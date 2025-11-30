Digitale Souveränität umsetzen

Der Mobility Data Space (MDS) hat mit der Nutzung von Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation begonnen und setzt damit neben seinem dezentralen Datenraum auf ein starkes Fundament für digitale Souveränität in Deutschland und Europa. Mit der Initiative zur Integration von Wire in die Kommunikationsprozesse des Mobility Data Space zeigt der MDS konkret, wie europäische Technologie, Sicherheit und Werte Hand in Hand gehen.
Im Zentrum steht die Überzeugung, dass Souveränität nicht nur ein politisches oder technisches Ziel, sondern eine gelebte Haltung ist – vom Umgang mit Daten bis zur täglichen Zusammenarbeit. Die Initiative vom MDS unter dem Dach der acatech Stiftung und Schwarz Digits zeigt, wie europäische Akteure Verantwortung übernehmen, um Vertrauen, Transparenz und Resilienz in der digitalen Infrastruktur zu verankern.
Souveränität als Ausdruck europäischer Haltung
Manfred Rauhmeier (Vorstand acatech Stiftung und Gründungsgeschäftsführer des Mobility Data Space):
»Digitale Souveränität ist nicht nur ein strategisches Ziel und Ausdruck europäischer Verantwortung, sondern muss auch mit Leben gefüllt werden. Dabei werten wir die vertrauensvolle und vormarktliche Zusammenarbeit aller Akteure unserer Volkswirtschaft (en) in D und E als Schlüssel für die erfolgreiche Umsetzung digitaler Souveränität. Kooperationen zwischen dem vom Bundesministerium für Verkehr (BMV) geförderte Mobility Data Space, und Wire zeigen, wie die digitale Souveränität umgesetzt und mit Leben gefüllt wird.«
Die acatech Stiftung begleitet und unterstützt den Aufbau souveräner Datenräume. Sie sieht in Projekten wie dieser Kooperation einen entscheidenden Beitrag, um Europas digitale Selbstbestimmung nachhaltig zu sichern.
Sicherheit und Transparenz als Grundlage von Vertrauen
Joshua Roach (Head of Sovereign Communication, Schwarz Digits):
»Technologische Sicherheit schafft Stabilität, aber erst gelebte Sicherheit schafft Vertrauen. Wir müssen auf europäischer Ebene Systeme entwickeln, die nicht nur sicher sind, sondern auch erklären können, warum sie es sind. Transparenz ist der Schlüssel zum digitalen Vertrauen – durch Open Source schafft Wire und die STACKIT Cloud diese Grundlage im Geschäftsalltag.«
Wire steht für Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation, die vollständig in Europa gehostet wird. Die Lösung ermöglicht dem Mobility Data Space, digitale Zusammenarbeit sicher und souverän zu gestalten – ohne Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern.
Dezentralität als Prinzip europäischer Resilienz
Marc Augusto (Geschäftsführer des vom BMV geförderten Mobility Data Space):
»Dezentralität ist ein Gestaltungsprinzip. Dezentralität verteilt Verantwortung und stärkt Stabilität. Für uns ist klar: Nur in vernetzten Architekturen können Datenräume entstehen, die sicher, souverän und zukunftsfähig sind. Keiner schafft dies allein. Die Zusammenarbeit mit Wire ist für uns eine entscheidende Ergänzung zum Datenraum.«
Der Mobility Data Space setzt auf dezentral vernetzte Datenräume, die Datenhoheit und Interoperabilität fördern. Durch die Integration von Wire entsteht eine technische und organisatorische Brücke zwischen Dateninfrastruktur, Kommunikation und Governance – eine Basis für vertrauensvolle, europäische Datenökonomien.
