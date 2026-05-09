Zwanzig Jahre später: ODF ist noch immer der einzige offene Standard für Office-Dokumente – und der einzige, dem Regierungen vertrauen können
Vor zwanzig Jahren in dieser Woche, am 3. Mai 2006, bestand das Open Document Format die Abstimmung zum Entwurf eines Internationalen Standards bei ISO/IEC JTC 1/SC 34 mit einstimmiger Zustimmung. Am 30. November 2006 wurde es als ISO/IEC 26300 veröffentlicht. Zwei Jahrzehnte später ist ODF noch immer das, was es am Tag seiner Ratifizierung war: der einzige offene, herstellerneutrale und frei implementierbare internationale Standard für Office-Dokumente, der existiert.
Alles andere auf dem Markt ist ein proprietäres Herstellerformat mit angehängter Standardnummer.
Dieser Unterschied war 2006 umstritten. Im Jahr 2026 ist er es nicht mehr. Das konkurrierende Format, das 2008 im Rahmen eines Fast‑Track‑Verfahrens durch ISO gedrückt wurde – dessen Missbräuche heute Teil der dokumentierten Geschichte der Normung sind – ist inzwischen in eine Strict‑Variante zerfallen, die kaum eine Implementierung tatsächlich nutzt, und in eine Transitional‑Variante, die gezielt die undokumentierten Verhaltensweisen der Altprodukte eines einzelnen Herstellers bewahrt. Ein Standard, der existiert, um die Fehler eines Unternehmens zu kodieren, ist kein Standard. Er ist ein Burggraben mit Zertifikat.
ODF kennt keinen Transitional‑Modus. Es hat keine undokumentierten Verhaltensweisen. Es gibt keinen Hersteller, dessen kommerzielle Roadmap stillschweigend neu definiert, was Konformität bedeutet. Die Spezifikation ist öffentlich und kostenlos bei ISO und OASIS verfügbar. Die Schemas sind prüfbar. Die Implementierungen sind vielfältig, unabhängig und frei. Das ist keine Sprache der Interessenvertretung. Es ist die arbeitsfähige Definition eines Standards – und ODF ist das einzige Office‑Dokumentenformat, das ihr entspricht.
Das politische Klima hat die technische Realität inzwischen eingeholt. Die deutsche Bundesverwaltung hat ODF über den Deutschland‑Stack verbindlich festgelegt. Die eigenen Dienste der Europäischen Kommission stehen unter anhaltendem Druck – unter anderem durch diese Stiftung – ihre Beschaffungspraxis an die Open‑Standards‑Verpflichtungen anzupassen, die die Kommission selbst unterzeichnet hat. Brasilien hat mit dem Gesetz 15.211/2025 offene Formate im Bildungssystem gesetzlich verankert. Das Muster ist auf jedem Kontinent dasselbe, auf dem öffentliche Stellen innegehalten haben, um die einzige relevante Frage zu stellen: In welchem Format bewahrt eine Gesellschaft ihre eigenen Unterlagen auf – und wer entscheidet, wann sich dieses Format ändert?
Seit zwanzig Jahren lautet die Antwort auf die zweite Frage – für jede Verwaltung, die sich für ODF entschieden hat –: wir. Für jede Verwaltung, die sich für die Alternative entschieden hat, lautet die Antwort: der Hersteller entscheidet, und die Verwaltung wird informiert.
»ODF ist das Dokumentenformat einer Öffentlichkeit, die beschlossen hat, ihr Gedächtnis nicht auszulagern«, sagte Florian Effenberger, Executive Director der The Document Foundation. »Die Regierungen, die jetzt ODF vorschreiben, treffen keine technische Entscheidung. Sie holen sich eine Souveränität zurück, die sie niemals hätten abgeben dürfen.«
Auch die Implementierungslandschaft spiegelt diese Trennlinie wider. LibreOffice, entwickelt von The Document Foundation und einer weltweiten Gemeinschaft von Mitwirkenden, nutzt ODF als sein natives Format und ist die Referenzimplementierung des Standards. Collabora Online erweitert die ODF‑Unterstützung auf Unternehmens‑ und Cloud‑Umgebungen. Zusammen bilden sie den funktionalen Kern des ODF‑Ökosystems. Andere Office‑Pakete – auch solche, die sich mit der Sprache der Offenheit vermarkten, während sie standardmäßig das proprietäre Format eines Wettbewerbers verwenden – gehören nicht zu diesem Ökosystem und sollten nicht mit ihm verwechselt werden.
