Wie viele Jobs sind in den USA durch KI gefährdet – oder werden neu geschaffen?

Rund 18 Prozent der Jobs in den USA sind kurzfristig einem erhöhten Automatisierungsrisiko durch künstliche Intelligenz ausgesetzt. Gleichzeitig zeigt die Infografik auf Basis eines aktuellen OpenAI-Reports [1], dass der größere Teil des Arbeitsmarkts differenzierter betroffen ist: 24 Prozent der Jobs dürften sich vor allem umstrukturieren, während 12 Prozent sogar von zusätzlichem Wachstum profitieren könnten. Mit 46 Prozent bleibt fast die Hälfte der Beschäftigung zunächst vergleichsweise stabil.
Damit relativiert sich die oft zugespitzte Debatte über massiven Jobverlust. Wie auch ein von Forbes formulierter Befund betont, bedeutet technologische Fähigkeit nicht automatisch Verdrängung [2]. Viele Tätigkeiten bleiben durch regulatorische Vorgaben, menschliche Interaktion oder physische Arbeit geprägt. KI verändert daher eher Aufgabenprofile als ganze Berufe.
Auf Deutschland sind diese Ergebnisse mit Einschränkungen übertragbar. Die stärkere Regulierung, höhere Tarifbindung und der größere Industrieanteil könnten den Wandel verlangsamen. Gleichzeitig dürfte der Fachkräftemangel die Integration von KI beschleunigen, da Unternehmen fehlende Arbeitskräfte durch Automatisierung und produktivitätssteigernde Technologien zu kompensieren versuchen. Die Entwicklung könnte somit ähnlich verlaufen, aber zeitlich gestreckter und stärker von institutionellen Rahmenbedingungen geprägt sein.
Zugleich ist insgesamt zu berücksichtigen, dass der Studienautor Ronnie Chatterji als Chefökonom von OpenAI nicht neutral ist, sondern ein institutionelles Interesse an einer ausgewogenen oder eher positiven Darstellung der KI-Auswirkungen haben könnte. Während OpenAI stärker betont, dass viele Jobs transformiert werden, gehen andere Studien eher von direkter Verdrängung aus.
Eine frühere Studie von Goldman Sachs (2023) etwa kam zu dem Ergebnis, dass ein großer Teil der Arbeit automatisierbar ist und weltweit bis zu 300 Millionen Vollzeitstellen betroffen sein könnten [3]. Damit setzt die Studie stärker auf potenzielle Verdrängung, während OpenAI stärker zwischen Automatisierung, Umstrukturierung und Wachstum differenziert.
Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/36190/anteil-der-arbeitsplaetze-in-den-usa-die-kurzfristig-folgendermassen-von-kuenstlicher-intelligenz-betroffen-sind/?lid=trdy2xow0jn8
[1] https://cdn.openai.com/pdf/the-ai-jobs-transition-framework_report.pdf
[2] https://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2026/04/27/at-least-18-of-jobs-face-major-ai-risk-openai-economist-predicts/
[3] https://www.goldmansachs.com/insights/articles/generative-ai-could-raise-global-gdp-by-7-percent/
Wie viele Stellen streicht die Tech-Branche?
Der Stellenabbau in der Tech-Branche beschleunigt sich 2026 deutlich. Bereits bis Anfang Mai summiert sich die Zahl der Entlassungen weltweit auf 101.550 Mitarbeitende und nähert sich damit dem Gesamtwert des Jahres 2025 von 124.474 an. Besonders auffällig ist das erste Quartal 2026 mit 81.747 Entlassungen – ein Wert, der deutlich über den Quartalen der Vorjahre liegt. Das zeigt die Statista-Infografik mit Daten des Portals Layoffs . fyi
Neben Unternehmen wie Oracle, Intel und Amazon hat jetzt auch Cloudflare angekündigt, 1.100 Stellen zu streichen. Der starke Stellenabbau im laufenden Jahr dürfte nur zum Teil direkt auf künstliche Intelligenz zurückzuführen sein. Zwar setzen viele Unternehmen verstärkt auf Automatisierung, etwa in der Softwareentwicklung, im Kundenservice oder im Backoffice. Dadurch könnten bestimmte Tätigkeiten effizienter erledigt und einzelne Rollen reduziert werden. Ein unmittelbarer, flächendeckender Ersatz von Arbeitsplätzen durch KI lässt sich aus den Daten jedoch nicht eindeutig ableiten.
