Souveräne KI – Warum Regulierung, staatliche Beschaffung und geopolitische Interessen den Wettbewerb um KI neu ordnen

Zwei Jahre lang dominierte im KI-Markt vor allem ein Thema: der Wettbewerb der Modelle. Neue Benchmarks, größere Kontextfenster und schnellere multimodale Fortschritte bestimmten die Diskussion. Währenddessen blieb eine zentrale Frage weitgehend im Hintergrund: Was geschieht, wenn diese Systeme für Staaten strategisch so wichtig werden, dass Regierungen Einfluss auf ihre Nutzung und ihr Verhalten nehmen?

MaxVermeir, Vice President for AI Strategy bei ABBYY, erklärt wie und warum souveräne KI den globalen Technologiemarkt verändert:

Der Konflikt um den KI-Anbieter Anthropic zeigt, dass genau dieser Moment erreicht ist. Was zunächst wie eine technische oder ethische Debatte über Nutzungsgrenzen von Modellen wirkte, nahm innerhalb weniger Wochen eine neue Dimension an. Zuerst wurde daraus ein Beschaffungsthema, anschließend ein Lieferantenrisiko und schließlich ein Signal für den gesamten internationalen KI-Markt.

Der Wettbewerb um leistungsfähigere KI-Modelle allein reicht nicht mehr aus. Entscheidend werden zunehmend die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen ihres Einsatzes.

KI-Governance wird geopolitisch

Die Auseinandersetzung zeigt eine grundlegende Verschiebung. Entscheidungen über das Verhalten von KI-Modellen sind nicht mehr nur Produktentscheidungen von Technologieunternehmen. Sie entwickeln sich zunehmend zu Fragen staatlicher Souveränität. Damit wird auch die Governance von KI zu einem geopolitischen Thema. Unterschiedliche Staaten definieren unterschiedliche Erwartungen an Anbieter. Internationale Unternehmen geraten dadurch zwischen widersprüchliche regulatorische Anforderungen.

Analysen von Gartner gehen davon aus, dass Staaten ihre regulatorische Autorität im KI-Bereich künftig unterschiedlich ausüben werden. Anbieter müssen deshalb mit verschiedenen regulatorischen Vorgaben umgehen, statt sich auf einheitliche globale Standards zu verlassen.

Zwei politische Logiken

Besonders deutlich wird diese Entwicklung im Vergleich zwischen den USA und Europa.

In den Vereinigten Staaten zeichnet sich eine neue Beschaffungspolitik ab. Sie verlangt uneingeschränkten Zugang für rechtmäßige Nutzung, ideologische Neutralität und klare staatliche Priorität. Vor allem im Bereich der nationalen Sicherheit will die Regierung vermeiden, dass private Unternehmen als zusätzliche Entscheidungsebene über zulässige Anwendungen auftreten.

Aus dieser Perspektive wird KI-Beschaffung zunehmend als strategische Infrastruktur verstanden. Anbieter verkaufen nicht nur Technologie, sondern müssen auch mit staatlichen Prioritäten kompatibel sein. Europa verfolgt hingegen einen anderen Ansatz. Der AI Act etabliert schrittweise regulatorische Anforderungen an Risiko, Transparenz, Governance und Kontrolle. Ein Verhalten von Modellen, das in den USA als Einschränkung legitimer Nutzung gelten könnte, kann in Europa als notwendige Compliance-Maßnahme bewertet werden.

Die unterschiedlichen Regulierungsansätze erhöhen den Druck auf internationale Anbieter. Je stärker Modelle und Richtlinien an europäische Anforderungen angepasst werden, desto eher können diese Anpassungen in anderen Märkten politisch sensibel werden. Berichte von Reuters und der Financial Times über mögliche Offenlegungspflichten für regulatorisch bedingte Änderungen verdeutlichen diese Dynamik.

Der globale KI-Markt fragmentiert

Die Folge ist eine strukturelle Verschiebung. Statt eines global einheitlichen KI-Marktes entstehen mehrere regulatorische Räume mit unterschiedlichen politischen Erwartungen und Regeln. Damit gerät auch die Vorstellung eines universellen globalen Modells unter Druck. Anbieter müssen zunehmend entscheiden, ob ein einziges Produktionsmodell alle Märkte bedienen kann oder ob regionale Varianten erforderlich werden.

Solche regionalen Modellkonfigurationen erscheinen deshalb weniger als Ineffizienz, sondern als strategische Anpassung. Ein Modell kann auf souveräne Anforderungen der USA ausgerichtet sein, ein anderes auf die Governance-Strukturen in Europa. In stark regulierten Branchen können zusätzliche Varianten erforderlich sein. Für Anbieter erhöht das die Komplexität erheblich. Entwicklung, Support, Dokumentation und Produktmanagement werden anspruchsvoller. Gleichzeitig müssen zusätzliche gesetzliche Vorgaben erfüllt werden.