The Document Foundation wird das zwanzigjährige Jubiläum im Laufe des Jahres 2026 mit einem Programm aus Veröffentlichungen, politischen Hintergrundpapieren und Community‑Veranstaltungen begehen. Die LibreOffice Conference wird einen eigenen Track zu ODF ausrichten, koordiniert mit dem OASIS Technical Committee, das derzeit Version 1.4 der Spezifikation voranbringt. Materialien zur Geschichte, zur strukturellen Auslegung und zu den politischen Implikationen von ODF werden im Laufe des Jahres im TDF‑Blog veröffentlicht.
Ein Standard ist so viel wert wie das, was er noch leistet, nachdem die Menschen, die ihn geschrieben haben, weitergezogen sind. ODF wird gelesen, geschrieben und vertraut von Software, die sich keiner seiner ursprünglichen Autoren vorstellen konnte, auf Hardware, die niemand von ihnen hätte spezifizieren können, und in Rechtsräumen, die keiner von ihnen lobbyiert hat. Es ist so gealtert, wie öffentliche Infrastruktur altern soll: leise, zuverlässig und in jedermanns Händen.
Das ist das Jubiläum, das es zu würdigen gilt. Nicht das Zertifikat von 2006, sondern die zwanzig Jahre an Belegen seitdem: Belege dafür, dass die Wette auf offene Standards die richtige war, dass die Alternative die Falle war, vor der ihre Kritiker gewarnt hatten, und dass die Regierungen, die sich jetzt für ODF entscheiden, nicht innovieren – sondern aufholen.
The Document Foundation’s anniversary release
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
185 Artikel zu „Open Document Format“
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Deutschland bremst sich mit seinem Perfektionsanspruch selbst aus: Statt mutig neue Ideen zu testen, verlieren wir uns in endlosen Prüfprozessen und Regulierungen. Für echte Innovation brauchen wir mehr Experimentierfreude, Prototypen und eine Kultur, die Scheitern als Fortschritt versteht.
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News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Das Ende der OCR-Datenerfassung: Wenn KI den Kontext liest und der Datenschutz die Regeln bestimmt
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2906 Artikel zu „offene Standard“
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News | Effizienz | Infrastruktur | Outsourcing | Rechenzentrum | Ausgabe 5-6-2017
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News | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
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Über Jahre war Digitalisierung vor allem eines: komplex. Ob im Mittelstand, in der Verwaltung oder im Konzernumfeld – der Anspruch, Prozesse digital zu transformieren, führte häufig zu überdimensionierten Projekten mit unklarem Return on Investment. Heute jedoch zeichnet sich ein grundlegender Wandel ab: Digitale Exzellenz wird nicht mehr an der Tiefe der Integration, sondern an der…
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Mit dem geplanten KRITIS-Dachgesetz, das am 18. Oktober 2024 in Kraft tritt [1], setzt die Bundesregierung einen Meilenstein zur Stärkung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen in Deutschland. Erstmals werden bundesweit Mindeststandards für den physischen Schutz festgelegt und kritische Infrastrukturen klar definiert. Während bisherige Regelungen primär die IT-Sicherheit betrafen, zielt das neue Gesetz darauf ab, die Resilienz…
News | IT-Security
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Passwörter sind ein notwendiges Übel: Sie sind einerseits eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen für unsere Online-Identitäten, jedoch auch oft kompliziert und schwer zu merken. Alternativ verwenden deshalb viele Menschen schwache oder leicht zu erratende Passwörter, was Cyberkriminellen Tür und Tor öffnet. Was wäre also, wenn wir uns nie wieder an ein Passwort erinnern müssten und trotzdem…
