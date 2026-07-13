Vier Wahrheiten über Updates in der IT, die sich selbst widersprechen

Software-Updates können bei IT-Experten eine ganze Bandbreite an Emotionen auslösen, von Kopfschmerzen durch die ungewissen Folgen, über Stress durch akuten Handlungsdruck, bis hin zu Erleichterung, wenn kritische Lücken endlich geschlossen sind. Der IT-Dienstleister Avision hat sich genauer angeschaut, warum Updates eigentlich so eine paradoxe Wirkung haben und wie mögliche Best Practices aussehen könnten.

Das Einspielen von Software-Updates ist essenziell für die IT-Sicherheit und gilt zu Recht als universeller Königsweg. Gleichzeitig stellt es aber auch einen nicht zu unterschätzenden Risikofaktor dar, der zu neuen Schwachstellen führen kann. Was also tun? Weil die meisten Updates alternativlos sind, sollten sich Unternehmen genau über die Vor- und Nachteile im Klaren sein, um mit dem bestmöglichsten Risikomanagement ein wehrhaftes Schutzniveau zu erreichen. Bei dem Balanceakt zwischen Risiko und Sicherheit gibt es bei genauerem Hinsehen naturgemäß einige Widersprüche:

Updates schließen Sicherheitslücken – und öffnen neue

Jedes Update reduziert ein bekanntes Risiko und führt im gleichen Zuge eventuell ein neues, unbekanntes ein. Denn jede Änderung an bestehender Software, sei es durch neue Funktionen, Anpassungen oder Fehlerkorrekturen, kann unerwartete Nebenwirkungen und neue Angriffsflächen erzeugen. Sicherheit wird nicht einmalig durch einen neuen Patch hergestellt, sie muss mit jedem Update neu austariert werden.

Je bekannter die Schwachstelle, desto größer das Risiko

Wird eine Schwachstelle entdeckt und ein entsprechender Patch geliefert, ist das erstmal eine gute Nachricht. Gleichzeitig beginnt jedoch ein Wettlauf gegen die Zeit. Angreifer analysieren Updates gezielt, um daraus Exploits abzuleiten. Fälle wie CrackArmor zeigen, wie klein das Zeitfenster zwischen Veröffentlichung und Angriffen dabei sein kann [1].

Die sichersten Tools sind oft die riskantesten

Sicherheitssoftware benötigt weitreichende Systemrechte, um ihre Aufgabe erfüllen zu können. Leider macht genau dieser Umstand ihre Updates besonders kritisch, wie das Beispiel von Trivy deutlich gezeigt hat [2]. Jeder Patch verändert nicht nur eine Anwendung, sondern potenziell einen hochsensiblen Zugriffspunkt im System. Wird ein Update fehlerhaft oder sogar manipuliert eingespielt, kann sich der Effekt sofort systemweit ausbreiten.

Fehlerhafte Updates können mehr Schaden anrichten als Angriffe

Während Cyberattacken oft gezielt einzelne Systeme ins Visier nehmen, können fehlerhafte Updates ganze Infrastrukturen gleichzeitig in die Knie zwingen. Der CrowdStrike-Vorfall im Jahr 2024 hat eindrucksvoll vor Augen geführt, welche Auswirkungen ein einzelner fehlerhafter Rollout auf globale IT-Systeme haben kann [3]. Der Unterschied: Ein Angriff nutzt bestehende Schwächen aus, während ein fehlerhaftes Update verschiedene Systeme gleichzeitig destabilisieren kann. Dadurch entsteht ein systemisches Risiko, das schwer vorhersehbar und kaum isolierbar ist.

