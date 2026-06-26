Project Glasswing: Anthropic und BeyondTrust arbeiten bei der Absicherung kritischer digitaler Infrastruktur zusammen

Erweiterter Kreis an Organisationen, deren Codebasis von Regierungen oder für essenzielle Dienstleistungen genutzt werden.

Mit Zugang zu Claude Mythos Preview beschleunigt BeyondTrust die fortlaufende Erkennung und Behebung von Schwachstellen. Das Cybersicherheitsunternehmen nimmt am Project Glasswing teil, einer Kooperationsinitiative für die IT-Sicherheit kritischer Softwareinfrastruktur. Anthropic erweitert damit die Gruppe ausgewählter Anbieter, deren Codebasis für kritische digitale Infrastrukturen im globalen Handel, Regierungsumfeld und Gesundheitswesen sowie bei essenziellen Dienstleistungen genutzt werden.

Beim Betrieb und Schutz ihrer IT-Umgebungen sind Organisationen zunehmend auf privilegierte Identitäten angewiesen, so dass sichere Software für die Privilegiensteuerung ein wesentlicher Bestandteil für Cyberresilienz ist. Digitale Identitäten bilden einen neuen Netzwerkperimeter, der sich über zugewiesene Rechte und Privilegien definiert. KI-Technologien beschleunigen sowohl die Softwareentwicklung als auch die Ausnutzung von Sicherheitslücken, welche das Zeitfenster zwischen der Erkennung und Ausnutzung von Schwachstellen von Monatszeiträumen auf mittlerweile wenige Sekunden verkürzt. Das rasante Wachstum von menschlichen, maschinellen und Agentic-AI-Identitäten sorgt zugleich für eine besonders hohe Komplexität in Unternehmensumgebungen.

Künstliche Intelligenz verändert Softwareentwicklung und Cybersicherheit

»Unsere Innovationen und Weiterentwicklungen schützen Millionen Workloads weltweit durch eine wirksame Privilegienkontrolle — eine Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen«, kommentierte Janine Seebeck, CEO bei BeyondTrust. »Künstliche Intelligenz verändert die Softwareentwicklung und Cybersicherheit gleichermaßen, und verantwortliche Organisationen müssen daher die Ansprüche beim Schutz kritischer Infrastrukturen immer höher schrauben. Project Glasswing sorgt dafür, dass Sicherheit und Resilienz der eingesetzten Software weiter gestärkt werden und unsere Kunden alle menschlichen, maschinellen und Agentic-AI-Identitäten schützen können.«

KI-Agenten gehören zu den aktuell am schnellsten wachsenden, aber auch am wenigsten kontrollierten Identitäten, die oft über privilegierte Zugangsrechte auf sensible Systeme, Daten und Geschäftsprozesse verfügen. Neben menschlichen Administratoren, Servicekonten und Workload-Identitäten zählen sie zu den attraktivsten Angriffszielen für Bedrohungsakteure. Die Betreiber kritischer Infrastrukturen können ihre IT-Resilienz nur dann sicherstellen, wenn sie digitale Identitäten und Zugriffsprivilegien für alle vernetzten Nutzer, Systeme, Anwendungen und KI-gesteuerten Prozesse schützen können.

Im Rahmen der kürzlich erweiterten Cybersicherheitsinitiative Project Glasswing erhält BeyondTrust jetzt Zugang zum KI-Modell Claude Mythos Preview. Nach Angaben von Anthropic konnten die beteiligten Partnerunternehmen bislang mehr als 10.000 Schwachstellen in etablierten Software-Infrastrukturen mit hoher und kritischer Schwere aufdecken.

Visualisierung, Verwaltung, Governance

BeyondTrust wird Claude Mythos Preview defensiv nutzen, um potenzielle Softwarelücken im Produktportfolio und auf der BeyondTrust Pathfinder-Plattform identifizieren, validieren und beheben zu können. Als vollständig integrierte und KI-gesteuerte Identitätssicherheitsplattform kombiniert Pathfinder die Visualisierung, Verwaltung und Governance von digitalen Identitäten, Berechtigungen und Zugriffen.

»Der Zusammenschluss mehrerer Anbieter folgt der Erkenntnis, dass die Bedrohungen am besten gemeinsam zu bewältigen sind«, bemerkte Marc Maiffret, Chief Technology Officer bei BeyondTrust. »Für uns ist es eine Ehre, mit Anthropic und den weiteren Project-Glasswing-Mitgliedern zusammenzuarbeiten, indem wir Mythos auf den eigenen Code anwenden und die Sicherheit der Produkte insgesamt erhöhen. Unsere Kunden profitieren von den gemeinsamen Bemühungen für eine höheren Schutz, den kein Anbieter allein erreichen könnte.«

Weitere Informationen über Project Glasswing sind hier abrufbar: https://www.beyondtrust.com/blog/entry/project-glasswing-ai-powered-cyber-defense

Was Project Glasswing ist

Project Glasswing ist eine von Anthropic initiierte Cybersicherheits‑Kooperation, in der ausgewählte Technologieanbieter – darunter jetzt BeyondTrust – Zugang zu Claude Mythos Preview erhalten, um kritische Software‑Infrastrukturen besser zu schützen. Ziel ist es, Schwachstellen in Software zu identifizieren, bevor sie von Angreifern ausgenutzt werden.

Project Glasswing ist eine Sicherheitsinitiative für kritische digitale Infrastruktur, die Anthropic mit einer kleinen Gruppe von Technologieunternehmen betreibt. Die beteiligten Firmen stellen Software bereit, die:

von Regierungen,

im Gesundheitswesen,

im globalen Handel,

oder für essenzielle Dienstleistungen

eingesetzt wird.

Ziel ist es, diese Software mit Hilfe von KI‑gestützten Analysen robuster gegen Schwachstellen zu machen.

Rolle von Claude Mythos Preview

Anthropic stellt den Partnern das Modell Claude Mythos Preview zur Verfügung. Es wird defensiv eingesetzt, um:

Schwachstellen im eigenen Code zu finden

diese zu validieren

und schneller zu beheben

Laut Anthropic wurden durch Glasswing‑Partner bereits über 10.000 Schwachstellen in verbreiteten Software‑Infrastrukturen entdeckt.

Warum BeyondTrust beteiligt ist

BeyondTrust ist ein führender Anbieter für Privileged Access Management (PAM). Gerade privilegierte Identitäten – menschlich, maschinell oder KI‑basiert – sind heute eines der attraktivsten Ziele für Angreifer.

BeyondTrust nutzt Mythos u. a. für:

die Analyse des eigenen Produktportfolios

die Absicherung der Pathfinder‑Plattform (Identitätsvisualisierung, Governance, Berechtigungsmanagement)

Warum Project Glasswing wichtig ist

KI beschleunigt sowohl Softwareentwicklung als auch Exploits – das Zeitfenster zwischen Entdeckung und Angriff schrumpft von Monaten auf Sekunden.

Agentic‑AI‑Identitäten wachsen rasant, sind aber kaum kontrolliert.

Digitale Identitäten sind der neue Perimeter – klassische Netzwerkgrenzen verlieren an Bedeutung.

Glasswing soll hier einen kollektiven Sicherheitsvorteil schaffen, den einzelne Anbieter allein nicht erreichen könnten.

Albert Absmeier & KI

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