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Die Hälfte der Unternehmen pflegt keine offene Fehlerkultur bei der IT-Sicherheit
Fehlende Transparenz gefährdet IT-Security deutscher Firmen. Rund 50 Prozent der deutschen Firmen haben erheblichen Nachholbedarf beim Thema Fehlerkultur im Bereich IT-Sicherheit. Das zeigt die aktuelle repräsentative Studie »Cybersicherheit in Zahlen« von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins. Fast zwei Drittel der deutschen Angestellten weisen Vorgesetzte nicht auf Cybersecurity-Fehlverhalten hin. Das Fatale: Eine unzureichende…
News | Digitalisierung | Whitepaper | Ausgabe 5-6-2023
Whitepaper »Normung und Standardisierung bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung«
Einheitliche und insbesondere offene Standards sind essenziell für eine schnellere Verwaltungsdigitalisierung, um Interoperabilität zwischen Systemen zu gewährleisten. Sie tragen so auch entscheidend zur Wechselfähigkeit zwischen Anbietern bei. Die Frage der Standardisierung ist daher zentral für die Stärkung der digitalen Souveränität.
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Strategien
Zu viele offene Fragen bezüglich Aufwand, Ressourcen und Umsetzung: Digitalisierung braucht Säulen
Die Digitalstrategie 2.0 soll laut Bundesregierung einen »umfassenden digitalen Aufbruch« darstellen [1]. Darin enthalten sind auch Themen des Öffentlichen Sektors sowie des Gesundheitswesens. Hermann-Josef Haag, DSAG-Fachvorstand für Personalwesen & Public Sector, und Michael Pfeil, Sprecher des Arbeitskreises Healthcare der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) sowie Sebastian Westphal, DSAG-Fachvorstand Technologie, ordnen die Pläne und Ziele aus…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Strategien
Ein globaler Standard für die Industrie-4.0-Transformation: Vom Status Quo zu konkreten Optimierungsmaßnahmen
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News | Business Process Management | Cloud Computing | Lösungen
PLM: Standardsoftware ist nicht die Antwort
Viele Anbieter im Bereich PLM (Product Lifecycle Management) preisen ihre Lösung damit an, dass sie out-of-the-box als Standardsoftware funktioniert. Das soll in der Theorie die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und ihren externen Stakeholdern wie OEMs oder Zulieferern vereinfachen. In der Praxis sieht es jedoch oft anders aus: Denn der Einsatz von Standardsoftware wird den individuellen Anforderungen,…
News | Digitalisierung | Services | Whitepaper
Musterdatenkatalog schafft erstmals Übersicht über offene Daten in Deutschlands Kommunen
In welchem Stadtteil leben die meisten Menschen? Ist gerade ein Parkplatz in der Innenstadt frei? Wo kann ich mein E-Bike aufladen? Antworten auf diese Fragen liefern offene Daten. Der Musterdatenkatalog schafft erstmals bundesweit einen Überblick über die offenen Daten, die Kommunen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Die Bedeutung von Daten in Kommunen für die…
News | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
BSI setzt Standard für mehr Sicherheit in der künstlichen Intelligenz
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) eröffnet neue Möglichkeiten und Anwendungen und beeinflusst schon jetzt viele kritische Prozesse und Entscheidungen, zum Beispiel in der Wirtschaft oder im Gesundheitsbereich. Gleichzeitig sind auf KI basierende Systeme neuen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt, die von etablierten IT-Sicherheitsstandards nicht abgedeckt werden. Mit dem neuen Kriterienkatalog für KI-basierte Cloud-Dienste (Artificial Intelligence Cloud…