So weit, so widersprüchlich. Nadine Riederer, CEO von Avision, ordnet diese Fakten ein:

»Auch wenn es keine ultimative Lösung für das allgemeine Update-Paradoxon gibt, so können Unternehmen dennoch einige Best Practices aus vergangenen Vorfällen ableiten. Dazu gehört etwa die Absicherung größerer Updates durch Backups sowie die Möglichkeit, im Fehlerfall schnell auf eine vorherige Version zurückzukehren. Ebenso sinnvoll ist es, Release Notes und Rückmeldungen aus der Community zu prüfen, um bekannte Probleme frühzeitig zu erkennen, sowie Updates zunächst in sicheren Testumgebungen zu validieren. Aber auch eine risikobasierte Bewertung ist entscheidend: Kritische Systeme sollten in der Regel schnell aktualisiert werden, während weniger exponierte Systeme gegebenenfalls zunächst beobachtet und zeitlich gestaffelt aktualisiert werden können. Im Nachhinein lassen sich solche Entscheidungen meist einfach bewerten, in der Praxis bleibt es jedoch auch weiterhin eine kontinuierliche Abwägung zwischen Sicherheit, Stabilität und Verfügbarkeit.«

www.avision-it.de

Sicherheitsforscher der Qualys Threat Research Unit haben neun schwerwiegende Schwachstellen im Linux‑Sicherheitsmodul AppArmor entdeckt, die unter dem Namen »CrackArmor« zusammengefasst werden. Die Lücken ermöglichen es nicht privilegierten lokalen Nutzern, zentrale Kernel‑Schutzmechanismen auszuhebeln, Root‑Rechte zu erlangen und die Isolation von Containern zu durchbrechen. Weltweit sind laut Qualys über 12,6 Millionen Linux‑Systeme betroffen, darunter Cloud‑Plattformen, Kubernetes‑Cluster und IoT‑Geräte.

AppArmor ist ein Mandatory‑Access‑Control‑Framework, das Anwendungen über definierte Profile einschränkt und in vielen Distributionen – etwa Ubuntu, Debian und SUSE – standardmäßig aktiviert ist. Die Schwachstellen existieren seit 2017 und betreffen alle Kernel‑Versionen ab 4.11, sofern AppArmor aktiv ist. Das grundlegende Problem ist ein »Confused‑Deputy«-Fehler, bei dem privilegierte Prozesse wie sudo oder Postfix dazu gebracht werden, AppArmor‑Profile zu laden, zu ersetzen oder zu entfernen – ohne Administratorrechte.

Die Angriffe ermöglichen vier Szenarien: Manipulation von Schutzprofilen, Kernel‑Abstürze durch speziell konstruierte Profile, Erlangung vollständiger Root‑Rechte sowie das Aufheben der Container‑Isolation. Zwei CVEs wurden bereits vergeben (CVE‑2026‑23268 und ‑23269), weitere folgen.

Qualys hat funktionierende Proof‑of‑Concept‑Exploits entwickelt, veröffentlicht diese jedoch nicht öffentlich, um das Risiko ungepatchter Systeme zu minimieren. Die Forscher empfehlen dringend, verfügbare Sicherheitsupdates der jeweiligen Distributionen einzuspielen, betroffene Systeme über Qualys‑QIDs zu identifizieren und ungewöhnliche Änderungen im AppArmor‑Verzeichnis zu überwachen. Vorübergehende Maßnahmen wie das Deaktivieren von AppArmor bieten keinen ausreichenden Schutz.

Der Fall zeigt, dass selbst grundlegende Sicherheitsmodule erhebliche Angriffsflächen bieten können und dass Kernel‑Patch‑Management in Unternehmen oft unterschätzt wird.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor einem schwerwiegenden Supply‑Chain‑Angriff auf den Open‑Source‑Schwachstellenscanner Trivy des Herstellers Aqua Security. Seit dem 19. März 2026 wurden zentrale Komponenten des Projekts kompromittiert, nachdem ein Angreifer Zugriff auf das GitHub‑Repository erlangte. Dabei wurden die Binärversion v0.69.4, nahezu alle Versions‑Tags der GitHub‑Action aquasecurity/trivy-action sowie sämtliche Tags der Action setup-trivy mit Malware versehen. Zusätzlich wurden manipulierte Docker‑Images über Docker Hub verbreitet.

Die eingeschleuste Schadsoftware zielte darauf ab, Zugangsdaten und Geheimnisse zu entwenden – darunter SSH‑Keys, Cloud‑Credentials, Git‑ und Docker‑Konfigurationen, Kubernetes‑Token sowie Schlüssel für Kryptowährungs‑Wallets. Die gestohlenen Daten könnten für weiterführende Angriffe genutzt werden, etwa zur Installation wurmfähiger Software oder zur Kompromittierung weiterer Projekte. Die Schwachstelle wurde unter CVE‑2026‑33634 erfasst und mit einem CVSS‑Score von 9.4 (kritisch) bewertet.

