Digitale Souveränität umsetzen

Der Mobility Data Space (MDS) hat mit der Nutzung von Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation begonnen und setzt damit neben seinem dezentralen Datenraum auf ein starkes Fundament für digitale Souveränität in Deutschland und Europa. Mit der Initiative zur Integration von Wire in die Kommunikationsprozesse des Mobility Data Space zeigt der MDS konkret, wie europäische Technologie, Sicherheit und Werte Hand in Hand gehen.

Im Zentrum steht die Überzeugung, dass Souveränität nicht nur ein politisches oder technisches Ziel, sondern eine gelebte Haltung ist – vom Umgang mit Daten bis zur täglichen Zusammenarbeit. Die Initiative vom MDS unter dem Dach der acatech Stiftung und Schwarz Digits zeigt, wie europäische Akteure Verantwortung übernehmen, um Vertrauen, Transparenz und Resilienz in der digitalen Infrastruktur zu verankern.

Souveränität als Ausdruck europäischer Haltung

Manfred Rauhmeier (Vorstand acatech Stiftung und Gründungsgeschäftsführer des Mobility Data Space):

»Digitale Souveränität ist nicht nur ein strategisches Ziel und Ausdruck europäischer Verantwortung, sondern muss auch mit Leben gefüllt werden. Dabei werten wir die vertrauensvolle und vormarktliche Zusammenarbeit aller Akteure unserer Volkswirtschaft (en) in D und E als Schlüssel für die erfolgreiche Umsetzung digitaler Souveränität. Kooperationen zwischen dem vom Bundesministerium für Verkehr (BMV) geförderte Mobility Data Space, und Wire zeigen, wie die digitale Souveränität umgesetzt und mit Leben gefüllt wird.«

Die acatech Stiftung begleitet und unterstützt den Aufbau souveräner Datenräume. Sie sieht in Projekten wie dieser Kooperation einen entscheidenden Beitrag, um Europas digitale Selbstbestimmung nachhaltig zu sichern.

Sicherheit und Transparenz als Grundlage von Vertrauen

Joshua Roach (Head of Sovereign Communication, Schwarz Digits):

»Technologische Sicherheit schafft Stabilität, aber erst gelebte Sicherheit schafft Vertrauen. Wir müssen auf europäischer Ebene Systeme entwickeln, die nicht nur sicher sind, sondern auch erklären können, warum sie es sind. Transparenz ist der Schlüssel zum digitalen Vertrauen – durch Open Source schafft Wire und die STACKIT Cloud diese Grundlage im Geschäftsalltag.«

Wire steht für Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation, die vollständig in Europa gehostet wird. Die Lösung ermöglicht dem Mobility Data Space, digitale Zusammenarbeit sicher und souverän zu gestalten – ohne Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern.

Dezentralität als Prinzip europäischer Resilienz

Marc Augusto (Geschäftsführer des vom BMV geförderten Mobility Data Space):

»Dezentralität ist ein Gestaltungsprinzip. Dezentralität verteilt Verantwortung und stärkt Stabilität. Für uns ist klar: Nur in vernetzten Architekturen können Datenräume entstehen, die sicher, souverän und zukunftsfähig sind. Keiner schafft dies allein. Die Zusammenarbeit mit Wire ist für uns eine entscheidende Ergänzung zum Datenraum.«

Der Mobility Data Space setzt auf dezentral vernetzte Datenräume, die Datenhoheit und Interoperabilität fördern. Durch die Integration von Wire entsteht eine technische und organisatorische Brücke zwischen Dateninfrastruktur, Kommunikation und Governance – eine Basis für vertrauensvolle, europäische Datenökonomien.

Ein gemeinsames Ziel: Digitale Souveränität leben

Benjamin Schilz (Geschäftsführer Wire):

»Digitale Souveränität ist kein theoretisches Konzept, sondern eine tägliche Entscheidung für Unabhängigkeit, Sicherheit und europäische Werte. Mit Wire zeigen wir, dass technologische Exzellenz und europäische Verantwortung zusammengehören. Der Mobility Data Space beweist, dass digitale Zusammenarbeit auf höchstem Sicherheitsniveau heute schon Realität ist.«

Mit der Nutzung von Wire setzt der Mobility Data Space ein deutliches Signal: Digitale Souveränität in Europa ist umsetzbar – heute. Wire ist ein weiterer Baustein für den MDS. Die Kombination aus technologischer Kompetenz, sicherer Infrastruktur und europäischem Werteverständnis zeigt, dass Innovation, Datenschutz und wirtschaftliche Stärke kein Widerspruch sind, sondern gemeinsam die Grundlage für eine nachhaltige digitale Zukunft bilden.