OpenAI Chef Sam Altman sprach kürzlich auf einer Konferenz in Indien sogar von »AI-Washing«: Ein Teil der Entlassungen wäre auch ohne KI gekommen, werde aber nun kommunikativ damit begründet. Es gebe sowohl echte Verdrängung als auch symbolische Schuldzuweisungen an KI, so Altman laut Medienberichten.
Wichtiger sind anderen Experten zufolge strukturelle Faktoren: Nach der starken Expansion in den Jahren zuvor stünden viele Tech-Konzerne unter Druck, Kosten zu senken und ihre Organisation zu straffen. Steigende Zinsen, verhaltene Investitionen und schwächere Wachstumsraten hätten bereits seit 2023 zu Sparprogrammen geführt. KI wirke in diesem Kontext eher als Beschleuniger bestehender Entwicklungen, denn als alleinige Ursache.
Die Plattform layoffs.fyi erfasst weltweit Entlassungen in der Tech-Branche, indem sie öffentlich bekannte Fälle aus Unternehmensmeldungen, Medienberichten und sozialen Netzwerken zusammenführt. Ergänzend können Nutzer Hinweise einreichen, die geprüft und mit anderen Quellen abgeglichen werden, bevor sie in die Datenbank einfließen.
Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/29097/anzahl-der-weltweit-von-tech-unternehmen-entlassenen-mitarbeitenden/?lid=hxaafbi26evp
9506 Artikel zu „Stellen KI“
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Whitepaper
KI sorgt häufiger für Beschäftigungswachstum als für Stellenabbau
Viele Unternehmen melden Beschäftigungswachstum durch KI. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz geht in deutschen Unternehmen häufiger mit Beschäftigungswachstum als mit Stellenabbau einher. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue globale Studie von Snowflake, dem AI Data Cloud-Unternehmen, die in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Omdia veröffentlicht wurde. Für die Studie »The ROI of Gen AI and Agents«…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Ausgabe 11-12-2025 | Security Spezial 11-12-2025
Wie CISOs die Weichen für eine sichere KI-Nutzung stellen – Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen
Künstliche Intelligenz verändert rasant, wie Software entwickelt wird – und wie wir mit Risiken umgehen: Statt sie nachhaltig zu minimieren, werden sie oft bewusst akzeptiert. Der Preis dafür ist hoch – doch CISOs können gegensteuern, wenn sie potenzielle Gefahren aktiv managen, statt sie passiv hinzunehmen. Unternehmen können ihre Sicherheitskultur wieder auf Kurs bringen und Risiko zur steuerbaren Größe machen.
