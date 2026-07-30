E-Rechnung: Warum jetzt eine europaweite Strategie nötig ist

Wie Unternehmen mit einer Plattform die Komplexität bei E-Rechnungen vermeiden und strategische Spielräume schaffen können
Die elektronische Rechnung entwickelt sich derzeit von einer gesetzlichen Pflicht zu einem strategischen Baustein der Unternehmens-IT. Für international tätige Unternehmen besteht die eigentliche Herausforderung längst nicht mehr darin, einzelne gesetzliche Vorgaben zu erfüllen – sondern die Vielzahl nationaler Anforderungen effizient in einer einheitlichen digitalen Architektur abzubilden.
Management Summary
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E‑Rechnung wird zum strategischen IT‑Baustein: Die EU‑Reformen (ViDA, VIES/CTC) transformieren die elektronische Rechnung von einer Compliance‑Pflicht zu einem zentralen Element moderner Unternehmensarchitekturen – besonders für international tätige Firmen.
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Regulatorische Vielfalt erzeugt Komplexität: Unterschiedliche nationale Standards (z. B. XRechnung, ZUGFeRD, FatturaPA) führen zu fragmentierten Plattformen, Silos und steigendem Integrationsaufwand; formale Gesetzeskonformität bedeutet nicht automatisch Effizienz.
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Plattformansätze schaffen Skalierbarkeit: Europäische E‑Invoicing‑Hubs und moderne Transformationsplattformen ermöglichen Format‑Konvertierung, Harmonisierung und zentrale Steuerung der Dokumentenflüsse – ein Schlüssel zur digitalen Souveränität.
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E‑Rechnung als Wertschöpfungshebel: Unternehmen können regulatorische Anforderungen in Wachstumstreiber verwandeln, indem sie Data Governance stärken, Kundenerlebnisse verbessern und die digitale Architektur vereinheitlichen.
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Strategische Frage für Führungsteams: Sind Organisationen bereit, steuerrelevante Daten als strategisches Asset zu nutzen – für Effizienzgewinne, neue Services und resilientere Kundenbeziehungen im europäischen E‑Rechnungs‑Ökosystem?
Die Einführung der strukturierten elektronischen Rechnung (E-Rechnung) wird von der EU und ihren Mitgliedsstaaten seit Jahren forciert. Dahinter steht das Ziel, das europäische Mehrwertsteuersystem zu modernisieren und die Digitalisierung wirtschaftlicher Transaktionen voranzutreiben. Im März 2025 hat die Europäische Kommission hierzu das Paket »VAT in the Digital Age« (ViDA, Mehrwertsteuer im Digital-Zeitalter) verabschiedet. Die Reform stützt sich insbesondere auf zwei Maßnahmen: Bis zum 1. Juli 2030 wird die strukturierte E-Rechnung zur Pflicht für grenzüberschreitende B2B-Transaktionen. Zudem werden mehrwertsteuerrelevante Daten digital an ein zentrales System gemeldet, abgekürzt VIES (VAT Information Exchange System), das zur kontinuierlichen Überwachung von Transaktionen innerhalb der EU dient. Als Teil des dann eingeführten »Fünf-Ecken-Modells« wird das VIES als Continuous Transaction Control (CTC, Mechanismus zur kontinuierlichen Transaktionskontrolle) fungieren, um in Echtzeit den Austausch elektronischer Rechnungen zwischen Handelspartnern, Vermittlern und lokalen Steuerbehörden zu überwachen.
Viele Staaten führen nationale E-Rechnungsmandate ein, um den Weg für eine künftige europäische Harmonisierung zu ebnen. Wir befinden uns in einer Übergangsphase, die durch ein sehr heterogenes regulatorisches Umfeld gekennzeichnet ist, was auch die Entwicklung der elektronischen Rechnungsstellung in Deutschland prägt. Die E-Rechnungsmandate in den EU-Ländern basieren auf unterschiedlichen technischen und normativen Modellen, die von stark zentralisierten Systemen, z.B. in Italien oder Polen, bis hin zu dezentralisierten und flexiblen Lösungen, etwa in Deutschland, reichen. Diese Vielfalt spiegelt die verschiedenen administrativen Prioritäten der europäischen Länder wider und produziert ein komplexes normatives Ökosystem, in dem jeder Staat eine eigene Strategie zur Digitalisierung der steuerlichen Prozesse entwickelt.
