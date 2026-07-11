TechTalk: Interview mit Darren Cox – High Performance für KI-Infrastruktur und den Bau von KI-Rechenzentren

Anlässlich der ISC High Performance 2026 sprachen wir mit Darren Cox, dem Geschäftsführer von KAYTUS Europe, darüber, wie KI-Infrastruktur schnell, energieeffizient – und damit kostengünstig – gebaut und betrieben werden kann.

Deutsche Übersetzung



Hallo Darren, schön, Sie hier auf der ISC in Hamburg zu treffen. Wie sind Ihre bisherigen Eindrückevon der ICS High Performance in Hamburg? Und was hat Sie zur Teilnahme bewogen?

Die ISC ist definitiv eine der wichtigsten Messen in Europa. Sie konzentriert sich sehr stark auf unsereKerngeschäftsfelder. Wir sprechen über KI-Implementierungen im großen Maßstab und diese Art von HPC, also groß angelegte Implementierungen, die das Zentrum unseres Geschäftsmodells bilden.



Können Sie kurz ein neues Produkt vorstellen, das Sie auf der ICS präsentieren?

Wir haben hier im Wesentlichen zwei Hauptsäulen von Produktszenarien vorgestellt. Zum einen unsereextrem leistungsstarken KI-Workhorses – das ist wohl der richtige Ausdruck dafür – mit sehr hoher Dichte und zum anderen unsere umfassenden Fähigkeiten im Bereich containerisierter KI-Rechenzentren.

Der größte Vorteil dieser KI-Rechenzentren ist, dass wir die durchschnittliche Bereitstellungszeit im Vergleich zu einem herkömmlichen Rechenzentrum von 18 bis 24 Monaten deutlich reduzieren können. Mit 90 % Vorfertigung in unseren eigenen Werken könnenwir das auf vier reduzieren.

Wenn wir die Lieferzeit so kurz halten,verkürzt sich die Amortisationszeit natürlich erheblich. Und hinter jedem KI-Einsatz steckt ein Geschäftsmodell. Daher muss die Lösung so schnell wie möglich einsatzbereit sein und dem Betreiber echte Einnahmen generieren.



Oh, das ist wirklich sehr interessant. Sind diese Vorteile auch ein Alleinstellungsmerkmal Ihrer neuen Produkte?

Nun, Alleinstellungsmerkmal würde ich nicht nennen, aber basierend auf unserer bisherigen Erfahrung.

Wir haben bereits zahlreiche Projekte dieser Art realisiert, bei denen wir beispielsweise 113 Container mit hochdichter KI-Hardware in nur 13 Tagen ausgeliefert haben. Diese Art von Exzellenz und Beschleunigung, die wir dank unserer globalen Fertigungskapazitäten und Logistik bieten können, macht wirklich den Unterschied.

Denn wenn man sich KI-Implementierungen ansieht, erreichen die großen Anbieter eine GPU-Auslastung von 70 bis 80 %, die kleineren hingegen nur 15 bis 30 %. Bei einem langen Zyklus zwischen Investition, Implementierung und tatsächlichem Token-Output ist die Chance in vielen Fällen bereits vor der Implementierung verpasst. Daher ist die Ausführungsgeschwindigkeit entscheidend für das Geschäftsmodell des Rechenzentrumsbetreibers.



Und wie Sie bereits erwähnt haben, ist der ROI für Unternehmen und Ihre Kunden sehr gut?

Nun, wenn sie alles richtig machen und schnell genug reagieren können – ja, absolut. Aber wenn der Ausführungszyklus zu langsam ist und das Zeitfenster für einen bestimmten Abnehmer bereits verstrichen ist, dann haben sie ein Problem.



Können Sie etwas genauer erläutern, wie sich die Lösungen von KAYTUS von denen Ihrer Wettbewerber unterscheiden?

Nun, die Lösungen selbst, also aus Hardware-Sicht, sind wahrscheinlich vergleichbar. Es sind die kleinen Dinge, die den großen Unterschied ausmachen.