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Coding wird zur riskanten Norm – 81 % stellen unsicheren Code bereit
Report »Future of Application Security in the Era of AI« belegt: Unternehmen generieren bis zu 60 % ihres Codes mittels KI-Coding-Assistenten. Allerdings untersagen mittlerweile 20 % deren Nutzung offiziell. Die Studie »Future of Application Security in the Era of AI« von Checkmarx zeichnet ein umfassendes Bild davon, wie KI-gestützte Softwareentwicklung die Risikolandschaft nachhaltig verändert…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | New Work
Maßnahmen zur Abfederung von Stellenabbau durch KI
In Deutschland rechnen 27,1 % der Unternehmen damit, dass künstliche Intelligenz in den kommenden fünf Jahren zum Abbau von Stellen führen wird. Mit gezielten Maßnahmen lassen sich negative Effekte auf Beschäftigung und Wohlstand jedoch deutlich reduzieren. Proaktive Weiterbildung und Umschulung Lebenslanges Lernen fest in Unternehmens- und Weiterbildungskultur verankern Staatliche Förderprogramme wie Qualifizierungsgutscheine oder Bildungsprämien stärker…
News | Blockchain | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Deutschland im KI-Wettlauf: Chancen nutzen, Risiken minimieren, Infrastrukturen bereitstellen
Künstliche Intelligenz (KI) ist die Schlüsseltechnologie für Innovationen, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Wie können deutsche Unternehmen die Chancen von KI nutzen, mutig voranschreiten und bestehende Hürden bei der breiten Umsetzung überwinden? Auf dem 14. Frankfurter Symposium für Digitale Infrastruktur am 22.05.2025 in der Union Halle wurden diese Themen gerade diskutiert und konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet. Dabei standen…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Services
Jobs in der IT: Stellenabbau und Stellenaufbau durch KI
15 Prozent der Unternehmen rechnen mit Stellenabbau durch KI. 38 Prozent erwarten steigende Nachfrage nach IT-Fachkräften. Wird KI zu Jobverlusten in der IT führen? In der deutschen Wirtschaft gibt es dazu aktuell unterschiedliche Einschätzungen. So gehen 15 Prozent der Unternehmen davon aus, dass es durch KI-Einsatz zu einem Stellenabbau bei IT-Fachkräften kommt. 20 Prozent…
News | Business | Strategien | Ausgabe 5-6-2024
Mit Automation und KI die Resilienz von Unternehmen stärken – Die richtigen Weichen stellen
Die Resilienz ist für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Mehr denn je geht es um die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs und die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit.
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Marketing
Generative KI: Digitalstrategie zukunftssicher aufstellen
Wie Unternehmen sich an die veränderten digitalen Bedürfnisse der Verbraucher anpassen (müssen). Von der Suche zum Dialog: Der Wandel hin zur generativen Suche stellt bewährte digitale Strategien auf den Kopf, sei es bei der Platzierung von Werbung, bei der Suchmaschinenoptimierung oder in vielen weiteren Marketing-Domänen. Selbst die gute alte Unternehmenswebseite steht auf dem Prüfstand.…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
Daten- und KI-Strategien müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen
Viele Verantwortliche konzentrieren sich bei der Einführung von Tools der künstlichen Intelligenz (KI) oder Large Language Models (LLMs) auf eine Aktualisierung der IT. Sie unterschätzen die tiefgreifenden Veränderungen, die diese Technologie auf Mitarbeiter und deren zukünftige Arbeitsweise haben wird.
News | Cloud Computing | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Generative KI verbessert die Behebung von Schwachstellen im Code erheblich
Large-Language-Modelle helfen Cloud-Entwicklern im Hinblick auf die Sicherheit. Durch den Einsatz KI-gesteuerter Lösungen zur Behebung von Schwachstellen kann DevSecOps erheblich verbessert werden. Cyberbedrohungen entwickeln sich schneller als je zuvor. Um dem entgegenzuwirken und ihr Unternehmen besser zu schützen, ist das Ziel von CISOs im Prinzip relativ einfach: Fehlkonfigurationen und Schwachstellen in Anwendungen sollten möglichst…
News | Künstliche Intelligenz | Services | Ausgabe 3-4-2023
Wie Banken mit dem richtigen Einsatz von Daten die Kundenbindung verbessern – Mit KI das perfekte Kundenangebot erstellen
Mit künstlicher Intelligenz, Analytik und Entscheidungsplattformen werden Kundendaten an allen Touchpoints der Customer Journey für kundenzentriertes Angebotsmanagement nutzbar.
