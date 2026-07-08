Digitale Souveränität – Warum vertrauenswürdige Partnerschaften wichtiger werden

Die Diskussion um digitale Souveränität hat in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen. Spätestens seit dem Siegeszug von Cloud Computing und künstlicher Intelligenz beschäftigen sich Unternehmen, Behörden und politische Entscheidungsträger zunehmend mit der Frage, wie sich digitale Abhängigkeiten reduzieren und sensible Informationen besser schützen lassen.

Dabei konzentriert sich die Debatte häufig auf einen Aspekt: den physischen Standort von Daten. Wo werden Informationen gespeichert? In welchem Land befindet sich das Rechenzentrum? Welche Jurisdiktion gilt?

Diese Fragen sind wichtig. Sie greifen jedoch zu kurz.

Digitale Souveränität entsteht nicht allein dadurch, dass Daten innerhalb bestimmter Landesgrenzen gespeichert werden. Entscheidend ist vielmehr, ob Unternehmen nachvollziehen können, wer Zugriff auf ihre Informationen hat, wie diese verarbeitet werden, welche Technologien zum Einsatz kommen und ob sie die Kontrolle über ihre geschäftskritischen Daten langfristig behalten.

Dazu gehört zunehmend auch die Möglichkeit, die Cloud-Umgebungen und KI-Tools zu wählen, die den jeweiligen betrieblichen, regulatorischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen am besten entsprechen.

KI verändert die Anforderungen an Datensouveränität

Mit der zunehmenden Nutzung von Künstlicher Intelligenz verschiebt sich die Diskussion zusätzlich. Unternehmen müssen heute nicht nur wissen, wo ihre Daten gespeichert werden, sondern auch, wo sie verarbeitet werden.

KI-Modelle werden trainiert, Daten analysiert und Entscheidungen vorbereitet – häufig über komplexe Cloud- und Plattformstrukturen hinweg. Selbst wenn Daten lokal gespeichert werden, können Verarbeitungsschritte, Modelle oder Rechenleistungen in anderen Jurisdiktionen stattfinden.

Für Unternehmen bedeutet das: Datensouveränität kann nicht länger ausschließlich als Infrastrukturfrage betrachtet werden. Sie wird zunehmend zu einer Frage von Governance, Transparenz und Kontrolle.

Wer digitale Souveränität ernst nimmt, muss nachvollziehen können, welche Systeme auf Daten zugreifen und welche Abhängigkeiten dabei entstehen.

Souveränität bedeutet nicht Abschottung

In Europa wird digitale Souveränität teilweise mit technologischer Unabhängigkeit gleichgesetzt. Die Vorstellung, sämtliche kritischen Systeme ausschließlich innerhalb nationaler oder europäischer Grenzen zu betreiben, erscheint auf den ersten Blick nachvollziehbar.

In der Praxis sind moderne digitale Ökosysteme jedoch global vernetzt. Unternehmen benötigen Zugang zu Innovationen, spezialisierten Technologien und leistungsfähigen KI-Plattformen. Vollständige Autarkie ist weder realistisch noch wirtschaftlich sinnvoll.

Souveränität bedeutet deshalb nicht, internationale Zusammenarbeit zu vermeiden. Sie bedeutet vielmehr, Abhängigkeiten bewusst zu steuern und jederzeit handlungsfähig zu bleiben.

Dazu gehören offene Architekturen, klare Governance-Strukturen, Portabilität von Daten und Anwendungen sowie die Fähigkeit, Anbieter bei Bedarf wechseln zu können. Ebenso wichtig ist die Flexibilität, Anwendungen und Daten in den Cloud-Umgebungen zu betreiben, die den jeweiligen geschäftlichen, regulatorischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen am besten entsprechen.

Warum vertrauenswürdige Partnerschaften und Wahlfreiheit wichtiger werden

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage nach vertrauenswürdigen Technologiepartnern an Bedeutung. Unternehmen suchen nach Wegen, Innovation und Kontrolle miteinander zu verbinden, ohne sich einseitig von einzelnen Anbietern abhängig zu machen.

Anfang dieses Jahres haben Deutschland und Kanada ihre Zusammenarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz vertieft. Beide Länder kündigten auf der Münchner Sicherheitskonferenz an, den Austausch zu Themen wie KI-Governance, Infrastruktur und verantwortungsvolle Nutzung von KI auszubauen.

Die Initiative zeigt, dass digitale Souveränität nicht zwangsläufig entlang geografischer Grenzen gedacht werden muss. Ebenso entscheidend sind gemeinsame Werte, transparente Governance-Strukturen, verlässliche Rechtsrahmen und ein gemeinsames Verständnis von Datenschutz und verantwortungsvollem Technologieeinsatz.

Gerade Kanada nimmt in diesem Zusammenhang eine interessante Rolle ein. Das Land gehört zu den weltweit führenden KI-Standorten, ist enger wirtschaftlicher und politischer Partner Deutschlands und verfolgt einen wertebasierten Ansatz bei der Entwicklung und Regulierung digitaler Technologien.

Kontrolle statt Abhängigkeit

Die eigentliche Herausforderung für Unternehmen besteht deshalb nicht darin, sämtliche Daten innerhalb bestimmter Grenzen zu halten. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob sie dauerhaft die Kontrolle über ihre Informationen, Prozesse und Technologien behalten.

Digitale Souveränität wird im KI-Zeitalter nicht durch Abschottung entstehen, sondern durch Transparenz, Wahlfreiheit und die Fähigkeit, technologische Abhängigkeiten aktiv zu steuern. Dazu gehört auch die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Cloud-Modelle die eigenen Anforderungen an Innovation, Compliance und Sicherheit am besten unterstützen. Unternehmen, die diese Prinzipien frühzeitig in ihre IT- und Datenstrategien integrieren, schaffen die Grundlage für Innovation – ohne dabei die Kontrolle über ihre wichtigsten digitalen Werte aufzugeben.

Shannon Bell, EVP, CDO und CIO bei OpenText

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