Aufgrund der unterschiedlichen nationalen Regeln sind insbesondere international agierende europäische Unternehmen mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. In dem Maße wie die Unternehmen nationale E-Rechnungsmandate umsetzen, gehen sie das Risiko ein, eine Vielzahl lokaler Plattformen, technischer Standards und unterschiedlicher Dienstleister parallel managen zu müssen. Dadurch steigt der Integrations- und Verwaltungsaufwand für Dokumentenflüsse und IT-Systeme erheblich. Indes verbleiben die Rechnungsdaten häufig in nationalen digitalen Silos, die sich langfristig nur schwer integrieren oder skalieren lassen. Daher können formal gesetzeskonforme Prozesse aus betrieblicher Sicht wenig effizient sein, weil dadurch die Verwaltungskosten ansteigen und die Entwicklung der IT-Architektur komplexer wird.
Formate der elektronischen Rechnungsstellung in Deutschland
Unternehmen können in Deutschland unterschiedliche technischer Standards für den Austausch elektronischer Rechnungen auswählen. Verschiedene E-Rechnungsformate bestehen parallel. Zu den am meisten genutzten Standards zählen:
- XRechnung – ein Standard, der speziell für die Rechnungsstellung gegenüber der öffentlichen Verwaltung entwickelt wurde.
- ZUGFeRD – ein hybrides Format, das ein einlesbares PDF-Dokument mit strukturierten XML-Daten kombiniert.
- Peppol BIS Billing 3.0 – der europäische Standard, der im Peppol-Netz verwendet wird.
Ziel ist es, ein hohes Maß an technologischer Flexibilität zu bewahren und Unternehmen zugleich die Wahl des für ihre betrieblichen Prozesse am besten geeigneten Formats zu ermöglichen.
Besonders deutlich wird dies am Beispiel Deutschlands. Hier stehen Unternehmen mehrere etablierte Standards und Übertragungswege zur Verfügung – ein Vorteil für die Flexibilität, gleichzeitig aber auch herausfordernd für die Integration und Prozesssteuerung. Sobald mehrere Standards verfügbar sind, stehen Unternehmen vor der Aufgabe, unterschiedliche Prozesse und Standards organisatorisch zu harmonisieren. Denn wenn verschiedene Formate der elektronischen Rechnungsstellung und verschiedene Übertragungskanäle eingesetzt werden, kann dies dazu führen, dass für jede Geschäftsbeziehung unterschiedliche technische Konfigurationen erforderlich sind. So könnte ein Unternehmen zum Beispiel Rechnungen in einem Format erhalten und dann gezwungen sein, diese in einem anderen Format zu versenden, oder es müsste auf verschiedene Übertragungskanäle je nach Geschäftspartner oder Bezugsmarkt zurückgreifen.
Strategische Spielräume: Von der Gesetzeskonformität zur Wertschöpfung
Doch umgekehrt können sich Unternehmen auch Spielräume verschaffen, indem sie ihre digitale Architektur strategisch weiterentwickeln.
Datensouveränität und digitale Souveränität: Während nationale Vorschriften zu erfüllen sind, müssen die Unternehmen zugleich die Kontrolle über ihre Daten und digitale Architektur bewahren. In den letzten Jahren ist die digitale Souveränität immer mehr in den Fokus gerückt: die Fähigkeit, die eigene Geschäftstätigkeit unabhängig von nationalen Infrastrukturen und spezifischen technischen Formaten zu gestalten. Dieses Ziel lässt sich erreichen, indem man einen europäischen E-Invoicing-Hub errichtet, über den man die Unterschiede zwischen den nationalen Systemen koordiniert und steuert. E-Rechnungs-Plattformen können verschiedene Formate verwalten und automatisch konvertieren, sodass sich die Integration zwischen Systemen und Handelspartnern einfacher gestaltet. Mit einer derartigen Plattform könnten Unternehmen die verschiedenen nationalen Formate – zum Beispiel XRechnung in Deutschland oder FatturaPA in Italien – in Richtung eines einzigen, Unternehmensdatenmodells einordnen, das sie in ihr ERP integriert haben.
Mit dem Einsatz von modernen Plattformen wie etwa der Doxee Platform können Unternehmen bereits heute die regulatorische Vielfalt in Europa beherrschen, indem sie interoperable Infrastrukturen und moderne Daten-Transformationsfähigkeiten nutzen. Mithilfe geeigneter Tools zur Dokumentenorchestrierung und Omnichannel-Kommunikation integriert die Doxee Platform unterschiedliche Standards der elektronischen Rechnungsstellung und transformiert Rechnungsdaten in personalisierte digitale Erlebnisse.
Die Doxee Platform bietet skalierbare E-Rechnungsfunktionen, die den europäischen Vorschriften entsprechen.
