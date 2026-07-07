Zero Trust: Warum das Vertrauen im Firmennetz zum Sicherheitsrisiko geworden ist

Management Summary

Zero Trust ist ein strategischer Sicherheitsansatz, der implizites Vertrauen im Firmennetz durch kontinuierliche Prüfung von Identität, Gerät, Kontext und Berechtigung ersetzt.

Verteilte Arbeit, Cloud- und SaaS-Nutzung sowie externe Dienstleister machen klassische Perimeter-Sicherheit zunehmend unwirksam.

Moderne Angriffe zielen verstärkt auf Identitäten, gestohlene Zugangsdaten, laterale Bewegung und Schwachstellen in der Lieferkette.

Zentrale Bausteine sind starke Authentifizierung, Least Privilege, Gerätekontrolle, Mikrosegmentierung und kontinuierliches Monitoring.

KI-Agenten verschärfen den Handlungsdruck, da sie als neue digitale Identitäten eigene Rechte, klare Grenzen und lückenlose Protokollierung benötigen.

Ein Paradigmenwechsel zwingt Unternehmen, ihre über Jahrzehnte gewachsenen Sicherheitsarchitekturen neu zu denken.

Zero Trust ist kein weiteres Security-Tool, sondern ein strategischer Kurswechsel: weg von implizitem Vertrauen, hin zur kontinuierlichen Verifizierung jedes Zugriffs. Warum verteilte Teams, SaaS-Nutzung, autonome KI-Agenten und veränderte Angriffsvektoren diesen Wandel erzwingen – und wie Unternehmen ihn pragmatisch umsetzen können.

Vom Burggraben zur permanenten Ausweiskontrolle

Über Jahrzehnte funktionierte Unternehmens-IT nach dem Perimeter-Prinzip: Eine Firewall trennte das »sichere« interne Netz vom »unsicheren« Internet. Wer einmal drinnen war – per VPN, Domänenanmeldung oder Büro-LAN – galt als vertrauenswürdig. Diese Logik ist heute nicht mehr tragfähig.

Die Gründe dafür sind struktureller Natur. Mitarbeitende arbeiten aus dem Homeoffice, unterwegs oder von wechselnden Standorten. Geschäftsanwendungen laufen bei Microsoft, Google, Salesforce oder AWS, nicht mehr im eigenen Rechenzentrum. Dienstleister, Partner und zunehmend auch KI-Agenten greifen auf Daten und Systeme zu. Ein klar abgrenzbares »Innen« existiert kaum noch.

Zero Trust dreht die Grundannahme um: Kein Nutzer, kein Gerät, kein Dienst wird per Voreinstellung als vertrauenswürdig behandelt. Jeder Zugriff wird geprüft – anhand von Identität, Gerätezustand, Kontext und Berechtigung. Basis jeder Zero-Trust-Architektur sind dieselben drei grundlegenden Prinzipien:

kontinuierliche Verifikation, minimale Rechte (Least Privilege) und Annahme eines kompromittierten Umfelds («assume breach«).

Warum sich die Bedrohungslage grundlegend verschoben hat

Der Wechsel wird nicht aus akademischem Interesse vollzogen, sondern durch reale Angriffsmuster erzwungen. Der BSI-Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland beschreibt seit Jahren einen sich nicht verlangsamenden Anstieg professionell organisierter Angriffe – insbesondere Ransomware, Supply-Chain-Attacken und identitätsbasierte Angriffe nehmen zu.

Drei Verschiebungen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu:

Identität als primäres Angriffsziel: Angreifer durchbrechen nur noch in seltenen Fällen die Firewall. Stattdessen melden Sie sich einfach an – mit gestohlenen Zugangsdaten aus Phishing, Infostealer-Malware oder Datenlecks. Laut Analysen des Microsoft Digital Defense Report entfällt ein wachsender Anteil der Vorfälle auf Credential-Missbrauch und Session-Token-Diebstahl.