News | Business | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Trends 2021
Trends beim Remote Work: Vom Exoten zum Standard
Vor einem Jahr war Remote Work noch ein exotischer Trend, der zwar bekannt war, als praxistaugliches Arbeitsmodell jedoch eher für experimentierfreudige Start-ups als für etablierte Großunternehmen in Frage kam. Die Pandemie hat diese Sicht vor allem in Europa stark verändert und neue, vielversprechende Entwicklungen angestoßen. Was erwarten Fachleute, die sich seit vielen Jahren mit den Chancen…
News | Trends 2020 | Trends 2021
Trotz Krise: 86.000 offene Stellen für IT-Fachkräfte
Corona-Krise dämpft Fachkräftemangel nur vorübergehend ab. Sechs von zehn Unternehmen erwarten künftig Verschärfung der Personalnot. Der Mangel an IT-Spezialisten hat sich unter dem Eindruck der Corona-Krise verringert, liegt aber weiterhin auf hohem Niveau. Ende 2020 sind quer durch alle Branchen 86.000 Stellen für IT-Experten frei. Das ist der zweithöchste jemals gemessene Wert seit Ersterhebung 2011.…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2020
Verbraucherindex: 70 Prozent weiterhin optimistisch im Hinblick auf eigenen Lebensstandard
Corona-Krise hat für 69 Prozent der Befragten keine negativen Auswirkungen auf die Job-Situation. Es ist keine große Überraschung: Die Corona-Krise trübt das Konsumklima in Deutschland. Das belegt der Creditplus Verbraucherindex, für den Zukunftserwartungen, Konsumbereitschaft und finanzielle Lage von 2.000 Verbrauchern erfasst wurden. Der Index rutscht in den ersten beiden Quartalen 2020 – also mitten…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2019
1,36 Millionen offene Stellen: Leichter Rückgang bei der Personalnachfrage
Im dritten Quartal 2019 gab es bundesweit rund 1,36 Millionen offene Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Gegenüber dem zweiten Quartal 2019 sank die Zahl der offenen Stellen um rund 30.000. Sie liegt damit aber noch um 120.000 über dem Vorjahresniveau im dritten Quartal 2018. Das geht aus der IAB-Stellenerhebung hervor, einer regelmäßigen Betriebsbefragung des Instituts…
11 Artikel zu „Libre“
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | New Work | Services | Tipps
Digitale Souveränität am PC: Ein technischer Leitfaden für echte Kontrolle über Daten und Systeme
Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit, die eigenen digitalen Ressourcen – Daten, Software, Kommunikationskanäle und Infrastruktur – unabhängig, transparent und selbstbestimmt zu betreiben. In einer IT‑Landschaft, die zunehmend von proprietären Plattformen, Cloud‑Abhängigkeiten und intransparenten Telemetrieströmen geprägt ist, wird dieser Anspruch zu einem zentralen Qualitätsmerkmal moderner IT‑Nutzung. Digitale Souveränität entsteht jedoch nicht durch ein einzelnes Produkt, sondern…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Services | Strategien | Tipps
Trotz Digital-Gipfel setzen deutsche Ministerien fast vollständig auf US-Suchmaschinen
»Digitale Souveränität beginnt mit einer Entscheidung, die nichts kostet und fünf Minuten dauert.« 100 Tage nach dem europäischen Gipfel zur digitalen Souveränität in Berlin legt Ecosia Deutschlands erste quantitative Untersuchung zum Stand der digitalen Abhängigkeit in deutschen Bundes- und Landesministerien vor. Das Ergebnis: Trotz politischer Bekenntnisse ist die oberste staatliche Verwaltung Deutschlands weiterhin nahezu vollständig…
News | Business | Effizienz | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
IT-Strategien für Kostenkontrolle und Souveränität
Die neue Realität am Softwaremarkt erfordert ein Umdenken: raus aus der CloudFalle, hin zu einem bedarfsgerechten, hybriden Konzept. Eine Schlüsselrolle spielt dabei ein intelligentes Lizenzmanagement.
