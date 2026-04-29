Enterprise-KI auf souveräner Cloud-Infrastruktur: Modelloffene Ansätze für regulierte Umgebungen

Der Einsatz generativer künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stehen Organisationen – insbesondere in Europa – vor der Herausforderung, Anforderungen an Datenschutz, regulatorische Konformität und technologische Unabhängigkeit mit dem Wunsch nach innovativen KI-Anwendungen zu vereinbaren. Vor diesem Hintergrund rücken modelloffene Plattformen und souveräne Cloud-Infrastrukturen verstärkt in den Fokus.

Ein aktuelles Beispiel für diesen Ansatz ist die Zusammenarbeit zwischen Blockbrain, einem Anbieter von Enterprise-KI-Plattformen, und STACKIT, der Cloud‑Infrastruktur von Schwarz Digits. Ziel der Kooperation ist es, KI-Anwendungen unter europäischen Compliance‑Rahmenbedingungen produktiv einsetzbar zu machen.

Modelloffene KI-Plattformen im Unternehmenseinsatz

Blockbrain entwickelt seit 2022 eine Plattform für den Einsatz generativer KI in professionellen und organisationalen Kontexten. Der Schwerpunkt liegt auf der Integration von KI‑Agenten und wissensbasierten Assistenzsystemen in bestehende IT‑Landschaften. Ein wesentliches Merkmal ist der modelloffene Ansatz: Die Plattform ist nicht auf ein einzelnes Large Language Model (LLM) festgelegt, sondern erlaubt die Nutzung unterschiedlicher Modelle – etwa europäischer Anbieter – abhängig von Anwendungsfall, Kostenstruktur und Compliance‑Anforderungen.

Architektonisch setzt die Lösung auf eine LLM‑agnostische Struktur sowie auf Retrieval‑Augmented‑Generation‑Verfahren (RAG). Dabei werden relevante Informationen aus unternehmensinternen Datenquellen gefiltert und kontextualisiert, um KI‑Antworten stärker an überprüfbaren Informationen auszurichten. Ziel ist es, die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen und unerwünschte Modellhalluzinationen zu reduzieren.

Bedeutung souveräner Cloud-Infrastrukturen

Für den produktiven Betrieb solcher KI‑Systeme spielt die zugrunde liegende Infrastruktur eine zentrale Rolle. STACKIT positioniert sich als Cloud‑Anbieter mit Fokus auf digitaler Souveränität, bei dem Datenverarbeitung und ‑speicherung im deutschen Rechtsraum erfolgen. Dies ist insbesondere für Behörden, kritische Infrastrukturen und stark regulierte Branchen relevant, die besonderen Anforderungen an Datenschutz, IT‑Sicherheit und Auditierbarkeit unterliegen.

Die Kombination aus modelloffener KI‑Plattform und europäischer Cloud‑Infrastruktur ermöglicht es Unternehmen, KI‑Anwendungen zu nutzen, ohne sich dauerhaft an einzelne Hyperscaler oder proprietäre Ökosysteme zu binden. Damit adressiert der Ansatz ein häufig genanntes Risiko im KI‑Umfeld: den sogenannten Vendor‑Lock‑in auf Modell‑, Plattform‑ oder Infrastrukturebene.

Vom Experiment zur produktiven Anwendung

In vielen Organisationen beschränkt sich der Einsatz generativer KI bislang auf Pilotprojekte oder isolierte Anwendungsfälle. Ein zentrales Ziel der beschriebenen Kooperation ist es daher, den Übergang von experimentellen Tests hin zu stabilen, produktiven KI‑Anwendungen zu unterstützen. Im Fokus stehen Szenarien, in denen internes Wissen skalierbar bereitgestellt, Such‑ und Analyseprozesse beschleunigt oder wiederkehrende Aufgaben automatisiert werden.

Dabei gewinnen Themen wie Governance, Zugriffssteuerung, Nachvollziehbarkeit von KI‑Entscheidungen und die Integration in bestehende Geschäftsprozesse zunehmend an Bedeutung. Plattformbasierte Ansätze sollen hier helfen, technische und organisatorische Anforderungen zusammenzuführen.

Einordnung und Ausblick

Der Bedarf an leistungsfähigen, zugleich aber kontrollierbaren KI‑Lösungen wächst insbesondere im europäischen Markt. Modelloffene Plattformen in Verbindung mit souveräner Cloud‑Infrastruktur stellen einen Ansatz dar, um Innovationsfähigkeit und regulatorische Anforderungen miteinander zu verbinden. Ob und in welchem Umfang sich diese Architekturen langfristig durchsetzen, wird maßgeblich davon abhängen, wie gut sie sich in bestehende Unternehmenslandschaften integrieren lassen und welchen Mehrwert sie im operativen Alltag liefern.

Blockbrain, Anbieter einer Enterprise-AI-Agent-Plattform sowie digitaler Wissenszwillinge für Unternehmen und Organisationen, kooperiert seit März offiziell mit STACKIT, dem Cloud-Anbieter von Schwarz Digits. Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Verbindung aus den Enterprise-KI-Fähigkeiten von Blockbrain und der souveränen Cloud-Infrastruktur von STACKIT. Durch die Kooperation können KI-Agenten und Knowledge Bots in bestehende IT-Landschaften integriert und produktiv genutzt werden, ohne Kompromisse bei Datenkontrolle, Governance und regulatorischer Anschlussfähigkeit einzugehen.

Albert Absmeier & KI

Blockbrain und STACKIT: Leistungsstarke Enterprise-KI auf souveräner Cloud-Infrastruktur

Blockbrain, Anbieter einer Enterprise-AI-Agent-Plattform sowie digitaler Wissenszwillinge für Unternehmen und Organisationen, kooperiert seit März offiziell mit STACKIT, dem Cloud-Anbieter von Schwarz Digits. Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Verbindung aus den Enterprise-KI-Fähigkeiten von Blockbrain und der souveränen Cloud-Infrastruktur von STACKIT. Durch die Kooperation können KI-Agenten und Knowledge Bots in bestehende IT-Landschaften integriert und produktiv genutzt werden, ohne Kompromisse bei Datenkontrolle, Governance und regulatorischer Anschlussfähigkeit einzugehen.

Kein Vendor-Lock-in: Durch die Blockbrain-Plattform können KI-Modelle frei ausgewählt, jederzeit gewechselt und DSGVO-konform integriert werden

Souveräne europäische Infrastruktur: STACKIT bietet Datensouveränität, regulatorische Anschlussfähigkeit und Unabhängigkeit von außereuropäischen Anbietern

Starker Wettbewerbsvorteil: Die Partnerschaft adressiert den wachsenden Bedarf deutscher Unternehmen nach leistungsstarken KI-Lösungen, Integrationsfähigkeit und uneingeschränkter Kontrolle über die eigenen Daten

»Viele Unternehmen stehen heute vor der Aufgabe, KI produktiv nutzbar zu machen und gleichzeitig Kontrolle über Daten, Systeme und Prozesse zu behalten“, sagt Blockbrain-CEO Antonius Gress. „Gemeinsam mit STACKIT schaffen wir eine Grundlage, auf der sich moderne Enterprise-KI integrieren lässt, ohne zentrale Anforderungen an Souveränität aus dem Blick zu verlieren.«

Die Partnerschaft richtet sich insbesondere an Unternehmen, die internes Wissen skalierbar verfügbar machen und Prozesse beschleunigen wollen. Im Fokus steht der Schritt von isolierten KI-Pilotprojekten hin zu produktiven Anwendungen unter realen Enterprise-Bedingungen.

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