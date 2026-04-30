Von strategischer Vision zur gelebten Sicherheitsarchitektur – Zero Trust ist heute wichtiger denn je

Zero Trust ist 2026 kein Konzept mehr, sondern operative Realität : 81 % der Unternehmen haben Zero‑Trust‑Modelle vollständig oder teilweise implementiert – ein globaler Standard moderner Sicherheitsarchitekturen.

Transparenz ist der unverzichtbare Ausgangspunkt : Ohne vollständige Sichtbarkeit über Assets, Workloads, Identitäten und Verbindungen bleibt jede Zero‑Trust‑Initiative lückenhaft.

Mikrosegmentierung verhindert laterale Bewegungen : Feingranulare Segmentierung ist essenziell, um Angreifern den Weg durch hybride und Multi‑Cloud‑Umgebungen zu versperren.

Kontinuierliche Überwachung und Automatisierung beschleunigen Reaktion und Resilienz : Unternehmen mit Zero Trust erreichen bis zu 50 % schnellere Erkennungs‑ und Reaktionszeiten.

Leadership und Sicherheitskultur entscheiden über Erfolg: Zero Trust funktioniert nur, wenn Geschäftsleitung, IT, Security und Fachbereiche gemeinsam handeln und Sicherheit als Organisationsprinzip verankern.

Bei Zero Trust handelt es sich nicht um ein Produkt, das man kaufen kann. Zero Trust ist eine strategische Vision für moderne IT-Sicherheit. Doch Strategien benötigen Werkzeuge, Praktiken, operative Disziplin und organisatorische Unterstützung, um real und wirksam zu werden. Was sind die zentralen Bausteine für den Aufbau einer Zero-Trust-Initiative im Jahr 2026?

Der Grundgedanke von Zero Trust – »Never Trust, Always Verify« – bleibt gültig: Keinem Benutzer, Gerät oder Dienst wird ohne kontinuierliche Überprüfung vertraut. In einer Zeit, in der hybride IT-Umgebungen und Cloud Workloads dominieren, sind traditionelle perimeterbasierte Schutzmodelle nicht mehr ausreichend. Zero Trust minimiert Angriffsflächen, erschwert laterale Bewegungen und erhöht die Resilienz gegen moderne Bedrohungen wie Identitätsdiebstahl oder KI-gestützte Angriffe.

Aktuelle Umfragen zeigen, dass Zero Trust nicht nur ein theoretisches Konzept ist, sondern aktiv in der Praxis umgesetzt wird: Laut einer Befragung haben 81 % der Organisationen weltweit ein Zero-Trust-Modell vollständig oder teilweise implementiert, während 19 % noch im Planungsstadium sind [1]. Damit ist Zero Trust längst kein Nischenthema mehr, sondern ein integraler Bestandteil moderner Sicherheitsstrategien.

1. Vollständige Transparenz – der Ausgangspunkt aller Maßnahmen

Sichtbarkeit ist die Grundlage jeder Sicherheitsstrategie. Ohne vollständige Transparenz über Assets, Verbindungen, Workloads und Benutzeraktivitäten lassen sich Risiken nicht einschätzen und Schutzmaßnahmen nicht effizient implementieren. Tools zur automatisierten Asset-Erkennung, Netzwerk-Mapping und Telemetrie über Endpunkte und Cloud-Ressourcen bilden die Basis für fundierte Risikoanalysen.

Studien zeigen, dass viele Unternehmen derzeit nach wie vor noch Schwierigkeiten haben, vollständige Transparenz zu erreichen, insbesondere in Multi-Cloud-Umgebungen mit heterogenen Toolsets [2].

2. Segmentierung – Kontrolle über Bewegungen im Netzwerk

Segmentierung im Zero-Trust-Kontext geht über herkömmliche VLAN- oder Subnetz-Trennungen hinaus. Sie teilt Umgebungen in mikrosegmentierte Zonen mit restriktiven, feingranularen Richtlinien. Dadurch wird die »laterale Bewegung« von Angreifern stark eingeschränkt – ein zentraler Schutzmechanismus, um Schadsoftware und unautorisierte Zugriffe einzudämmen.

Zero Trust ohne Segmentierung ist unvollständig: Sie ist essenziell, um das Prinzip der geringsten Berechtigungen (least privilege) technisch durchzusetzen und Risiken für jede Ressource einzudämmen.

3. Kontinuierliche Überwachung – Sicherheit ohne Pausen

Da Bedrohungen keiner zeitlichen Begrenzung unterliegen (sie treten kontinuierlich auf) ist ein kontinuierlicher Betrieb von Security Operation Centern (SOC) unerlässlich. Anstelle vierteljährlicher Audits oder manueller Überprüfungen erfordert ein Zero-Trust-Ansatz eine durchgehende Überwachung sowie eine Anomalie-Erkennung in Echtzeit. Auf diese Weise lassen sich ungewöhnliche Aktivitäten frühzeitig identifizieren, Zusammenhänge zwischen Ereignissen analysieren und adaptive Gegenmaßnahmen gezielt einleiten.

