappung.

Digitale Souveränität wird damit zu einem zentralen Instrument der Risikosteuerung und Resilienz.

Bedarfsgerechte Souveränität statt Einheitslösung

Ein häufiger Fehler in der Diskussion: der Versuch, ein universelles Anforderungsprofil zur Erreichung von Souveränität auf alle Unternehmen zu übertragen. Tatsächlich variiert der Bedarf erheblich – je nach Branche, Geschäftsmodell und Risikoprofil.

Arvato Systems verfolgt daher einen Ansatz der bedarfsgerechten Souveränität. Ausgangspunkt ist eine strukturierte Analyse:

Wie sicherheitskritisch und schützenswert sind welche Daten und Anwendungen?

Welche regulatorischen Anforderungen bestehen?

Wo liegen Abhängigkeiten und welche davon sind kritisch?

Welche Anforderungen gibt es an Verfügbarkeit und Resilienz?

Das Ergebnis ist ein individuelles Souveränitätsprofil und Klarheit über die strategischen Handlungsfelder, die betroffen sind. Daraus lassen sich gezielte Maßnahmen ableiten – differenziert statt pauschal.

Der Vorteil: Unternehmen investieren genau dort in Kontrolle, wo sie wirklich notwendig ist, und nutzen gleichzeitig externe Innovationspotenziale.

Warum Abschottung keine Lösung ist

In der aktuellen Debatte wird Souveränität häufig mit Abschottung gleichgesetzt – etwa durch rein europäische Lösungen oder isolierte Infrastrukturen. Dieser Ansatz greift aus unserer Sicht zu kurz.

Zwar gewinnen europäische Technologien an Bedeutung, doch in vielen Bereichen bieten globale Anbieter weiterhin die höchste Innovationsgeschwindigkeit und Skalierung. Eine vollständige Abkehr würde Unternehmen ausbremsen.

Der alternative Ansatz lautet daher: Integration statt Ausschluss. Das bedeutet:

Bedarfsgerechte Nutzung von Hyperscalern.

Gleichzeitige Sicherstellung von Kontrolle und Flexibilität.

Bewusste Gestaltung von potenziellen Abhängigkeiten.

Hyperscaler strategisch nutzen

Hyperscaler sind aus modernen IT-Landschaften nicht mehr wegzudenken. Sie liefern Skalierbarkeit, Innovationskraft und ein breites Serviceportfolio. Die Herausforderung besteht darin, ihre Vorteile zu nutzen, dabei jedoch Abhängigkeiten zu managen. Typische Maßnahmen dafür sind:

Multi-Cloud-Strategien zur Vermeidung einseitiger Bindungen.

Trennung von Daten und Anwendungen.

Einsatz offener Standards und Schnittstellen.

Verschlüsselung und klare Governance-Strukturen.

Wichtig dabei: Multi-Cloud ist kein Selbstzweck. Ohne klare Strategie erhöht sie vor allem die Komplexität – und nicht die Souveränität.

Vendor-Lock-in entsteht schleichend

Eine der größten Gefahren für die digitale Souveränität ist der Vendor-Lock-in. Er entsteht selten durch eine einzelne Entscheidung, sondern durch viele kleine – etwa proprietäre Schnittstellen oder eng gekoppelte Architekturen. Unternehmen können dem aktiv entgegenwirken zum Beispiel durch:

Containerisierte Anwendungen.

Standardisierte Schnittstellen.

Klare Exit-Strategien und Vertragsgestaltung.

Regelmäßige Überprüfung von Abhängigkeiten.

Souveränität als Wettbewerbsvorteil

Außerdem ist es wichtig zu verstehen, dass digitale Souveränität kein Selbstzweck ist. Richtig umgesetzt, schafft sie konkreten Mehrwert:

Handlungssicherheit: Unternehmen können schneller auf Veränderungen reagieren.

Unternehmen können schneller auf Veränderungen reagieren. Risikominimierung: Weniger Abhängigkeiten reduzieren operative und regulatorische Risiken.

