Souveränität: KI-Verfügbarkeit unter eigener Kontrolle

Der Fall Anthropic zeigt, dass KI‑Souveränität nicht theoretisch, sondern operativ entscheidend geworden ist: Verfügbarkeit unter eigener Kontrolle wird zum neuen strategischen Maßstab.

Management Summary

KI wird zur kritischen Infrastruktur: Die erzwungene Abschaltung der Anthropic‑Modelle Fable 5 und Mythos 5 verdeutlicht, wie schnell zentrale KI‑Fähigkeiten durch politische Entscheidungen außerhalb Europas ausfallen können.

Abhängigkeit wird zum Geschäftsrisiko: Unternehmen, die ausschließlich auf außereuropäische Modelle setzen, akzeptieren operative Verwundbarkeit – unabhängig von Datenstandort oder Cloud‑Region.

Strategische Antwort: europäische Modelle pilotieren: Multi‑Modell‑Fähigkeit, lokale Inferenz und Open‑Weights‑Modelle werden zum Pflichtprogramm, um Kontrolle und Ausfallsicherheit zu sichern.

Souveränität entsteht durch Wahlfreiheit: Nicht Autarkie, sondern die Fähigkeit, Modelle, Infrastruktur und Anbieter flexibel zu wechseln, entscheidet über Resilienz und Handlungsfähigkeit.

Europa muss Tempo aufnehmen: Projekte wie SOOFI zeigen Potenzial, benötigen aber substanzielle Finanzierung und Skalierung, um echte technologische Unabhängigkeit zu erreichen.

Der KI-Anbieter Anthropic hat seine leistungsfähigsten Modelle Fable 5 und Mythos 5 auf Anordnung einer Exportdirektive der US-Regierung weltweit für ausländische Nutzer abgeschaltet. Der Fall macht deutlich, wie schnell geschäftskritische KI-Systeme durch externe politische Eingriffe nicht mehr verfügbar sein können.

Statement von Martin Stolberg, Head of AI bei Sopra Steria:

»Die erzwungene Abschaltung von Fable 5 und Mythos 5 zeigt nicht primär ein Sicherheitsproblem, sondern ein strukturelles Abhängigkeitsrisiko: Ein geschäftskritisches KI-System war innerhalb von Stunden nicht mehr verfügbar – ausgelöst durch eine exogene regulatorische Entscheidung. Genau das ist der Kern digitaler Souveränität: Kontrolle über die eigene technologische Lieferkette. Wer zentrale KI-Fähigkeiten ausschließlich aus einem anderen Rechtsraum bezieht, akzeptiert operative Verwundbarkeit als systemischen Bestandteil seiner Architektur.

Für europäische Unternehmen bedeutet das eine klare strategische Konsequenz: KI muss als kritische Infrastruktur behandelt werden. Jetzt gilt es, konsequent europäische Alternativen in den Einsatz zu bringen und zu erproben. Der Einstieg ist niedrigschwellig – über Anwendungen wie Mistral Vibe oder browserbasierte Angebote wie Apertus. Wer maximale Kontrolle wünscht, kann Modelle direkt lokal betreiben, etwa via LM Studio. Entscheidend ist die klare Richtung: eigene operative Erfahrung mit europäischen Modellen aufzubauen, statt ausschließlich auf externe Anbieter zu setzen.

An die Bundesregierung geht mein klarer Appell, den Aufbau souveräner KI konsequent zu Ende denken. Mit Initiativen wie SOOFI entsteht erstmals ein großes, vollständig in Europa trainiertes Open-Source-Modell, dessen Trainingsdaten transparent nachvollziehbar sind. Eine Anschubfinanzierung reicht dafür nicht aus. Wenn Europa Kontrolle über kritische KI-Fähigkeiten ernst meint, müssen die nächsten Mittel – in der Größenordnung von mindestens 100 Millionen Euro – jetzt gesichert werden.

Souveränität entscheidet sich nicht an Benchmarks, sondern an Verfügbarkeit unter eigener Kontrolle. Wer heute kein europäisches Modell nutzt – und wer es politisch nicht konsequent finanziert –, bleibt im Zweifel abhängig.«

Statement von Andreas Nauerz, Chief Product Officer der IONOS SE, zur staatlich angeordneten Abschaltung der Anthropic-Modelle Fable 5 und Mythos 5:

»Der Anthropic-Fall zeigt, woran wir uns gewöhnen müssen. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, wo unsere Daten liegen. Sie lautet: Wer hält den Schalter in der Hand? Wenn nicht einmal der Anbieter verhindern kann, dass zwei seiner stärksten Modelle binnen 72 Stunden per Exportkontrolle abgeschaltet werden, weltweit, auch für Banken und Behörden in Europa, dann ist das kein Einzelfall. Dann geht es um Kontrolle. Und die lag hier weder beim Anbieter noch beim Kunden.