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends 2017 | Services | Strategien
Angst vor Stellenabbau blockiert IT-Abteilungen
Viele IT-Abteilungen binden unnötig viele Ressourcen in Standardprozessen des Client Managements, die sie eigentlich automatisieren könnten, um die frei werdenden Ressourcen zum Beispiel auf wichtige Digitalisierungsprojekte zu setzen. Häufig wird jedoch befürchtet, dass die Einsparungen durch Automatisierung im Client Management Stellenabbau zur Folge hat, ergab eine aktuelle Studie von techconsult im Auftrag von Aagon [1].…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Wer KI-Agenten einstellt, muss sie auch führen
Bei der Einführung von KI-Agenten sollte man nicht wie bei einem Chatbot-Projekt denken, sondern eher wie beim Onboarding eines neuen, hochprivilegierten Mitarbeiters. Sonst können aus digitalen Helfern unkontrollierbare Akteure werden. Digitale Mitarbeiter mit großen Chancen – und großen Rechten Unternehmen holen sich gerade digitale Mitarbeiter ins Haus – und das ist eine enorme Chance.…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Services | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Wirtschaftsexperten sehen Regulierung in Deutschland als Wachstumsbremse für KI
Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus Deutschland sind besonders skeptisch, wie stark künstliche Intelligenz zum Wirtschaftswachstum beitragen wird. Das zeigt ein Vergleich der weltweiten Expertenschätzungen im Rahmen des Economic Expert Survey (EES) von EconPol und ifo Institut [1]. Die Befragten in Deutschland nehmen an, dass der KI-Wachstumseffekt in fünf Jahren nur insgesamt 1,5 Prozentpunkte betragen wird, also…
Uncategorized
Aufstrebende Technologien für 2026: KI beschränkt sich nicht mehr auf digitale Arbeitsabläufe
Der Wechsel von KI in die physische Welt hat bereits spürbare Auswirkungen auf die Verbraucher. Forrester hat den Bericht »The Top 10 Emerging Technologies In 2026« veröffentlicht , der einen entscheidenden Wandel in der KI von digitalen Experimenten hin zur realen Transformation hervorhebt [1]. KI bewegt sich über Software hinaus in physische Umgebungen –…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Cloud-Rückführung: Optimierung der Infrastruktur für KI im großen Maßstab
Cloud‑Rückführung ist kein Rückzug aus der Public Cloud, sondern eine strategische Neuausrichtung hin zu optimierten Hybrid‑ und On‑Prem‑Architekturen, um KI im großen Maßstab effizient zu betreiben. Bei der Skalierung von KI erweisen sich Daten‑ und Speicherinfrastrukturen zunehmend als kritische Engpässe – oft ebenso relevant wie die Verfügbarkeit von GPUs. Insbesondere Objektspeicher spielt dabei eine…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI‑Cyberangriffe nehmen zu, Governance und Know-how hinken hinterher
Begrenzte Transparenz bei KI‑Cyberangriffen: 35 % der europäischen Unternehmen können nicht beurteilen, ob sie bereits von KI‑gestützten Cyberangriffen betroffen waren – ein Zeichen für erhebliche Defizite in Erkennung und Monitoring. Steigende Bedrohung bei sinkender Erkennungsfähigkeit: KI‑gestützte Phishing‑ und Social‑Engineering‑Angriffe sind deutlich schwerer zu erkennen (71 %), das Vertrauen in klassische Sicherheitsmethoden nimmt ab. Größte wahrgenommene Risiken durch…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Data Security Posture Management: Datensicherheit mit KI – Sensible Informationen automatisch finden und schützen
Moderne DSPM-Lösungen verschaffen Unternehmen Transparenz über ihre sensiblen Daten und die Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Eine Schlüsselrolle spielt dabei KI: Sie ermöglicht es, große und verteilte Datenbestände weitgehend automatisiert zu klassifizieren.
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Komplexreduzierte Fertigung: Wie KI-Agenten den Wandel in der Industrie vorantreiben werden
Die Fertigungsindustrie befindet sich im Wandel, und dieser Wandel wird maßgeblich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von AI Agents vollzieht sich eine technologische Transformation, die nicht nur die Art und Weise verändert, wie Produkte gefertigt werden, sondern auch, wie Unternehmen in ihrer Gesamtheit operieren. Doch während der technologische…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Responsible by Design – KI-Systeme bestmöglich vor Bedrohungen schützen
Künstliche Intelligenz ist zum Nervensystem moderner Unternehmen geworden – und zugleich zu einer neuen Angriffsfläche für Cyberkriminelle, die Daten, Modelle und Schnittstellen gezielt manipulieren. KI-Sicherheit ist heute strategische Führungsaufgabe und »Verantwortung durch Design« zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil für vertrauenswürdige KI.