Unternehmen, die Zero Trust einsetzen, berichten von bis zu 50 % schnelleren Erkennungs- und Reaktionszeiten auf Sicherheitsvorfälle [3]. Dies ist ein klarer Vorteil gegenüber traditionellen, reaktiven Sicherheitsprozessen.

4. Automatisierung – Geschwindigkeit und Konsistenz

Automatisierung ist keine nette Ergänzung, sondern ein praktisches Erfordernis, um Zero Trust skalierbar zu machen. Automatisierung unterstützt dabei, Richtlinien durchzusetzen, Risiken automatisch zu reduzieren und repetitive Aufgaben zu eliminieren. In Verbindung mit kontinuierlicher Überwachung sorgt Automatisierung dafür, dass Schutzmaßnahmen nicht in statischen Checklisten stecken bleiben, sondern dynamisch und kontextbezogen wirken.

Dank Automatisierung werden die Zeiten von »Erkennen« zu »Entscheiden« und schließlich zu »Handeln« drastisch verkürzt – ein entscheidender Vorteil in einem Bedrohungsumfeld, in dem Angriffe oft in Minuten oder Sekunden erfolgen.

5. Unterstützung durch die Geschäftsleitung – Sicherheit als strategische Priorität

Zero Trust ist kein rein technisches Projekt, sondern eine unternehmensweite Initiative. Die Unterstützung der Geschäftsleitung ist entscheidend, um Ressourcen freizusetzen, Budgetverantwortung zu klären und organisatorische Hindernisse auszuräumen. Laut aktuellen Studien wird Zero Trust in der Mehrzahl der Unternehmen nicht allein von Sicherheits- oder IT-Teams getragen, sondern auch von CIOs und Vorständen strategisch begleitet [4].

Ohne diese Unterstützung bleibt Zero Trust oftmals ein technisches Nebeneinander von Einzelmaßnahmen, anstatt einer konsistenten Unternehmensstrategie.

6. Eine Zero Trust-Kultur – Sicherheitsdenken unternehmensweit

Technologie allein reicht heute nicht mehr aus: Zero Trust muss Teil der Unternehmenskultur werden. Sicherheitsdenken, das über bloße Compliance hinausgeht, fördert Eigenverantwortung, reduziert Silos zwischen IT-, Sicherheits- und Fachbereichen − macht Sicherheit damit zu einem gemeinsamen Ziel. Grundlage ist die Führung des Unternehmens, die Sicherheit nicht nur unterstützt, sondern aktiv vorlebt. Um das Sicherheitsdenken dann im Unternehmen zu verbreiten und zu festigen sind Fortbildungen, klare Kommunikationsstrategien und Anreizsysteme essenziell.

Nur so wird Zero Trust nicht zu einem isolierten Projekt, sondern zum dauerhaften Bestandteil, wie ein Unternehmen operiert.

Wo stehen Unternehmen 2026?

Die aktuellen Zahlen zur Zero Trust-Adoption zeigen, dass viele Organisationen den Paradigmenwechsel bereits vollzogen haben oder aktiv daran arbeiten:

Rund 81 % der Unternehmen haben Zero Trust vollständig oder teilweise implementiert [1].

60 % planen eine vollständige Zero-Trust-Einführung innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate [5].

Unternehmen, die Zero Trust einsetzen, verzeichnen deutlich schnellere Reaktionszeiten und weniger Sicherheitsvorfälle [3].

Die globale Nachfrage nach Zero-Trust-Lösungen wächst stark: Der Markt wird 2026 auf rund 49 Milliarden USD geschätzt und soll in den kommenden Jahren weiterhin kräftig wachsen [6].

Fazit

Zero Trust ist 2026 weit mehr als ein Trend: Es ist ein integraler Bestandteil moderner Sicherheitsstrategien, der sich von einem Konzept zu einer operativen Realität entwickelt hat. Transparenz, Segmentierung, kontinuierliche Überwachung, Automatisierung, Leadership-Support und eine dedizierte Sicherheitskultur sind die Bausteine, auf denen erfolgreiche Zero-Trust-Programme aufbauen.

Organisationen, die diese Bausteine nachhaltig integrieren, schaffen nicht nur wirksamen Schutz, sondern auch eine resiliente Infrastruktur, die den Herausforderungen heutiger und zukünftiger Bedrohungen gewachsen ist.

Christoph Schmidt,

Lead Architect Information Security,

Controlware GmbH

Der Artikel wurde mit Unterstützung der KI erstellt.

1344 Artikel zu „Zero Trust“

News | TechTalk | IT-Security »manage it« TechTalk: So profitieren industrielle Unternehmen von Zero Trust Der Mittwoch auf der Hannover Messe 2025 führte uns an den Stand von Nokia, wo wir Anne-Queline Keller zum Videogespräch trafen. In demselben verriet sie uns, warum das Thema Zero Trust in industriellen Umgebungen immer wichtiger wird und welchen Beitrag Kyndryl in diesem Kontext leistet.