Ein gemeinsames Ziel: Digitale Souveränität leben
Benjamin Schilz (Geschäftsführer Wire):
»Digitale Souveränität ist kein theoretisches Konzept, sondern eine tägliche Entscheidung für Unabhängigkeit, Sicherheit und europäische Werte. Mit Wire zeigen wir, dass technologische Exzellenz und europäische Verantwortung zusammengehören. Der Mobility Data Space beweist, dass digitale Zusammenarbeit auf höchstem Sicherheitsniveau heute schon Realität ist.«
Mit der Nutzung von Wire setzt der Mobility Data Space ein deutliches Signal: Digitale Souveränität in Europa ist umsetzbar – heute. Wire ist ein weiterer Baustein für den MDS. Die Kombination aus technologischer Kompetenz, sicherer Infrastruktur und europäischem Werteverständnis zeigt, dass Innovation, Datenschutz und wirtschaftliche Stärke kein Widerspruch sind, sondern gemeinsam die Grundlage für eine nachhaltige digitale Zukunft bilden.
Über den Mobility Data Space
Der Mobility Data Space (MDS) ist ein Datenökosystem, über das Partner im Mobilitätssektor selbstbestimmt Daten austauschen, um innovative, umweltfreundliche und nutzerfreundliche Mobilitätskonzepte zu ermöglichen und weiterzuentwickeln. Die technische Konzeption des MDS erfolgt in enger Abstimmung mit europäischen und nationalen Initiativen, um die Interoperabilität mit europäischen Datenräumen zu gewährleisten. Trägergesellschaft ist die Non-Profit-Organisation DRM Datenraum Mobilität GmbH. Gefördert wird der MDS vom Bundesministerium für Verkehr (BMV). Gesellschafter sind neben der acatech Stiftung die BMW INTEC Beteiligungs GmbH, die Caruso GmbH, die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, die DHL Group, die HERE Europe B.V., die HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg, die Mercedes-Benz AG, die VDV eTicket Verwaltungsgesellschaft mbH und die Volkswagen Group Info Services AG sowie die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.
Über Wire
Wire ist eine sichere Kommunikationsplattform für Organisationen, die eine vollständige Suite an Messaging-, Audio-, Video- und Filesharing-Funktionen für Teams jeder Größe bietet. Die Plattform schützt die Kommunikation mittels der branchenweit strengsten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung basierend auf dem MLS-Standard – für Nutzer stets verfügbar, aber unsichtbar. Wire stellt eine echte Alternative zu Kollaborationslösungen großer Technologiekonzerne dar, deren Geschäftsmodelle oft sensible Kundendaten monetarisieren und Sicherheitslücken in Kauf nehmen. Wire verbindet produktive Zusammenarbeit mit höchsten Anforderungen an Datenschutz, Privatsphäre und Compliance. Regierungen, Verteidigungsorganisationen sowie globale Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen vertrauen Wire ebenso wie Millionen Nutzer weltweit.
Hinter Wire steht die Wire Swiss GmbH, gegründet 2014 (ursprünglich Zeta Project Swiss GmbH). Heute ist sie eine Tochter der Wire Group Holdings GmbH mit Sitz in München. Die Entwicklung erfolgt überwiegend in Berlin, während die Holdingstruktur über Deutschland und die Schweiz läuft. Ursprünglich war Wire zeitweise im Besitz einer US‑Holding (Wire Group Holdings Inc., Dover, Delaware), bevor die Eigentümerstruktur nach Europa verlagert wurde.
Unternehmensstruktur
-
Wire Swiss GmbH: Sitz in der Schweiz, verantwortlich für die technische Entwicklung.
-
Wire Group Holdings GmbH (München): Muttergesellschaft, hält die Anteile und steuert die strategische Ausrichtung.
-
Standorte:
-
Hauptentwicklung in Berlin.
-
Präsenz in der Schweiz (Datenschutzvorteile).
-
Niederlassungen in den USA für Kundenbetreuung.
-
Historie
-
2014: Gründung als Zeta Project Swiss GmbH.
-
Frühe Eigentümer: Zeta Project Inc. (Delaware, USA).
-
2019: Übernahme durch Wire Group Holdings Inc. (USA).
-
Heute: Wire Swiss GmbH gehört zur Wire Group Holdings GmbH (Deutschland).
Team & Hintergrund
-
Entwicklerteam besteht aus ehemaligen Mitarbeitern von Apple, Skype, Nokia und Microsoft.