Verträge und Transparenz gewinnen an Bedeutung

Neben technischen Anpassungen verändert sich auch die Vertragsstruktur im KI-Markt. Internationale Anbieter müssen künftig klarer zwischen kommerziellen und staatlichen Nutzungsrechten, sektorspezifischen Einschränkungen und regionalen Compliance-Verpflichtungen unterscheiden. Wenn das Verhalten von Modellen politisch relevant wird, entscheidet nicht mehr allein die Technologie über den Marktzugang. Auch Vertragsgestaltung und regulatorische Transparenz werden zu zentralen Faktoren.

Unternehmen verlangen außerdem zunehmend Einblick in die konkrete Ausprägung eines eingesetzten Modells. Dazu gehören Informationen über Modellvarianten, aktive Kontrollmechanismen, regionale Anpassungen und Änderungen zwischen Versionen. Governance-Metadaten werden damit zu einem integralen Bestandteil von KI-Produkten.

Neue Anforderungen an Unternehmen

Für Unternehmen verändert sich damit auch die zentrale Bewertungsfrage. Lange stand im Mittelpunkt, welches Modell technisch überlegen ist. In einer fragmentierten Marktstruktur rückt eine andere Frage in den Vordergrund: Wie resilient ist das eigene KI-Betriebsmodell gegenüber regulatorischen oder politischen Veränderungen?

Wenn Workflows, Eingabeaufforderungen, Bewertungssysteme und Geschäftslogik eng an einen einzelnen Anbieter gebunden sind, entsteht eine strukturelle Abhängigkeit. Gartner weist darauf hin, dass eine solche eingebettete Modellabhängigkeit erhebliche operative Risiken erzeugt. Sobald KI integraler Bestandteil betrieblicher Prozesse wird, ist ein Anbieterproblem kein reines Beschaffungsthema mehr. Dann betrifft es unmittelbar das gesamte Betriebsmodell eines Unternehmens.

Resilienz wird zur strategischen Aufgabe

Unternehmen müssen daher ihre Strategien anpassen. Internationale Sicherheitsverantwortliche sollten Lieferantenkonzentration auch unter politischen Gesichtspunkten bewerten. Beschaffungsorganisationen benötigen Verträge mit klaren Offenlegungsregeln und belastbaren Ausstiegsoptionen. Governance-Strukturen müssen berücksichtigen, dass KI in verschiedenen Rechts- und Regulierungsräumen unterschiedlich bewertet wird.

Einige Staaten betrachten KI primär als Compliance-Thema. Andere sehen darin ein strategisches Asset. Wieder andere könnten künftig nationale Abhängigkeitsrisiken erkennen. Diese unterschiedlichen Perspektiven verändern die Marktstruktur nachhaltig.

Souveräne KI bedeutet mehr als Infrastruktur

Lange wurde souveräne KI vor allem als Infrastrukturthema diskutiert. Rechenzentren, Chips, nationale Technologiechampions und Industriepolitik standen im Mittelpunkt. Doch die aktuelle Entwicklung zeigt eine weitere Dimension. Souveräne KI betrifft auch die Kontrolle über das Verhalten von Modellen. Wer entscheidet über verpflichtende Schutzmechanismen? Wer bestimmt, welche Anwendungen zulässig sind? Und welche Instanz hat das letzte Wort, wenn rechtliche, ethische und wirtschaftliche Interessen kollidieren? Der Konflikt um Anthropic hat diese Fragen sichtbar gemacht.

Ein neuer Wettbewerb im KI-Markt

Für internationale Anbieter wird die Situation damit zu einem grundlegenden Test. Sie müssen zeigen, ob sie wirtschaftlich konsistent bleiben können, während sie innerhalb unterschiedlicher politischer Systeme operieren. Einige Unternehmen werden versuchen, Kompromisse zwischen Märkten zu finden. Andere werden ihre Produkte regional differenzieren oder regulatorische Unterschiede über Vertragsstrukturen und Steuerungssysteme managen. Dabei zeichnet sich eine grundlegende Veränderung ab. Globale Skalierung in der KI ähnelt immer weniger einem klassischen Softwaremodell. Sie wird zunehmend zu einer Herausforderung des Managements unterschiedlicher regulatorischer Räume.

Der Markt verlangt inzwischen mehr als technologische Leistungsfähigkeit. Entscheidend wird die Fähigkeit, KI unter unterschiedlichen politischen und regulatorischen Bedingungen einsetzen zu können. Die nächste Trennlinie im KI-Markt liegt daher nicht zwischen besseren und schlechteren Modellen. Sie zeigt sich vielmehr zwischen Anbietern, die mit souveräner Fragmentierung umgehen können, und solchen, denen das nicht gelingt.

