Cloud-Migration bei IWMS: Warum Sicherheit heute das stärkste Argument für SaaS ist

Die Verlagerung geschäftskritischer Anwendungen in die Cloud ist längst mehr als ein reines Effizienzthema – sie wird zunehmend zu einer Frage der Sicherheit und Resilienz. Gerade im Bereich Integrated Workplace Management Systeme (IWMS), die zentrale Daten und Prozesse rund um Immobilien und Gebäude bündeln, stehen viele Unternehmen vor einer strategischen Entscheidung. Dr. Christopher Brennan, Geschäftsführer Facilities EMEA Central bei Planon, erläutert im Interview, warum moderne SaaS-Modelle heute nicht nur flexibler, sondern vor allem sicherer sind als klassische On-Premises-Ansätze.

Herr Dr. Brennan, viele Unternehmen betreiben ihre IWMS-Lösungen noch On-Premises. Warum kommt gerade jetzt Bewegung in das Thema?

Dr. Brennan: Wir sehen aktuell einen klaren Wendepunkt. Lange Zeit war der Betrieb im eigenen Rechenzentrum der Standard, nicht zuletzt aus Gründen der Kontrolle und vermeintlichen Sicherheit. Doch die Rahmenbedingungen haben sich grundlegend verändert: IT-Landschaften werden komplexer, Bedrohungsszenarien dynamischer und regulatorische Anforderungen anspruchsvoller. Gleichzeitig sind Cloud-Plattformen technologisch gereift. Für viele Unternehmen stellt sich daher nicht mehr die Frage, ob sie migrieren – sondern wann und wie.

Sicherheit gilt nach wie vor als Hauptargument für On-Premises. Hat sich diese Sichtweise überholt?

In weiten Teilen ja. Historisch betrachtet war es durchaus nachvollziehbar, sensible Systeme im eigenen Rechenzentrum zu betreiben. Heute sehen wir jedoch, dass sich die Bedrohungslage massiv verschärft hat – Stichworte sind Ransomware, Zero-Day-Exploits oder gezielte Angriffe auf kritische Infrastrukturen. Viele Organisationen können das erforderliche Sicherheitsniveau intern kaum noch abbilden, weder technologisch noch personell.

Und ein Ausweg heißt Software-as-a-Service?

Ja. Professionelle SaaS-Anbieter betreiben ihre Plattformen in hochsicheren, zertifizierten Umgebungen und investieren kontinuierlich in Security. Dazu gehören unter anderem 24/7-Monitoring, automatisiertes Patch-Management, regelmäßige Penetrationstests sowie zeitgemäße Verschlüsselungs- und Backup-Konzepte. In der Praxis erreichen sie damit oft ein deutlich höheres Sicherheitsniveau als klassische On-Premises-Umgebungen.

Bedeutet das, dass Unternehmen mit einer Cloud-Lösung auch regulatorisch auf der sicheren Seite sind?

Das ist ein entscheidender Punkt. Gerade im europäischen Kontext der DSGVO ist Compliance ein ganz zentrales Thema. Moderne SaaS-Anbieter haben hier viel investiert und bieten heute sehr differenzierte Konzepte an: von der regionalen Datenhaltung – Stichwort: digitale Souveränität – über granulare Zugriffskontrollen bis hin zu revisionssicheren Prozessen.

Für Unternehmen bedeutet das: Cloud und Compliance sind kein Widerspruch mehr. Im Gegenteil: Häufig lassen sich regulatorische Anforderungen in standardisierten, zertifizierten Cloud-Umgebungen sogar zuverlässiger erfüllen als in individuell betriebenen Infrastrukturen.

Gibt es neben der Security noch andere Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt – etwa mit Blick auf die Skalierbarkeit und Performance in der Cloud?

Das sind natürlich ebenfalls sehr relevant Aspekte, gerade für wachsende Organisationen. On-Premises-Systeme stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn neue Standorte, Nutzer oder Funktionalitäten hinzukommen. Auch funktionale Erweiterungen sind oft mit erheblichen Investitionen und langen Projektlaufzeiten verbunden, gerade, wenn die Anforderungen an die Hardware steigen.

SaaS-Modelle sind dagegen von Haus aus flexibel. Kapazitäten lassen sich dynamisch anpassen, neue Funktionen kurzfristig aktivieren. Das ist nicht nur effizienter, sondern unterstützt auch die Agilität, die viele Unternehmen heute benötigen.

Wie sieht es mit Innovationen aus – profitieren Cloud-Kunden hier schneller?

Absolut. Einer der größten Vorteile von SaaS ist, dass Innovationen kontinuierlich bereitgestellt werden. Neue Features, Schnittstellen oder Technologien wie KI, IoT-Integration oder Digital Twins stehen den Kunden in der Regel ohne großen Implementierungsaufwand zur Verfügung. Im On-Premises-Betrieb hingegen hängt die Innovationsgeschwindigkeit stark von internen Ressourcen und Freigabeprozessen ab. Das führt oft dazu, dass Systeme über die Zeit technologisch zurückfallen.

Ein häufig umstrittener Punkt sind die Kosten der SaaS-Modelle. Ist der Wechsel in die Cloud am Ende wirtschaftlicher oder kostspieliger als eigene On-Prem-Systeme?

Das kommt immer auf die Perspektive an. Auf den ersten Blick wirken On-Premises-Lösungen sehr günstig, weil sie mit einmaligen Investitionen verbunden sind. Schaut man aber auf die Total Cost of Ownership – also alle über den Lifecycle auflaufenden Kosten – erschrecken die Einkäufer erst einmal: In der Praxis machen laufende Kosten für Betrieb, Wartung, Sicherheit und Personal oft den größten Kostenblock aus.

SaaS-Modelle bieten mehr Transparenz und höhere Planbarkeit. Unternehmen zahlen nutzungsabhängig und können ihre Kosten besser steuern. Gleichzeitig reduzieren sie Risiken – etwa durch Ausfälle oder Sicherheitsvorfälle, die erhebliche Folgekosten verursachen können.

Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Migration selbst?

Die technologische Migration ist heute meist gut beherrschbar. Die größere Herausforderung liegt im oft zitierten Change Management. Es geht darum, Prozesse anzupassen, Mitarbeiter mitzunehmen und neue Arbeitsweisen zu etablieren. Wichtig ist dabei vor allem, frühzeitig alle Stakeholder einzubinden und die Vorteile klar zu kommunizieren – insbesondere im Hinblick auf Sicherheit und Entlastung der internen IT. Viele Anbieter unterstützen diesen Prozess inzwischen umfassend, etwa durch strukturierte Migrationsansätze, Tools und Schulungsangebote.

Also ist der Wechsel in die Cloud für IWMS heute alternativlos?

Ich würde es nicht ganz so absolut formulieren. Aber angesichts der steigenden Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Flexibilität wird die Cloud für viele Unternehmen mehr und mehr zur strategischen Notwendigkeit. Gerade das Thema Cybersecurity ist ein zentraler Treiber. Wer heute auf moderne SaaS-Plattformen setzt, erhöht nicht nur seine Innovationsfähigkeit, sondern stärkt auch seine Resilienz gegenüber aktuellen und zukünftigen Bedrohungen. In diesem Sinne ist die Cloud weniger ein Trend – sondern ein logischer nächster Schritt.

1496 Artikel zu „Cloud Migration“