Angreifer durchbrechen nur noch in seltenen Fällen die Firewall. Stattdessen melden Sie sich einfach an – mit gestohlenen Zugangsdaten aus Phishing, Infostealer-Malware oder Datenlecks. Laut Analysen des Microsoft Digital Defense Report entfällt ein wachsender Anteil der Vorfälle auf Credential-Missbrauch und Session-Token-Diebstahl. Laterale Bewegung: Ist ein Angreifer im Netz, nutzt er das flache interne Vertrauen aus, um sich auszubreiten. Ein kompromittierter Buchhalter-Laptop wird zum Sprungbrett für Domain-Admin-Rechte.

Ist ein Angreifer im Netz, nutzt er das flache interne Vertrauen aus, um sich auszubreiten. Ein kompromittierter Buchhalter-Laptop wird zum Sprungbrett für Domain-Admin-Rechte. Supply-Chain- und SaaS-Risiken: Angriffe wie auf SolarWinds oder Okta zeigten, dass ein vertrauenswürdiger Anbieter selbst zum Einfallstor werden kann. Wer solchen Diensten pauschal vertraut, erbt deren Risiko.

Die Bausteine einer Zero-Trust-Architektur

Zero Trust ist weder ein Trend, noch ein Produkt, das sich einkaufen lässt, sondern ein Zusammenspiel technischer und organisatorischer Komponenten. In der Praxis haben sich fünf Bausteine etabliert:

Starke Identität: Multi-Faktor-Authentifizierung, idealerweise phishing-resistent, ist die Grundvoraussetzung. Klassische Passwörter genügen nicht mehr.

Multi-Faktor-Authentifizierung, idealerweise phishing-resistent, ist die Grundvoraussetzung. Klassische Passwörter genügen nicht mehr. Gerätezustand (Device Posture): Zugriffe werden nur erlaubt, wenn das Endgerät bekannt, verwaltet und aktuell gepatcht ist. Ein privater, kompromittierter Rechner erhält keinen Zugang zu produktiven Systemen.

Zugriffe werden nur erlaubt, wenn das Endgerät bekannt, verwaltet und aktuell gepatcht ist. Ein privater, kompromittierter Rechner erhält keinen Zugang zu produktiven Systemen. Least Privilege und Just-in-Time-Zugriffe: Rechte werden minimal und zeitlich begrenzt vergeben. Administrative Berechtigungen sind nicht dauerhaft aktiv, sondern werden bei Bedarf angefordert und protokolliert.

Rechte werden minimal und zeitlich begrenzt vergeben. Administrative Berechtigungen sind nicht dauerhaft aktiv, sondern werden bei Bedarf angefordert und protokolliert. Mikrosegmentierung: Anwendungen und Datenbereiche werden logisch getrennt. So kann sich ein einzelnes kompromittiertes System nicht ungehindert im Netz ausbreiten.

Anwendungen und Datenbereiche werden logisch getrennt. So kann sich ein einzelnes kompromittiertes System nicht ungehindert im Netz ausbreiten. Kontinuierliches Monitoring: Jeder Zugriff wird protokolliert und in Echtzeit bewertet. Auffälliges Verhalten – etwa Anmeldungen aus untypischen Regionen oder Massen-Downloads – führt zu automatischen Reaktionen.

Verbunden werden diese Bausteine über eine Policy Engine, die für jeden Zugriff dynamisch prüft, wer was verlangt, von welchem Gerät aus und in welchem Kontext – und dann auf Basis dieser Prüfung entscheidet.

Ergänzend sollte ein allgemeiner IT-Notfallplan vorliegen, der verbindlich definiert, wie im Falle eines Cyberangriffs vorgegangen wird, wer welche Aufgaben übernimmt und welche externen Dienstleister wie Incident-Response-Teams oder Spezialisten für RAID5 Datenrettung hinzugezogen werden.

KI-Agenten als neue Nutzerklasse

Ein bislang unterschätzter Treiber dieser Entwicklung ist der produktive Einsatz von KI-Agenten. Anders als klassische Software agieren sie zunehmend autonom: Sie lesen E-Mails, greifen auf CRM-Daten zu, buchen Termine, führen Datenbankabfragen aus oder steuern Workflows über APIs.

