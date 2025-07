Cloud-Migration im Finanzsektor: Integration von Innovation, Sicherheit und Compliance

Nach Angaben von Global Market Insights wurde der weltweite Markt für Cloud-Migrationsdienste im Jahr 2024 auf 11,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll zwischen 2025 und 2034 um 26 % pro Jahr wachsen [1]. Die Migration in die Cloud, selbst in eine hybride Lösung, bringt für Unternehmen sowohl neue Möglichkeiten als auch neue Risiken mit sich. Vor diesem Hintergrund müssen Finanzinstitute in einem für Cyberbedrohungen und regulatorische Anforderungen anfälligen Sektor eine rigorose Strategie für den Übergang haben.

Strategische Vorteile für Finanzinstitute durch Cloud-Migration

Kostensenkungen sind eine der wichtigsten Motivationsfaktoren für IT-Modernisierungsinitiativen, aber sie sind selten der einzige Vorteil. Mit vollständig und hybrid genutzten Cloud-Lösungen können Finanzinstitute ihre Daten wie nie zuvor nutzen und so strategische Vorteile erzielen, die weit über einfache Effizienzgewinne hinausgehen. Einer dieser Vorteile ist die erheblich verbesserte Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Daten im gesamten Unternehmen. Das Aufbrechen von Datensilos erleichtert die funktionsübergreifende Zusammenarbeit, erhöht die geschäftliche Agilität und steigert letztlich die Erträge, da die Institute besser in der Lage sind, Innovationen zu entwickeln und schnell auf Markttrends zu reagieren.

Die Cloud beschleunigt auch die Datenverarbeitung erheblich und bietet ganz neue Möglichkeiten: Datensynchronisation und -zugriff in Echtzeit, verbesserte Risikomodellierung und optimierte Arbeitsabläufe in der gesamten Organisation. Durch die Nutzung dieser neuen Möglichkeiten können Finanzinstitute Marktvolatilität und Spitzenzeiten mit größerer Agilität bewältigen, unterstützt durch schnellere, vollständigere datengestützte Entscheidungsprozesse.

Hybride Cloud und Mainframe: Ein ideales Team für Banken

Trotz des Trends hin zu Cloud-Lösungen bleiben hybride Modelle für kritische Bankinfrastrukturen unverzichtbar. Im vergangenen Jahr nutzte mehr als die Hälfte aller befragten globalen Bankinstitute noch Mainframes. Mainframes – und die Rechenzentren, in denen sie untergebracht sind – werden nicht so bald verschwinden. Das hohe Maß an Kontrolle und robuster Sicherheit, das sie bieten, ist für Finanzinstitute, die große Mengen vertraulicher Daten verarbeiten, viel zu wichtig, um sie einfach abzuschaffen.

Für Unternehmen mit vielen Altsystemen und Anwendungen ist die Hybrid-Cloud eine besonders spannende Lösung. Diese Option ermöglicht es ihnen, weiterhin innovativ zu sein und fortschrittliche Analysen, Prognosen und sogar KI zu nutzen, während sie gleichzeitig von der Sicherheit ihres Mainframes profitieren und die kontinuierliche Einhaltung von Vorschriften gewährleisten. Die Hybrid-Cloud ersetzt also keineswegs die traditionellen Infrastrukturen, sondern stärkt sie, indem sie neue technologische Möglichkeiten bietet.

Souveränität und Einhaltung von Vorschriften bei Großbanken

Da Großbanken ihre Kernprozesse in die Cloud verlagern, müssen sie die Datenhoheit und die Einhaltung von Vorschriften in verschiedenen Regionen verwalten. Um dies zu erreichen, setzen sie auf umfassende Risikomanagement-Strategien statt auf unzusammenhängende Einzellösungen. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Unternehmen auf die spezifischen Anwendungen oder Netzwerke konzentrieren, die für ein unmittelbares Projekt erforderlich sind. Die erfolgreiche Einhaltung von Vorschriften erfordert jedoch eine kohärente Strategie, die Sicherheitstools und hierarchische Strukturen für alle Systeme integriert.

Anstatt sich also auf isolierte Tools zu verlassen, die Datensilos schaffen, wenden sich die Banken breiteren, interoperableren Lösungen zu, die einen einheitlichen Einblick in Schwachstellen und Sicherheitsprobleme bieten und es ihnen ermöglichen, die Einhaltung der Vorschriften in Echtzeit über mehrere Regionen hinweg zu verfolgen. Dieser Ansatz geht auf Probleme der Datenhoheit ein, indem er sicherstellt, dass regionalspezifische regulatorische Anforderungen erfüllt werden, ohne die Sicherheit oder die Datentransparenz zu beeinträchtigen.

Stetig weiterentwickeltes Risikomanagement

Es ist wichtig, dass die Richtlinien für das Risikomanagement mit der Durchführung der Migration Schritt halten. Bei der Umstellung auf eine hybride Cloud müssen sich Unternehmen mit der erhöhten Komplexität ihrer Systeme und den potenziellen Schwachstellen auseinandersetzen, die mit der Übertragung von Daten zwischen Umgebungen verbunden sind. Dieses Risiko ist umso größer, wenn es um die Migration des Kernbetriebs in die Cloud geht, da das Unternehmen bei der Verwaltung und dem Schutz seiner Infrastruktur von einem Dritten abhängig ist. Daher ist es wichtig, den richtigen Anbieter zu wählen, um eine nahtlose Integration und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften über Ländergrenzen hinweg zu gewährleisten.

Finanzinstitute stehen bei der Cloud-Migration vor zahlreichen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Cybersicherheit, Compliance und Risikomanagement. Diese Umstellung bietet jedoch beträchtliche Vorteile für die strategische Entscheidungsfindung, die Bewältigung der Marktvolatilität und die Steigerung der operativen Agilität. Durch die Kombination von hybriden Lösungen mit geeigneten regulatorischen Ansätzen können Organisationen die Vorteile der Cloud voll ausschöpfen und gleichzeitig ein optimales Sicherheitsniveau aufrechterhalten.

Michael Curry, President of Data Modernisation bei Rocket Software

