Datenschutz und Datensouveränität: Unternehmens-KI stößt an ihre Grenzen

- Steigende Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität legen die Grenzen von Architekturen offen, die für zentralisierte und standortübergreifende Datenflüsse entwickelt wurden.
- Datenhoheit ist zu einem zentralen Designparameter geworden und führt zu einem Wandel weg von global integrierten Systemen hin zu regional abgegrenzten Architekturen.
- Unternehmen, die ihre Architektur frühzeitig neu gestalten, verschaffen sich einen messbaren Vorsprung in Sachen KI-Bereitschaft und Skalierungsfähigkeit.
NTT DATA, Anbieter von KI-, digitalen Business- und Technologie-Services, hat die Ergebnisse des 2026 Global AI Report: A Playbook for Private and Sovereign AI veröffentlicht [1]. Die Studie zeigt, dass Unternehmens-KI den zugrunde liegenden Architekturen und Infrastrukturen zunehmend entwächst. Gleichzeitig verschärfen sich die Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität. Zudem macht die Studie eine wachsende Kluft sichtbar: Unternehmen, die ihre KI gezielt auf Kontrolle, Datenlokalität und Sicherheit ausrichten, und jene, die sie in bestehende, dafür nicht geeignete Umgebungen integrieren.
Über viele Jahre hinweg legten Unternehmen ihre IT-Architektur darauf aus, Daten mit zunehmender Geschwindigkeit und Effizienz über Systeme, Clouds, Anwendungen und Ländergrenzen hinweg zu bewegen. Die zunehmende Nutzung von KI offenbart nun die Grenzen dieses Modells. Unternehmen müssen sensible Daten schützen und Workloads innerhalb klar definierter Rechtsräume betreiben, während KI-Modelle immer strengeren Governance-Anforderungen unterliegen. Allerdings können sich Daten nicht immer mit der Geschwindigkeit und Flexibilität bewegen, die viele KI-Systeme voraussetzen. Dadurch entwickelt sich die Datenhoheit zu einer zentralen architektonischen Rahmenbedingung und infolgedessen sind private und souveräne KI-Anwendungen zu entscheidenden strategischen Handlungsfeldern geworden.
Der »2026 Global AI Report: A Playbook for Private and Sovereign AI« zeigt eine Lücke zwischen dem, was Unternehmen als notwendig erachten, und dem, was sie tatsächlich umzusetzen bereit sind:
- Mehr als 95 % der Befragten geben an, dass private und souveräne KI-Anwendungen wichtig sind, doch nur 29 % priorisieren Sovereign AI konkret und in der nächsten Zeit.
- Rund 35 % der Chief AI Officer nennen den Aufbau, die Integration und das Management komplexer KI-Modelle in privaten oder souveränen Umgebungen als größte Hürde bei der Einführung. Fast 60 % der KI-Verantwortlichen sehen standortübergreifende Datenbeschränkungen als wesentliche Herausforderung.
- Nur 38 % berichten von einem hohen Vertrauen in ihre Cloud-Sicherheitsarchitektur, die eine entscheidende Grundlage sowohl für private als auch souveräne KI-Anwendungen darstellt.
Private und souveräne KI-Anwendungen stehen in engem Zusammenhang, unterscheiden sich jedoch klar voneinander. Private AI konzentriert sich auf den Schutz sensibler Unternehmensdaten, die Kontrolle von Zugriffsrechten und die Begrenzung potenzieller Risiken. Sovereign AI stellt sicher, dass KI-Systeme, Daten und Betriebsumgebungen den jeweiligen juristischen, regulatorischen sowie nationalen oder regionalen Kontrollanforderungen entsprechen.
»Mit der Weiterentwicklung von KI werden private und souveräne Ansätze zum Härtetest für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen«, betont Abhijit Dubey, CEO und Chief AI Officer bei NTT DATA. »Erfolgreiche Unternehmen gehen inzwischen weit über regulatorische Compliance und Risikominimierung hinaus. Sie schaffen außerdem die operative Grundlage für KI, die in unterschiedlichen Märkten, Rechtsräumen und Geschäftsumfeldern leistungsfähig bleibt. Unsere Studie zeigt, dass KI-Vorreiter sich einen deutlichen Vorsprung verschaffen, wenn sie Architektur, Infrastruktur und Governance als strategische Kernanforderungen behandeln.«
Der Bericht identifiziert fünf zentrale Veränderungen, die die nächste Phase von Unternehmens-KI prägen:
- KI stößt an ihre Grenzen, aber das Problem ist nicht das Modell.