Souveränität bedeutet für mich keine Abschottung, und schon gar keine Autarkie. Niemand baut jede Komponente selbst, das wäre Unsinn. Souveränität heißt Wahlfreiheit. Sie heißt, dass ich handlungsfähig bleibe, über Multi-Cloud und mehrere Modelle, auch wenn sich die Spielregeln über Nacht ändern.

Europas Chance liegt für mich nicht im nächsten Consumer-Chatbot. Sie liegt in der industriellen KI, in dem Wissen, das wir über Jahrzehnte in Maschinenbau, Automotive, Chemie, Energie und Gesundheit aufgebaut haben. Diesen Schatz auf souveräner Infrastruktur nutzbar zu machen, das ist die eigentliche Aufgabe.

Genau deshalb sind die europäischen AI-Gigafactories eine echte Chance. Seien wir ehrlich: Das Training großer Modelle rechnet sich kaum, das Geschäft entsteht später in der Inferenz. Aber dass Europa überhaupt investiert, ist politisch genau richtig. Es ist das Bekenntnis, KI auf eigenem Boden zu entwickeln und zu betreiben, statt von fremder Infrastruktur abhängig zu sein. Die einzige Frage, die zählt, ist, ob wir schnell genug sind. Ein Mitdiskutant hat es auf den Punkt gebracht: ›Jede Stunde aus dem Valley ist ein Jahr.‹ Während wir in Europa zu gern alles totreden, zieht das Tempo anderswo an.

Wer seine Infrastruktur heute richtig aufstellt, entscheidet morgen selbst über die Verfügbarkeit seiner KI. Ich weiß, auf welcher Seite ich stehen will.«

Statement von Sebastian Scheele, CEO und Co-Gründer des Hamburger Software-Unternehmens Kubermatic:

Die aktuelle Diskussion haben wir bereits auf allen anderen Ebenen des Technologie-Stacks geführt. Man entschied sich für eine europäische Region, doch der »CLOUD Act« griff dennoch auf die Daten zu, da die Rechtszuständigkeit an die Nationalität des Unternehmens gebunden ist – unabhängig vom physischen Standort des Rechenzentrums. Diesmal betraf es die kostbarste Ebene von allen: das Modell selbst. Man kann Datenbanken selbst hosten, ein eigenes Kubernetes-Cluster betreiben und das Agenten-Gateway kontrollieren – und dennoch über Nacht feststellen, dass die Intelligenz, auf der das eigene Produkt basiert, vom Kontinent abgezogen wurde; veranlasst durch eine Regierung, in deren Zuständigkeitsbereich man eigentlich nicht fällt.

Dies schafft einen Präzedenzfall, der Folgen haben muss!

Eine einzelne Regierung kann diesen Schritt an einem einzigen Abend – sogar nur auf mündliche Anweisung hin – vollziehen und damit weltweit Wirkung entfalten. Der Anbieter selbst warnte, dass eine branchenweite Anwendung dieses Standards »die Einführung neuer Modelle faktisch zum Stillstand bringen« würde; das zeigt, dass es hier um weit mehr als nur ein einzelnes Unternehmen geht. Spitzenleistungen im KI-Bereich werden von einer Handvoll Anbieter erbracht, die allesamt derselben Rechtsordnung (oder ein bis zwei wenigen) unterliegen – und eine derart konzentrierte Kontrolle wird früher oder später auch ausgenutzt oder missbraucht.

Damit spaltet sich die Frage nach der Roadmap in zwei Teile. Auf die Frage »Welches Modell ist das beste?« hat jeder eine Antwort. Doch kaum jemand hat eine Antwort auf die Frage: »Welches Modell kann eine Regierung, die nicht die meinige ist, einfach abschalten?«

Was folgt daraus? Ich rate Unternehmen: Behandeln Sie das Thema Souveränität auf der Modellebene so, wie Sie es bereits bei Sicherheit und Resilienz tun. Die meisten Anwendungen benötigen ohnehin keine Spitzenmodelle (Frontier-Modelle). Trennen Sie daher die wenigen Anwendungen, die tatsächlich darauf angewiesen sind, von jenen, die problemlos mit selbst gehosteten Open-Weights-Modellen laufen. Betreiben Sie diese Modelle auf Infrastruktur, die Ihrer Kontrolle unterliegt, und halten Sie eine Ausweichlösung bereit, auf die Sie noch im laufenden Quartal umsteigen könnten.

Es ist dieselbe Frage, die man sich bei jedem kritischen Zulieferer in einem Unternehmen stellen würde. Wenn morgen jeder ausländische Anbieter im Technologie-Stack die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen einstellen würde – könnten diese dann dennoch den Betrieb aufrechterhalten?

Als diese Modelle plötzlich nicht mehr verfügbar waren, erfuhren viele Teams die wahre Antwort darauf. Der »Ausschalter« ist längst kein theoretisches Szenario mehr; die einzige verbleibende Frage ist, wer den Schalter in der Hand hält, der mit den kritischen Systemen verbunden ist.

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