Unsere Systeme sind daher sehr auf Effizienz optimiert, insbesondere im Hinblick auf den Stromverbrauch. Das ist ein entscheidender Faktor, insbesondere hier in Europa, wo Strom knapp und die Kilowattstunden sehr teuer sind, vor allem hier in Mitteleuropa. In den nordischen Ländern sieht es etwas besser aus, aber auch hier ist es ein wichtiger Faktor.

Energieverbrauch und Energieeffizienz sind daher entscheidend für den profitablen Betrieb einer KI-Installation. Darüber hinaus bieten wir unsere eigene Management-Software-Suite an. Zusätzlich zu den üblichen Energieeinsparungen, die sich mit dieser Suite und einem sehr intelligenten GPU-Lastausgleich erzielen lassen, können wir bei luftgekühlten Installationen weitere 20 % und bei flüssigkeitsgekühlten Installationen 10 % Energie einsparen. Bei Installationen im Megawattbereich summiert sich das am Ende des Jahres zu einer beträchtlichen Summe.



Ja, das ist hier ein Problem, insbesondere in Deutschland. Energie ist sehr, sehr teuer. Das ist also ein wichtiger Punkt für Unternehmen und Ihre Kunden.

Absolut! Deshalb legen wir großen Wert auf diesen Bereich.



Und welche Zielbranchen haben Sie?

Nun, KI – es gibt keine Branche, die nicht zu unseren Zielbranchen gehört. Ich meine, KI ist gekommen, um zu bleiben. Daran besteht kein Zweifel. Und sie wird immer tiefer in unser Leben eindringen, in unsere Gesellschaftsstruktur, unsere Lebensweise, unsere Arbeitsweise und sogar unser Denken.

In typischen mitteleuropäischen Unternehmen wissen die Kunden derzeit, dass sie KI benötigen. Sie wissen, dass sie ihre Effizienz drastisch steigern kann, sind sich aber oft noch nicht ganz sicher, wie sie das konkret umsetzen sollen. Daher ist dies Teil unserer Beratungstätigkeit.



In diesem Zusammenhang: Welche Strategie verfolgen Sie für die Expansion Ihres Geschäfts hier in Europa, insbesondere in der DACH-Region?

Die Strategie ist recht einfach: Wir müssen unsere Position als vertrauenswürdigster Anbieter von KI-Infrastruktur auf dem Markt beweisen und festigen. Und das erreichen wir nicht nur durch unsere Entwicklungs- und Forschungskompetenz oder unsere Logistik, sondern auch durch den gesamten Implementierungszyklus.

Wir unterstützen unsere Kunden von Anfang an – vom Infrastrukturdesign, einschließlich des Rechenzentrumsdesigns, über die Implementierung bis hin zur Optimierung der Implementierung –, damit siein kürzester Zeit den maximalen wirtschaftlichen Nutzen aus dem implementierten System ziehen.



Haben Sie bereits Kunden in unserer Region?

Ja, die haben wir. Ich darf derzeit keine Namen nennen, da diese der Geheimhaltungsvereinbarung unterliegen. Wir haben jedoch sehr namhafte Kunden, und viele weitere sind intensiv mit uns im Gespräch zu diesem Thema.



Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig.

Nun ja, noch nicht überall, aber sie wird es in Kürze sein.



Welche zukünftigen Trends sehen Sie in Ihrem Markt oder Ihren Märkten, und wie bereiten Sie Ihr Unternehmen und Ihre Kunden darauf vor?

Die Trends sind eigentlich relativ transparent. Wir erleben von Generation zu Generation Leistungssprünge um das Drei- bis Zehnfache gegenüber der vorherigen Generation. Das bedeutet, dass parallel dazu auch der Stromverbrauch pro Einheit steigt. Der Leistungszuwachs ist natürlich höher als der Anstieg des Stromverbrauchs. Die Gerätewerden also von Generation zu Generation effizienter.

Die Anforderungen an die KI steigen daher stetig. Und wenn wir diese großen Modelle haben, die für verschiedene Branchen und Anwendungsbereiche trainiert werden, werden sie nach dem Training an den Netzwerkrand (Edge) übertragen. Diese Modelle laufen also nicht in riesigen Rechenzentren mit umfangreichen KI-Implementierungen. Sobald sie zu einer Anwendung werden, wandern sie an den Netzwerkrand.

