xSuite stellt neue Funktion für E-Rechnungs-Versand aus SAP vor

Die cloudbasierte E-Rechnungsplattform xSuite eDNA kann jetzt beides: E-Rechnungen annehmen und aus SAP versenden.

In vielen Ländern weltweit – in Europa u. a. Deutschland, Polen und Frankreich – wird der Versand von E-Rechnungen in den nächsten ein bis fünf Jahren verpflichtend. SAP-Anwenderunternehmen stellt die xSuite Group dafür jetzt eine Erweiterung ihres Produkts xSuite eDNA (electronic Document Network Adapter) zur Verfügung, das die Erstellung und den Versand von Debitorenrechnungen aus SAP SD in XML-Formaten (konform mit EN 16931) möglich macht. Die cloudbasierte E-Rechnungsplattform ist für zahlreiche E-Rechnungsformate geeignet und fungiert als Schaltzentrale zwischen SAP und globaler E-Rechnungswelt. Sie ist sowohl in SAP S/4HANA als auch in SAP ECC einsetzbar.

Bereits seit Juni 2024 nimmt xSuite eDNA unterschiedlichste E-Rechnungsformate über das Peppol-Netzwerk an, überträgt die Daten direkt ins SAP-System des Kunden und ermöglicht so eine einfache und schnelle Verarbeitung von eingehenden E-Rechnungen.

Jetzt können mit xSuite eDNA auch E-Rechnungen aus SAP erstellt und versendet werden. Dafür wird im SAP SD-Modul ein Add-on (Transport) von xSuite installiert, das auf die Nachrichtensteuerung in SAP zugreift. Unmittelbar nach Erstellen einer Faktura in SAP werden die relevanten Daten über die Nachrichtensteuerung abgerufen und an die Cloud-basierte Plattform xSuite eDNA übergeben. Diese führt diverse Prüfschritte gemäß EN 16931 durch (Datenintegrität, Pflichtfelder, Datentypen, Business Rules); die Formatumwandlung und weitere Verarbeitungsschritte erfolgen vollständig in der Cloud. Änderungen oder Erweiterungen (z. B. neue E-Rechnungsformate oder -versionen) werden zentral in der Cloud implementiert und stehen allen Kunden automatisch zur Verfügung. Dies reduziert auf Kundenseite den Aufwand für die Wartung und sorgt für hohe Flexibilität.

xSuite eDNA bietet zwei Versandoptionen: per E-Mail in den Formaten BIS Billing, ZUGFeRD und XRechnung (weitere geplant) sowie über das Peppol Netzwerk. Das Portfolio an Ländern und Portalen wird mit strategischem Fokus konsequent erweitert. Derzeit stehen folgende Netzwerke und dessen Formate zur Verfügung:

Peppol (diverse Länder und Formate)

SdI – Sistema di Interscambio / Fattura PA (Italien)

ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală / RO e-Factura (Rumänien)

NAV – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Ungarn)

Weitere auf Anfrage

Sven Holtmann, Product Manager bei xSuite, stellt die neue Lösung für den Versand von E-Rechnungen aus SAP SD in einem Release-Webinar vor:

Release-Webinar

Datum: 14. August 2025

Uhrzeit: 11:30 – 12:30 Uhr

Link: https://bit.ly/xSuite-Versand-E-Rechnung

Die Teilnahme ist für Kunden und Interessenten gleichermaßen kostenfrei