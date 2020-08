Migration – Einhundert Prozent in die Cloud: So geht’s

Die weltweiten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben die Art und Weise, wie wir arbeiten, drastisch verändert. Sie hat zahllose Unter­nehmen dazu gezwungen, neue Technologien einzuführen, damit die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten können und der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Auch wenn sich die Situation allmählich normalisiert und es eine gewisse Rückkehr zur Vor-Corona-Normalität gibt, wird einiges anders bleiben, insbesondere der beschleunigte Trend zur Cloud.

BitTitan hat vor fünf Jahren damit begonnen, alle im eigenen Unternehmen anfallenden Workloads in die Cloud zu verlagern. Mittlerweile sind 80 Prozent des Weges zurückgelegt. Der vollständige Umzug in die Cloud soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Für Unternehmen, die am Anfang ihrer Cloud-Reise stehen, gibt es gute Gründe, mit der Verlagerung aller Arbeitslasten in die Cloud zu beginnen. Und Unternehmen, die bestimmte Bereiche ihrer IT bereits in der Cloud haben, sollten jetzt darüber nachdenken, weiter in Richtung 100 Prozent Cloud zu gehen. Vorteile wie schnellere und überall erreichbare Systeme, Skalierbarkeit und Kosteneinsparungen sowie insbesondere die nahtlose Integration unterschiedlicher Dienste und Funktionen über entsprechende APIs sprechen für eine immer umfassendere Verlagerung der IT in die Cloud. Was gilt es dabei zu beachten?

Das richtige Team und das richtige Tool. Klare Zuständigkeiten: Ein dediziertes Team definiert, welche Workloads in die Cloud migriert und wie einzelne Softwareelemente konfiguriert und Prozesse eingehalten werden müssen, damit nichts schief geht beim Umstieg. Es empfiehlt sich, ein zuverlässiges Migrationstool wie MigrationWiz von BitTitan zu verwenden oder auf einen Managed-Service-Provider-Partner (MSP) zu setzen. Mit einer Roadmap, die jeden Schritt des Prozesses beschreibt, stellt das Team sicher, dass alle Beteiligten von Anfang das gleiche Verständnis der bevorstehenden Aufgabe haben.

Aufräumen und Prio 1: Sicherheit. Nicht alles kann auf einmal in die Cloud verlagert werden. Bevor das Team die Migration beginnt, sollte es die Postfächer, Dokumente und öffentlichen Ordnern definieren, die als erstes migriert werden. Jetzt ist auch die Gelegenheit zur Bereinigung und Umstrukturierung von Betriebsabläufen und Arbeitslasten zu sehen.

Die Datensicherheit verdient während des gesamten Prozesses oberste Priorität, was z. B. bedeutet, dass das Projektteam bei jedem einzelnen Schritt Sicherheitsrichtlinien implementieren muss. Ein Teammitglied sollte als Verantwortlicher die Sicherheitsrichtlinien und deren Implementierung überwachen. Wer viel Standardsoftware (etwa von Microsoft) verwendet, sollte darüber nachdenken, die Unterstützung von Partnern wie Microsoft in Anspruch zu nehmen, um sich über bewährte Verfahren beraten zu lassen.

Migration: zuerst an E-Mail und zentrale Dokumente denken. Die Migration aller Mitarbeiter eines Unternehmens in die Cloud mit Team-Instanzen sowie einzelnen Komponenten wie Teams, Kommunikationskanälen, Gesprächen und Berechtigungen dauert zwischen 24 und 48 Stunden. Um die E-Mail-Migration zu beschleunigen, empfiehlt sich die Nutzung eines Datumsbereichsfilters in einem Migrationstool, wie er in MigrationWiz verfügbar ist. Mit dieser Funktion kann man einfach die Postfachdaten der letzten 90 Tage für jeden Mitarbeiter abrufen und die gesamte Belegschaft auf das neue System umstellen. Nachdem alle E-Mail-Konten eingerichtet sind und funktionieren, kann der zweite Schritt angegangen werden: alle Daten, die älter als 90 Tage sind, migrieren und die aktiven Postfächer auffüllen, ohne Angst vor Duplikaten haben.

Migrationen können nach Gruppen oder Abteilungen in Etappen erfolgen. Entscheiden sich Unternehmen für diesen Ansatz, erfordert dies mehr Zeit und erhöht die Komplexität des Projekts. In diesem Szenario empfiehlt es sich, einen MSP-Partner zu beauftragen, der dabei hilft, den Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Eine neue Umgebung einplanen und Mitarbeitertraining nicht vergessen. Der Umstieg auf die Cloud ist nur dann kosteneffektiv, wenn Unternehmen gleich daran denken, was nach der Migration geschieht. So ist es sehr wichtig, die On-Premises-Infrastruktur ordnungsgemäß stillzulegen, um Kosten für Hardware zu vermeiden, die nicht mehr genutzt wird. Ebenfalls wichtig ist, die Mitarbeiter für die neue Umgebung zu schulen, so dass sie sich mit den neuen Anwendungen vertraut machen können. Moderne Cloud-Software verfügt in der Regel über benutzerfreundliche Schnittstellen, die intuitiv bedienbar sind und es leicht machen, gängige Aufgaben zu erlernen.

Die Zeiten haben sich sicherlich geändert, und wir bewegen uns weltweit weiterhin auf unbekanntem Terrain. Aber eines ist klar geworden: Die Cloud kann vielen Unternehmen helfen, unsichere Rahmenbedingungen zu meistern und den Betrieb am Laufen zu halten. Sobald die geschäftskritischen Phasen einer Cloud-Migration abgeschlossen sind, verfügen Unternehmen über ein Instrumentarium an Cloud-Technologien, die sie auf dem Weg zu einem modernen, effizienten und kostengünstigen Unternehmen unterstützen. Der Zeitpunkt für den vollständigen Einstieg in die Cloud ist jetzt.

Automatisiert in die Cloud migriert BitTitan bietet mit MigrationWiz ist eine vollautomatische SaaS-Lösung für die Cloud-Migration. Diese Funktionen ermöglichen es IT-Fachleuten, sowohl Team-Instanzen als auch einzelne Komponenten wie Teams, Kanäle, Gespräche und Berechtigungen zu migrieren. Mit dem Tool können IT-Profis vor der Migration eine Bewertung durchführen, um Projektelemente wie die Anzahl der zu migrierenden Teams, die Gesamtdateigröße, die Gesamtzahl der Benutzer und die Zahl der zu migrierenden Lizenzen zu bestimmen. Mit Hybrid-Exchange-Management-Funktionen können MSPs und IT-Mitarbeiter zudem hybride Migrationen zwischen lokalen (on-premise) Exchange-Servern und Microsoft 365 einfacher aufsetzen und durchführen. Sie sparen damit nicht nur Zeit und Ressourcen bei Hybridprojekten, sondern ermöglichen es Endnutzern, Projekte langfristig selbst zu verwalten.

Nik Thumma,

Systemingenieur,

BitTitan