Ein typisches Beispiel dafür ist der Einzelhandel. Dort laufen KI-Modelle beispielsweise in Supermärkten direkt am Netzwerkrand. Jeder Supermarkt hat seinen eigenen kleinen KI-Server im Büro des Filialleiters, der den Laden überwacht, die automatischen Kassen kontrolliert, Ladendiebstähle erkennt und all diese Dinge. Und das ist bereits Realität.



Der Netzwerkrand ist dann der Rand an der Ecke…



Genau. Sobald das Modell trainiert ist, wandert es an den Netzwerkrand, denn nur dort kann es zu einer funktionierenden Anwendung werden.



Haben Sie bei Ihren Kunden den Eindruck, dass sie wieder auf On-Premises-Lösungen setzen?

Dashängt stark vom Kunden und ehrlich gesagt auch vom Budget ab. Diese Implementierungen erfordern relativ hohe Investitionen, in manchen Fällen sogar massive. Und nicht jedes Unternehmen kann sich das so einfach leisten. Daher bleibt vieles davon im Rechenzentrum – typischerweise bei Kunden, die GPU-as-a-Service nutzen. Aber ja, in größeren Unternehmen wird aufgrund von Datensouveränität und ähnlichen Aspekten vieles wieder On-Premise verlagert.

Und es ist auch eine Kostenfrage, denn Hyperscaler sind nicht billig, undes ist teurer, aus einem Vertrag auszusteigen, als einen neuen abzuschließen.



Unsere Erfahrung zeigt, dass Kunden vermehrt auf Hybridlösungen setzen, nicht nur auf Cloud, oder auf On-Premise?

Absolut, das ist definitiv ein Trend. Insbesondere hochsensible IP-Daten tendieren dazu, wieder On-Premise gespeichert zu werden.



Wir sind fast bei der letzten Frage angelangt. Haben Sie Partner hier in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, in Europa, oder wer sind Ihre Partner? Können Sie uns einige Namen nennen?

Ja, ein paar Partner kann ich nennen, da wir einige Pressemitteilungen veröffentlicht haben. Ich kann Ihnen daher zwei Beispiele nennen. Wir arbeiten eng mit NEC zusammen, einem Anbieter von Mehrwertlösungen mit Hauptsitz in Düsseldorf. Auch mit Boston IT in München. Das sind nur zwei von vielen. Ich kann diese beiden Namen erwähnen, da wir bereits Pressemitteilungen und Whitepaper zu erfolgreichen Projekten veröffentlicht haben, die wir gemeinsam mit ihnen, der Universität in Köln oder der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen realisiert haben. Wir haben also schon einiges publiziert.



Wunderbar. Und nun zur allerletzten Frage: Wie sehen Sie die Zukunft – das ist immer meine letzte Frage – in ein bis zwei Jahren. Was wird Ihrer Meinung nach bis dahin passieren?

Nun, in ein bis zwei Jahren werden wir zweifellos Neues sehen. Vor allem jetzt, wo wir uns von generativer und agentenbasierter KI hin zu physischer KI bewegen. Und dann wird es richtig spannend. Denn dann wissen Sie, dass wir wirklich intelligente Roboter haben, die beispielsweise die Hausarbeit übernehmen können.

Künstliche Intelligenz wird in Zukunft einen massiven Einfluss auf unser aller Leben haben. Ich glaube, in zwei Jahren wird der Unterschied nicht mehr so ​​groß sein, aber manchmal denke ich: »Oh Gott, wenn ich 30 Jahre jünger wäre, würde ich viel mehr davon sehen.«

Es sind wirklich sehr, sehr aufregende Zeiten. Das Geschäft ist spannend. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Es ist also sehr, sehr aufregend, und in diesem Geschäft zu arbeiten, mit Kunden zusammenzuarbeiten und zu sehen, woran sie arbeiten und welche Entwicklungen sie vorantreiben, ist wirklich sehr spannend.



Darren, vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Interview. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für den Rest der ISC. Viel Spaß und hoffentlich sehenwir uns bald.

Das werden wir. Versprochen!