Anthropic vs. US‑Verteidigungsministerium

Der Konflikt zwischen Anthropic und dem US‑Verteidigungsministerium zeigt, dass Regierungen beginnen, nicht nur den Einsatz von KI zu regulieren, sondern aktiv durch Beschaffung und Machtmittel zu entscheiden, welche KI‑Modelle mit welchen Wert‑ und Kontrollvorstellungen überhaupt am Markt teilnehmen dürfen.

Hier eine Erklärung des Vorgangs zwischen Anthropic und dem US‑Verteidigungsministerium (Department of Defense, Pentagon), eingeordnet nach Ablauf, Streitpunkten und Bedeutung.

Ausgangslage: Anthropic als strategischer KI‑Lieferant des Pentagon

Anthropic (Hersteller des Modells Claude) war kein Randakteur, sondern einer der wichtigsten KI‑Partner des Pentagon:

Anthropic hatte einen Vertrag über bis zu 200 US‑Dollar mit dem Pentagon.

Claude war als einziges Frontier‑Modell auf klassifizierten militärischen Netzwerken im Einsatz (u. über Palantir‑Systeme).

Das Modell wurde für Analyse, Planung und Entscheidungsunterstützung genutzt, nicht nur für Büro‑ oder Verwaltungsaufgaben.

Damit war Anthropic faktisch Teil der kritischen digitalen Infrastruktur der US‑Streitkräfte.

Der Kernkonflikt: Wer kontrolliert das Verhalten der KI?

Der Konflikt entzündete sich nicht an der Leistungsfähigkeit, sondern an Nutzungsgrenzen.

Position von Anthropic

Anthropic bestand auf zwei klaren »roten Linien«:

Keine Nutzung für Massenüberwachung von US‑Bürgern Kein Einsatz für vollständig autonome Waffensysteme (ohne menschliche Entscheidung über Ziel und Einsatz)

Anthropic argumentierte, dass KI aufgrund ihrer Wirkungsmacht nicht wie klassische Rüstungsgüter behandelt werden könne und dass Anbieter eine Mitverantwortung für systemisches Risiko tragen.

Position des Pentagon

Das Pentagon vertrat die gegenteilige Logik:

Jede rechtmäßige militärische Nutzung müsse erlaubt sein.

Ein privates Unternehmen dürfe keine zusätzliche Entscheidungsebene über militärische Anwendungen einziehen.

Nutzung werde allein durch US‑Recht, Verfassung und militärische Befehlsketten begrenzt – nicht durch Modellrichtlinien eines Anbieters.

Damit prallten zwei Governance‑Modelle aufeinander: Unternehmensbasierte Sicherheitsregeln vs. staatliche Souveränität über militärische Mittel.

Eskalation: Politische und rechtliche Zwangsmittel

Nachdem Anthropic sich weigerte, die Beschränkungen aufzugeben, eskalierte die US‑Regierung den Konflikt massiv:

Kündigung des Pentagon‑Vertrags

Einstufung von Anthropic als »Supply‑Chain Risk« (Ein Instrument, das sonst fast ausschließlich gegen ausländische Gegner eingesetzt wird)

Anordnung, dass andere Rüstungs‑ und IT‑Zulieferer Anthropic nicht mehr nutzen dürfen

Präsident Donald Trump ordnete zusätzlich an, dass alle US‑Behörden die Nutzung von Anthropic‑Technologie einstellen.

Diese Maßnahme bedeutete faktisch: Marktausschluss durch staatliche Beschaffungspolitik, nicht durch Marktversagen.

Reaktion von Anthropic

Anthropic reagierte ungewöhnlich offensiv durch Ankündigung und Einreichung einer Klage gegen die US‑Regierung. Mit der Begründung:

Die Maßnahme sei rechtlich unbegründet,

politisch motiviert

und ohne historischen Präzedenzfall gegen ein US‑

Parallel dazu wich das Pentagon auf OpenAI als alternativen Anbieter aus, der weniger restriktive Nutzungsbedingungen akzeptierte.

Warum dieser Fall so wichtig ist (über den Einzelfall hinaus)

Der Vorgang ist deshalb zentral, weil er grundsätzlich neue Regeln im KI‑Markt sichtbar macht:

a) KI wird staatliche Machtfrage

Der Fall zeigt, dass Staaten KI nicht mehr nur regulieren, sondern sie als strategische Infrastruktur behandeln – vergleichbar mit Energie, Rüstung oder Telekommunikation.

b) Beschaffung ersetzt Regulierung

Statt Gesetze zu ändern, nutzt der Staat Vergabe von Aufträgen, Lieferketten‑Labels und Ausschlussmechanismen um das Verhalten von KI‑Anbietern direkt zu erzwingen.

c) Globale Anbieter geraten zwischen Systeme

Was in Europa als Compliance und Risikominimierung gilt, kann in den USA als politische oder ideologische Einmischung gewertet.

