Es geht um die Zukunftsfähigkeit Europas

Buchbesprechung: Der Phönix‑Moment von Michael Mattis

Es gibt kulturelle Referenzen, die einen über Jahre begleiten – nicht als nostalgische Erinnerung, sondern als gedanklicher Kompass. Für mich gehört der Film Phönix aus der Asche mit Hardy Krüger, den ich in meiner Kindheit in den 60iger Jahren gesehen habe, genau dazu. Krüger verkörpert darin eine Form von Resilienz, die im Management oft beschworen, aber selten so authentisch dargestellt wird: die Fähigkeit, Rückschläge nicht zu kaschieren, sondern produktiv zu verarbeiten; die Kunst, sich neu auszurichten, ohne die eigene Integrität zu verlieren. Diese Haltung hat mich früh geprägt, sogar zu meinem Ingenieurstudium inspiriert – und sie bildet einen überraschend passenden Resonanzraum für das Buch Der Phönix‑Moment von Michael Mattis.

Denn auch Mattis beschreibt einen Prozess des Wiederaufstehens: nicht individuell, sondern strukturell; nicht filmisch, sondern wirtschaftlich‑strategisch; nicht als persönliche Entwicklung, sondern als europäische Aufgabe. Die Parallele ist dennoch klar: Es geht um die Fähigkeit, aus Herausforderungen Kraft zu ziehen und aus Fragmentierung wieder Handlungsfähigkeit zu formen. Genau das macht Der Phönix‑Moment zu einem relevanten Werk für Führungskräfte, Strategen und Entscheider, die sich mit der Zukunftsfähigkeit Europas beschäftigen.

Ein konstruktiver Weckruf für Europas digitale Zukunft

Mattis gelingt ein bemerkenswerter Balanceakt: Er beschreibt die digitale Stagnation Europas präzise und faktenbasiert, ohne in Alarmismus oder Kulturpessimismus zu verfallen. Sein Weckruf ist analytisch, nicht emotional; konstruktiv, nicht klagend. Europa, so seine Diagnose, verfügt über enorme technologische Kompetenz – aber es fehlt an Skalierungsmentalität, an Geschwindigkeit, an Mut zur Kommerzialisierung und an der Fähigkeit, nationale Silos zu überwinden.

Diese Analyse ist nicht neu, aber Mattis formuliert sie mit einer Klarheit, die selten ist. Vor allem aber bleibt er nicht beim Problem stehen. Er zeigt Wege auf, wie Europa seine Stärken neu aktivieren kann – und genau darin liegt die Kraft des Buches.

Strukturelle Klarheit: Lernen, Zusammenarbeiten, Vernetzen

Das Werk ist hervorragend strukturiert. Die drei zentralen Säulen – Lernen, Zusammenarbeiten, Vernetzen – bilden einen strategischen Rahmen, der sowohl für politische Institutionen als auch für Unternehmen unmittelbar anschlussfähig ist.

Lernen bedeutet für Mattis nicht nur Wissensaufnahme, sondern die Bereitschaft, erfolgreiche Modelle anderer Regionen zu adaptieren.

bedeutet für Mattis nicht nur Wissensaufnahme, sondern die Bereitschaft, erfolgreiche Modelle anderer Regionen zu adaptieren. Zusammenarbeiten meint die Überwindung europäischer Fragmentierung – ein Thema, das in der Industrie seit Jahren diskutiert wird, aber selten konsequent umgesetzt wird.

meint die Überwindung europäischer Fragmentierung – ein Thema, das in der Industrie seit Jahren diskutiert wird, aber selten konsequent umgesetzt wird. Vernetzen schließlich steht für die Fähigkeit, Ökosysteme zu schaffen, die Innovation nicht nur ermöglichen, sondern beschleunigen.

Diese Dreiteilung ist nicht theoretisch, sondern operationalisierbar – und genau das macht sie für ein B2B‑Publikum wertvoll.

Fallstudien, die Europa spiegeln – und herausfordern

Besonders stark sind die Fallstudien, die Mattis einbettet. Sie sind prägnant, gut recherchiert und didaktisch klug eingesetzt. Drei Beispiele stechen heraus:

MP3 und Apple : Europa erfindet die Technologie, aber Apple baut das Ökosystem. Eine Lektion über die Macht der Kommerzialisierung.

: Europa erfindet die Technologie, aber Apple baut das Ökosystem. Eine Lektion über die Macht der Kommerzialisierung. World Wide Web (CERN) : Europa schenkt der Welt die Grundlage des Internets – und verpasst die Plattformökonomie.

: Europa schenkt der Welt die Grundlage des Internets – und verpasst die Plattformökonomie. Quaero: Ein ambitioniertes Projekt, das an Bürokratie und fehlender Marktorientierung scheitert.

Diese Beispiele sind nicht als Vorwürfe formuliert, sondern als Lernchancen. Sie zeigen, wie nah Europa oft an globaler Führerschaft war – und wie knapp diese Chancen verpasst wurden. Für Entscheider sind diese Kapitel besonders wertvoll, weil sie strukturelle Muster sichtbar machen, die sich bis heute wiederholen.

Europa groß denken – nicht klein verwalten

Was Der Phönix‑Moment besonders auszeichnet, ist seine positive Grundhaltung. Trotz aller Kritik glaubt Mattis fest an die Stärke Europas. Er betont die industrielle Exzellenz, die Forschungslandschaft, die Werte von Datenschutz und Souveränität – und zeigt, wie diese Stärken in einer digitalen Welt zu echten Wettbewerbsvorteilen werden können.

Sein Konzept eines Silicon Valley Europe ist keine naive Vision, sondern eine strategische Idee: ein mentaler und organisatorischer Raum, in dem Europa seine Stärken bündelt, statt sie durch nationale Silos zu fragmentieren. Die Airbus‑Analogie ist hier besonders gelungen. Sie zeigt, dass Europa globale Champions hervorbringen kann – wenn es gemeinsam handelt.

Sprachlich klar, motivierend, professionell

Mattis schreibt in einer Sprache, die sowohl Fachleute als auch Führungskräfte erreicht. Er vermeidet technokratische Floskeln und setzt stattdessen auf klare Bilder, starke Metaphern und eine motivierende Tonalität. Die Phönix‑Metapher ist nicht nur ein stilistisches Element, sondern ein emotionaler Anker, der das gesamte Buch trägt.

Fazit: Ein strategisch relevantes, inspirierendes Buch

Der Phönix‑Moment ist ein Werk, das weit über eine Analyse hinausgeht. Es ist ein strategischer Leitfaden, ein Impulsgeber und ein Appell an Europas Gestaltungswillen. Für Führungskräfte, die sich mit Digitalisierung, Innovation und europäischer Wettbewerbsfähigkeit beschäftigen, ist es eine klare Empfehlung.

Wer verstehen will, warum Europa digital zurückliegt – und wie es wieder aufsteigen kann –, sollte dieses Buch lesen. Es ist ein Werk, das Hoffnung spendet, Energie gibt und den Blick nach vorne richtet. Es ist ein Buch, das Mut macht – und das zeigt, dass Europa nicht nur aufstehen kann, sondern aufstehen muss. Ein echtes Phönix‑Buch.

Albert Absmeier, Chefredakteur manage it