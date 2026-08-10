TGA im Rechenzentrum: Planung für maximale Verfügbarkeit

Management Summary

Verfügbarkeit ist das Leitprinzip: Im Datacenter entscheidet die TGA unmittelbar über die Betriebssicherheit geschäftskritischer IT-Systeme; Redundanz, Umschaltfähigkeit und Wartbarkeit müssen deshalb von Beginn an konsequent geplant werden.

Im Datacenter entscheidet die TGA unmittelbar über die Betriebssicherheit geschäftskritischer IT-Systeme; Redundanz, Umschaltfähigkeit und Wartbarkeit müssen deshalb von Beginn an konsequent geplant werden. Energieversorgung und Kühlung sind erfolgskritische Kernsysteme: Steigende Leistungsdichten erfordern präzise abgestimmte Stromversorgungs- und Kühlinfrastrukturen, die Lastwechsel zuverlässig beherrschen und gleichzeitig effizient arbeiten.

Steigende Leistungsdichten erfordern präzise abgestimmte Stromversorgungs- und Kühlinfrastrukturen, die Lastwechsel zuverlässig beherrschen und gleichzeitig effizient arbeiten. Integrale Planung reduziert Risiken: Elektrik, Kälte, Brandschutz, Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik greifen eng ineinander; isolierte Gewerkeplanung führt im Rechenzentrum schnell zu Schnittstellenproblemen.

Elektrik, Kälte, Brandschutz, Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik greifen eng ineinander; isolierte Gewerkeplanung führt im Rechenzentrum schnell zu Schnittstellenproblemen. Skalierbarkeit sichert Zukunftsfähigkeit: Modulare Anlagen, Reservekapazitäten und flexible Versorgungskonzepte ermöglichen Erweiterungen, Modernisierungen und technologische Anpassungen ohne grundlegende Neuplanung.

Modulare Anlagen, Reservekapazitäten und flexible Versorgungskonzepte ermöglichen Erweiterungen, Modernisierungen und technologische Anpassungen ohne grundlegende Neuplanung. Spezialisierte Umsetzung schafft Betriebssicherheit: Erfahrene Partner im Rechenzentrumsbau können technische Abhängigkeiten früh erkennen, Ausführungsqualität sichern und die Inbetriebnahme komplexer TGA-Systeme zuverlässig steuern.

Kaum ein Gebäudetyp stellt so hohe Ansprüche an Planung und Ausführung wie ein Rechenzentrum, dessen technische Systeme rund um die Uhr störungsfrei zusammenarbeiten müssen, weiß Paulos Marx, geschäftsführender Gesellschafter der RPM Technical Solutions GmbH:

»Während die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) in klassischen Büro-, Industrie- oder Verwaltungsgebäuden vor allem Komfort, Energieeffizienz und Versorgungssicherheit gewährleistet, entscheidet sie im Datacenter über die permanente Verfügbarkeit geschäftskritischer IT-Systeme. Bereits kleinste Störungen können erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen. Entsprechend unterscheiden sich die Anforderungen an Planung, Ausführung und Betrieb grundlegend von denen anderer Gebäudetypen. Ein Rechenzentrum dient nicht als gewöhnliches Gebäude mit besonders leistungsfähiger Technik. Vielmehr wird das Gebäude konsequent um die Anforderungen der technischen Infrastruktur herum entwickelt. Architektur, Tragwerk und Ausbau dienen in erster Linie dazu, die hochkomplexen Systeme der Energieversorgung, Kühlung, Sicherheit und Gebäudeautomation optimal zu integrieren.

Präzise abgestimmte Kette

Im Mittelpunkt steht die uneingeschränkte Verfügbarkeit. Sämtliche technischen Anlagen werden so ausgelegt, dass Wartungsarbeiten oder der Ausfall einzelner Komponenten den Betrieb nicht beeinträchtigen. Redundanzkonzepte wie N+1, 2N oder 2N+1 bestimmen daher die gesamte Planung – von der Mittelspannungsversorgung über Transformatoren, USV-Anlagen und Netzersatzanlagen bis hin zu Kälteerzeugern, Pumpen und Lüftungssystemen. Die Herausforderung besteht nicht allein darin, redundante Systeme bereitzustellen, sondern deren unabhängige Versorgung, räumliche Trennung und sichere Umschaltung konsequent umzusetzen. Besonders anspruchsvoll bleibt die elektrische Infrastruktur: Moderne Rechenzentren verarbeiten enorme Leistungsdichten, die mit jeder neuen Servergeneration weiter steigen. Gleichzeitig müssen sich Spannungsschwankungen, Netzunterbrechungen und Lastwechsel zuverlässig beherrschen lassen. Dies erfordert eine präzise abgestimmte Kette aus Energieeinspeisung, Transformatoren, Niederspannungshauptverteilungen, unterbrechungsfreier Stromversorgung und Netzersatzanlagen.