E-Rechnung als strategisches Asset: Ferner empfiehlt es sich, die E-Rechnung als strategisches Asset zu nutzen. Anstatt nur eine Compliance-orientierte Sicht auf die E-Invoicing-Transformation einzunehmen, die das Risiko birgt, an der zunehmenden regulatorischen Komplexität zu scheitern, kann ein strategischer Ansatz mehrere Möglichkeiten eröffnen: Indem die Data Governance gestärkt, Kundenerlebnisse verbessert und die digitale Architektur modernisiert wird, lassen sich regulatorische Anforderungen in Wachstumstreiber verwandeln.
Innerhalb eines zunehmend integrierten europäischen E-Rechnungs-Ökosystems stellt sich die entscheidende Frage, ob ein Unternehmen bereit ist, die Daten seine steuerlichen Dokumente in einen strategischen Vorteil zu überführen – und damit mehr Effizienz, zusätzlichen Mehrwert und neue Möglichkeiten der Kundenbeziehung zu schaffen.
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Judith Schuder, Head of Marketing, Doxee
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Michael Biechele, Chief Revenue Officer, Doxee
Beispiel für den Ablauf der elektronischen Rechnungsstellung in Deutschland.
❓ Was ist die E‑Rechnung und warum wird sie jetzt so wichtig?
Die E‑Rechnung ist ein strukturiertes elektronisches Rechnungsformat, das von der EU im Rahmen von VAT in the Digital Age (ViDA) verpflichtend eingeführt wird. Ab 1. Juli 2030 müssen grenzüberschreitende B2B‑Transaktionen in der EU zwingend per E‑Rechnung abgewickelt werden. Sie wird damit zu einem strategischen Baustein der Unternehmens‑IT.
❓ Welche EU‑Regeln beeinflussen die E‑Rechnung konkret?
Zwei Kernmaßnahmen prägen die Reform:
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Pflicht zur strukturierten E‑Rechnung für EU‑weite B2B‑Geschäfte.
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Digitale Meldung steuerrelevanter Daten an VIES, das künftig als Continuous Transaction Control (CTC) Echtzeit‑Überwachung ermöglicht.
❓ Warum ist die Umsetzung für international tätige Unternehmen besonders komplex?
Jedes EU‑Land nutzt eigene technische Standards und Plattformen (z. B. XRechnung, ZUGFeRD, FatturaPA). Dadurch entstehen digitale Silos, unterschiedliche Übertragungskanäle und hoher Integrationsaufwand. Gesetzeskonformität bedeutet nicht automatisch Effizienz.
❓ Welche Formate sind in Deutschland relevant?
In Deutschland existieren mehrere parallele Standards:
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XRechnung (öffentliche Verwaltung)
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ZUGFeRD (hybrides PDF/XML‑Format)
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Peppol BIS Billing 3.0 (europäischer Standard) Unternehmen müssen diese Formate organisatorisch harmonisieren, um Medienbrüche zu vermeiden.
❓ Wie können Unternehmen die Komplexität reduzieren?
Durch den Einsatz eines europäischen E‑Invoicing‑Hubs oder moderner Plattformen wie der Doxee Platform lassen sich Formate automatisch konvertieren, Daten zentral steuern und nationale Unterschiede ausgleichen. Das schafft Skalierbarkeit und digitale Souveränität.
❓ Welche strategischen Chancen bietet die E‑Rechnung?
Unternehmen können die E‑Rechnung als strategisches Asset nutzen:
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Stärkung der Data Governance
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Modernisierung der digitalen Architektur
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Verbesserung der Kundenerlebnisse
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Nutzung steuerrelevanter Daten für Effizienz und neue Services
Unternehmensprofil Doxee
Doxee ist ein internationales Software-Unternehmen und ein anerkannter Marktführer im Bereich Customer Communications Management (CCM) und Customer Experience Management (CXM). Mit der Doxee Platform, einer Cloud-nativen Lösung auf moderner Multi-Cloud-Architektur, können Unternehmen ihre gesamte Kundenkommunikation sowie kanalübergreifende Interaktionen zentral steuern und ihre digitale Transformation gezielt vorantreiben. Doxee bietet sichere, skalierbare und flexibel anpassbare Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Kundenkommunikation personalisieren, automatisieren und datenbasiert optimieren können, insbesondere für große Unternehmen sowie Organisationen im öffentlichen Sektor. Seit über zehn Jahren investiert Doxee rund 20 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung und unterstreicht damit den hohen Stellenwert von Innovation in der Produkt- und Prozessentwicklung. Mit einer umfassenden Platform für digitale Kundenkommunikation und Customer Experience Management ist Doxee europaweit tätig und besonders stark in Südeuropa sowie im DACH-Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) vertreten. Doxee wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Modena. Das Unternehmen ist an der Börse Euronext in Mailand notiert. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Doxee einen Umsatz von 31 Millionen Euro und beschäftigte 160 Mitarbeiter. www.doxee.com
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