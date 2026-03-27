European Identity and Cloud Conference 2026 (EIC 2026) – 19. bis 22. Mai 2026 in Berlin

Als führende europäische Konferenz für digitale Identität, Sicherheit, Datenschutz und Governance kehrt die European Identity and Cloud Conference (EIC) 2026 vom 19. bis 22. Mai 2026 nach Berlin zurück.

Mit über 1.500 Teilnehmenden, rund 300 Speaker:innen sowie mehr als 230 Sessions bringt die EIC Branchenführer, Innovatoren und Analysten zusammen, um die Zukunft der digitalen Identität zu gestalten.

Das Programm 2026 beleuchtet aktuelle Entwicklungen in Identity Fabrics, Zero Trust, AI Governance, Digital Trust Frameworks, ITDR, Decentralized Identity und weiteren Schlüsselthemen und bietet praxisnahe Einblicke und Strategien, um Vertrauen und Sicherheit in einer von KI geprägten Welt zu stärken.

Wir sehen uns auf der EIC 2026!