Integraler Planungsansatz nötig

Ebenso komplex gestaltet sich die Kühlung der IT-Systeme. Die steigenden Leistungsdichten in Serverracks führen zu erheblichen Wärmelasten, die dauerhaft und energieeffizient abgeführt werden müssen. Klassische Klimatisierungskonzepte stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen. Luftgekühlte Lösungen lassen sich durch hochentwickelte Kaltwassersysteme, indirekte Freikühlung oder Flüssigkeitskühlungen ergänzen. Gleichzeitig gewinnt die intelligente Regelung aller Kältekomponenten an Bedeutung, um auch bei wechselnden Lastzuständen eine hohe Energieeffizienz sicherzustellen und den PUE-Wert dauerhaft zu optimieren. Die enge Verzahnung aller technischen Gewerke stellt besondere Anforderungen an Planung und Koordination. Energieversorgung, Kühlung, Brandschutz, Gebäudeautomation, Sicherheits- und Überwachungstechnik greifen unmittelbar ineinander. Änderungen an einer Anlage wirken sich häufig auf zahlreiche weitere Systeme aus. Eine isolierte Betrachtung einzelner Gewerke wird den Anforderungen eines Rechenzentrums deshalb nicht gerecht. Stattdessen braucht es einen integralen Planungsansatz, bei dem sämtliche technischen Disziplinen von Beginn an aufeinander aufbauen.

Stichwort Brandschutz

IT-Hardware entwickelt sich in immer kürzeren Innovationszyklen weiter. Leistungsaufnahme, Rackdichten und Kühlanforderungen verändern sich kontinuierlich. Die TGA muss deshalb nicht nur den aktuellen Bedarf erfüllen, sondern ausreichend Flexibilität für zukünftige Erweiterungen und Modernisierungen bieten. Reservekapazitäten, modulare Anlagentechnik und skalierbare Versorgungssysteme schaffen die Voraussetzungen dafür, dass sich Rechenzentren auch in den kommenden Jahren wirtschaftlich und zukunftssicher betreiben lassen. Neben der Verfügbarkeit rückt die Energieeffizienz zunehmend in den Fokus. Betreiber stehen unter wachsendem wirtschaftlichem und regulatorischem Druck, den Energieverbrauch ihrer Rechenzentren zu reduzieren. Effiziente Kühlsysteme, intelligente Steuerungskonzepte, Wärmerückgewinnung sowie eine optimierte Auslastung der technischen Anlagen leisten hierzu einen wesentlichen Beitrag. Doch auch der Brandschutz folgt im Datacenter eigenen Regeln. Frühestmögliche Branderkennung, gasbasierte Löschsysteme, sorgfältig geplante Brandabschnitte und redundant ausgelegte Sicherheitsfunktionen minimieren das Risiko von Ausfällen. Die brandschutztechnischen Konzepte werden daher eng mit der technischen Infrastruktur abgestimmt und bereits in frühen Planungsphasen integriert.

Schlüssel zum sicheren Rechenzentrumsbetrieb

Gerade an dieser Schnittstelle zwischen Bau, Technik und Betrieb zeigt sich der Mehrwert von spezialisierten Generalunternehmern. Die Vielzahl hochkomplexer Gewerke, die hohen Anforderungen an Termin- und Qualitätsmanagement sowie die kritischen Schnittstellen zwischen Planung, Ausführung und Inbetriebnahme verlangen umfassende Erfahrung im Rechenzentrumsbau. Durch die koordinierte Steuerung aller Beteiligten lassen sich technische Abhängigkeiten frühzeitig erkennen, Planungsfehler vermeiden und Bauprozesse effizient gestalten. Die TGA eines Datacenters stellt weit mehr als eine technische Ausstattung dar. Sie bildet die Grundlage für einen sicheren, wirtschaftlichen und zukunftsfähigen Betrieb der digitalen Infrastruktur. Mit steigenden Leistungsdichten, wachsenden Nachhaltigkeitsanforderungen und zunehmender Komplexität gewinnt ihre Bedeutung weiter an Gewicht. Wer Rechenzentren plant, modernisiert oder erweitert, benötigt daher nicht nur fundiertes TGA-Know-how, sondern ein tiefes Verständnis für das Zusammenspiel sämtlicher technischen und baulichen Systeme. Erst dieses integrale Verständnis schafft die Voraussetzung dafür, dass Rechenzentren auch unter anspruchsvollsten Bedingungen dauerhaft zuverlässig funktionieren.«

Weitere Informationen über die RPM Technical Solutions GmbH unter www.rpmtechnical.com

Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt

FAQ

Warum ist die TGA im Datacenter besonders anspruchsvoll?

Weil sie nicht nur Komfort- oder Versorgungsfunktionen übernimmt, sondern die permanente Verfügbarkeit geschäftskritischer IT-Systeme absichert. Bereits kleine Störungen können erhebliche wirtschaftliche Folgen haben.

Welche Rolle spielen Redundanzkonzepte?

Redundanzkonzepte wie N+1, 2N oder 2N+1 stellen sicher, dass Wartungen oder Ausfälle einzelner Komponenten den laufenden Betrieb nicht beeinträchtigen.

Warum gewinnt Kühlung an Bedeutung?

Neue Servergenerationen verursachen höhere Leistungsdichten und Wärmelasten. Deshalb müssen Kühlsysteme leistungsfähig, energieeffizient und flexibel regelbar sein.

Was bedeutet integrale Planung in diesem Kontext?

Alle technischen Disziplinen werden von Beginn an gemeinsam betrachtet, damit Abhängigkeiten zwischen Stromversorgung, Kühlung, Brandschutz, Automation und Sicherheit früh berücksichtigt werden.

Wie lässt sich ein Datacenter zukunftssicher auslegen?

Durch modulare Anlagentechnik, ausreichende Reservekapazitäten, skalierbare Versorgungssysteme und eine Planung, die künftige IT-Generationen sowie Nachhaltigkeitsanforderungen einbezieht.

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