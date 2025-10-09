Bitdefender und secunet: Digitale Souveränität in der Cloud

Bitdefender, ein in Europa ansässiges führendes Cybersecurity-Unternehmen, hat seine strategische Partnerschaft mit secunet bekanntgegeben, einem Unternehmen, das auf digitale Souveränität und den Schutz hochkritischer Umgebungen, etwa von Behörden, spezialisiert ist. In Deutschland kann Bitdefender ab sofort Bitdefender GravityZone, seine umfassende Plattform für Cybersicherheit, Risikomanagement und Compliance, in der souveränen OpenStack Cloud von SysEleven, einem Tochterunternehmen von secunet, hosten. Kunden- und Konfigurationsdaten, Sicherheitsereignisse und Telemetriedaten werden so ausschließlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet.

Landesinterne Datenresidenz, -kontrolle und -verarbeitung in Deutschland. In Übereinstimmung mit regulatorischen Anforderungen Deutschlands und der EU.

Die Partnerschaft von Bitdefender und secunet unterstützt Unternehmen jeder Größe, die strenge Anforderungen für Datenhoheit oder -souveränität einhalten müssen. Dies ist besonders relevant für Branchen wie Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen, Bildung, kritische Infrastruktur, Energie und Produktion.

Darüber hinaus optimiert die Kooperation das Channel-Ökosystem für Cybersicherheitsangebote von Bitdefender. Sie ermöglicht es Partnern und Managed Service Providern (MSPs), Kunden mit anspruchsvollen Vorgaben hinsichtlich Datenhoheit die in Deutschland in der SysEleven OpenStack Cloud gehostete GravityZone-Plattform bereitzustellen und diese Umgebungen in deren Auftrag zu verwalten.

Digitale Souveränität unter Druck

In jüngsten Diskussionen wurde hervorgehoben, dass US-amerikanische Unternehmen unter bestimmten Umständen verpflichtet sein können, Regierungsanfragen zum Datenzugriff nachzukommen. Dies hat zu Verunsicherung bei Organisationen in der EU geführt, die auf Cloud- und Software-Dienste angewiesen sind, die im Ausland gehostet werden. Infolgedessen räumen viele europäische Unternehmen Initiativen zur digitalen Souveränität zunehmend Priorität ein, insbesondere beim Umgang mit hochsensiblen Informationen wie Sicherheitsdaten.

Mit der neuen secunet-Partnerschaft kann Bitdefender als EU-basiertes Unternehmen digitale Souveränität ohne Hintertüren ermöglichen. Die Integration bietet Organisationen fortschrittliche Cybersicherheitsfunktionen, um ihre Abläufe zu schützen und die strengen Vorschriften der EU und Deutschlands, wie etwa NIS2, DORA, DSGVO und ISO, einzuhalten.

Im Mittelpunkt der Initiative steht Bitdefender GravityZone, gehostet in der SysEleven OpenStack Cloud. Die Plattform bietet Advanced Endpoint Protection (EPP), Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR) sowie Cloud-native Sicherheit und liefert gleichzeitig umfassenden Kontext, um Gefahren zu erkennen, die nahtlos auch den Managed Detection and Response (MDR)-Diensten von Bitdefender zur Verfügung stehen.

Zertifizierte SysEleven OpenStack Cloud

Die SysEleven OpenStack Cloud bietet eine robuste, sichere und skalierbare Infrastruktur, die speziell für Unternehmen mit kritischer IT und hohen Compliance-Anforderungen entwickelt wurde. Der Berliner Cloud- und Managed-Kubernetes-Spezialist SysEleven ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz zertifiziert. Damit ist SysEleven einer von nur zwei souveränen Cloud-Anbietern in Deutschland, die sich durch den Dreiklang von IT-Grundschutz, C5-Testat und ISO 27001-Zertifizierung auszeichnen.

Das Hosting von GravityZone in der zertifizierten Cloud von SysEleven in Deutschland ermöglicht es, GravityZone-Daten wie zum Beispiel Endpunkt-Sicherheitsereignisse/Telemetrie, Erkennungen und Konfigurationsdaten in der EU zu verarbeiten und zu speichern.

»Deutsche Unternehmen benötigen Sicherheitslösungen, die fortschrittliche Gefahrenprävention, Schutz, Erkennung und Reaktion bieten, ohne die Datenhoheit zu beeinträchtigen«, sagt Andrei Florescu, Präsident und General Manager der Bitdefender Business Solutions Group. »Die Partnerschaft mit secunet bietet genau das und gibt regulierten Branchen das Vertrauen, modernste Cybersicherheit zu implementieren und gleichzeitig die volle Kontrolle beim Speichern, Verarbeiten und Sichern ihrer Daten zu behalten. Mit GravityZone in der SysEleven OpenStack Cloud wissen Kunden, dass ihre Daten innerhalb der EU bleiben. Außerdem können sie Regularien wie DSGVO, NIS2, DORA und andere Vorschriften leichter einhalten.«

»Mit unserer sicheren und zertifizierten Cloud-Infrastruktur ermöglichen wir es Bitdefender, seine bewährte Cybersicherheitsplattform nahtlos bereitzustellen«, sagt Andreas Rückriegel, CEO von SysEleven und VP Cloud bei secunet. »Diese Partnerschaft ist ein einzigartiger und notwendiger Schritt zur Stärkung der digitalen Resilienz. Durch die Kombination der Technologien und Kompetenzen zweier vertrauenswürdiger europäischer Marktführer befähigen wir sowohl Unternehmen als auch öffentliche Einrichtungen, Innovationen voranzutreiben – und das bei einem Höchstmaß an Sicherheit und Compliance.«

Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Bitdefender und secunet unter: https://www.bitdefender.com/de-de/business/data-sovereignty/secunet

