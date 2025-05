Deutschland im KI-Wettlauf: Chancen nutzen, Risiken minimieren, Infrastrukturen bereitstellen

Künstliche Intelligenz (KI) ist die Schlüsseltechnologie für Innovationen, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Wie können deutsche Unternehmen die Chancen von KI nutzen, mutig voranschreiten und bestehende Hürden bei der breiten Umsetzung überwinden? Auf dem 14. Frankfurter Symposium für Digitale Infrastruktur am 22.05.2025 in der Union Halle wurden diese Themen gerade diskutiert und konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet. Dabei standen drei Themen im Mittelpunkt:

Investitionskultur und Risikobereitschaft der deutschen Unternehmen fördern

Viele Unternehmen zögern, konkrete Investitionen in KI zu tätigen. Die Gründe dafür sind vielfältig: unsichere regulatorische Rahmenbedingungen, Fachkräftemangel, fehlende Use Cases oder die Frage nach der Rentabilität. Doch welche Unterstützung braucht die deutsche Industrie, um KI strategisch zu integrieren? Wie lässt sich die unternehmerische Risikobereitschaft im KI-Kontext erhöhen und welche Rollen spielen dabei Politik und Kapitalgeber? Entscheidend sind verlässliche Infrastrukturen, konkrete Anwendungsbeispiele und ein stärkerer Schulterschluss zwischen Technologieanbietern und Politik, um Investitionen in KI vom Reißbrett in die Praxis zu bringen.

»Eine starke Datenkultur ist der Nährboden für erfolgreiche KI-Initiativen. Ohne das Verständnis und die Akzeptanz von Daten in der gesamten Organisation bleiben viele KI-Projekte hinter ihren Möglichkeiten zurück.« – Stefanie Babka, Global Head of Data Culture, Merck.

Regulierung – zwischen Schutz und Stillstand?

Im internationalen Vergleich steht Deutschland häufig in der Kritik, Investitionen durch die KI-Verordnung und weitere Regulierungen zu bremsen. Doch wie lässt sich das verhindern? Klare gesetzliche Vorgaben und transparente Datenschutzrichtlinien können auch ein Standortvorteil sein – vorausgesetzt, Unternehmen wissen, worauf es ankommt. Um KI-Lösungen zügig und regelkonform einführen zu können, braucht die Industrie ein solides Verständnis von KI-Compliance. Die Politik ist gefordert, durch innovationsfreundliche Richtlinien dafür zu sorgen, dass die deutsche Industrie nicht den Anschluss verliert. Zeitgleich bedarf es konsequenten Handelns aufseiten der Unternehmen, die tatsächlich in ihre Projekte investieren müssen. Externe Partner können dabei wertvolle Hilfestellung leisten und IT-Entscheider gezielt entlasten.

»Regulierung muss als Enabler verstanden werden, nicht als Bremse. Mit klaren Leitplanken können Unternehmen sicher und innovativ agieren.« – Dr. Vanessa Just, Gründerin & CEO, juS.TECH GmbH.

KI gestalten – nicht nur nutzen

KI ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie verändert schon heute, wie wir wirtschaften, entscheiden und leben. Tech-Visionäre wie Sundar Pichai sprechen nicht zufällig von einer Transformation, die »tiefgreifender als Elektrizität oder Feuer« sei. Die Frage ist also nicht, ob diese Veränderung kommt – sondern wer sie mit welchen Werten, Technologien und Rahmenbedingungen gestaltet.

Gerade Deutschland steht hier vor einer doppelten Herausforderung: technologische Innovationskraft und verantwortungsvolle Umsetzung müssen Hand in Hand gehen. Es braucht Rechenzentren, die nicht nur leistungsfähig, sondern auch energieeffizient, transparent und nachhaltig betrieben werden – denn die KI von morgen ist rechenhungrig, datengetrieben und wird immer öfter lokal verarbeitet.

Was es braucht: eine klare industriepolitische Agenda, die digitale Infrastruktur als Standortfaktor behandelt – genauso wie Verkehrswege oder Mobilfunknetze. Nur so kann KI »made in Germany« auch künftig international wettbewerbsfähig bleiben.

»Leistungsfähige digitale Infrastrukturen sind die Voraussetzung dafür, dass KI in Deutschland skaliert. Politik und Wirtschaft müssen hier enger zusammenarbeiten, um gemeinsam die richtigen Weichen für Innovation und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stellen.« – Volker Ludwig, SVP, Managing Director DACH, Digital Realty.