Über den Mobility Data Space

Der Mobility Data Space (MDS) ist ein Datenökosystem, über das Partner im Mobilitätssektor selbstbestimmt Daten austauschen, um innovative, umweltfreundliche und nutzerfreundliche Mobilitätskonzepte zu ermöglichen und weiterzuentwickeln. Die technische Konzeption des MDS erfolgt in enger Abstimmung mit europäischen und nationalen Initiativen, um die Interoperabilität mit europäischen Datenräumen zu gewährleisten. Trägergesellschaft ist die Non-Profit-Organisation DRM Datenraum Mobilität GmbH. Gefördert wird der MDS vom Bundesministerium für Verkehr (BMV). Gesellschafter sind neben der acatech Stiftung die BMW INTEC Beteiligungs GmbH, die Caruso GmbH, die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, die DHL Group, die HERE Europe B.V., die HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg, die Mercedes-Benz AG, die VDV eTicket Verwaltungsgesellschaft mbH und die Volkswagen Group Info Services AG sowie die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Über Wire

Wire ist eine sichere Kommunikationsplattform für Organisationen, die eine vollständige Suite an Messaging-, Audio-, Video- und Filesharing-Funktionen für Teams jeder Größe bietet. Die Plattform schützt die Kommunikation mittels der branchenweit strengsten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung basierend auf dem MLS-Standard – für Nutzer stets verfügbar, aber unsichtbar. Wire stellt eine echte Alternative zu Kollaborationslösungen großer Technologiekonzerne dar, deren Geschäftsmodelle oft sensible Kundendaten monetarisieren und Sicherheitslücken in Kauf nehmen. Wire verbindet produktive Zusammenarbeit mit höchsten Anforderungen an Datenschutz, Privatsphäre und Compliance. Regierungen, Verteidigungsorganisationen sowie globale Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen vertrauen Wire ebenso wie Millionen Nutzer weltweit.

Hinter Wire steht die Wire Swiss GmbH, gegründet 2014 (ursprünglich Zeta Project Swiss GmbH). Heute ist sie eine Tochter der Wire Group Holdings GmbH mit Sitz in München. Die Entwicklung erfolgt überwiegend in Berlin, während die Holdingstruktur über Deutschland und die Schweiz läuft. Ursprünglich war Wire zeitweise im Besitz einer US‑Holding (Wire Group Holdings Inc., Dover, Delaware), bevor die Eigentümerstruktur nach Europa verlagert wurde.

Unternehmensstruktur

Wire Swiss GmbH: Sitz in der Schweiz, verantwortlich für die technische Entwicklung.

Wire Group Holdings GmbH (München): Muttergesellschaft, hält die Anteile und steuert die strategische Ausrichtung.

Standorte: Hauptentwicklung in Berlin. Präsenz in der Schweiz (Datenschutzvorteile). Niederlassungen in den USA für Kundenbetreuung.



Historie

2014: Gründung als Zeta Project Swiss GmbH.

Frühe Eigentümer: Zeta Project Inc. (Delaware, USA).

2019: Übernahme durch Wire Group Holdings Inc. (USA).

Heute: Wire Swiss GmbH gehört zur Wire Group Holdings GmbH (Deutschland).

Team & Hintergrund

Entwicklerteam besteht aus ehemaligen Mitarbeitern von Apple, Skype, Nokia und Microsoft.

Wire ist bekannt für seine Ende‑zu‑Ende‑Verschlüsselung und seine Rolle als Mitinitiator des Messaging Layer Security (MLS) Standards.

Besonders stark genutzt in Behörden und Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Besonderheiten

Open Source: Client und Server sind quelloffen, eigener Serverbetrieb möglich.

Datenschutz: Fokus auf europäische Standards, Nutzung von AWS‑Servern innerhalb der EU.

Kunden: Regierungen, Parlamente, Militär, multinationale Unternehmen.

