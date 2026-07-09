Neue Sicherheitslösung unterstützt FIDO2 und PKI für gesicherten logischen Zugriff

Die Infineon Technologies AG bringt SECORA ID Key S USB auf den Markt, eine auf Java Card basierende Lösung mit USB- und NFC-Konnektivität für gesicherte Authentifizierung und digitale Signaturen. Als erste für FIDO Level 3+ zertifizierte und CTAP 2.1-konforme Lösung ermöglicht der Authentifikator eine phishing-resistente, passwortlose Authentifizierung sowie Schutz vor aus der Ferne durchgeführten Softwareangriffen und lokalen Hardwareangriffen. Er umfasst vorinstallierte Applets für FIDO-Authentifizierung, die Erstellung qualifizierter digitaler Signaturen sowie PKI-Funktionen und bietet zugleich umfassende Anpassungsoptionen. Auf Basis der innovativen Single System in Package Hardwareplattform ID Key S USB von Infineon in Kombination mit einer offenen Java Card-Umgebung bietet die End-to-End-Lösung maximale Flexibilität und ermöglicht es Kunden, proprietäre Applets zu entwickeln, zu migrieren und bereitzustellen. Damit werden zusätzliche Anwendungsfälle wie physische Zutrittskontrolle, Krypto-Wallets und Software-Rechtemanagement unterstützt, die den Anforderungen von Unternehmen, Finanzinstituten und staatlichen Stellen gerecht werden.

»Die Nachfrage nach starker, passwortloser Authentifizierung war noch nie so hoch. Mit SECORA ID Key S USB bieten wir eine bewährte, zertifizierte Lösung, die die heutigen erhöhten Sicherheitsherausforderungen adressiert und sich zugleich so einfach implementieren lässt, dass sie in jeder Umgebung im großen Maßstab ausgerollt werden kann – von Unternehmen bis hin zu Behörden und Finanzinstituten«, sagt Maurizio Skerlj, Senior Vice President und Product Line Manager für Authentication and Identity Solutions bei Infineon.

SECORA ID Key S USB basiert auf dem Krypto-Controller SLC38 von Infineon und nutzt ein Java Card-Betriebssystem, das mit Java Card 3.1 und GlobalPlatform v2.3.1 konform ist. Die Plattform bietet 250 kB nichtflüchtigen Speicher (non-volatile Memory, NVM), wobei zusätzliche 64 kB verfügbar sind, wenn das ISO-Dateisystem-Applet entfernt wird, sowie 7.392 Byte frei verfügbaren RAM. Sie unterstützt kryptografische Operationen einschließlich gesichertem Schlüsselmanagement und Zertifikatsverarbeitung für verschlüsselte Kommunikation und digitale Signaturen. Auf Basis der Sicherheitstechnologie von Infineon kombiniert die Lösung die Hardware des SECORA ID Key S USB mit einer offenen, Java-Card-basierten Plattform und ermöglicht so Flexibilität und Skalierbarkeit für fortschrittliche passwortlose Authentifizierungs- und Identitätsanwendungen. Die Lösung ist mit Umgebungen ohne integrierte Smartcard-Lesegeräte kompatibel und vereinfacht die Bereitstellung in bestehenden IT-Systemen. Zudem verbindet sie Security auf Hardware-Ebene mit Anwendungsvielfalt und erfüllt damit die Anforderungen von Unternehmen und Nutzern an skalierbare, gesicherte Authentifizierung.

SECORA ID Key S USB wird als System in Package (SiP )Lösung angeboten, die den Sicherheitscontroller mit einem USB Bridge Controller kombiniert. Dieses optimierte Single Package mit seinem kompakten Formfaktor (4 × 4 × 0,85 mm) ermöglicht eine nahtlose Integration und einen besonders platzsparenden Einsatz. Dadurch lassen sich die Stückliste reduzieren sowie Logistik und Bestandsmanagement für OEMs vereinfachen.

Um die Integration von SECORA ID Key S USB zu erleichtern, stellt Infineon umfassende Entwicklungstools bereit, darunter eine Java-Card-Entwicklungsumgebung sowie den Infineon Configurator zur Entwicklung kundenspezifischer Applets und zur Personalisierung des Onboard-Java-Card-Betriebssystems. Darüber hinaus werden verschiedene Dienstleistungen angeboten, einschließlich technischem Support, Schulungen und Beratung, um Kunden dabei zu unterstützen, das volle Potenzial des SECORA ID Key S USB bestmöglich auszuschöpfen. Infineon arbeitet mit mehreren Ökosystempartnern zusammen, um neue Anwendungsfälle und Applikationen für die Authentifizierungslösung zu entwickeln und deren Funktionalität und Interoperabilität weiter auszubauen.

Verfügbarkeit

ID Key S USB Engineering Samples von Infineon sind ab sofort verfügbar, die Serienproduktion ist für September 2026 geplant. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com .

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