Der Angriff wirkt sich auch auf andere Software‑Ökosysteme aus. Mutmaßlich durch dieselbe Gruppe – TeamPCP – wurden weitere Projekte kompromittiert, darunter das PyPI‑Paket litellm, mehrere GitHub‑Actions sowie zwei Checkmarx‑Plugins im OpenVSX‑Marketplace. Die Kampagne betrifft inzwischen GitHub Actions, Docker Hub, npm, OpenVSX und PyPI, und es ist zu erwarten, dass weitere Bibliotheken folgen.

Das BSI empfiehlt dringend, kompromittierte Versionen zu identifizieren und auf als sicher geltende Releases zurückzukehren: Trivy v0.69.2–0.69.3, trivy‑action v0.35.0, setup‑trivy v0.2.6. Wurden betroffene Versionen im relevanten Zeitraum ausgeführt, müssen alle zugänglichen Geheimnisse als abgeflossen gelten und unverzüglich ausgetauscht werden. Zudem sollten CI/CD‑Workflows überprüft werden, insbesondere wenn veränderliche Versions‑Tags statt unveränderlicher Commit‑Hashes genutzt wurden.

Das Dokument betont die generelle Bedeutung von Supply‑Chain‑Sicherheit und fordert Organisationen auf, Entwicklungsumgebungen zu isolieren, SBOMs einzusetzen und eine detaillierte Übersicht über eingesetzte Softwarekomponenten zu pflegen. Angesichts der zunehmenden Angriffe auf Software‑Lieferketten seien grundlegende Schutzmaßnahmen zwingend erforderlich.

Eine gemeinsame Untersuchung des BSI und des Digitalverbands Bitkom zeigt, wie stark deutsche Unternehmen von der weltweiten Crowdstrike‑Panne betroffen waren. Das fehlerhafte Update der Sicherheitssoftware führte zu massiven IT‑Ausfällen, die sowohl direkte als auch indirekte Folgen hatten. 62 % der befragten Firmen litten unter unmittelbaren Störungen wie dem Ausfall von PCs und Servern, während 48 % zusätzlich durch Probleme bei Zulieferern, Kunden oder Partnern beeinträchtigt wurden.

Fast jedes zweite Unternehmen musste den Betrieb vorübergehend einstellen – im Durchschnitt für zehn Stunden. Viele bewerten die Auswirkungen rückblickend als gravierend für die deutsche Wirtschaft. Gleichzeitig herrscht die Einschätzung vor, dass sich solche Vorfälle nie vollständig verhindern lassen. BSI‑Präsidentin Claudia Plattner betont, dass man zwar keinen hundertprozentigen Schutz erreichen könne, aber die Qualität von Software und Updates deutlich verbessert werden müsse. Unternehmen selbst seien gefordert, ihre Resilienz zu erhöhen und Anwendern mehr Kontrolle über Updateprozesse zu geben.

Die technischen Auswirkungen waren erheblich: Im Schnitt waren 32 % der PCs/Notebooks und 51 % der Server betroffen. Häufig traten Systemabstürze, nicht nutzbare Anwendungen und fehlende Daten auf. Die vollständige Wiederherstellung dauerte durchschnittlich zwei Tage, bei einem Fünftel sogar länger als drei Tage.

Die meisten Unternehmen (74 %) bewältigten die Probleme eigenständig, einige mit externer Unterstützung. Ein Großteil verfügte über Notfallpläne, deren Wirksamkeit jedoch variierte. Als Konsequenz planen viele Firmen, ihre IT‑Notfallkonzepte zu verbessern, Schulungen durchzuführen, Patch‑Management zu optimieren, Back‑ups auszubauen und Netzwerke stärker zu segmentieren. Der Vorfall gilt als deutlicher Warnschuss für die Notwendigkeit robuster Cybersicherheitsstrukturen.

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