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work
Künstliche Hybris: Mehrheit hält sich für unersetzlich
Jeder dritte Beschäftigte nutzt generative künstliche Intelligenz für berufliche Zwecke. Deutliche Mehrheit hält die eigene berufliche Tätigkeit nicht durch KI ersetzbar. Unternehmen müssen laut EU AI Act seit Februar 2025 KI-Weiterbildungen anbieten, wenn sie die Technologie nutzen. Hannover Messe im Zeichen von KI in der Industrie. Der Einfluss von künstlicher Intelligenz (KI) auf die…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Lösungen | Services
Visuelle Workflows: Ist Ihr Ansatz zur Datenanalyse noch zeitgemäß?
Drei Gründe für den Umstieg auf visuelle Workflows bei der Datenarbeit. Ihre Datenanalysen bringen nicht die gewünschten Erkenntnisse oder dauern viel zu lange, weil Sie nicht genügend Ressourcen haben, um die Daten zu aggregieren, sie zu bereinigen, zu transformieren und zu analysieren? Dann ist es vielleicht Zeit zu prüfen, wie in Ihrem Unternehmen mit…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Wird KI den Anwalt ersetzen?
Die Vorstellung, dass Algorithmen in unseren Rechtssystemen Entscheidungen treffen, die unser Leben direkt berühren, scheint einem Science-Fiction-Film entsprungen zu sein. Doch die Automatisierung im Sinne von künstlicher Intelligenz ist sowohl in der Justiz wie auch ganz grundsätzlich im Umfeld von Corporate Governance, Risikomanagement und Compliance, kurz GRC, keine Zukunftsmusik mehr: Legal Tech existiert und wird…
News | Business | Digitale Transformation | Trends 2022
Arbeitnehmer beklagen zunehmende Komplexität im Geschäftsleben
Viele Unternehmen müssen bei der digitalen Transformation eine neue Strategie verfolgen, damit ihre Mitarbeiter die zunehmende geschäftliche Komplexität besser bewältigen können. In der weltweiten Studie von Pegasystems gaben fast drei Viertel (71 %) der Befragten an, dass die Komplexität ihrer Aufgaben zunimmt [1]. Mitarbeiter aller Ebenen fühlen sich von Informationen, Systemen und Prozessen überlastet…
News | Digitalisierung | Strategien | Tipps
Open Source: Digitalisierung braucht offene Standards
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News | IT-Security | Security Spezial 7-8-2020
Digitale Souveränität – Wir sind dem US Cloud Act nicht wehrlos ausgeliefert
Solange deutsche und europäische Unternehmen de facto dem US Cloud Act unterliegen, sind Datenschutz und Datensouveränität für sie Dinge der Unmöglichkeit. Doch es gibt Abhilfe – und die kommt vor allem aus der Open-Source-Community.
News | Effizienz | Infrastruktur | Services
Sustainability as a Service: Moderne Arbeit bedeutet, nachhaltig zu arbeiten
Während man sich von Seiten der Politik eine umfassende Lösung für den Umgang mit dem Klimawandel wünscht und das am besten auf globaler Ebene, könnten sich »kleinere« Initiativen von Unternehmen und Aktivist*innen mittelfristig zügiger erfolgreich erweisen. Aluxo, die Macher von Surface-As-A-Service, dem Leasing-Modell für Microsoft Surface Geräte und bb-net, ein IT-Aufbereiter in Deutschland, haben eine…
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Unternehmens- und IT-Führungskräfte müssen die langfristige Ausrichtung künstlicher Intelligenz mit beeinflussen
Mit der fortschreitenden Digitalisierung wachsen auch die Anforderungen an künstliche Intelligenz. Dies ergab eine weltweite Untersuchung des IT-Research- und Beratungsunternehmens Gartner, bei der mehr als 3.000 CIOs befragt wurden. Bereits jetzt verstärkt eine große Anzahl an Unternehmen die Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Während der Anteil der Unternehmen, die künstliche Intelligenz heute schon einsetzen…