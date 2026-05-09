Zwanzig Jahre später: ODF ist noch immer der einzige offene Standard für Office-Dokumente – und der einzige, dem Regierungen vertrauen können

Vor zwanzig Jahren in dieser Woche, am 3. Mai 2006, bestand das Open Document Format die Abstimmung zum Entwurf eines Internationalen Standards bei ISO/IEC JTC 1/SC 34 mit einstimmiger Zustimmung. Am 30. November 2006 wurde es als ISO/IEC 26300 veröffentlicht. Zwei Jahrzehnte später ist ODF noch immer das, was es am Tag seiner Ratifizierung war: der einzige offene, herstellerneutrale und frei implementierbare internationale Standard für Office-Dokumente, der existiert.

Alles andere auf dem Markt ist ein proprietäres Herstellerformat mit angehängter Standardnummer.

Dieser Unterschied war 2006 umstritten. Im Jahr 2026 ist er es nicht mehr. Das konkurrierende Format, das 2008 im Rahmen eines Fast‑Track‑Verfahrens durch ISO gedrückt wurde – dessen Missbräuche heute Teil der dokumentierten Geschichte der Normung sind – ist inzwischen in eine Strict‑Variante zerfallen, die kaum eine Implementierung tatsächlich nutzt, und in eine Transitional‑Variante, die gezielt die undokumentierten Verhaltensweisen der Altprodukte eines einzelnen Herstellers bewahrt. Ein Standard, der existiert, um die Fehler eines Unternehmens zu kodieren, ist kein Standard. Er ist ein Burggraben mit Zertifikat.

ODF kennt keinen Transitional‑Modus. Es hat keine undokumentierten Verhaltensweisen. Es gibt keinen Hersteller, dessen kommerzielle Roadmap stillschweigend neu definiert, was Konformität bedeutet. Die Spezifikation ist öffentlich und kostenlos bei ISO und OASIS verfügbar. Die Schemas sind prüfbar. Die Implementierungen sind vielfältig, unabhängig und frei. Das ist keine Sprache der Interessenvertretung. Es ist die arbeitsfähige Definition eines Standards – und ODF ist das einzige Office‑Dokumentenformat, das ihr entspricht.

Das politische Klima hat die technische Realität inzwischen eingeholt. Die deutsche Bundesverwaltung hat ODF über den Deutschland‑Stack verbindlich festgelegt. Die eigenen Dienste der Europäischen Kommission stehen unter anhaltendem Druck – unter anderem durch diese Stiftung – ihre Beschaffungspraxis an die Open‑Standards‑Verpflichtungen anzupassen, die die Kommission selbst unterzeichnet hat. Brasilien hat mit dem Gesetz 15.211/2025 offene Formate im Bildungssystem gesetzlich verankert. Das Muster ist auf jedem Kontinent dasselbe, auf dem öffentliche Stellen innegehalten haben, um die einzige relevante Frage zu stellen: In welchem Format bewahrt eine Gesellschaft ihre eigenen Unterlagen auf – und wer entscheidet, wann sich dieses Format ändert?

Seit zwanzig Jahren lautet die Antwort auf die zweite Frage – für jede Verwaltung, die sich für ODF entschieden hat –: wir. Für jede Verwaltung, die sich für die Alternative entschieden hat, lautet die Antwort: der Hersteller entscheidet, und die Verwaltung wird informiert.

»ODF ist das Dokumentenformat einer Öffentlichkeit, die beschlossen hat, ihr Gedächtnis nicht auszulagern«, sagte Florian Effenberger, Executive Director der The Document Foundation. »Die Regierungen, die jetzt ODF vorschreiben, treffen keine technische Entscheidung. Sie holen sich eine Souveränität zurück, die sie niemals hätten abgeben dürfen.«

Auch die Implementierungslandschaft spiegelt diese Trennlinie wider. LibreOffice, entwickelt von The Document Foundation und einer weltweiten Gemeinschaft von Mitwirkenden, nutzt ODF als sein natives Format und ist die Referenzimplementierung des Standards. Collabora Online erweitert die ODF‑Unterstützung auf Unternehmens‑ und Cloud‑Umgebungen. Zusammen bilden sie den funktionalen Kern des ODF‑Ökosystems. Andere Office‑Pakete – auch solche, die sich mit der Sprache der Offenheit vermarkten, während sie standardmäßig das proprietäre Format eines Wettbewerbers verwenden – gehören nicht zu diesem Ökosystem und sollten nicht mit ihm verwechselt werden.

The Document Foundation wird das zwanzigjährige Jubiläum im Laufe des Jahres 2026 mit einem Programm aus Veröffentlichungen, politischen Hintergrundpapieren und Community‑Veranstaltungen begehen. Die LibreOffice Conference wird einen eigenen Track zu ODF ausrichten, koordiniert mit dem OASIS Technical Committee, das derzeit Version 1.4 der Spezifikation voranbringt. Materialien zur Geschichte, zur strukturellen Auslegung und zu den politischen Implikationen von ODF werden im Laufe des Jahres im TDF‑Blog veröffentlicht.

Ein Standard ist so viel wert wie das, was er noch leistet, nachdem die Menschen, die ihn geschrieben haben, weitergezogen sind. ODF wird gelesen, geschrieben und vertraut von Software, die sich keiner seiner ursprünglichen Autoren vorstellen konnte, auf Hardware, die niemand von ihnen hätte spezifizieren können, und in Rechtsräumen, die keiner von ihnen lobbyiert hat. Es ist so gealtert, wie öffentliche Infrastruktur altern soll: leise, zuverlässig und in jedermanns Händen.

Das ist das Jubiläum, das es zu würdigen gilt. Nicht das Zertifikat von 2006, sondern die zwanzig Jahre an Belegen seitdem: Belege dafür, dass die Wette auf offene Standards die richtige war, dass die Alternative die Falle war, vor der ihre Kritiker gewarnt hatten, und dass die Regierungen, die sich jetzt für ODF entscheiden, nicht innovieren – sondern aufholen.

The Document Foundation’s anniversary release

www.documentfoundation.org

https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument

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