Weniger Abhängigkeiten reduzieren operative und regulatorische Risiken. Transparenz: Besseres Verständnis der eigenen IT-Landschaft.

Besseres Verständnis der eigenen IT-Landschaft. Innovationsfähigkeit: Gezielte Nutzung externer Technologien ohne langfristige Bindung.

Die größte Herausforderung: Komplexität

Der Weg zur digitalen Souveränität ist kein kurzfristiges IT-Projekt, sondern ein Transformationsprozess. Er betrifft Architektur, Prozesse und Organisation gleichermaßen. Viele Unternehmen stehen dabei vor zwei typischen Problemen. Die einen überschätzen den Bedarf an maximaler Kontrolle und lassen dabei oftmals die Überlegung nach klarem Nutzen außer Acht. Andere wiederum unterschätzen bestehende Abhängigkeiten und deren Risiken. Hinzu kommt: Historisch gewachsene Systeme lassen sich nicht einfach ersetzen. Mehr Souveränität entsteht schrittweise.

Fazit: Souveränität beginnt mit Klarheit

Digitale Souveränität wird in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen, getrieben sowohl durch Regulierung als auch durch geopolitische Entwicklungen. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist jedoch kein technologischer, sondern ein strategischer: Nur wer seine eigenen Anforderungen genau versteht, kann Souveränität gezielt und wirtschaftlich sinnvoll umsetzen. Oder anders gesagt: Richtig verstandene Souveränität ist keine Ideologie – sondern das Ergebnis der richtigen Architekturentscheidungen.

Sebastian Kespohl,

Experte für digitale Souveränität

bei Arvato Systems

Management‑Einordnung

Digitale Souveränität ist kein Idealzustand, sondern ein strategischer Steuerungsprozess. Unternehmen stehen zwischen Innovationsdruck und Abhängigkeitsrisiken. Die entscheidende Frage lautet nicht, wie man sich vollständig unabhängig macht, sondern:

Wie viel Kontrolle benötigen wir – und wo genau?

Souveränität entsteht dort, wo Unternehmen:

wissen, welche Daten und Anwendungen kritisch sind ,

verstehen, welche Abhängigkeiten akzeptabel und welche riskant sind,

und in der Lage sind, technologische Entscheidungen reversibel zu gestalten.

Damit wird digitale Souveränität zu einem Wettbewerbsfaktor, der Handlungsfähigkeit, Resilienz und Innovationskraft gleichermaßen stärkt.

Strategische Implikationen für Unternehmen

Souveränitätsprofil erstellen Kritikalität von Daten, regulatorische Anforderungen, Abhängigkeiten und Verfügbarkeitsbedarfe systematisch analysieren.

Architektur auf Portabilität ausrichten Containerisierung, offene Standards, entkoppelte Architekturen, standardisierte Schnittstellen.

Vendor‑Lock‑in aktiv managen Exit‑Strategien, Vertragsgestaltung, regelmäßige Abhängigkeitsanalysen, Multi‑Cloud nur mit klarer Governance.

Hyperscaler bewusst integrieren Nutzung von Skalierung und Innovation, ohne Kontrollverlust über Daten und Prozesse.

Governance und Compliance stärken Datenhoheit, Verschlüsselung, klare Zugriffsmodelle, Transparenz über Telemetrie und Datenflüsse.

Souveränität als Transformationsprozess verstehen Schrittweise Umsetzung, Fokus auf Architektur, Prozesse und Organisation statt auf reine Infrastrukturentscheidungen.

Relevanz für Führungskräfte

Führungskräfte müssen digitale Souveränität als strategische Leitlinie begreifen, nicht als technisches Detail. Wer sie konsequent umsetzt, gewinnt:

Handlungssicherheit in volatilen geopolitischen und regulatorischen Umfeldern

Risikominimierung durch kontrollierte Abhängigkeiten

Transparenz über die eigene IT‑Landschaft

Innovationsfähigkeit durch gezielte Nutzung externer Technologien

Digitale Souveränität ist kein Dogma – sie ist das Ergebnis kluger Architekturentscheidungen.

Albert Absmeier & KI

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