Damit entsteht eine neue Kategorie von Identitäten, die weder klassische Nutzer noch statische Dienstkonten sind. Ein Agent kann im Auftrag verschiedener Personen mit unterschiedlichen Rechten handeln, sich mit anderen Agenten verketten und Entscheidungen treffen, die im Nachhinein schwer nachvollziehbar sind.

Für die Sicherheitsarchitektur bedeutet das: Jeder Agent benötigt eine eigene, überprüfbare Identität, klar definierte und begrenzte Berechtigungen sowie eine lückenlose Protokollierung. Prompt-Injection, bei der ein Angreifer über manipulierte Inhalte die Handlungen eines Agenten steuert, ist ein höchst reales Risiko. Ohne strenge Zugriffskontrolle kann ein einzelner kompromittierter Agent Zugriff auf sensible Datenbestände auslösen. Wer diese Zusammenhänge vertieft prüfen möchte, findet in Fachpublikationen weiterführende Grundlagen.

Was Zero Trust in der Praxis bedeutet

Aus den beschriebenen Rahmenbedingungen wird es bereits ersichtlich: Zero Trust lässt sich nicht als »Big-Bang-Projekt« umsetzen. Für kleinere Unternehmen, die im ersten Schritt einen Überblick über den eigenen Stand gewinnen wollen, bietet sich ein strukturierter Einstieg über einen kostenlosen IT-Security Test nach DIN Spec 27076 an.

Erfolgreiche Einführungen verlaufen in Etappen:

Inventarisierung: Welche Nutzer, Geräte, Anwendungen und Datenbestände existieren? Ohne diese Grundlage bleibt jede Policy Stückwerk. Identitäten härten: MFA für alle Konten, bevorzugt phishing-resistent. Abschaffung geteilter Zugänge. Kritische Anwendungen zuerst absichern: Finanzsysteme, Personaldaten, Kundenplattformen. Zugriff nur über verwaltete Geräte, mit klar definierten Rollen. Netzsegmentierung schrittweise umsetzen: Weg vom flachen Netz, hin zu isolierten Zonen. Monitoring und Reaktion aufbauen: Ein SIEM oder XDR-System, das Anomalien erkennt und Alarme priorisiert – kombiniert mit klar definierten Reaktionsprozessen.

Fällt trotz aller Maßnahmen ein System aus – etwa nach einem Ransomware-Vorfall –, entscheidet die Qualität der Backups und der Wiederanlaufpläne über das Ausmaß des Schadens. Zero Trust reduziert die Wahrscheinlichkeit und den Radius eines Vorfalls, es ersetzt aber weder Datensicherung noch Notfallplanung.

Fazit: Kein Trend, sondern eine Notwendigkeit

Zero Trust ist keine Modeerscheinung, sondern eine logische Antwort auf veränderte Realitäten: verteilte Arbeit, Cloud-Nutzung, professionalisierte Angreifer und autonome KI-Systeme. Für Unternehmen bedeutet der Wechsel Aufwand – aber der Verzicht darauf resultiert in einem stetig wachsenden Risiko, das sich kaum noch durch klassische Perimeter-Sicherheit auffangen lässt.

Entscheidend ist ein pragmatischer Einstieg: Bestandsaufnahme, klare Prioritäten, konsequente Identitäts- und Gerätekontrolle. Wer diese Grundlagen schafft, gewinnt nicht nur Sicherheit, sondern auch die Voraussetzung, neue Technologien wie KI-Agenten kontrolliert einzusetzen. Zero Trust ist damit weniger ein IT-Projekt als eine Managemententscheidung über den zukünftigen Umgang mit digitalem Vertrauen.

1387 Artikel zu „Zero Trust“

News | TechTalk | IT-Security »manage it« TechTalk: So profitieren industrielle Unternehmen von Zero Trust Der Mittwoch auf der Hannover Messe 2025 führte uns an den Stand von Nokia, wo wir Anne-Queline Keller zum Videogespräch trafen. In demselben verriet sie uns, warum das Thema Zero Trust in industriellen Umgebungen immer wichtiger wird und welchen Beitrag Kyndryl in diesem Kontext leistet.