-
Wire ist bekannt für seine Ende‑zu‑Ende‑Verschlüsselung und seine Rolle als Mitinitiator des Messaging Layer Security (MLS) Standards.
-
Besonders stark genutzt in Behörden und Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen.
Besonderheiten
-
Open Source: Client und Server sind quelloffen, eigener Serverbetrieb möglich.
-
Datenschutz: Fokus auf europäische Standards, Nutzung von AWS‑Servern innerhalb der EU.
-
Kunden: Regierungen, Parlamente, Militär, multinationale Unternehmen.
Text KI
913 Artikel zu „Digitale Souveränität“
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: KI, Cyberrisiken und digitale Souveränität verändern die IT-Landschaft
Die digitale Welt befindet sich im Umbruch – sie wird komplexer, schneller und zugleich deutlich angreifbarer. Vor allem künstliche Intelligenz und moderne IT-Sicherheitskonzepte gehören zu den zentralen Trends, die bestimmen, wie Unternehmen ihre Netzwerke, Schutzmechanismen und Datenstrukturen künftig gestalten müssen. »Wir stehen an einem Punkt, an dem Unternehmen ihre technologische Zukunft konsequenter denn je…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
SAP und französische KI-Unternehmen stärken gemeinsam Europas digitale Souveränität
Die SAP SE hat eine engere Zusammenarbeit mit französischen KI-Unternehmen bekannt gegeben, die sowohl neue als auch vertiefte Partnerschaften mit Bleu, Capgemini und Mistral AI einschließt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die SAP-Expertise bei Unternehmensanwendungen mit dem dynamischen KI-Ökosystem Frankreichs zu vereinen. Damit sollen sichere, skalierbare und KI-gestützte Cloud-Lösungen entwickelt werden, die den Schutz von…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Kommentar | Rechenzentrum | Services | Strategien
Cloudwashing – Warum digitale Souveränität mit US-amerikanischen Partnern ein Märchen ist
In den USA ansässige Cloudprovider werben im europäischen Markt mit »Sovereign Clouds« und EU-konformer Datensouveränität. Unter Vorschriften wie dem CLOUD Act und FISA 702 bleiben europäische Daten jedoch niemals vor den USA geschützt. Wie funktioniert systematisches Cloudwashing, welche Risiken entstehen daraus für deutsche Unternehmen und welche Alternativen bieten echte Datensouveränität? Roland Stritt, CRO beim…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security
Digitale Souveränität: 2026 – das Ende der Ausreden
Kommendes Jahr ändert sich vieles für Unternehmen, denn die EU macht ernst mit digitaler Souveränität. Die folgenden sechs Trends zeigen die Tücken und Herausforderungen, wenn Anforderungen wie NIS2 und DORA verpflichtend werden. Ab 2026 gibt es kein »Weiter so« mehr: Mit der verpflichtenden Umsetzung von NIS2 und DORA wird digitale Souveränität zur rechtlichen Realität…
News | Business | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
In welchen konkreten Schritten kann ein Unternehmen digitale Souveränität erlangen?
In einer zunehmend digitalisierten Welt wird die digitale Souveränität für Unternehmen immer wichtiger. Sie ermöglicht es, Kontrolle über Daten, Systeme und Prozesse zu behalten und sich von externen Abhängigkeiten zu lösen. Doch wie kann ein Unternehmen diesen Zustand erreichen? Ein klarer Fahrplan mit konkreten Schritten und Prioritäten zeigt den Weg zu mehr Unabhängigkeit und Sicherheit…
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Souveräne, skalierbare und zukunftssichere IT-Lösungen – »Digitale Souveränität ist eine Notwendigkeit, kein Trend«
Wo Sicherheit, Resilienz und digitale Souveränität zentrale Anforderungen sind, brauchen Organisationen einen vertrauenswürdigen Partner mit fundierter Erfahrung und Technologiekompetenz für skalierbare, hochverfügbare, interoperable IT-Systeme. Im Interview erklärt Matthias Moeller, CEO von Arvato Systems und Bertelsmann CIO warum der Grad an Souveränität immer zum konkreten Anwendungsfall passen muss.