Die allgemeine Einschränkung Künstlicher Intelligenz liegt nicht länger allein in der Leistungsfähigkeit der Modelle. KI erfordert heute deutlich mehr Kontrolle über Rechenleistung, Datenzugriff, Sicherheit und Datenlokalität und macht damit die Grenzen von Infrastrukturen sichtbar, die für zentralisierte, standortunabhängige Datenflüsse entwickelt wurden.
- Datenhoheit ist heute eine architektonische Rahmenbedingung.
Unternehmen können Daten weiterhin bewegen, jedoch nicht mehr in der Weise, wie KI-Systeme es benötigen. Da KI auf kontinuierlichen Zugriff auf Daten und deren Bewegung angewiesen ist, bestimmt die Datenhoheit zunehmend, wo Daten gespeichert werden, wo Modelle ausgeführt werden und wie Systeme konzipiert und gesteuert werden.
- Alle erkennen den Wandel, doch nur wenige handeln konsequent.
Mehr als 95 % der Unternehmen erkennen die Bedeutung von privaten und souveränen KI-Anwendungen, doch nur rund ein Drittel priorisiert Sovereign AI konkret und mit kurzfristigem Umsetzungsfokus.
- Marktführer gestalten frühzeitig neu und handeln entschlossen, wodurch sie ihren Vorsprung ausbauen.
Führende Unternehmen handeln entschlossen und bringen Infrastruktur, Governance und Betriebsmodelle frühzeitig in Einklang. Dadurch gelingt ihnen der schnellere Übergang von Pilotprojekten zu skalierbaren Implementierungen, während andere noch mit Anpassungsprozessen kämpfen.
- Private und souveräne KI klingen nach Unabhängigkeit, in der Praxis basieren sie jedoch auf eng orchestrierten Ökosystemen.
Mehr als die Hälfte der Unternehmen nennt Integrationskomplexität als größte Herausforderung. Während Unternehmen nach mehr Kontrolle streben, erhöhen sie zugleich die Komplexität und gegenseitige Abhängigkeit ihrer KI-Ökosysteme und Technologiepartner über den gesamten Technologie-Stack hinweg.
Gemeinsam verändern private und souveräne KI grundlegend, wie KI-Systeme entwickelt, gesteuert und skaliert werden. Unternehmen, die ihre Architekturen frühzeitig neu ausrichten, sind in regulierten, verteilten und datensensiblen Umgebungen deutlich besser positioniert. Organisationen hingegen, die KI lediglich in Architekturen integrieren, die nicht für Kontrolle, Datenlokalität oder eingeschränkte Datenflüsse ausgelegt wurden, könnten Schwierigkeiten haben, ihre KI-Ambitionen in nachhaltigen Geschäftswert umzuwandeln.
[1] Der Bericht basiert auf zwei Studien mit insgesamt knapp 5.000 leitenden Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus mehr als einem Dutzend Branchen, über 30 Märkten und fünf Weltregionen. Er ist Teil der globalen Forschungsreihe von NTT DATA zu Strategien, die KI-Marktführer vom übrigen Markt unterscheiden.