News | Cloud Computing | IT-Security | Produktmeldung | Services
Bitdefender und secunet: Digitale Souveränität in der Cloud
Bitdefender, ein in Europa ansässiges führendes Cybersecurity-Unternehmen, hat seine strategische Partnerschaft mit secunet bekanntgegeben, einem Unternehmen, das auf digitale Souveränität und den Schutz hochkritischer Umgebungen, etwa von Behörden, spezialisiert ist. In Deutschland kann Bitdefender ab sofort Bitdefender GravityZone, seine umfassende Plattform für Cybersicherheit, Risikomanagement und Compliance, in der souveränen OpenStack Cloud von SysEleven, einem Tochterunternehmen…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien
»Index Digitale Souveränität«: Vier von fünf Unternehmen ohne Strategie
Digitale Souveränität wird für die deutsche Wirtschaft zum Erfolgsfaktor – doch eine Strategie dafür hat kaum ein Unternehmen entwickelt: Das zeigt der erstmals ermittelte »Index Digitale Souveränität«, den adesso gemeinsam mit dem Handelsblatt Research Institute erhoben hat [1]. Die branchenübergreifende Umfrage unter rund 500 Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand macht deutlich: Die deutsche Wirtschaft…
News | Business | Cloud Computing | ERP | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum | Services | Strategien
Erfolg für digitale Souveränität
DSAG begrüßt souveränes Cloud-Angebot von SAP als Meilenstein für kritische Infrastrukturen. Die DSAG begrüßt die SAP-Ankündigung, ihr Portfolio an souveränen Cloud-Angeboten für Europa entscheidend auszubauen. Mit neuen Hosting-Optionen, klaren Compliance-Zusagen und einer verstärkten Grundlage für den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht SAP auf eine langjährige Forderung der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ein. »Dass…
News | Business | IT-Security | New Work | Ausgabe 7-8-2025
Sicherheit im Sitzungsmanagement – Digitale Souveränität beginnt beim Speicherort
Wachsende Datenschutzanforderungen, geopolitische Spannungen und der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz – europäische Unternehmen stehen aktuell vor einer strategischen Entscheidung: Wem vertrauen sie ihre sensiblen Daten an? Und wo werden diese gespeichert?
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien
Cybersicherheit neu denken – Mehr digitale Souveränität und Resilienz
Die Cybersicherheitslandschaft in Europa verändert sich deutlich. Unternehmen stehen vor einer Zeitenwende, die von steigenden Bedrohungen, der Durchdringung künstlicher Intelligenz und einem wachsenden Bewusstsein für digitale Souveränität geprägt ist. Der HarfangLab State of Cybersecurity Report 2025 zeigt, dass 40 Prozent der befragten Unternehmen ihr Cyberbedrohungsniveau als »extrem ernst« oder »sehr ernst« einschätzen [1]. Zugleich ist…
Trends 2025 | News | Trends Security | Infrastruktur | IT-Security | Whitepaper
Unternehmen setzen bei Cybersicherheit zunehmend auf digitale Souveränität
81 Prozent der Führungsetagen in deutschen Unternehmen messen digitaler Souveränität heute mehr Bedeutung bei als noch vor einem Jahr. Eine aktuelle Studie des europäischen Cybersicherheitsunternehmens HarfangLab zeigt, dass Performance allein nicht mehr ausreicht: Bei der Wahl von Cybersicherheitslösungen achten deutsche Unternehmen verstärkt auf Fragen der Rechtszuständigkeit, Kontrolle und Transparenz [1]. Demnach geben 59 Prozent…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Digitale Souveränität: Von der Abhängigkeit in die Eigenverantwortung – Digitale Abhängigkeit als strategisches Risiko
Was lange als bequem galt, entpuppt sich zunehmend als Risiko. Viele deutsche Unternehmen haben sich über Jahre hinweg in komfortable technologische Abhängigkeiten begeben – vor allem von großen US-amerikanischen Softwarekonzernen. Doch angesichts geopolitischer Spannungen rückt eine Frage zunehmend in den Fokus unternehmerischer Verantwortung: Wie souverän ist die eigene digitale Infrastruktur?
News | Business | Cloud Computing | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Mehr digitale Souveränität für Bildung, Verwaltung und künstliche Intelligenz
Der bundesweite Digitaltag am 27. Juni 2025 steht unter dem Motto »Digitale Demokratie: Mitreden. Mitgestalten. Mitwirken.« Aus Sicht der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ist dieser Tag ein guter Anlass, um auf drei zentrale Voraussetzungen einer funktionierenden digitalen Demokratie hinzuweisen: digitale Bildung, eine leistungsfähige digitale Verwaltung sowie digitale Souveränität – auch im Umgang mit neuen…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Strategien
»Kauf europäisch« ist nicht genug – digitale Souveränität gibt es nur mit Open Source Software
Standpunkt von Peter Ganten, Vorstandsvorsitzender der Open Source Business Alliance – Bundesverband für digitale Souveränität. Nie war deutlicher als in diesen Tagen, wie kritisch es um unsere digitale Souveränität steht. Der von den USA ausgelöste internationale Zollkrieg tobt, geopolitische Krisen bestimmen die Politik, und die USA sind längst kein verlässlicher Partner mehr, sondern verhalten sich…
News | Infrastruktur | Kommunikation | Marketing
Digitale Souveränität am Rand – Europas Infrastrukturpläne für das MEC-Zeitalter
Digitale Souveränität stärken und den Ausbau moderner Infrastrukturen vorantreiben sind die Vorgaben der Stunde. Ein zentrales Element dieser Strategie ist das Multi-Access Edge Computing (MEC), das insbesondere im Kontext von 5G-Netzen an Bedeutung gewinnt. MEC verlagert Rechenleistung näher an den Nutzer, indem es Datenverarbeitung an den Rand des Netzwerks bringt, beispielsweise in Antennenstandorte oder lokalen…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien
Europas digitale Souveränität beginnt bereits in der Grundschule
Ein Kommentar von Christian Gericke, Geschäftsführer der d.velop mobile services GmbH, Chief of Public Affairs bei d.velop und Vizepräsident des Bundesverbands IT-Mittelstand e.V. (BITMi) Digitale Souveränität ist ein Schlagwort, das zwar gerne und häufig in politischen Reden und Strategiepapieren verwendet, in der Praxis aber fast immer viel zu kurz gedacht wird. Schnell geht es…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Digitale Souveränität: Wie viele Rechenzentren braucht es für eine Unabhängigkeit von US-Cloud-Diensten?
Wenn geopolitische Realität auf digitale Abhängigkeit trifft. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Europa reagiert auf US-Strafzölle mit Gegenzöllen auf digitale Dienstleistungen – Cloud-Dienste wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud könnten dadurch drastisch teurer oder regulatorisch eingeschränkt werden. Dieses Szenario ist längst keine geopolitische Spekulation mehr, sondern eine reale Drohkulisse: Nach der Ankündigung…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien
CISPE: Investieren in europäische, digitale Souveränität
CISPE aktualisiert Grundsätze zur digitalen Souveränität und investiert eine Million Euro in Open Source zur Umsetzung verteilter Cloud-Infrastrukturen. Verteilte Cloud-Infrastrukturen sind entscheidend für die Bereitstellung souveräner Cloud-Dienste in Europa. CISPE (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe) investiert eine Million Euro in die Entwicklung von Open-Source-Software, um das Fulcrum-Projekt voranzutreiben – ein zentraler Schritt hin…
News | Business | Services | Strategien | Whitepaper
Digitale Souveränität: Bitkom startet neue Publikationsreihe
Ob Chips, Smartphones, Software oder IT-Services: Fast alle Unternehmen in Deutschland (96 Prozent) beziehen digitale Technologien oder Dienstleistungen aus dem Ausland. Die Abhängigkeit ist groß: 90 Prozent der Unternehmen, die digitale Technologien oder Leistungen aus dem Ausland beziehen, können darauf nicht verzichten und sehen sich selbst als von diesen Importen abhängig. Die wichtigsten Herkunftsländer und…