https://de.nttdata.com/lp/2026-global-ai-report-private-and-sovereign-ai-playbook
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Millionen für KI und kein Effekt: Warum Finanzchefs 2026 umsteuern müssen
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Zahlungsbereitschaft für KI: Erst 13 Prozent der KI-Nutzer zahlen
Im Schnitt liegen die Ausgaben bei 20 Euro pro Monat. Hauptmotiv ist Zugang zu leistungsfähigeren KI-Modellen. Die Zahl derjenigen, die für künstliche Intelligenz Geld ausgeben, ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 13 Prozent der KI-Nutzerinnen und -nutzer zahlen für mindestens eine KI-Anwendung, im Vorjahr lag der Anteil erst bei 8 Prozent. Weitere 29 Prozent…
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KI gestaltet die Führungsebene neu
Management Summary Führung auf Tempo trimmen: Entscheidungswege verkürzen, Autoritäten neu schneiden und C‑Suite auf KI‑First ausrichten – für Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Klarheit. Produktivität als Investitionsmotor nutzen: KI schnell in End‑to‑End‑Workflows einbetten, Effizienzgewinne messen und konsequent in die nächste Skalierungswelle reinvestieren (Governance inklusive). Die richtige KI‑Mischung definieren: Multi‑Modell‑Strategie (Foundation + spezialisierte Modelle) mit proprietären Daten/IP kombinieren…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Whitepaper
CEOs gestalten C‑Suite‑Rollen für KI‑Zeitalter neu
Deutsche und Schweizer CEOs stimmen in vielen Punkten mit ihren internationalen Kollegen überein – in einigen Details zeigen sich jedoch interessante regionale Unterschiede. 76 % der weltweit befragten Organisationen verfügen inzwischen über einen Chief AI Officer, gegenüber 26 % vor einem Jahr. Deutsche Unternehmen liegen im Trend, während Schweizer Organisationen noch zurückliegen. 59 % der…
News | Digitale Transformation | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Tipps
Wenn die IT-Infrastruktur die KI ausbremst: So beseitigen Unternehmen die größten Engpässe
Datenzugriff wird zum zentralen Flaschenhals, weil Datensilos und veraltete Speichersysteme nicht den Durchsatz liefern, den moderne KI‑Modelle für Training und Inferenz benötigen. Rechenressourcen geraten unter Druck, da KI‑Workloads mit bestehenden Geschäftsanwendungen konkurrieren und ohne beschleunigte Infrastruktur keine Echtzeit‑Analysen oder autonomen Prozesse möglich sind. Netzwerke erzeugen Engpässe, wenn Bandbreite, Latenz und Stabilität nicht ausreichen, um große…
News | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Tipps
Datenzugriff als Flaschenhals: Warum moderne Datenplattformen zur Grundvoraussetzung für KI werden
Der zentrale Engpass für den erfolgreichen Einsatz von KI liegt nicht in den Modellen, sondern in fragmentierten Datenlandschaften und eingeschränktem Datenzugriff. Klassische Speicher‑ und Datenarchitekturen sind für hochparallele KI‑Workloads nicht ausgelegt und bremsen Trainingsdauer, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Datensilos und fehlende Transparenz erschweren Governance, Compliance und Auditierbarkeit – insbesondere unter DSGVO und AI Act. Moderne…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services
Wie KI einheitliche Weiterbildungsansätze auflöst
KI verändert nahezu alle beruflichen Rollen – welche neuen Kenntnisse gefragt sind und welche bestehenden Kompetenzen sie ergänzen, entwickelt sich jedoch je nach Rolle unterschiedlich: im Data-Bereich anders als in der IT. Parallel gewinnen bestimmte menschliche Kompetenzen über Berufsfelder hinweg an Bedeutung – allen voran kritisches Denken: In Deutschland stiegen die Kurseinschreibungen im Jahresvergleich um…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
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Bei der Einführung von KI-Agenten sollte man nicht wie bei einem Chatbot-Projekt denken, sondern eher wie beim Onboarding eines neuen, hochprivilegierten Mitarbeiters. Sonst können aus digitalen Helfern unkontrollierbare Akteure werden. Digitale Mitarbeiter mit großen Chancen – und großen Rechten Unternehmen holen sich gerade digitale Mitarbeiter ins Haus – und das ist eine enorme Chance.…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Services | IT-Security | Künstliche Intelligenz
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Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus Deutschland sind besonders skeptisch, wie stark künstliche Intelligenz zum Wirtschaftswachstum beitragen wird. Das zeigt ein Vergleich der weltweiten Expertenschätzungen im Rahmen des Economic Expert Survey (EES) von EconPol und ifo Institut [1]. Die Befragten in Deutschland nehmen an, dass der KI-Wachstumseffekt in fünf Jahren nur insgesamt 1,5 Prozentpunkte betragen wird, also…
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Aufstrebende Technologien für 2026: KI beschränkt sich nicht mehr auf digitale Arbeitsabläufe
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Cloud-Rückführung: Optimierung der Infrastruktur für KI im großen Maßstab
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Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI‑Cyberangriffe nehmen zu, Governance und Know-how hinken hinterher
Begrenzte Transparenz bei KI‑Cyberangriffen: 35 % der europäischen Unternehmen können nicht beurteilen, ob sie bereits von KI‑gestützten Cyberangriffen betroffen waren – ein Zeichen für erhebliche Defizite in Erkennung und Monitoring. Steigende Bedrohung bei sinkender Erkennungsfähigkeit: KI‑gestützte Phishing‑ und Social‑Engineering‑Angriffe sind deutlich schwerer zu erkennen (71 %), das Vertrauen in klassische Sicherheitsmethoden nimmt ab. Größte wahrgenommene Risiken durch…